'Samsung en LG maken kleine oledpanelen met hoge resolutie voor VR-headsets'

Samsung Display en LG Display zijn bezig om micro-oledpanelen te produceren, niet te verwarren met microled. Het moet leiden tot relatief kleine schermen van grofweg één inch die door een hoge pixeldichtheid erg geschikt kunnen zijn voor bijvoorbeeld VR-headsets.

Samsung Display zou bezig zijn om in het Zuid-Koreaanse Asan een micro-oledpanelenproductielijn op te zetten en er is al de benodigde apparatuur voor besteld, schrijft de Koreaanse krant ETNews op basis van bronnen binnen de industrie. Het zou moeten leiden tot een pilotproductielijn die een kleine hoeveelheid moet opleveren in de tweede helft van dit jaar. De panelen zouden gebruikt worden door Samsung Electronics, Qualcomm en Google.

Tegelijk is ook concurrent LG Display bezig met soortgelijke plannen, meldt het eveneens Koreaanse The Elec op basis van niet nader benoemde bronnen. Daarbij werkt LG Display samen met SK Hynix en Meta. LG Display zou al een overeenkomst hebben met het Facebook-moederbedrijf en een contract tussen SK Hynix en Meta is nabij, aldus de bronnen. Deze alliantie betekent dat Meta de benodigde chip voor zijn VR- en AR-producten ontwerpt, terwijl SK Hynix de benodigde wafers produceert, waarna LG Display om de hoek komt kijken voor de laatste stap: de oleds afzetten op de wafer en vervolgens opdelen in micro-oledpanelen.

Bij een reguliere oledpanelenproductie worden de oledmaterialen op een glas- of plasticsubstraat aangebracht, maar bij micro-oleds gebeurt dat rechtstreeks op de siliciumwafer. Dat zou nodig zijn, omdat er sprake zal zijn van een pixelgrootte van enkele tientallen micrometers, waardoor productie door een halfgeleiderproducent essentieel is. De oledmaterialen rechtstreeks afzetten op wafers, leidt tot de mogelijkheid van relatief kleine panelen die door de hoge ppi toch een hoge resolutie hebben. Daarnaast kunnen de panelen relatief dun worden gehouden. Dit zijn belangrijke eigenschappen voor toepassing in bijvoorbeeld VR-brillen.

De afzetting rechtstreeks op de wafer betekent dat er een halfgeleiderproducent bij betrokken moet zijn; Samsung heeft daar de faciliteiten voor, maar LG niet. LG Display zou daarom SK Hynix in de arm hebben genomen. Dit bedrijf is van plan zijn M10-waferproductielijn hiervoor in te zetten, de oudste fab van het bedrijf die oorspronkelijk alleen dram maakte en nu cmos-beeldsensoren. De M10-lijn heeft een capaciteit van 100.000 12"-wafers per maand. Tussen 2025 en 2026 zou het bedrijf een capaciteit van 30.000 wafers per maand willen inzetten voor de productie van micro-oledpanelen, via zijn 28nm- en 45nm-procedés.