Spotify brengt betaalde podcastabonnementen uit in Nederland en België

Spotify heeft op woensdag zijn Podcast Subscription-functie uitgebracht in Nederland en België. Daarmee kunnen podcastmakers op het platform abonnementen aanbieden voor extra betaalde content. De functie was al beschikbaar in de Verenigde Staten.

Spotify brengt de Podcast Subscription-feature op woensdag uit in 29 verschillende landen, waaronder Nederland en België. De functie laat podcasters maandabonnementen aanbieden waarmee betalende klanten extra podcastafleveringen kunnen beluisteren. De functie komt beschikbaar via Spotify's podcastplatform Anchor. Anchor-podcasts kunnen ook beluisterd worden op andere platformen.

Podcastmakers kunnen zelf kiezen uit verschillende maandelijkse abonnementsprijzen. In de VS is het goedkoopste abonnement 49 dollarcent, en de duurste optie is 150 dollar per maand. Spotify meldt momenteel geen europrijzen, maar schrijft wel dat er in Nederland op woensdag direct drie betaalde podcasts beschikbaar komen. De maandtarieven daarvoor zijn 1 of 4 euro. Het is niet mogelijk om de prijs achteraf aan te passen, meldde Spotify eerder al.

Podcastmakers behouden de eerste twee jaar de volledige abonnementsopbrengsten. Na die periode rekent Spotify een commissie van vijf procent. Podcasters kunnen verder een lijst downloaden met e-mailadressen van abonnees die hier toestemming voor hebben gegeven, bijvoorbeeld om in contact te komen met betalende luisteraars.