Spotify begint met polls-functie in podcasts

Spotify is begonnen met een functie voor luisteraars van podcasts om te antwoorden op polls. Podcasters kunnen die polls in de app zetten en hosts en luisteraars kunnen de antwoorden vervolgens in realtime zien.

Spotify test de functie met een aantal podcasts die alleen op het eigen platform beschikbaar zijn, zo laat het bedrijf weten. Ongeveer 90 procent van de luisteraars van die podcasts krijgt de optie voor de poll te zien. Op een later moment moeten alle luisteraars het kunnen zien. Waarom slechts 10 procent van de Spotify-gebruikers de optie niet krijgt, is niet duidelijk.

De poll-functie staat onder de podcast in de listing en op het scherm met controls. Luisteraars en podcasters kunnen de antwoorden realtime zien. Spotify zegt dat de antwoorden anoniem zijn en dat dus podcasters en luisteraars niet kunnen opzoeken wie welk antwoord heeft gegeven. De poll-functie is woensdag actief. Of en wanneer podcasts die niet alleen op Spotify publiceren de functie kunnen gaan gebruiken, is nog niet bekend.