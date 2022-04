Amazon neemt podcastbedrijf Wondery over - update

Amazon heeft Wondery overgenomen, meldt Bloomberg. Wondery is een start-up en productiebedrijf achter tal van podcasts. Een bron van The Wall Street Journal stelt dat het overnamebedrag rond de 300 miljoen dollar ligt.

Wondery is producer van meer dan honderd verschillende podcasts, zo valt te zien op zijn website. Het bedrijf bestaat sinds 2016 en distribueert zijn podcasts niet alleen via bekende kanalen als Spotify, maar heeft ook een eigen dienst, genaamd Wondery+, die bestaat uit een eigen app en bepaalde exclusieve podcasts. Wondery is volgens Podtrac de nummer vier grootste podcastuitgever in de VS. Amazon houdt zich stil over het overnamebedrag dat de WSJ noemt.

Het doorgaans goed ingelichte Bloomberg stelt dat ook Sony en Apple oren gehad zouden hebben naar een overname van het podcastbedrijf. De podcastmarkt lijkt flink populairder te worden. Dat geldt voor de consument, dus ook voor techbedrijven die zich bezighouden met het maken en verspreiden ervan. In de afgelopen tijd nam Spotify bijvoorbeeld Megaphone, The Ringer en The Joe Rogan Podcast over. Apple kocht eerder dit jaar Scout FM. Amazon betrad de podcastmarkt in september.

Update, 11:57: in de vorige versie van dit artikel stond dat de deal nog niet rond was, maar dat is wel het geval. Het artikel is hierop aangepast.