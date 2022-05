Gerucht: OnePlus komt met Nord CE 2 Lite 5G

Volgens een gerucht is OnePlus van plan om een nieuwe versie van de OnePlus Nord CE uit te brengen. Het gaat om de Nord CE 2 Lite 5G die volgens het gerucht binnenkort in India wordt uitgebracht.

OnLeaks heeft specificaties van de telefoon online gezet. Het Twitteraccount deelt vaker accurate informatie over aankomende smartphones. Buiten de specificaties kan OnLeaks nog niets zeggen over hoe het toestel eruit gaat zien of wat de adviesprijs wordt. Het is niet duidelijk of het toestel ook buiten India op de markt wordt gebracht.

Volgens het gerucht gaat het om een smartphone met een 6,59"-scherm. Het toestel is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 695 5G. Consumenten hebben de keuze tussen een variant met 6GB ram en 128GB opslagruimte of een versie met 8GB ram en 256GB opslagruimte.

Aan de voorzijde heeft het toestel volgens OnLeaks een 16MP-camera. Aan de achterzijde moet de OnePlus Nord CE Lite 5G het doen met een 64MP-, 2MP- en 2MP-camera. De accu is met 5000mAh iets groter dan de die van de Nord CE 5G. Ook zou de telefoon met 33W kunnen laden in plaats van met 30W.

De OnePlus Nord CE 5G verscheen vorig jaar zomer in Nederland. Tweakers reviewde het toestel destijds.