Realme kondigt 4K Google TV-stick aan

Realme staat op het punt om een Google TV-stick uit te brengen. Het is de eerste keer dat het Google TV-os op een losstaand stuk hardware uitkomt sinds de Chromecast. Tot nu toe moest men aan de Google-stick of aan een TV met Google TV ingebouwd om het os te krijgen.

De Realme-stick zal aan de software-zijde de te verwachten apps en Google-functies ondersteunen: Netflix, YouTube, Prime Video, YouTube Music en de Google Assistant zijn van de partij. Op foto's en screenshots op de Realme-pagina valt te zien dat de interface gelijk is aan die van de Chromecast met Google TV, stammend uit 2020. Aan de hardware-zijde valt er niet veel te melden. Realme stelt dat de stick 4k60-output ondersteunt, alsmede hdr10+ en dat de connector van de hdmi 2.1-spec is.

Realme stelt dat de stick op 13 oktober verkrijgbaar zal zijn. De pagina waar het dit alles meldt, is echter te vinden op de Indiase website van het bedrijf. De verwachting is dan ook dat het product op die datum in ieder geval in India uitkomt. Wellicht dat op die datum meer bekend wordt, zoals een prijs en eventuele beschikbaarheid, buiten India.

Google TV is een variatie op Android TV, die er anders uitziet. Onder de motorkap draaien beide versies van het os nog steeds op Android. Op termijn wil Google alleen nog dat Google TV te koop aangeboden wordt.