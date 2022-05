Realme brengt Google TV-stick uit in Nederland voor 55 en 70 euro

Realme heeft via een woordvoerder aan Android Planet laten weten dat de Realme 4K TV Stick met Google TV als besturingssysteem ook naar Nederland komt. Het gaat om twee versies: de Realme TV Stick 2K en de Realme TV Stick 4K, met prijzen van respectievelijk 55 en 70 euro.

De woordvoerder van Realme laat aan Android Planet weten dat het bedrijf op een release in december mikt, maar een exacte releasedatum wordt niet gegeven. Het verschil tussen de twee versies zit al in de naam, waarbij resoluties tot 2k en 4k worden ondersteund. Inmiddels is het bedrijf al begonnen met de wereldwijde verkoop van deze concurrent van de Chromecast van Google. De stick van Realme is al beschikbaar in India.

De Realme-stick heeft, net als de nieuwste Chromecast, Google TV als besturingssysteem en interface. Daarmee worden onder meer YouTube, Netflix en Amazon Prime ondersteund; de meegeleverde afstandsbediening heeft ook specifieke knoppen voor deze diensten.

Er zijn een micro-USB-aansluiting, een HDMI-aansluiting en ondersteuning voor wifi en bluetooth 5.0. Volgens Realme is er sprake van HDMI 2.1-ondersteuning, maar hoe zich dat uit, is niet geheel duidelijk, mede doordat het bedrijf aangeeft dat 4k60 als verondersteld maximum wordt ondersteund; dat valt nog binnen de HDMI 2.0-bandbreedte. De stick bevat een Amlogic S905Y4-quadcore-cpu met 2GB ram en 8GB opslagruimte. Verder is er ondersteuning voor 4k-content en HDR10 en HDR10+.