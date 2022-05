AMD stelt eerste Ryzen 6000-laptopprocessors met Zen3+ en RDNA 2-gpu beschikbaar

AMD heeft op donderdag zijn eerste Ryzen 6000-laptop-cpu's met Zen 3+-cores beschikbaar gemaakt. Het betreffen HS-modellen met een tdp van 35W. De overige H-modellen met hogere tdp en de zuinigere U-varianten volgen in maart.

In totaal brengt AMD op donderdag vier Ryzen 6000-chips uit, die vanaf nu beschikbaar zijn in laptops. Dat gaat om de AMD Ryzen 9 6980HS, Ryzen 9 6900HS​, Ryzen 7 6800HS en Ryzen 5 6600HS. Die eerste drie beschikken allemaal over acht cores en zestien threads en hebben verschillende kloksnelheden. De chips hebben ook alle drie een Radeon 680M-gpu met twaalf compute-units op basis van RDNA 2. De Ryzen 5-chip heeft zes cores, twaalf threads en een gpu met zes CU's. In maart volgen nog vier Ryzen 6000-modellen met 45W-tdp en twee U-varianten met een variabele tdp van 15 tot 28W.

AMD kondigde zijn Ryzen 6000-serie in januari al aan, tijdens de CES. Het betreffen laptopprocessors met Zen 3+-cores. Zen 3+ is een iets verbeterde versie van de Zen 3-architectuur, die is gericht op hogere kloksnelheden en efficiëntie. De chips worden geproduceerd op TSMC's 6nm-node, een doorontwikkelde versie van het 7nm-procedé waarop voorgaande Ryzen-chips werden gemaakt. De nieuwe laptopprocessors beschikken ook over een geïntegreerde gpu op basis van de RDNA 2-architectuur die ook wordt gebruikt in RX 6000-desktopvideokaarten, de current-genconsoles van Sony en Microsoft en de Valve Steam Deck.

Inmiddels heeft de eerste laptop met Ryzen 6000-processor het testlab van Tweakers bereikt. Dat betreft een ASUS Zephyrus G14 met Ryzen 9 6900HS en een eveneens nieuwe Radeon RX 6800S-gpu. Tweakers publiceerde op donderdag een achtergrondverhaal waarin dieper wordt ingegaan op de Zen 3+-architectuur en de geïntegreerde RDNA 2-gpu. Ook delen we onze eerste benchmarkresultaten. Binnenkort verschijnt de uitgebreide review van de ASUS Zephyrus G14 en dan gaan we nog dieper in op de prestaties van de RX6800S-gpu en de Ryzen 9 6900HS-processor.

AMD Ryzen 6000HS-cpu's voor laptops Model Gpu Cpu-cores Threads Kloksnelh. Max. boostclock CU's Tdp Ryzen 9 6980HS Radeon 680M 8 16 3,3GHz 5GHz 12 35W Ryzen 9 6900HS​ Radeon 680M 8 16 3,3GHz 4,9GHz 12 35W Ryzen 7 6800HS​ Radeon 680M 8 16 3,2GHz 4,7GHz 12 35W Ryzen 5 6600HS​ Radeon 660M 6 12 3,3GHz 4,5GHz 6 35W