DNB handhaaft contract met Centric ondanks link met omstreden 'securityexpert'

De Nederlandsche Bank ziet in de berichtgeving van de afgelopen dagen geen reden om anders naar het recent afgesloten contract met ict-dienstverlener Centric te kijken. Centric zegt vertrouwen te hebben in Rian van Rijbroek als beveiligingsexpert.

Centric plaatste vrijdag een bericht op zijn website waarin het schrijft dat het management van de ict-dienstverlener het volste vertrouwen heeft in de deskundigheid van Rian van Rijbroek. Het bedrijf doet dat omdat er in de media verhalen verschenen waarin gesteld wordt dat van Rijbroek een rol heeft gespeeld bij het vertrek van de ceo van het bedrijf. In de verklaring, die door eigenaar Gerard Sanderink is ondertekend, ontkent hij dat dit het geval is.

De Nederlandsche Bank sloot onlangs een groot contract af met Centric. Het bedrijf gaat vier jaar lang de ict-dienstverlening voor DNB regelen en als onderdeel daarvan krijgt Centric het datacenter van de Nederlandse centrale bank in beheer. Voorheen had DNB zijn it-processen in eigen beheer, vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie waarmee gewerkt wordt.

In een reactie tegenover Tweakers verklaart De Nederlandsche Bank dat de berichtgeving van de afgelopen dagen geen reden is om anders naar het contract te kijken. Ook zegt DNB 'geen uitspraken te doen over mevrouw van Rijbroek, noch over lopende juridische procedures, zeker waar DNB geen partij is'.

De keuze voor Centric is gemaakt voordat de recente ophef in de media rondom van Rijbroek ontstond, maar DNB was wel op de hoogte van het feit dat Centric-eigenaar Gerand Sanderink Rian van Rijbroek goed kent. Dat verklaart het instituut tegenover het FD. Een woordvoerder van DNB zegt ook dat het contract met Centric ontbonden kan worden als er aantoonbaar niet aan essentiële voorwaarden wordt voldaan.

Rian van Rijbroek kwam in 2018 in het nieuws omdat ze werd uitgenodigd als cyberdeskundige in het programma Nieuwsuur. Daar vertelde ze een warrig verhaal dat door bekende beveiligingsexperts onderuit werd gehaald. Ook een boek dat van Rijbroek geschreven had bleek vol te staan met plagiaat en onjuistheden. Van Rijbroek claimde onder andere in dienst te zijn geweest van AIVD. De NOS zegt informatie in handen te hebben waaruit blijkt dat dit niet het geval is en dat ze ook nooit gehandeld heeft in opdracht van de inlichtingendienst.

De link tussen Centric en Rian van Rijbroek kwam aan het licht door een rechtszaak tussen Sanderink en zijn voormalige levens- en zakenpartner Brigitte van Egten. In november vorig jaar verbrak Sanderink plots de relatie met zijn partner en beschuldigde hij haar van het verduisteren van miljoen en het onder invloed staan van criminelen. Via een kort geding wil ze eerherstel en excuses. Tubantia beschreef de gang van zaken bij de rechtszaak. De beschuldigingen zouden afkomstig zijn van Rian van Rijbroek en zij zou de nieuwe vriendin van Sanderink zijn. In de rechtszaak zegt dat advocaat van Van Egten dat het bekend is dat Sanderink een stoornis heeft in het autistisch spectrum en dat hij daarom erg beïnvloedbaar is door manipulatieve vrouwen.

In een interview met Tubantia zegt Sanderink dat het een incident is 'dat nergens over gaat'. De zeventigjarige miljonair zegt dat hij te oud is om zich te laten manipuleren. In het interview bevestigt hij zijn vertrouwen in en vriendschap met Rian van Rijbroek: "Ik ben onder de indruk van Rians kennis op het terrein van cybersecurity. Veel dingen die ze schrijft zijn de overheid en daaraan gelieerde instellingen onwelgevallig, omdat ze voor onrust zorgen. Het lijkt erop, dat niemand het wil weten. Rian is geen charlatan, maar een lieve, integere en intelligente vrouw. We wandelen met elkaar en zijn goed bevriend."

Van Rijbroek is door Sanderink penningmeester gemaakt van de vorig jaar opgerichte stichting Technology & Cybersecurity Gerard Sanderink. Centric werkt samen met deze stichting om 'cybercriminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen en te bestrijden'. Volgens de Volkskrant zal deze stichting het vermogen van Sanderink beheren als hij komt te overlijden.

Eerder dit jaar bleek al dat Sanderink de boekpresentatie van Van Rijbroeks tweede boek had gefinancierd. Dat boek, met de titel 'Unhacked' is door De Volkskrant voorgelegd aan meerdere beveiligingsexperts. Die oordeelden unaniem dat de schrijfster met de werkelijkheid aan de haal gaat door feiten te vermengen met haar eigen fantasie. Volgens de krant hebben werknemers van Centric het boek allemaal gekregen en moeten accountmanagers het boek naar klanten meenemen. Als ze dat niet doen 'kan dat wel eens vervelende gevolgen hebben voor hun carrière', zeggen bronnen tegen de krant.

Centric Ict-dienstverlener Centric werd in 1992 opgericht door Gerard Sanderink. Hij was zelf lange tijd ceo van het bedrijf. In 2017 had het in Gouda gevestigde Centric 4669 werknemers en behaalde het bedrijf een omzet van 468 miljoen euro. Oprichter Gerard Sanderink is een van de rijkste mensen in Nederland. Zijn vermogen werd in 2018 door Quote 500 geschat op 620 miljoen euro.

Karim Henkens, de ceo van Centric is begin dit jaar opgestapt. Het bedrijf zei aanvankelijk dat dit was vanwege persoonlijke omstandigheden. Nu staat in de verklaring dat Gerard Sanderink bezig is met het verbeteren van de organisatie en dat er inherent daaraan wijzigingen plaatsvinden in het management. Volgens bronnen van De Volkskrant werd Henkens door Sanderink ontslagen omdat hij zich uitsprak tegen de groeiende rol van Van Rijbroek. Ook zou hij geweigerd hebben om zijn vijftig belangrijkste contacten voor haar boekpresentatie uit te nodigen. Van Egten, de voormalige partner van Sanderink, bevestigde dat tijdens het kort geding. Centric ontkent dat dit het geval is.

Beveiligingsexperts maken zich zorgen om de nauwe banden tussen Rian van Rijbroek en Centric. Loran Kloeze zegt tegen Tweakers dat hij zich zorgen maakt dat een partij zoals Centric zich achter een persoon als van Rijbroek schaart. Ook het feit dat infrastructuurbedrijf Strukton hetzelfde doet, baart hem zorgen. Dat bedrijf is eveneens eigendom van Sanderink en plaatste donderdag eenzelfde verklaring in het vertrouwen in Van Rijbroek. Ook Ricky Gevers maakt zich zorgen, hij stelt dat de bedrijven met 16.000 werknemers door hun steun aan de omstreden persoon 'naar de klote' gaan.