WikiLeaks: Julian Assange wordt op zeer korte termijn uit de ambassade gezet

WikiLeaks meldt dat het van een hooggeplaatste bron binnen de Equadoriaanse staat heeft gehoord dat Julian Assange 'binnen enkele uren of dagen' uit de ambassade in Londen zal worden gezet. Equador ontkent dat er al een besluit is genomen.

WikiLeaks meldt dat Equador ook al een overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk heeft gesloten om Assange direct te arresteren na zijn uitzetting. Persbureau AP meldt dat een hoge functionaris van de Equadoriaanse overheid heeft gezegd dat er nog geen beslissing is genomen om Assange uit de ambassade te verwijderen. WikiLeaks zegt dat 'als president Moreno op illegale wijze de asielstatus van een vluchteling wil beëindigen om een offshorecorruptieschandaal te verdoezelen, dat de geschiedenis niet mild zal oordelen.' Volgens verschillende media zijn er vrijdag gewapende agenten verschenen buiten de ambassade in Londen.

Deze uitspraak hangt samen met een beschuldiging die president Moreno eerder deze week richtte aan het adres van WikiLeaks. Hij stelde dat de organisatie telefoon- en privégesprekken en onder meer foto's van zijn slaapkamers heeft onderschept en gelekt, zonder dat hij hier overigens bewijs voor aandroeg. Dit beeldmateriaal verscheen op sociale media. Volgens Moreno heeft Assange hiermee de voorwaarden van zijn verblijf geschonden. De president zei eerder tegen Reuters dat Assange zich wel gewoon mag uitdrukken en communiceren, maar niet mag liegen en geen privéaccounts of -telefoons mag hacken.

De Verenigde Staten willen Assange sinds 2010 vervolgen voor het uitlekken van interne documenten van de Amerikaanse overheid via de website WikiLeaks. Hij vluchtte toen naar de ambassade van Ecuador en kreeg politiek asiel. Nadat Zweden in 2017 een opsporingsbevel jegens Assange introk, ligt er nu alleen nog het door Assange genegeerde arrestatiebevel uit 2012. Dat bevel is uitgevaardigd door een Brits hof, omdat de WikiLeaks-oprichter zich op 29 juni 2012 niet meldde bij de politie om uitgeleverd te worden aan Zweden. Eerder waren er al berichten dat Ecuador van plan zou zijn om Assange over te dragen aan de Britse politie en het land noemde het verblijf van de klokkenluider al eens 'onhoudbaar'.