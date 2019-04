Britse politie heeft Assange gearresteerd nadat Ecuador asiel introk - update

De Britse politie heeft WikiLeaks-voorman Julian Assange gearresteerd in de ambassade van Ecuador. Dat was mogelijk nadat Ecuador het asiel van Assange had ingetrokken. De Britse politie wilde Assange al jaren arresteren.

Hij gaat zo snel mogelijk naar de rechtbank, zegt de Metropolitan Police Service in Londen. De ambassadeur van Ecuador had de agenten toegelaten na het intrekken van het asiel van de WikiLeaks-voorman. Assange zit sinds 2012 in de ambassade van Ecuador. Het was vorige week al duidelijk dat Assange snel zou worden uitgezet. Dat gebeurde nadat de Ecuadoriaanse president Moreno vermoedde dat WikiLeaks zijn privéaccounts zou hebben gehackt. Volgens Moreno heeft Assange hiermee de voorwaarden van zijn verblijf geschonden. Volgens WikiLeaks is het intrekken van het asiel in strijd met het internationale recht. Moreno claimt dat hij heeft afgedwongen dat Assange niet wordt uitgeleverd aan een land waar hem martelingen of de doodstraf boven het hoofd hangen.

De Verenigde Staten willen Assange sinds 2010 vervolgen voor het uitlekken van interne documenten van de Amerikaanse overheid via de website WikiLeaks. Hij vluchtte toen naar de ambassade van Ecuador en kreeg politiek asiel. Nadat Zweden in 2017 een opsporingsbevel jegens Assange introk, ligt er nu alleen nog het door Assange genegeerde arrestatiebevel uit 2012. Dat bevel is uitgevaardigd door een Brits hof, omdat de WikiLeaks-oprichter zich op 29 juni 2012 niet meldde bij de politie om uitgeleverd te worden aan Zweden. Eerder waren er al berichten dat Ecuador van plan zou zijn om Assange over te dragen aan de Britse politie en het land noemde het verblijf van de klokkenluider al eens 'onhoudbaar'.

Update, 13:47: De politie heeft bevestigd dat het Assange heeft gearresteerd 'namens de Verenigde Staten'. Dat land wil graag dat het VK Assange gaat uitleveren om hem te berechten voor het online zetten van interne documenten van de Amerikaanse overheid.