Ubisoft bevestigt dat battle-arenagame Project Q is geannuleerd

Ubisoft annuleert zijn battle-arenagame Project Q. Dat bevestigt het bedrijf tegenover Eurogamer. De studio zei eerder al drie titels te schrappen, maar zei dat het toen om onaangekondigde games ging. Ubisoft kondigde Project Q in april vorig jaar aan op Twitter.

Een woordvoerder van Ubisoft vertelt aan Eurogamer dat Project Q desondanks een van de games is die Ubisoft onlangs heeft geannuleerd. De studio zegt 'niet langer de ontwikkeling van Project Q te ondersteunen'. Het bedrijf gaat zich in plaats daarvan richten op andere projecten, die een hogere prioriteit hebben en waarop hun teams opnieuw worden toegewezen.

Ubisoft kondigde Project Q in april 2022 aan in een korte tweet, nadat gameplaybeelden van de game waren uitgelekt. Die waren afkomstig uit een van de besloten playtests die het bedrijf heeft gehouden voor het spel. Volgens Ubisoft was Project Q een 'teambattle-arena'-game. De game zou 'verschillende pvp-modi' krijgen. Verder deelde de Franse uitgever weinig details over het spel.

De studio kondigde vorige week aan drie 'onaangekondigde' games te hebben geschrapt, waaronder dus Project Q. Dat is boven op vier games die de studio vorig jaar al heeft geannuleerd. Ubisoft bevestigde onlangs wel dat het bedrijf nog steeds aan Beyond Good & Evil 2 werkt. Die game werd in 2008 aangekondigd en kreeg in 2017 een herintroductie. De titel is daarmee nu al de game die het langst in ontwikkeling was voorafgaand aan een release. Volgens geruchten uit 2022 bevindt de titel zich nog steeds in preproductie, hoewel Ubisoft dat niet heeft bevestigd.