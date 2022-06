Streamingdienst Viaplay komt in 2022 met Nederlandse series, F1 en Bundesliga

Viaplay, de streamingdienst van de Nordic Entertainment Group, komt in het eerste kwartaal van volgend jaar naar Nederland. Naast films en series biedt de dienst live-uitzendingen van de Formule 1 en Bundesliga-voetbal. Ook komen er Nederlandse producties op.

Nordic Entertainment Group heeft de rechten voor het uitzenden van de Formule 1 in Nederland de komende drie jaar gekocht en gaat dat faciliteren via zijn Viaplay-streamingdienst. Die dienst is vergelijkbaar met diensten als Netflix en is al actief op de Scandinavische markt. Naast films en series bevat de dienst ook live-uitzendingen van sporten. Het bedrijf heeft ook de Bundesliga-rechten tot 2029 in handen voor de Nederlandse markt.

Wat Viaplay in Nederland gaat kosten, is nog niet bekendgemaakt. Ook de 'packaging van Viaplay' wordt later bekendgemaakt, schrijft het bedrijf in een persbericht. Dat zou erop kunnen duiden dat Viaplay mogelijk ook als een pakket in combinatie met tv-diensten van een bestaande provider beschikbaar komt.

In Zweden en Noorwegen kost de streamingdienst inclusief sport omgerekend respectievelijk zo'n 44 en 33 euro per maand. In die landen biedt Viaplay nog diverse andere sportcompetities, zoals de Champions League, de Premier League, UFC, NHL en NFL. Mogelijk wordt de dienst goedkoper in Nederland, in het geval dat dergelijke competities niet inbegrepen zijn. Zonder sport kost de dienst in Zweden en Noorwegen ongeveer 13 euro per maand.

Formule 1 met Nederlands commentaar en zes gratis races

Viaplay gaat alle F1-races, kwalificaties en trainingssessies live uitzenden, met Nederlandse commentatoren. Wie het commentaar verzorgt, is nog niet bekendgemaakt. Ook komt er een uitgebreid studioprogramma rondom de races. In welke resolutie en met welke framerate de races worden uitgezonden, is nog niet bekend. F1 TV Pro doet dat sinds dit jaar in 1080p met 50fps. Die dienst blijft ook na 2021 beschikbaar in Nederland.

De Nederlandse Grand Prix zal elk jaar uitgezonden worden op een free-to-air-basis in Nederland en Viaplay zal in totaal zes races, inclusief de Nederlandse Grand Prix, op een free-to-view-basis aanbieden. Deze bewoordingen lijken erop te duiden dat deze race op het circuit van Zandvoort gratis bij een bestaande tv-zender te zien zal zijn en dat de overige vijf gratis te bekijken races alleen via de Viaplay-streamingdienst te zien zijn.

Films, series en Nederlandse Originals

Net als bijvoorbeeld Netflix biedt Viaplay films en series aan, waaronder eigen producties. In Scandinavië is het de grootste producent van dramaseries en voor dit jaar staan er 40 premières gepland. Een 'breed aanbod' van Scandinavische en internationale series en films zal in Nederland te zien zijn op Viaplay en er komen ook Dutch Viaplay Originals. Details daarover zijn nog niet bekend, maar het bedrijf zegt wel dat deze categorie de komende jaren gradueel zal groeien.

De NENT Group heeft als doel gesteld om het aantal internationale abonnees buiten Scandinavië uit te breiden naar 4,5 miljoen eind 2025. Naast Nederland komt de dienst ook naar Polen en de Verenigde Staten. Momenteel is Viaplay beschikbaar in Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, IJsland Estland, Letland en Litouwen. Het bedrijf wil het aantal abonnees daar uitbreiden tot 6 miljoen in dezelfde periode en de grootste Europese streamingdienst worden.

Volgens cijfers van analisten waar de NENT Group uit citeert, zal het aantal afgenomen streamingabonnementen in Nederland toenemen van 6,1 miljoen in 2020 naar 10,3 miljoen in 2025. Het aantal abonnementen per huishoudens zou daarmee stijgen van 1,6 naar 1,9. De omzet uit streamingdiensten in Nederland zou groeien van 440 miljoen euro naar 845 miljoen euro in dezelfde periode.