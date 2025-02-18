Huawei brengt dubbel vouwbare smartphone buiten China uit voor 3499 euro

Huawei heeft zijn vouwbare Mate XT Ultimate-smartphone wereldwijd uitgebracht. Het toestel kost 3499 euro en wordt geleverd met 16GB aan geheugen en 1TB aan opslag. Of en wanneer de telefoon beschikbaar is in de Benelux, is nog niet duidelijk.

De wereldwijde release van de telefoon en de prijzen werden onthuld tijdens een evenement in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, schrijft GSMArena. Het was al bekend dat Huawei de Mate XT Ultimate buiten China wilde uitbrengen, maar nog niet wat de europrijs zou worden en wanneer de telefoon beschikbaar zou zijn in Europa.

De vouwbare smartphone is sinds september 2024 verkrijgbaar in China. De Mate XT Ultimate heeft twee scharnieren en heeft als hij opgevouwen is een 6,4"-scherm aan de voorkant. Het toestel kan ook gedeeltelijk worden uitgevouwen tot een formaat van 7,9”. Als het volledig is uitgevouwen, is de smartphone 10,2". Verder heeft de smartphone 16GB aan geheugen en 1TB aan opslag, een 5600mAh-accu en een HiSilicon Kirin 9010-chipset aan boord.

Huawei Mate XT
Huawei Mate XT

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 18-02-2025 15:49
122 • submitter: tabletmen

18-02-2025 • 15:49

122

Submitter: tabletmen

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Reacties (122)

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djunicron 18 februari 2025 15:55
Pardon...? €3499?

De beeldtechniek is natuurlijk indrukwekkend. Een 8 inch tablet in je zak.
Maar met die batterij maat kan je die ook weer niet uren gebruiken vrees ik zo.

En voor midrange is weinig mis met Kirin 9010. Maar een dergelijke chipset doet ongeveer de helft kwa performance op zowel grafisch als compute niveau als een Snapdragon 8 gen 3. Die SoC is normaal vrij duur en zal je dus niet in toestellen van onder de €600 vinden, maar voor zo'n prijskaartje verwacht je toch een echte flagship chipset...

16GB RAM, prima, 1TB opslag, ook in orde, maar niet uitzonderlijk. En laten we eerlijk zijn, dat is deze prijs wel. Je moet wel heel graag een "sub-midrange" 8" tablet willen meenemen in je broekzak zeg maar.
Lucky0wn @djunicron18 februari 2025 19:56
Als je deze telefoon in je handen hebt gehad; wil je absoluut niets anders meer.

Vloeiend, dun, lange batterijduur en de crease is nauwelijks te zien.

Dit is innovatie op en top en een van de fijnste foldables die ik in mn handen heb gehad. Enige nadeel is geen Android.
n4m3l355 @Lucky0wn18 februari 2025 22:08
Alle redelijkheid het is net zoals iedere andere fold, en hoewel Samsung en Motorola precies hetzelde zeggen, die fold is daar en in tweevoud. Ik zit in China en ondanks dat dit een uniek stukje tech is, heb ik nog nooit iemand ermee gezien. En het is niet alsof in China men niet graag gezien wilt worden, maar zelfs dan nog kiezen Chinezen ervoor om hier niet mee rond te lopen.

En dat is niet geheel zonder reden, de gebrekkige software is men wel gewend maar Huawei is niet een premium brand zoals Apple. Een hoog prijskaartje is niet voldoende om jezelf als top model te zien, daar hoort ook een merk bij wat Huawei niet is.
mphilipp @n4m3l35519 februari 2025 09:14
oh, ik dacht juist dat ie in China al vrij snel uitverkocht was.
Nouja...uitverkocht kan natuurlijk, als je er maar 10.000 van maakt, ben je ze in een land als China vrij snel kwijt, en zie je ze alsnog niet (veel) op straat.

Prijs is natuurlijk bizar, hoe je het ook bekijkt. Prachtig stukje techniek, en ik denk ook dat het niet meer dan dat is: een technology demonstrator. Zo van 'kijk eens wat wij kunnen'.
jimzz @Lucky0wn19 februari 2025 12:21
Enige nadeel? Heb je zelf een foldable toevallig? Dat plastic scherm die bij die Huawei aan de buitenkant zit is sowieso helemaal naar de klote na een jaar, lijkt mij helemaal niet zo geweldig, maar goed. Het formaat is dan weer wel erg gaaf, maar de techniek is er simpelweg nog niet voor precies dat type scherm aan de buitenkant vd telefoon.
Lucky0wn @jimzz19 februari 2025 12:23
Zoals aangegeven heb ik een Mate XT Ultimate Design in gebruik. Sinds september 2024. Ik kan je vertellen dat zelfs zonder extra screenprotector ik enkele miniscule krasjes op de pre-applied (non-removable) screenprotector heb.

Collega heeft een Mate X2 (welke ook de fold aan de buitenkant heeft) en deze is al 2+ jaar oud. Ziet er nog gaaf uit.

[Reactie gewijzigd door Lucky0wn op 19 februari 2025 12:24]

jimzz @Lucky0wn19 februari 2025 12:26
Tja dat is nog niet zo lang he, ik ben erg benieuwd naar je ervaring over een jaar.

Tot die tijd kun je er niet echt een goed oordeel over vellen, mijn foldables zijn het eerste jaar ook altijd puntgaaf totdat langzaam steeds meer kleine krasjes er op komen, daar kun je niets tegen doen verder maar is wel erg vervelend.
Z80 @Lucky0wn18 februari 2025 21:01
Het geen android gaat nu dus veranderen. Alleen zonder de google zooi. En zonder playstore.

En qua hardware en afwerking inderdaad een mooi toestel. Nu nog betaalbaar.
Lucky0wn @Z8019 februari 2025 10:41
De Mate XT draait HarmonyOS; en krijgt de update naar Harmony OS NXT.

Hierin zijn (emulated) Google Apps zijn mogelijk met de Gbox applicatie.

Bron: zojuist zelf getest met de Mate XT en de Mate X6 :)
Is dat met Harmony OS Next in Europa? Daar ben ik nog wel meer benieuwd naar dan naar de hardware.

Huawei is onlangs pesterijen van de US toch extreem groot geworden en zij innoveren echt goed met een geheel eigen OS en dit soort telefoons. Heel benieuwd!

Edit: dus toch Android, maar geen Gapps
Ja voor de EU komt ie ook zo uit met Harmony OS, net zoals alle andere Huawei telefoons. Onder de motorkap een ander OS dan Android. Al lijkt het er erg veel op.

Er is middels Gbox wel een emulatie van Android Apps mogelijk. Ook de Appgallery bevat de meest gebruikte apps wel.

[Reactie gewijzigd door Lucky0wn op 19 februari 2025 10:44]

Armselig @Lucky0wn18 februari 2025 21:05
Enige nadeel is geen Android.
En de prijs dus :)
bramv101 @Armselig19 februari 2025 07:58
Dat is uiteindelijk relatief - globaal gezien is er een ruime afzetmarkt voor wie deze prijs peanuts is. Ook hier op tweakers ;-)
Ablaze @Lucky0wn19 februari 2025 09:01
Is dat met Harmony OS Next in Europa? Daar ben ik nog wel meer benieuwd naar dan naar de hardware.

Huawei is onlangs pesterijen van de US toch extreem groot geworden en zij innoveren echt goed met een geheel eigen OS en dit soort telefoons. Heel benieuwd!

Edit: dus toch Android, maar geen Gapps

[Reactie gewijzigd door Ablaze op 19 februari 2025 09:02]

WillySis @Lucky0wn19 februari 2025 09:40
Een groot scherm is inderdaad iets wat snel went en wat je niet snel meer wilt missen. Maar voor deze prijs met middelmatige specs lijkt het mij meer een luxe gadget om mee te pronken, dan dat het in gebruik echt prettig is.
Flexibele schermen zijn kwetsbaar en als dat aan de buitenkant zit is het wel een dingetje. In de borstzak, handtas of aktetas is dat geen groot probleem, maar voor in de broekzak wel. Dan zal je echt een cover over het scherm moeten doen.
msf1971 @Lucky0wn19 februari 2025 12:43
Nee, na het neerleggen van deze bedrag 3499 euro durf ik niet meer los te laten :D :D :D
Lucky0wn @msf197119 februari 2025 13:22
Gelukkig kost ie in China "maar" $2900 omgerekend. En kreeg ik een leuke korting nog erop.
msf1971 @Lucky0wn21 februari 2025 12:08
Vind ik nog steeds erg hoog (persoonlijk) past niet bij mij budget ;( ;( ;(
Lucky0wn @msf197121 februari 2025 12:27
$1400 heb ik ervoor betaald, die $2900 vind ik persoonlijk ook teveel :)
msf1971 @Lucky0wn21 februari 2025 13:16
Dan heb je goed gescoord voor die prijs, duim ervoor.
CH4OS @djunicron18 februari 2025 16:51
Pardon...? €3499?
Tja, om early adopter te zijn van een nieuwe techniek zit nu eenmaal een prijskaartje aan en is nooit anders geweest. Zo raar is dat toch niet? Je betaalt hier immers niet voor de rest van de specificaties, maar echt om een van de eersten te zijn die een dubbel vouwbaar scherm kan/mag gebruiken.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 19 februari 2025 12:01]

kimborntobewild @CH4OS18 februari 2025 19:32
maar echt om een van de eersten te zijn die een dubbel vouwbaar scherm kan/mag gebruiken.
Precies! Als je netto 4000 per maand verdient, is het niet zo heel duur.
(Voor mij wel.)
Chrono Trigger @kimborntobewild19 februari 2025 08:15
4000 netto is niet genoeg kan ik je vertellen. Maar ik vind 3,50 voor eieren ook duur en ben altijd voorzichtig met mn geld. Alles boven de 600 voor een telefoon is te veel in mijn ogen. Net als 600 voor een high end videokaart. Gelukkig ben ik ook een slechte consument.
mphilipp @Chrono Trigger19 februari 2025 09:12
Gelukkig ben ik ook een slechte consument.
Waarvan akte. We hebben je naam genoteerd, en je kunt binnenkort een uitnodiging verwachten voor een heropvoeding 'hoe wordt ik een goede consument?' :+
HDoc @Chrono Trigger19 februari 2025 09:52
Als je voorzichtig bent met je geld, ben je misschien een slechte consument maar wel een slim persoon :)

Zelf koop ik nooit iets op afbetaling (buiten een hypotheek voor mijn huis) en dat bevalt prima. Gewoon eerst geld hebben dan pas kopen. Geldt ook voor auto's en dergelijke.

[Reactie gewijzigd door HDoc op 19 februari 2025 09:54]

Martinus @Chrono Trigger19 februari 2025 15:01
geheel off topic, begrijp ik. Maar hoe kom je aan 4k netto niet genoeg? kast van een huis? kdv voor 2 kinderen? home stay mom?
bn326160 @Martinus19 februari 2025 17:27
Niet genoeg om bereid te zijn dat bedrag aan een telefoon uit te geven. Lijkt me inderdaad dat je eerder geld aan een huis o.i.d. besteed dan aan een telefoon.
Chrono Trigger @Martinus19 februari 2025 20:36
Geen huis, geen kinderen, niet eens een auto. Vriendin werkt full-time en verdient ook boven modaal. We moeten volle bak sparen om over te kunnen bieden en het uitzicht blijft slecht. Zeker omdat we vanwege onze families rond regio Utrecht moeten zoeken. Daarnaast zijn we avonturiers en willen we wel graag één keer per jaar een verre vakantie doen. Dat terwijl we (nog) apart wonen en actuele huurprijzen hebben (~1700 p.p.). Oftewel je houdt gewoon niet zoveel meer over.

We hebben geen schenkingen, erfenissen en hebben ook studieschulden. De maatschappij is niet meer wat het was en de kostprijs van alles is buitenproportioneel gegroeid de afgelopen 15 jaar.

[Reactie gewijzigd door Chrono Trigger op 19 februari 2025 20:37]

Martinus @Chrono Trigger20 februari 2025 09:16
ik las het vandaag weer in de krant. Dank voor je achtergrond, begrijp ik het beter. Ondanks dat ik je niet ken, succes met wedstrijd.
En geniet van je verre vakanties.... das voor mij meer waardevol dan mn huis.....
bn326160 @kimborntobewild18 februari 2025 23:59
Ik ga nog niet zo snel 87% van m'n maandsalaris aan een telefoon uitgeven hoor! :?
kimborntobewild @bn32616019 februari 2025 00:04
Een smartphone gaat gemiddeld toch wel meer dan 2 jaar mee. Ook wel 3. Dus da's nog geen €100 per maand. Met €4000 inkomen per maand moet dat (gemiddeld) niet zo'n probleem zijn.
Chrono Trigger @kimborntobewild20 februari 2025 19:39
Kwestie van perspectief. Van dat geld gaan nog vaste lasten af dus kijk je naar bestedingsruimte. Bij hogere inkomsten gaat met daar ook naar leven dus relatief hou je wellicht 30% van dat netto salaris over. Dan vind ik bijna 10% daarvan voor een telefoon achterlijk hoog. Maar als je 9 uur per dag gebruik er van maakt dan kan je het daarmee misschien verantwoorden. Zelf bouw ik mijn smartphone gebruik en dependancy af, volgende wordt denk ik rond de ~300 euro en doe gem. 5 jaar met een telefoon.
john milton @kimborntobewild18 februari 2025 22:14
Nou dat weet ik niet hoor :+

Als je als starter 3 jaar terug een huis hebt gekocht in de randstad, midden tijdens die piek, en je kleine gaat nu naar het KDV voor 4 dagen in de week (2000+ euro), dan blijft er al weinig over van 4k in de maand. Dan ben je al snel afhankelijk van of je partner ook leuk verdient, en of je alles op een hoop gooit, of dat je van je "eigen potje" als je dat hebt, zoiets kunt verantwoorden.

Tenzij je natuurlijk single bent, 4k+ netto binnensleept en scheeft woont voor 500 euro inc op je studentenkamer. Dan is zo'n aanschaf nauwelijks een issue :)
kimborntobewild @john milton18 februari 2025 23:29
€2000 per maand voor een KDV? Absurd bedrag. Ik moet ook maar een KDV beginnen :p
Iacobus @john milton18 februari 2025 23:19
Die 2000 euro lijkt me een mooi verhaal voor in de kroeg, vergeet je toeslag niet, dan valt het allemaal wel mee.
john milton @Iacobus19 februari 2025 09:21
Ja die is er gelukkig wel, maar dan nog. Met de hypotheek erbij is 4k netto geen loon waarbij ik niet met mijn ogen zou knipperen voor de aanschaf van zo'n telefoon.
batteries4ever @john milton19 februari 2025 14:31
Tenzij je natuurlijk single bent, 4k+ netto binnensleept en scheeft woont voor 500 euro inc op je studentenkamer. Dan is zo'n aanschaf nauwelijks een issue
Single: Check
4K+ netto: Check
Studeänflat: no, Maar afbetaald huis, dus: Check

Anschaffen van een foldable die, als ik hem al niet verlies Tochter relative kwetsbaar is, met een houtjeßtouwtje OS en veel - maar niet alle - apps: vergeet het maar!
john milton @batteries4ever19 februari 2025 14:34
Verstandig, ik snap het helemaal hoor. Het kunnen missen maakt het nog geen verstandige of goede keuze. Er zijn gelukkig nog meer argumenten om iets wel of niet te doen.
caipirinha @kimborntobewild20 februari 2025 10:09
4000+ hier, afbetaald huis, geen kinderen rijke partner en dit soort prijzen vind ik totaal bezopen voor een telefoontje. Ik vind dit heel heel en onverantwoord duur.

Heeft ook te maken met wat je belangrijk vindt, ik vind 250 voor een telefoon al te veel maar 5000 voor een knappe pc of laptop dan weer niet.
SimonMc @CH4OS19 februari 2025 10:56
Early *adopter
JWL92 @djunicron18 februari 2025 16:02
En voor midrange is weinig mis met Kirin 9010. Maar een dergelijke chipset doet ongeveer de helft kwa performance op zowel grafisch als compute niveau als een Snapdragon 8 gen 3. Die SoC is normaal vrij duur en zal je dus niet in toestellen van onder de €600 vinden, maar voor zo'n prijskaartje verwacht je toch een echte flagship chipset...
nieuws: 'VS trekt vergunningen in die Intel en Qualcomm chips lieten leveren ...
nieuws: TSMC stopt in september chipleveringen aan Huawei
nieuws: VS zet Chinees bedrijf op zwarte lijst vanwege TSMC-chip in Huawei-pr...

Een snapdragon zouk dus niet meer in een Huawei telefoon verwachten...
Xfade @djunicron18 februari 2025 16:20
10.2" tablet.8 is gedeeltelijk gevouwen.

[Reactie gewijzigd door Xfade op 18 februari 2025 16:21]

Luchtbakker @djunicron18 februari 2025 17:06
De allereerste flip flap flop telefoons waren ook allemaal onwijs hoog geprijst en zijn nu ook al een stuk lager. Dit is ook de eerste in zijn soort. Geef het een paar generaties en de prijzen zakken vanzelf.
Badderbeest @Luchtbakker18 februari 2025 19:44
Goedkoop zal het nooit worden (een bar-model is eenvoudiger en goedkoper), technisch goed ook niet (het blijft kwetsbare en gevoelige techniek, bewegende delen zijn kwetsbaar, een vouwbaar scherm moet vele concessies doen in duurzame kwaliteit). Het lijkt mij sterk dat deze producten ooit de niche-markt zullen gaan ontstijgen en alleen al om dat daarom de productieaanyallen laag blijven moeten ze wel duur blijven om de ontwikkel- en productiekosten te dekken.
Mindfree @Luchtbakker18 februari 2025 19:41
Ik zie een tendens met o.a videokaarten en andere techniek dat ze veel hoger in prijz zitten dan voorheen. Sommige zaken zakken wel maar veel blijven dus veel te hoog in prijs.

Het kunstmatig hooghouden om de FOMO zo hoog te houden begint met veel mensen blijkbaar toch aan te slaan.

Megekko en Alternate verkopen ondertussen 5080 voo r1850 en 1950€ terwijl de msrp niet eens 1200€ is.
Een gms is en blijft voor mij een voorwerp die ik enkel gebruik als het moet. Zelfs met een relatief groot scherm wat uiteindelijk wel handig kan zijn voor pagina's lezen blijft een gms voor mij veel te klein.

Dan neem ik wel een laptop.
Cid Highwind @-Colossalman-18 februari 2025 18:57
De platte TV is ook goedkoop geworden. Het is echt wel een van de ongeschreven regels.

Een andere ongeschreven regel is echter dat niche producten altijd duur zullen blijven. Ik denk dat voor velen dit hetzelfde is als een transparante TV. Leuk dat het kan, maar voor velen onnodig, met een lage afzet en geen dalende prijzen tot gevolg. Daarvoor lijkt me de techniek gewoon te complex en de meerwaarde voor interesse van de massa te gering.
Verwijderd @-Colossalman-18 februari 2025 19:20
Haha, geloof je het zelf. De prijzen gaan alleen maar stijgen.
Elk jaar worden telefoons duurder. Ze gaan op echt niet winst opgeven omdat de techniek makkelijker wordt
Je maakt een verkeerde tegenstelling door twee verschillende economische principes door elkaar te halen. Beide van deze zijn namelijk waar:
  • Principe A: Nieuwe technologieën zijn aanvankelijk duur maar worden goedkoper naarmate productiekosten dalen, concurrentie toeneemt en schaalvoordelen optreden.
  • Principe B: Consumentenproducten zoals smartphones worden over de jaren duurder door inflatie, premiumisering, en stijgende ontwikkelingskosten.
De een is geen tegenstelling van de ander maar je doet nu alsof A niet waar is omdat B het geval is. Het feit dat smartphones over de jaren duurder worden, weerlegt niet dat individuele technologieën goedkoper worden naarmate ze rijpen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 18 februari 2025 19:45]

Noresponse @djunicron18 februari 2025 18:31
3500 euro...wat koop je daar allemaal voor 😘 Als je het geld hebt gewoon kopen zou ik zeggen.

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 18 februari 2025 19:17]

rammes @Noresponse18 februari 2025 18:43
Dit is niet voor iemand die elke stuiver om moet draaien, dit is voor mensen die het totaal niet boeit wat iets kost en zeker niet nadenken over wat je er allemaal nog meer van kunt kopen.
3dmazter @Noresponse18 februari 2025 19:07
Deze telefoon dus.
Kenju @djunicron18 februari 2025 18:47
Het bedrag gaat natuurlijk zitten in het feit dat het een nicheproduct is. Om dit ding te verkopen hebben ze een losse infrastructuur moeten bedenken en de R&D achter de schermimplementatie zal ook niet gericht zijn. Dit terwijl maar weinig mensen dit toestel zullen kopen. Dus dan kom je zelf op een hoger bedrag uit.

Huawei had graag een flagchip chipset ontwikkeld of er een van Qualcomm gebruikt, maar je weet waarom dit niet kan.
alienfruit @djunicron18 februari 2025 19:09
Moeite waard, dan hoef je geen telefoon, en tablet mee te brengen. Nu met een groter scherm is het nog lekkerder werken vergeleken met de normale flip. Kan je nog efficiënter werken. Mijn CSO wilt deze al hebben. Jammer, nog niet te bestellen.
Orky Rulez @djunicron18 februari 2025 19:48
Tja een 'flagchip'... Ik kan me voorstellen dat de doelgroep hier ook geen gamers zullen zijn, dus heb je daarnaast zoveel aan een flagchip?
killergrave @djunicron19 februari 2025 05:36
Als je de BTW er af weet te snoepen kost die ineens 700,- minder :)
TheGraphic @djunicron19 februari 2025 08:36
Het is een 10,2" Tablet en geen 8", de 8" is alleen als je hem gedeeltelijk uitklapt. Maar de prijs is evengoed wel leip
P_Tingen @djunicron19 februari 2025 08:36
Ik kan me voorstellen dat Huawei de productie nog verder moet perfectioneren. Die zitten er dus ook niet op te wachten dat iedereen en zijn moeder deze telefoon gaan bestellen. Samsung deed dat ook met de eerste foldables. Toen vonden we €2000 ook al belachelijk en dat is deze prijs natuurlijk ook. Mocht het technisch succesvol blijken dan gaat die prijs op termijn wel naar ~ €1500
DigitalExorcist @djunicron19 februari 2025 08:43
Ach, over een paar jaar liggen ze bij de Aldi.
MPIU8686 18 februari 2025 15:56
€3499 .. !! .. voor een smartphone ?

Dan dacht ik dat we met Apple alles qua prijzen gezien hadden

Voor dat geld koop je een gamelaptop met RTX5080 in .. 8)7
david-v @MPIU868618 februari 2025 16:00
Voor dat geld koop je een gamelaptop met RTX5080 in ..
Daar kun je niet mee bellen en past niet in de broekzak ;)
DrPoncho @david-v18 februari 2025 16:04
Eén van die twee is waar
Deplezanteman @DrPoncho18 februari 2025 16:25
Wellicht met een asociaal grote joggingbroek dat die laptop er nog in past ;)
emeralda @Deplezanteman18 februari 2025 17:09
Is that a tablet in your pocket?
cadsite @david-v18 februari 2025 16:09
En deze past wel in de broekzak?
Dan toch enkel van een cargopants. O-)
Xfade @cadsite18 februari 2025 16:23
Opgevouwen niet echt groter dan een normale phone. Slechts een paar mm dikker.
MPIU8686 @david-v18 februari 2025 16:09
Daar kun je niet mee bellen en past niet in de broekzak ;)
.

Zolang je je laptop en een werkende internetverbinding hebt, kun je bellen en gebeld worden .. ;)

Trouwens past deze smartphone ook niet in mijn broekzak ..
Heroic_Nonsense @david-v18 februari 2025 16:45
Rugzak en bluetooth - bellen gaat prima met een gemiddelde laptop gelukkig :)
Piemol @david-v18 februari 2025 17:26
Sommige mensen bellen enkel met whatsap / teams / <random app>
En jongere generatie zie ik zó vaak alleen via de speaker bellen en telefoon voor zich houden.... dat kan óók met een laptop :)

Maar goed, past inderdaad niet in je broekzak.
Splorky @Piemol19 februari 2025 07:41
Gewoon mee gaan praten. Grappige is dat er dan vaak gekeken wordt alsof ik asociaal bent.
Khalid. @MPIU868618 februari 2025 16:12
Daarom wacht Apple er nog mee... Hun zouden 5000 euro ervoor vragen en dat zal geen succes worden.
brianbitchballs @Khalid.19 februari 2025 08:15
Hullie zullie
Orky Rulez @MPIU868618 februari 2025 21:38
Voor de rijkere burger zijn er al sinds de iPhone 1 gepimpte versies van te vinden met goud en diamanten die een veelvoud van deze 'gewone' Huawei kosten. Dit is niet voor de pauper die de Apple shop binnenstapt en het duurste koopt wat in de rekken hangt
Vlizzjeffrey @MPIU868618 februari 2025 16:25
Als Apple een dergelijk model zou uitbrengen zou die minimaal hetzelfde al niet meer kosten.
yPop 18 februari 2025 15:53
Voor mij een instant buy, maar ik ben echt fold-nerd. Heb bijna vrijwel alle soorten wel gehad. Nu een oneplus-open, beste formaat tot nu toe.
-tom-562 @yPop18 februari 2025 15:54
Ja, voor mij ook een instant buy, maar dan wel voor 20% van deze prijs. 3500 euro voor een telefoon... 8)7
himlims_ @-tom-56218 februari 2025 16:05
mijn occasion kostte nog minder :+
et36s @yPop18 februari 2025 19:11
Ieder zijn hobby ik heb ook alweer de zoveelste versterker gekocht :D maar geen foldables voor mij trekt me totaal niet.

[Reactie gewijzigd door et36s op 18 februari 2025 19:11]

Th1js 18 februari 2025 16:15
Voor de mensen die helemaal gek worden om het feit dat een ongelofelijk stukje technologie een prijskaartje heeft: dit is niet de telefoon die de gemiddelde Nederlander gaat kopen en is gewoon een 'telefoon' voor alleen mensen die dit soort technologie ongelofelijk cool vinden. Ja, je kunt sneller krijgen voor minder geld. Ja, het is een hoog prijskaartje.

Maar we moeten toch dit soort innovatie op de markt krijgen als we een beetje vooruit willen gaan. Wil je dan liever shit zoals apple die al 5 jaar lang dezelfde telefoon uit brengt?
B64 @Th1js18 februari 2025 17:30
We 'moeten' helemaal niks. Innovatie om de innovatie is ook vrij zinloos. En de meerprijs van dit apparaat t.o.v. de Samsung Fold 5 (bijna 8" uitgevouwen, en een SOC die bij de prijs past) is wat mij betreft nogal bizar. Ik geloof graag dat er een markt is voor deze toestellen, maar of veel mensen bereid zijn zoveel geld uit te geven....?

Jij vindt het een ongelofelijk stukje technologie, maar vouwbare schermen zijn er al een tijdje (die van Samsung zijn er al sinds 2019), en we hebben inmiddels zelfs een laptop met uitschuifbaar scherm (dat dus nog veel groter en flexibeler is dan het scherm in dit apparaat) voor maar een paar honderd Euro méér.
Th1js @B6418 februari 2025 17:38
We 'moeten' helemaal niks. Innovatie om de innovatie is ook vrij zinloos.
Oke. Hier verschillen we dan misschien in mening. Ik vind het leuk om nieuwe dingen op de markt te zien komen.
En de meerprijs van dit apparaat t.o.v. de Samsung Fold 5 (bijna 8" uitgevouwen, en een SOC die bij de prijs past) is wat mij betreft nogal bizar.
Dat klopt. Maar die telefoons vouwen niet 2 keer. En dat is waar die meerprijs in zit. Is dit een normale, redelijke prijs voor wat het is? Nee, absoluut niet, maar dat gebeurt met 'early adopting'
maar of veel mensen bereid zijn zoveel geld uit te geven....?
Nee. Die zijn er niet. Je gaat nooit iemand op straat met zo'n telefoon rond zien lopen.
Jij vindt het...paar honderd Euro méér.
Ja, want dat is het ook. Ik heb zelf ook een foldable (de Fold6) en iedereen in mijn familie vind dat al 'nieuw'. Telefoons die 2 keer vouwen zijn retenieuw, simpel. Is er maar 1 van. En ik weet dat er een laptop is met een uitschuifbaar scherm, zonder te kijken weet dat het een Thinkpad is, maar groter scherm =/= duurder scherm
trab_78 @Th1js19 februari 2025 08:06
Vouwbare schermen waren een innovatie. Een telefoon met twee vouwen is geen innovatie, maar gewoon meer van hetzelfde. Interpolatie. Die prijs is echt absurd, sorry.
Orky Rulez @B6418 februari 2025 21:17
Voor zover ik weet vouwt die Samsung uit naar een vierkant scherm. Deze ziet eruit als een gewone foon en dan *tadaa* tabletformaat met ditto beeldverhouding.

Ik denk dat je je Samsung wel op zak houdt als er iemand zo'n ding op tafel heeft gelegd...

(Ik zou zelf geen geld over hebben voor eender welke van de twee, maar als ik moest kiezen zou ik het wel weten!)
Turrican1980 18 februari 2025 20:26
YouTube: Now You Won’t Dare Buy Huawei! The New Mate 70 Is Already Exposed fo...
10:40
Neen dank u,een keer laten vallen en ⚰️.
Om maar niet te spreken over de onbetrouwbaarheid en niet al te beste specs.
Geen overprijsde tofu dreg gsm voor mij😂
Aidix @Turrican198019 februari 2025 06:50
Ach een video van het kanaal dat beweert dat Chinese autos massaal uit de bocht en in de fik vliegen als ze tenminste niet binnen 3 jaar zijn weggeroest, het vliegveld is uitgestorven, de straten van Shanghai eveneens, en de nieuwjaarsmarkt ook.
Van alle anti China kanalen is dat wel die met de meest spectaculaire video's.
TheGraphic @Turrican198019 februari 2025 08:44
Dit is letterlijk een botkanaal lol
david-v 18 februari 2025 16:09
Artikel is was niet helemaal duidelijk, Je hebt een 6.4 inch scherm als het toestel volledig is ingeklapt, dan een 7.9 inch tablet als je maar twee schermen uitklapt, en als laatste een 10.2 inch tablet als je het volledig uitklapt.

edit: ik zie dat het aangepast is :)

[Reactie gewijzigd door david-v op 18 februari 2025 16:42]

Zyphlan
18 februari 2025 16:35
Pff 3500..dat is een aardig bedrag maarja er zullen altijd wel early adopters zijn en ook genoeg die gewoon het nemen voor de zogezegde clout. Zouden ze hem in de 1-2k price range krijgen dan schat ik in dat er nog een aardig grote markt is.

Dit is een goed voorbeeld :D
I Am Rich is a 2008 mobile app for iPhones which had minimal function and was priced at US$999.99 (equivalent to $1,415 in 2023). The app was pulled from the App Store less than 24 hours after its launch. Receiving poor reviews from critics, only eight copies were sold. In the years since, several similar applications have been released at lower prices.
Wikipedia: I Am Rich

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 18 februari 2025 16:35]

Timewa 18 februari 2025 18:34
Het idee van een smartphone van "normaal formaat" die uitgeklapt een 10" tablet wordt is natuurlijk fantastisch en echt een USP.

Zakelijk zou ik heel graag 1 apparaat hebben dat alles kan, en in theorie is dit dus heel mooi.

Echter, om dit zo uit te voeren dat hij als telefoon in je zak past en niet veel meer dan 200 gram weegt, en als tablet echt bruikbaar genoeg is voor al je productivity, dat is natuurlijk echt een uitdaging. Dan is er battery life, kwetsbaarheid, prijs (ook zakelijk is €3500 moeilijk te verantwoorden) en in dit geval Chinese oorsprong - allemaal redenen waarom dit exemplaar het m.i. nog lang niet is. Maar het begin is er, foldables worden steeds interessanter.
Reinier 182 18 februari 2025 19:49
Een smartphone niet voor de gemiddelde burger. Is voor mensen waar dit niet veel geld voor is.
Roel1966 18 februari 2025 21:58
Zoals ik al een aantal keren geschreven heb blijf ik het principe achter de vouwtelefoon ideaal vinden maar het risico mij gewoon veel te groot bllijft dat het schem beschadigd raakt. Dit dan vooral in combinatie met de hoge aanschafprijs en zeker deze Huawei al zeker een absurd hoge prijs heeft. Zelfs al zou je dan het toestel ook als vervanger voor een tablet gaan gebruiken, dan nog blijft bijna 3500 euro absurd hoog. Tegenwoordig kan je al voor zo rond de 200 euro best goede tablets krijgen en dan nog eens een high-end smartphone zo vanaf pak weg 600 euro. Dan zit je aan grofweg gepakt 800 euro wat dan nog steeds meer als 4 keer goedkoper is dan zo'n Huawei.

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