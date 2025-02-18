Huawei brengt dubbel vouwbare smartphone buiten China uit voor 3499 euro

Huawei heeft zijn vouwbare Mate XT Ultimate-smartphone wereldwijd uitgebracht. Het toestel kost 3499 euro en wordt geleverd met 16GB aan geheugen en 1TB aan opslag. Of en wanneer de telefoon beschikbaar is in de Benelux, is nog niet duidelijk.

De wereldwijde release van de telefoon en de prijzen werden onthuld tijdens een evenement in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, schrijft GSMArena. Het was al bekend dat Huawei de Mate XT Ultimate buiten China wilde uitbrengen, maar nog niet wat de europrijs zou worden en wanneer de telefoon beschikbaar zou zijn in Europa.

De vouwbare smartphone is sinds september 2024 verkrijgbaar in China. De Mate XT Ultimate heeft twee scharnieren en heeft als hij opgevouwen is een 6,4"-scherm aan de voorkant. Het toestel kan ook gedeeltelijk worden uitgevouwen tot een formaat van 7,9”. Als het volledig is uitgevouwen, is de smartphone 10,2". Verder heeft de smartphone 16GB aan geheugen en 1TB aan opslag, een 5600mAh-accu en een HiSilicon Kirin 9010-chipset aan boord.