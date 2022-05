YouTube gaat mogelijk nft's ondersteunen. Daarop hint de ceo in een brief aan makers op de site. Het is nog onbekend hoe die ondersteuning eruit zal zien, maar het zou een extra inkomstenbron kunnen zijn voor videomakers.

YouTube-ceo Susan Wojcicki schrijft dat Web3 een 'bron van inspiratie' is om 'te blijven innoveren op YouTube'. "We zijn altijd gericht op het uitbreiden van het YouTube-ecosysteem om videomakers te helpen om te profiteren van nieuwe technieken, waaronder dingen als nft's, terwijl we de ervaring van videomakers en fans op YouTube blijven versterken."

Het is voor het eerst dat de ceo van het Google-dochterbedrijf hint naar mogelijke nft-functies op de site. Andere techgiganten zijn daar naar verluidt ook al mee bezig. Zo zou Meta een nft-marktplaats willen bouwen voor Facebook en Instagram. Twitter test bij betalende gebruikers met het weergeven van nft's in een zeshoekige avatar.

Het is onbekend hoe nft's op YouTube zouden werken. Wellicht kunnen videomakers hun video's als nft gaan aanbieden om zo extra geld te verdienen. Dat is nu al mogelijk, maar dat zit niet ingebouwd in het platform zelf.