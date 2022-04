Gerucht: Facebook werkt aan functie voor toegang tot Groups via nft's

Meta zou werken aan een functie waarbij gebruikers alleen toegang tot Facebook Groups kunnen krijgen als ze kunnen aantonen over bepaalde nft's, non-fungible tokens, te beschikken. De functie is onderdeel van een bredere reeks functies rond nft's op Facebook.

Een pilot voor het delen en posten van nft's op de Facebook-tijdlijn begint medio mei, schrijft de Financial Times op basis van een intern memo van Meta van vorige week. Daarna volgt de functie om alleen toegang te krijgen tot Facebook Groups met bepaalde nft's. Ook komt er een pilot om nft's te minten op het Facebook-platform.

De functies moeten nft's een plek geven op het Facebook-platform. Op dit moment doet het sociale netwerk niets met die technologie. Nft's zijn eigendomsbewijzen voor digitale bezittingen. Die eigendomsbewijzen zijn vastgelegd op blockchains. Veel bedrijven zijn bezig met ondersteuning van nft's. Zo kunnen gebruikers op Twitter zeshoekige avatars krijgen als zij aantonen nft's te bezitten. Ook Meta-platform Instagram krijgt ondersteuning voor nft's.

Daarnaast is Meta bezig met het maken van een eigen token, die intern de naam Zuck Bucks heeft gekregen. Dat is een samentrekking van de achternaam van Meta-oprichter Mark Zuckerberg en 'bucks', een gangbare Engelse term voor dollars. De tokens zouden geen cryptovaluta zijn, maar in plaats daarvan alleen door Meta geaccepteerde tokens, die het kan uitdelen voor waardevolle posts en die buiten de Meta-platforms geen waarde hebben. Zoiets heeft al eens bestaan in de vorm van Facebook Credits, van 2009 tot 2013.