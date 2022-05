Dell-27"-IPS Black-monitor met contrastverhouding van 2000:1 kost 992 euro

Dell heeft de eerste prijzen bekendgemaakt van monitoren die zijn uitgerust met LG's IPS Black-panelen. Het gaat om twee nieuwe modellen, in 27"- en in 31,5"-formaat. De 27"-versie kost 992 euro, de 31,5"-variant 1307 euro.

LG Display toonde op de CES IPS Black-panelen, waarna LG en Dell aankondigden monitoren te gaan maken met deze panelen. De prijzen van deze monitoren zijn nog niet bekend, maar Dell heeft wel twee andere monitoren onthuld met IPS Black-panelen. Het gaat om de Dell U2723QE en de U3223QE, beide 4k-schermen die in de UltraSharp-serie vallen.

De panelen onderscheiden zich door de hoge contrastverhouding, die bij beide monitoren 2000:1 is. Normaliter is dit bij ips-panelen 1000:1. Verder zijn de specificaties van de twee monitoren gelijk, los van de schermgrootte. De monitoren hebben een resolutie van 3840x2160 pixels en een verversingssnelheid van 60Hz. De helderheid is maximaal 400cd/m² en de grijs-naar-grijsresponstijd is 8ms, of 5ms in de snelle modus. De monitoren ondersteunen 100 procent van de Rec. 709- en sRGB-kleurengamma's en 98 procent van het DCI-P3-kleurenspectrum. De kijkhoeken zouden zowel horizontaal als verticaal maximaal 178 graden bedragen.

Beide monitoren hebben ingebouwde USB 3.2 Gen 2-poorten en fungeren als USB-C-hub. Daarbij kunnen ze 90W leveren via een van de upstream-USB-C-poorten, die ook DisplayPort 1.4 en HDCP 2.2 in alt-mode ondersteunt. Daarnaast is er nog een enkele USB-C 3.2 Gen 2-upstreampoort en zijn er zes USB 3.2-downstreampoorten. Een van deze poorten is USB-C en kan een apparaat van maximaal 15W voorzien. Verder zijn er een HDMI-poort, een DisplayPort 1.4-aansluiting, een 3,5mm- en een lanpoort.

De twee schermen komen met een standaard die 60 graden kan draaien, van -5 tot 21 graden kan kantelen en 150mm in hoogte kan worden aangepast. De twee monitoren zijn per direct te bestellen.

De Dell UltraSharp U2723QE