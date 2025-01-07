Razer onthult Blade 16-laptop met Nvidia RTX 5090 en AMD Ryzen AI 9 HX 370

Razer kondigt de Razer Blade 16 aan. Deze laptop combineert een herontworpen slank chassis met een Nvidia RTX 50-gpu en een AMD Ryzen AI 9-processor. Hij is in de loop van dit kwartaal beschikbaar. De adviesprijs is nog niet bekend.

Razer heeft gekozen voor een RTX 5090 met 24GB GDDR7 en een tdp van maximaal 155W. De Blackwell-gpu is gepaard met een AMD Ryzen AI 9 HX 370, met 12 cores en 24 threads. Het is de eerste keer dat de fabrikant dit model uitrust met een AMD Ryzen-processor. De cpu is gekoppeld aan Lpddr5x-geheugen met een snelheid van 8000MT/s, de capaciteit is niet bekend.

Het chassis van de Razer Blade 16 is vervaardigd uit één blok aluminium. Het dunste punt heeft een dikte van 1,49cm, waardoor het de dunste laptop van het merk tot nu toe is. Het apparaat moet ondanks het dunne profiel in staat zijn om de componenten voldoende te koelen dankzij een vaporchambersysteem met een dubbele ventilator.

De Blade 16 bevat een 240Hz-display met quad-hd+-resolutie, maar die is niet precies gespecificeerd. Het oledpaneel moet wel responstijden van 0,2ms kunnen bereiken. Het scherm heeft randen van 4,7mm en biedt Calman Verified-kleurprofielen van Rec. 709 tot Adobe RGB en DCI-P3.

Naast het herontwerp van het chassis beschikt de Blade 16 over een nieuw toetsenbord met een bedieningskracht van 63g en een travel van 1,5mm, ofwel de helft meer dan zijn voorganger. Het toetsenbord bevat een Copilot-knop en vijf macrotoetsen die vooraf zijn toegewezen aan verschillende functies in Razer Synapse, maar ook naar wens kunnen worden ingesteld.

De nieuwe Blade is ook uitgerust met een nieuw audiosysteem, dat zes door THX afgestemde speakers biedt. Dit systeem beschikt over verschillende geluidsprofielen die zijn afgestemd voor onder meer games, films en podcasts. Gebruikers kunnen ook hun eigen profiel instellen.