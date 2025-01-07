Razer onthult Blade 16-laptop met Nvidia RTX 5090 en AMD Ryzen AI 9 HX 370

Razer kondigt de Razer Blade 16 aan. Deze laptop combineert een herontworpen slank chassis met een Nvidia RTX 50-gpu en een AMD Ryzen AI 9-processor. Hij is in de loop van dit kwartaal beschikbaar. De adviesprijs is nog niet bekend.

Razer heeft gekozen voor een RTX 5090 met 24GB GDDR7 en een tdp van maximaal 155W. De Blackwell-gpu is gepaard met een AMD Ryzen AI 9 HX 370, met 12 cores en 24 threads. Het is de eerste keer dat de fabrikant dit model uitrust met een AMD Ryzen-processor. De cpu is gekoppeld aan Lpddr5x-geheugen met een snelheid van 8000MT/s, de capaciteit is niet bekend.

Het chassis van de Razer Blade 16 is vervaardigd uit één blokRazer Blade 16 RTX 5090 aluminium. Het dunste punt heeft een dikte van 1,49cm, waardoor het de dunste laptop van het merk tot nu toe is. Het apparaat moet ondanks het dunne profiel in staat zijn om de componenten voldoende te koelen dankzij een vaporchambersysteem met een dubbele ventilator.

De Blade 16 bevat een 240Hz-display met quad-hd+-resolutie, maar die is niet precies gespecificeerd. Het oledpaneel moet wel responstijden van 0,2ms kunnen bereiken. Het scherm heeft randen van 4,7mm en biedt Calman Verified-kleurprofielen van Rec. 709 tot Adobe RGB en DCI-P3.

Naast het herontwerp van het chassis beschikt de Blade 16 over een nieuw toetsenbord met een bedieningskracht van 63g en een travel van 1,5mm, ofwel de helft meer dan zijn voorganger. Het toetsenbord bevat een Copilot-knop en vijf macrotoetsen die vooraf zijn toegewezen aan verschillende functies in Razer Synapse, maar ook naar wens kunnen worden ingesteld.

De nieuwe Blade is ook uitgerust met een nieuw audiosysteem, dat zes door THX afgestemde speakers biedt. Dit systeem beschikt over verschillende geluidsprofielen die zijn afgestemd voor onder meer games, films en podcasts. Gebruikers kunnen ook hun eigen profiel instellen.

Razer Blade 16 RTX 5090Razer Blade 16 RTX 5090Razer Blade 16 RTX 5090

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 07-01-2025 05:00 19

07-01-2025 • 05:00

19

Lees meer

Een valse start voor de mobiele RTX 5090

27 mrt 2025

Een valse start voor de mobiele RTX 5090

Razer Blade 16 Review

69
Deze Nvidia RTX 5000-laptops komen eraan

27 jan 2025

Deze Nvidia RTX 5000-laptops komen eraan

46 nieuwe gaminglaptops vergeleken

66
Razer onthult speakerkussen voor gamestoel en draagbare randapparatuur
Razer onthult speakerkussen voor gamestoel en draagbare randapparatuur Nieuws van 9 mei 2025
Razer brengt ontwikkelaars-sdk Wyvrn uit die met AI games kan testen op bugs
Razer brengt ontwikkelaars-sdk Wyvrn uit die met AI games kan testen op bugs Nieuws van 19 maart 2025
Razer introduceert Blade 18-laptop met dualmodedisplay en RTX 5090-laptopgpu
Razer introduceert Blade 18-laptop met dualmodedisplay en RTX 5090-laptopgpu Nieuws van 26 februari 2025
Razer werkt aan AI-coach en toont concept voor stoel met koeling en verwarming
Razer werkt aan AI-coach en toont concept voor stoel met koeling en verwarming Nieuws van 8 januari 2025
AI-npc's van Nvidia kunnen omgeving waarnemen en tactische beslissingen nemen
AI-npc's van Nvidia kunnen omgeving waarnemen en tactische beslissingen nemen Nieuws van 7 januari 2025
Nvidia onthult laptopversie GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti en RTX 5070
Nvidia onthult laptopversie GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti en RTX 5070 Nieuws van 7 januari 2025
Nvidia introduceert AI-desktopcomputer met Grace Blackwell-chip
Nvidia introduceert AI-desktopcomputer met Grace Blackwell-chip Nieuws van 7 januari 2025
HP toont OmniStudio X-aio-pc's met Lunar Lake-cpu's en maximaal 31,5"-scherm
HP toont OmniStudio X-aio-pc's met Lunar Lake-cpu's en maximaal 31,5"-scherm Nieuws van 6 januari 2025
HP kondigt nieuwe OmniDesk-desktop-pc's voor consumenten aan
HP kondigt nieuwe OmniDesk-desktop-pc's voor consumenten aan Nieuws van 6 januari 2025
HP komt met ZBook Ultra-laptop met Ryzen AI Max+ Pro-cpu en EliteBook-laptops
HP komt met ZBook Ultra-laptop met Ryzen AI Max+ Pro-cpu en EliteBook-laptops Nieuws van 6 januari 2025
LG gaat drie nieuwe Gram-laptops met AI-functies tonen tijdens CES 2025
LG gaat drie nieuwe Gram-laptops met AI-functies tonen tijdens CES 2025 Nieuws van 1 januari 2025
'Lenovo plant dunne ThinkPad X9-laptop zonder TrackPoint'
'Lenovo plant dunne ThinkPad X9-laptop zonder TrackPoint' Nieuws van 27 december 2024
System76 brengt nieuwe Pangolin-laptop met Ryzen 9 en tot 96 GB ram uit
System76 brengt nieuwe Pangolin-laptop met Ryzen 9 en tot 96 GB ram uit Nieuws van 20 december 2024
Framework introduceert nieuwe Laptop 16-module met ruimte voor twee M.2-ssd's
Framework introduceert nieuwe Laptop 16-module met ruimte voor twee M.2-ssd's Nieuws van 17 december 2024
'Microsoft komt in 2025 met Intel Lunar Lake-versies van Surface Pro en Laptop'
'Microsoft komt in 2025 met Intel Lunar Lake-versies van Surface Pro en Laptop' Nieuws van 8 december 2024
Razer kondigt dock aan met USB4
Razer kondigt dock aan met USB4 Nieuws van 14 november 2024
LG en Razer zeggen draadloze controller met inputlag van 1ms te hebben gemaakt
LG en Razer zeggen draadloze controller met inputlag van 1ms te hebben gemaakt Nieuws van 27 september 2024
Razer kondigt Razer BlackWidow V4 Pro 75% met oledschermpje aan voor 350 euro
Razer kondigt Razer BlackWidow V4 Pro 75% met oledschermpje aan voor 350 euro Nieuws van 13 september 2024
Meer producten en artikelen
Laptops Nvidia Razer GeForce Blade 16 AMD Ryzen AI CES 2025

Reacties (19)

-Moderatie-faq
19
18
9
0
0
5
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Qualixo 7 januari 2025 08:58
RTX 5090 met 24GB GDDR7 en een tdp van maximaal 155W. De desktop versie is 575W. Ben benieuwd wat het verlies in peformance is dan vs de emmers geld die je er tegen aan moet gooien.
pixeled @Qualixo7 januari 2025 10:28
Inderdaad, en gezien het ontzettend dunne chassis verwacht ik dat de RTX 5090 bij lange na niet voldoende gekoeld zal kunnen worden, ook niet met vapor chamber koeling, en dus zal gaan throttlen. Ik verwacht dat de 5080 of 5070 veel betere prijs-prestatie verhouding zullen hebben.
vladimirN 7 januari 2025 13:10
Dat iemand n laptop wil met n AI HX 370 snap ik vanwege z'n (relatief) sterke iGPU
Dat iemand n gaming laptop wil met n snell RTX 5XXX snap ik ook.
Maar waarom zou je 'n snelle iGPU willen combineren met een snelle dGPU?
Dat drijft toch alleen maar onnodig het kostenplaatje op?
Florimon @vladimirN7 januari 2025 18:15
Het voordeel lijkt mij dat je, als je mobiel bent en je batterij wil sparen, dan met alleen de igpu toch nog een redelijke graphics performance hebt.
Server.1968 7 januari 2025 07:21
'De cpu is gekoppeld aan Lpddr5x-geheugen met een snelheid van 8000MT/s, de capaciteit is niet bekend.' Een niet uitbreidbare hoeveelheid dus neem ik aan? Dan maar direct liefst 64 GB lijkt me, voor de rest een 'beest' van een machine, leuk voor op mijn bureau.
PaulHelper @Server.19687 januari 2025 08:09
Als ik het goed heb kan dat.Blade 16 can go up to 64GB staat in een ander artikel over deze versie van de laptop.
Luchtbakker @Server.19687 januari 2025 10:13
Wat moet je met een gaminglaptop , dat niet eens 4K resolutie heeft, maar 2560×1440 pixels, en primair bedoeld is voor games met 64GB RAM? Welke games zijn er zo hongerig dat je het met 32GB niet zou redden? Ik kan mij er echt geen enkele bedenken die ook maar enig sinds in de buurt komen, laat staan de noodzaak daarvan. Je maakt daarmee een laptop onnodig duurder.

En koop je het voor video-editing, dan zijn laptops met een nvidia quadro kaart veel interessanter.

[Reactie gewijzigd door Luchtbakker op 7 januari 2025 10:14]

xSNAKEX @Luchtbakker7 januari 2025 18:05
Video editing met een Quadro kaart? Ik denk dat heel content creerend Youtube land nu met een groot vraagteken boven zijn hoofd zit. Dat gaat natuurlijk prima met een Geforce kaart.
djwice
@Luchtbakker7 januari 2025 18:06
Als iemand veel RAM wil op een processor met NPU en ook een vette grafische kaart, verwacht ik dat het draaien van AI-modellen een van de dingen is waar de intresse naar uit gaat.

Bij de CPU's met AI is de helft van het RAM ook beschikbaar voor de onchip NPU en GPU. Dus je hebt er een 2e grafische kaart met 32GB geheugen naast als je de 64GB RAM versie kiest.

Dat is best lekker zeg maar.


Maar als je wilt gamen: Op de een draai je je AI game agents en op de ander speel je het spel. Eventueel op twee mooie 4k schermen via DisplayPort over usb-c.
Maar hij heeft zelf al een 240Hz OLED-display, so why would you?

[Reactie gewijzigd door djwice op 7 januari 2025 18:11]

Stiello 7 januari 2025 08:36
"Het dunste punt heeft een dikte van 1,49cm, waardoor het de dunste laptop van het merk tot nu toe is."

Als dit de nieuwe manier van meten is kan je natuurlijk allemaal gekke constructies bedenken om het dunste punt nog dunner te maken.

Het dikste punt is natuurlijk veel interessanter.
M_Rodrigues 7 januari 2025 08:18
Hoop dat er geen lelijk lichtgevend logo op de rug staat…
MSI2 @M_Rodrigues7 januari 2025 09:26
Precies dit. Als ze dat eraf halen hebben ze hier een klant. Lijkt wel alsof kinderen de doelgroep zijn.
Inverted_World @MSI27 januari 2025 10:41
Ik heb al jaren Razer Blade's en je weet dat je dit gewoon uit kunt zetten?

De Blade's zijn naar mijn inzien door de bouwkwaliteit en premium materialen de enige windows laptops die echt leuk kunnen concureren met de Macbook Pro's. En dan het voordeel van een fatsoenlijke GPU die 3D rendering prima aan kan.

Ik gebruik ze juist zakelijk gezien, omdat ze geen kermisattractie bieden zoals vele alternatieven, maar er juist net uit zien. Kijk voor de gein eens naar de net aangekondigde Acer laptops. Dat of MSI zijn alternatieven....

[Reactie gewijzigd door Inverted_World op 7 januari 2025 16:36]

tuner12 @Inverted_World7 januari 2025 16:34
Over Apple klopt niet. Bovendien niet echt meer relevant, want die worden niet meer nieuw verkocht.

https://discussions.apple.com/thread/5010027?sortBy=rank
MSI2 @Inverted_World7 januari 2025 16:40
Een Appel logo vind ik persoonlijk volwassener ogen dan 3 in elkaar geknoopte fluorgroene slissende slangen. De verlichting kan je wel uitzetten, maar daarmee blijft he logo alsnog prominent zichtbaar.

De Razer laptops zijn super strak en super solide (een soort zwarte MacBooks). Daarom zou ik ze zeker overwegen. Maar door het kinderlijke logo van de laptop heb ik in het verleden toch altijd gekozen voor een Dell XPS. Dan maar een mindere videokaart.

De turbopoliepen van alle andere fabrikanten vind ik het overwegen niet eens waard. Toen ik 16 was vond ik de RGB kermis prachting, maar als volwassen kerel ga ik mijn vrienden niet meer met trots een glazen lichtgevende kast showen... gelukkig zijn er bij desktops ook gewoon nog strakke minimalistische dichte kasten te kiezen.
Inverted_World @MSI27 januari 2025 16:55
Eens verder, maar wanneer het logo uit staat valt hij echt nauwelijks op, of je zou er een dbrand achtig iets overheen kunnen plakken. Ik zou overigens een rebranding van het Razer logo zelf wel op prijs kunnen stellen. Voelt flink gedateerd. Puur typografisch, zoals onder het scherm zou ook prima zijn.

Voor mij is dat ene logo verder geen dealbreaker. Lastig om een betere laptop te vinden met dergelijke specs die toch nog een zakelijk / professioneel uiterlijk heeft. De XPS en zijn specs volstaan voor mij bijvoorbeeld echt niet.
Technoid @M_Rodrigues7 januari 2025 10:17
Stikkertje er over heen als dat alles is... of nog beter de kabel los trekken?
Jaïr.exe @Technoid7 januari 2025 18:25
Dbrand heeft hele mooie laptop skins. Bij alle skins heb je de optie voor een uitsnede voor het razer logo of om het logo te laten verdwijnen achter de skin. Heb zelf de fiber glass skin zonder uitsnede, de razer laptop lijkt nu op een premium Macbook/Dell XPS hybride met gaming prestaties.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.