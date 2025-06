System76 brengt nieuwe Pangolin-laptop met Ryzen 9 en tot 96 GB ram uit

System76 heeft een nieuwe versie van zijn Pangolin-laptop online gezet. Het nieuwe model heeft een AMD Ryzen 9 8945HS Hawk Point processor en kan over maximaal 96GB aan geheugen en 16TB aan opslag beschikken. Verder krijgt het scherm een hogere resolutie dan zijn voorganger.

System76 heeft de nieuwe Pangolin in zijn webshop gezet. Het gaat om een vernieuwde versie van de Pangolin-lijn die het bedrijf in 2020 begon. In het nieuwe model zit een AMD Ryzen 9 8945HS-processor die een maximale kloksnelheid tot 5,2GHz heeft, en beschikt over acht cores en zestien threads. Die cpu, en daarmee de laptop zelf, heeft een geïntegreerde Radeon 780M-gpu. Het basismodel begint bij 1300 dollar, omgerekend en inclusief btw is dat zo'n 1500 euro. In dat basismodel zit 16GB ram en 500GB opslagruimte.

Het DDR5-5600-geheugen van de laptop kan worden uitgebreid naar maximaal 96GB, veel meer dan de 32GB van het eerdere model. Ook de maximale opslagruimte gaat omhoog, naar maximaal 16TB. Er zitten twee PCIe 4.0-ssd's met M.2-slot in de laptop, waar twee 8TB-ssd's in passen.

Het scherm van de nieuwe Pangolin heeft ook een betere resolutie dan het eerdere full-hd-model. Nu heeft het 16,1"-display een 2560x1600-resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. De laptop heeft verder een USB 4.0 Type C-poort, een USB 3.2 Gen 2 Type-C-poort en drie USB 3.2 Gen 1 Type-A-poorten. Er zit ook een micro-SD-kaartlezer en een HDMI 2.0-poort op de laptop.

System76 levert de laptops met zijn eigen Pop!_OS, dat is gebaseerd op Ubuntu 22.04 LTS. Het is daarnaast ook mogelijk die laptop met Ubuntu te kopen, zowel 22.04 als 24.04 LTS. Tweakers sprak vorig jaar met System76 over het eigen Pop!_OS. Het bedrijf bracht in 2023 een nieuwe versie met een Ryzen 7 6800U-soc uit en eerder dit jaar nog weer een nieuwe versie met een 7840U.