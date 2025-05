System76 toont nieuwe versie van zijn Gazelle-laptop met discrete gpu

System76 heeft een nieuwe variant van zijn Gazelle-laptop onthuld. Het apparaat heeft een i9-13900H-cpu, maximaal 64GB DDR4-geheugen, een RTX 3050 en een 15,6" of 17,3"-display. System76 zet de laptop in de markt voor gamers en ontwikkelaars.

System76, dat ook Pop!_OS ontwikkelt, levert de laptop met dat OS of Ubuntu, in beide gevallen de LTS -variant. Beide displayformaten hebben een verversingssnelheid van 144Hz, maar over ondersteuning voor G-Sync, FreeSync of VESA AdaptiveSync wordt niet gesproken.

Voor wat betreft opslag- en werkgeheugen biedt System76 veel opties. Er passen twee nvme-drives in de laptop en de opties beginnen bij een 250GB-pci-e-gen3-drive en eindigen bij een 4TB gen4-drive. Die laatste heeft een maximale sequentiële leessnelheid van 7300MB/s en op het gebied van schrijven is dat 6600MB/s. De tweede SSD heeft maximaal een gen3-slot tot zijn beschikking. De keuzes voor werkgeheugen beginnen bij 8GB en gaan langs 16GB, 32GB tot 64GB. De snelheid is bij alle capaciteiten 3200MHz.

Verder heeft de laptop een 54Wh-accu, een toetsenborg met rgb-backlight, wifi-6E, bluetooth 5.0, gigabit-ethernet, zowel type-A als type-C-poorten, een 2-in-1-3,5mm-audio-uitgang, een micro-sd-kaartlezer en video-out via hdmi en mini-displayport. Ook is de firmware toegankelijk, zodat programmeurs toegang hebben tot aanpassingen op het gebied van toetsenbord, fans en accu.

System76 rekent een vanafprijs van 1299 dollar voor de laptop. Een 17,3"-display, 32GB ram en een 1TB-ssd verhogen dat bijvoorbeeld tot 1642 dollar. Dat is omgerekend en met btw respectievelijk 1441 en 1822 euro. De verzendkosten beginnen bij omgerekend 128 euro. Dit is de goedkoopste laptop van System76 met een discrete gpu.