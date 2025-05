System76 kondigt Pangolin-laptop met AMD-soc en 144Hz-scherm aan

System76 heeft informatie online gezet over een nieuwe versie van zijn Pangolin-laptop. Net als de eerdere variant krijgt dat nieuwe model een AMD-processor. Dat is een Ryzen 7 6800U. Ook zit er een 144Hz-scherm op de laptop.

System76 bevestigt de komst van de laptop op een teaserpagina, al is er weinig meer aan te teasen omdat praktisch alle specificaties van de laptop al online staan. De laptop is een Pangolin-model, dat System76 eind 2020 voor het eerst aankondigde. De eerdere Pangolin-laptop draaide nog op een Ryzen 5 4500U, maar het nieuwe model wordt uitgerust met een Ryzen 7 6800U. De laptop krijgt daarnaast een Radeon 680M-gpu en maximaal 32GB aan Lpddr5-ram op 6400MHz. In de laptop zitten twee M.2-ssd's met een PCIe NVMe-slot voor maximaal 16TB aan opslag.

De laptop heeft verder een 15,6"-scherm met een 1920x1080-resolutie met een verversingssnelheid van 144Hz. De 70Wh-accu laadt met 65W en het apparaat heeft verder een gigabitethernetaansluiting, Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.2 aan boord. De laptop heeft drie USB-A 3.2 Gen 1-poorten, een USB-C 3.2 Gen 2-poort en een sd-kaartlezer, een HDMI 2.0 aansluiting en nog een USB-C-aansluiting met DisplayPort.

De laptop is 37x24x1,8 centimeter groot en weegt 1,79 kilo. Net als alle andere System76-hardware wordt ook de nieuwe Pangolin met Pop!_OS geleverd. Dat is versie 22.04 LTS, maar het is ook mogelijk om de laptop met Ubuntu 22.04 LTS geleverd te krijgen.

De enige informatie die nog ontbreekt is de releasedatum en de prijs, maar volgens 9to5linux wordt de laptop medio februari uitgebracht voor 1299 dollar. Dat is omgerekend en inclusief btw ongeveer 1450 euro.