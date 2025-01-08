AMD kondigt Ryzen 5 9600-cpu met 6 Zen 5-cores en 5,2GHz-boostclock aan

AMD heeft de Ryzen 5 9600-processor aangekondigd voor de losse verkoop. Deze is gebaseerd op dezelfde Zen 5-architectuur als de Ryzen 5 9600X, maar wordt waarschijnlijk goedkoper. AMD deelt vooralsnog echter geen officiële adviesprijs.

AMD heeft de Ryzen 5 9600 stilletjes toegevoegd aan zijn website, merkte VideoCardz als eerste op. De processor komt volgens de AMD-website wereldwijd beschikbaar. De processor beschikt over zes Zen 5-cores en een tdp van 65W. Dat zijn dezelfde specificaties als de Ryzen 5 9600X. De boostclock wordt wel iets verlaagd naar 5,2GHz.

De processor is op het moment van schrijven nog niet verkrijgbaar. De adviesprijs en exacte releasedatum zijn dan ook nog niet bekend. Vermoedelijk wordt de cpu echter goedkoper dan de 9600X, die € 150,07 kost in de Pricewatch. Tweakers heeft de releasedatum en adviesprijs gevraagd aan AMD.