AMD kondigt Ryzen 5 9600-cpu met 6 Zen 5-cores en 5,2GHz-boostclock aan

AMD heeft de Ryzen 5 9600-processor aangekondigd voor de losse verkoop. Deze is gebaseerd op dezelfde Zen 5-architectuur als de Ryzen 5 9600X, maar wordt waarschijnlijk goedkoper. AMD deelt vooralsnog echter geen officiële adviesprijs.

AMD heeft de Ryzen 5 9600 stilletjes toegevoegd aan zijn website, merkte VideoCardz als eerste op. De processor komt volgens de AMD-website wereldwijd beschikbaar. De processor beschikt over zes Zen 5-cores en een tdp van 65W. Dat zijn dezelfde specificaties als de Ryzen 5 9600X. De boostclock wordt wel iets verlaagd naar 5,2GHz.

De processor is op het moment van schrijven nog niet verkrijgbaar. De adviesprijs en exacte releasedatum zijn dan ook nog niet bekend. Vermoedelijk wordt de cpu echter goedkoper dan de 9600X, die € 150,07 kost in de Pricewatch. Tweakers heeft de releasedatum en adviesprijs gevraagd aan AMD.

AMD Ryzen 5 9600

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 08-01-2025 11:15 54

08-01-2025 • 11:15

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AMD Ryzen 5 9600

vanaf € 191,40

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Reacties (54)

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hiostu 8 januari 2025 11:25
Misschien ligt het aan mij, maar de snelheid waarmee processoren ieder jaar vooruit gaan, ligt lang niet zo hoog als vroeger. Ook was het in het begin van de multicores dat er meer cores toegevoegd werden, maar de hele x600 reeks zit al vanaf de 1600 op 6 cores. De 1600 kwam uit in 2017 en nu 8 jaar later komt de 9600 uit met nog steeds 6 cores. En in 8 jaar tijd is de CPU 2x misschien 2,5x sneller geworden.

Of romantiseer ik nu de jaren 90 en 00's als het gaat om vooruitgang in CPU snelheid?
ABD @hiostu8 januari 2025 14:22
Dat komt omdat het fabricageproces in nanometer (nm) het fysieke eindpunt is genaderd, namelijk de grootte van de atomen die gebruikt worden***. De stappen naar een kleiner productieproces waren vroeger veel groter, waardoor de effecten groter waren.

Wat doet zon stap? De transistoren worden kleiner, dus de afstanden worden kleiner dus dat maakt een transistor automatisch sneller. De afstanden tussen de transistoren worden kleiner, met als gevolg dat ze sneller worden. Omdat zoals gezegd de transistoren kleiner worden en de afstanden tussen de transistoren kleiner zijn geworden, is er minder stroom nodig, dus er is minder koeling nodig. Men kan er daarom voor kiezer toch meer stroom te gaan verbruiken dan strikt noodzakelijk, waardoor de kloksnelheid omhoog kan.

Je spreekt over de 90s, daarin is de Pentium uitgekomen. Het eerste fabricageproces van de Pentium was op 800nm. Inmiddels zit, om het bij Intel te houden, Arrow Lake tussen de 3nm en 7nm(; verschillende onderdelen worden op verschillend fabricage processen geproduceerd. Je snapt dat het verschil tussen 800nm en 3nm enorm is.

Op gegeven moment zijn de CPU fabrikanten multi cores uit gaan brengen om de processoren sneller te kunnen maken; moest ook wel, want het einde van de verhoging van de kloksnelheid was in zicht bij 5-6GHz. De warmyteafvoer is een te groot probleem.

Overigens wordt de IPC - instructions per clock tick - vaak zon 2-5% sneller per generatie, omdat ontwerpers het voor elkaar krijgen kleine verbeteringen aan te brengen. Maar daar merk je niet zoveel van.

*** Als men kleiner gaat, krijgt men last van quantum tunnelling en zijn de chips niet meer betrouwbaar. Quantum tunneling is voor zover ik weet nog niet op te lossen.
wvdburgt @hiostu8 januari 2025 11:29
ik denk dat je je verkijkt op de clocksnelheden. Die stijgen niet zo hard. Toch veranderd er veel in de chipset. Een voorbeeld is het encoderen van video. Op mijn oude desktop met een 45xx intel i5 vs de 8700K die ik later had was dat het nog maar de helft van de tijd duurde. Inmiddels heb ik een AMD 7600 en het encoderen is nog veel minder. Op 1 uur beeldmateriaal ben ik van 1 uur naar 3 minuten gegaan.
hiostu @wvdburgt8 januari 2025 12:10
Ik heb niet naar clocksnelheden gekeken, maar naar performance cijfers. En daar zit je met multicore prestaties op 2 tot 2,5x de performance.
dasiro @wvdburgt8 januari 2025 13:15
ik denk dat je je verkijkt op de clocksnelheden. Die stijgen niet zo hard. Toch veranderd er veel in de chipset.
je doelt voornamelijk op wijzigingen in de processorarchitectuur en eventuele nieuwere instructiesets die veel meer impact hebben dan wijzigingen aan de chipset.
Luchtbakker @hiostu8 januari 2025 12:08
De Ghz race is al jaar en dag voorbij. De stapjes daarin zijn minimaal. Tegenwoordig is het vooral multi-core efficiëntie en optimalisatie, en dat zie je in de benchmarks heel goed terug.

Betekend overigens niet dat er geen grote stappen zijn in de single thread performance
prestaties, maar die zijn minder groot.
hiostu @Luchtbakker8 januari 2025 12:14
Nogmaals, ik heb gekeken naar de prestatie cijfers en heb het helemaal niet over Ghz. Een 7600 is ongeveer 2x tot 2,5x zo snel als een 1600 in multicore benchmarks. Meer is het niet.

[Reactie gewijzigd door hiostu op 8 januari 2025 12:15]

Cid Highwind @Luchtbakker8 januari 2025 14:00
Dat klopt niet helemaal. Alleen is het de wal die het schip heeft gekeerd voor Intel, terwijl bij AMD ook de rek een beetje uit de architectuur is. GHz zal altijd een belangrijke factor blijven en heet verschil tussen de verschillende Zen generaties is best groot.

De eerste generaties deden nog geen 4 GHz, terwijl de nieuwes boven de 5 GHz weten te klokken.

Het werkelijke probleem waar we nu tegenaan hikken is vooral dat we dus al eventjes tegen dat plafond aan zitten te staren, omdat zoals gezegd de rek bij AMD er dus uit is, kleinere nodes elkaar ook niet meer opvolgen als vroeger, en Intel nog altijd geen concurrentie weet te bieden.

Zodra er een nieuwe architectuur komt, begint de GHz race weer gewoon van voor af aan.
BlaDeKke @hiostu8 januari 2025 12:04
Ik ben van een 2700x naar een 7950x. Dat is toch een serieuze sprong in performance op elk vlak. Meer dan ik heb ervaren in de tijd waar je van spreekt. Maar ik kan dat dan op mijn vlak weer downplayen, zoals jij een vermoeden hebt dat je het romantiseerd :)

We hebben destijds wel wat grote sprongen meegemaakt:
Pentium II naar pentium 4 (pentium III was een ding, maar nooit tegengekomen)
Pentium 4 naar core2duo/quad
Core2duo/quad naar i7 series
i7 naar Ryzen
Tussen verschillende generaties ryzen CPUs zijn er best wel grote sprongen gemaakt. Maar die vallen minder op omdat het allemaal onder dezelfde naam verkocht wordt.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 8 januari 2025 12:14]

hiostu @BlaDeKke8 januari 2025 12:09
Dat is natuurlijk een vreemd vergelijk, want je kijkt naar een hele andere processor met meer cores.
BlaDeKke @hiostu8 januari 2025 14:38
Maar dat doe je ook, je houdt enkel de core count gelijk. Ze zijn gelijknamig, dat wel. De 2700x en de 7950x zijn beide de top van hun generatie, X3D daargelaten.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 8 januari 2025 14:41]

hiostu @BlaDeKke8 januari 2025 14:42
Ik vergelijk dezelfde product categorie. Dus de x600 reeks. De 1800x was ook al sneller dan de 1600.
SIC66 @hiostu9 januari 2025 16:32
in de 1000 serie was de snelste CPU een 1800X met 8 cores, in de 7000 of 9000 serie is de snelste CPU een 16 core. Dus ja 1600 en 7600 lijken in de zelfde categorie te zitten, maar als je naar de hele stack kijkt zit de 7600 lager in de reeks dan een 1600 zat.

Maar je hebt zeker gelijk dat de rek er in het productie process wel een heel end uit. Als je kijkt van 1990 tot 2010, dan is misschien 80-90% van de snelheids verbetering toe te schrijven aan het verbeteren van het productie process. Meer transistors, lager stroomverbruik en hogere kloksnelheden, maar 10-20% is toe te schrijven aan architectuur. De stappen in prestaties tussen de nieuwe nodes zijn tegenwoordig een stuk klein. Van 5nm naar 3nm is een veel kleinere stap qua prestaties dan van 130nm naar 90nm bijvoorbeeld.

De eerste P4 had 42 miljoen transistors, de 9800X heeft er 13 miljard.
hiostu @BlaDeKke8 januari 2025 14:46
Maar om even een vergelijk te geven tussen 368 en 486 zat 4 jaar, maar de 486 was 3x tot 4x sneller kwa performance. En tussen de 286 en 386 zat 3 jaar en de snelheid was tussen de 2-4x sneller. Dus de sprongen waren toch wel groter in die tijd. Maar zoals @Olaf van der Spek ook opmerkt, het wordt gewoon steeds lastiger om dezelfde sprongen te maken door de kleine schaal waar we tegenwoordig opzitten.

[Reactie gewijzigd door hiostu op 8 januari 2025 16:22]

Olaf van der Spek @hiostu8 januari 2025 15:56
Maar om even een vergelijk te geven tussen 368 en 468 zat 4 jaar, maar de 486
468? 486..
het wordt gewoon steeds lastiger om dezelfde sprongen te maken door de kleine schaal waar we tegenwoordig opzitten.
CPUs zijn voor veel dingen ook gewoon snel genoeg. Zelfs als CPUs morgen 2x zo snel zouden zijn, zou niet alles op de desktop 2x zo snel gaan.

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 8 januari 2025 15:59]

dog4life @Olaf van der Spek8 januari 2025 20:21
Gelukkig niet! Vroeger ging het wel x keer zo snel.. handig die turbo knop.
BlaDeKke @hiostu8 januari 2025 20:28
Je had het over de jaren 90 en 00. Je haalt nu cpus aan van de jaren 80.

Single core performance stijgt zo hard niet meer. Een van de redenen dat we nu multicore cpus hebben. Daarom kan ik niet goed volgen waarom de ene top of the line cpu niet met de andere top of the line cpu vergeleken mag worden.

2700x is het meeste dat amd eruit geperst kreeg voor zijn consumenten lijn in 2017. En nu is dat de 9750x(3d). Single core peformance is niet x3 gegaan nee, maar de totale performance is wel hard gegaan.
Olaf van der Spek @BlaDeKke8 januari 2025 21:14
Je had het over de jaren 90 en 00. Je haalt nu cpus aan van de jaren 80.
De Pentium is uit 1993, dus tot (en met) dat jaar was er hooguit de 486.

Van Pentium 60 naar Pentium MMX 233 is alleen al 3,5x qua clocks, in 4 jaar.
Single core peformance is niet x3 gegaan nee, maar de totale performance is wel hard gegaan.
Punt is alleen dat veel workloads niet schalen met die "totale performance".

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 8 januari 2025 21:16]

BlaDeKke @Olaf van der Spek8 januari 2025 23:37
Correct, correct en correct.
2right @hiostu8 januari 2025 11:33
Maar heb toch het idee dat langzaam maar zeker er meer cores in de computer sluipen. Mijn oude thinkpad had er 4 (een standaard i7) en nu vervangende model 5 jaar later met ook vrij standaard i7 heeft er 12 (met weliswaar wat van die zuinige cores er bij maar toch). Heb net zuinig laptopje gekocht die had er zelfs 16. Heb ook nog AMD laptop met 8 cores maar Intel lijkt wat meer met zuinige cores te werken (alhoewel het stroom verbruik tot voor kort van die intel processoren niet heel geweldig leek).
kondamin @hiostu8 januari 2025 14:11
Laag hangend fruit is snel geplukt en dat is jammer genoeg op.

Nu wordt de meeste winst gemaakt met accelerators voor bepaalde taken.
zonder accelerators zitten zowel amd als intel weer op een harde limiet.
de CPU cores op zich zijn nu zo breed geworden dat ze voor de meeste taken zelfs niet voor de helft gebruikt worden. 4 vakken rijbanen waar van er maar eentje in gebruik is.
En van die zitten er in bv deze processor maar liefst 6.
Vlizzjeffrey @hiostu8 januari 2025 16:39
Dat cpu's vroeger veel grote sprongen in performance hadden kwam omdat de techniek nog niet zo uitontwikkeld was als nu, hetzelfde zien we met smartphones.
SactoriuS @hiostu9 januari 2025 02:22
Vroeger ging het harder maar omdat amd slackte. Sinds 2010-13, door de krachtige nieuwe intel cpus werd de competitie weggeblazen en dat was niet goed voor de lange termijn voor de breedere ontwikkeling van cpus. Dus heeft het beetje vastgestaan en was intel alleen heerser. Maar juist afgelopen 5 jaar is er reteveel gebeurd en klopt het niet wat je zegt.

We zijn van heel lang nasr duo en miaschien quadcore naar heel snel 6 naar standaard 8 cores gegaan. (Al hebbben ik het idee dat game devs nog goed niet meer dan 6 cores 12 threads gebruiken.)

AMD schaalde al langer goed door naar meer cores in de cpu, was alleen niet nuttig voor gaming.

Daarna kwam de zen architectuur en was na paar iteraties de cpu even goed of net iets beter dan intel in gaming.

Toen kwam de gestacked x3d cpu cache geheugen die intel ver achterlaat voor gaming.

Intel was echt 10-20x groter dan amd. En is met heel veel moeite amd proberen bij te benen. Wat voor innovatie en prijsvechten goed was in 2022/23. Maar sinds 2024 is amd wel echt veel duurder geworden omdat het nu dik voor loopt.

[Reactie gewijzigd door SactoriuS op 9 januari 2025 02:34]

JeroenED @hiostu8 januari 2025 11:34
Ik denk dat je het toch een beetje te veel romantiseerd. De cpu is misschien inderdaad 2.5 keer sneller geworden maar dat moet in dit geval nog eens x6 doen want je hebt 6 cores die elk 2.5 keer sneller zijn, dan kom je toch uit op een mooi getal 15 keer sneller. Daarnaast moet je ook nog eens de architectuur winst bijrekenen en energie effecientie. Dus al bij al denk ik dat de op 8 jaar tijd minstens evenwaardig is dan de winst tussen tussen 1996 en 2004.
florizla @JeroenED8 januari 2025 11:45
De oude CPU (1600) waarme vergeleken wordt had ook al 6 cores. Dus die factor 6 mag je niet meerekenen.

1 nieuwe core is 2.5 keer zo snel als 1 oude core.
6 nieuwe cores zijn samen 2.5 keer zo snel als 6 oude cores.

[Reactie gewijzigd door florizla op 8 januari 2025 14:56]

fenrirs @florizla8 januari 2025 15:23
Eens, maar in die tussentijd zijn applicaties ook geschreven zonder te kijken naar efficiëntie complexer geworden, waardoor het snelheidsverschil teniet wordt gedaan
loki504 @florizla8 januari 2025 13:18
Hij gaat/ging uit van 2/2,5 keer zo snel op 1 core. En dan moet je die inderdaad nog x6 doen. Dat maak ik in ieder geval op uit zijn verhaal.

Was aan het slapen denk ik...

[Reactie gewijzigd door loki504 op 8 januari 2025 15:36]

BrainCrash @loki5048 januari 2025 14:32
Nee, hij gaat uit van 2,5x sneller op de CPU in zijn geheel.
En dat klopt ook wel ongeveer als je naar de benchmarks kijkt.
De 9600x is gemiddeld inderdaad ongeveer 2,3x sneller dan de 1600x.

Ze hebben beide al 6 cores.
Het geheel daarvan scheelt die factor 2,3 in performance.
Dan maakt het daarbij in de basis dus niet uit of je hier 1 core met 1 core vergelijkt, of 6 cores met 6 cores.
Per single core is die nieuwe natuurlijk ook ongeveer diezelfde 2-2.5x sneller dan een single core van de oude variant, maar als je naar alle 6 de cores tussen de oude en nieuwe gaat kijken dan wordt dat niet ineens een factor 15 natuurlijk.

Die 15x sneller die @JeroenED noemt is daarmee onzin, dat is natuurlijk niet hoe vermenigvuldigen werkt.
loki504 @BrainCrash8 januari 2025 15:36
Klopt helemaal...
hiostu @JeroenED8 januari 2025 12:08
Nee ik heb gewoon performance cijfers met elkaar vergeleken. En daar zitten we echt maar op maximaal een 2 tot 2,5x de performance. En dat is dus alle cores bij elkaar.
vleesjus @hiostu8 januari 2025 12:22
Het is juist wel aardig stabiel de laatste jaren. Een 9600x vs een 1600x zal qua tijd en performance vooruitgang niet heel anders zijn dan van een i7 920 naar een 7700k (beide 4 cores).
Olaf van der Spek @hiostu8 januari 2025 12:35
Misschien ligt het aan mij, maar de snelheid waarmee processoren ieder jaar vooruit gaan, ligt lang niet zo hoog als vroeger.
Het ligt niet aan jou. Vroeger waren de stappen qua proces nodes en daardoor kloksnelheden veel groter. Sterker nog, kloksnelheden zijn de laatste jaren nauwelijks significant gestegen.
En helaas, hel zal nooit meer zo zijn als vroeger.
Robin4 @hiostu8 januari 2025 12:44
Bij Zen6 gaan het altijd cores waarschijnlijk omhoog
Dan komen er ccds met 12 cores. Dus dan is er meer mogelijk.
rjmno1 @hiostu9 januari 2025 13:28
ze zitten tegenwoordig al aardig tegen de limiet aan wat processor snelheid betreft.
en ook aan de technische mogelijkheden.Ze zijn bijna uitgekakt wat snelheid en mogelijkheden betreft en daarom laten deze snelheden achter zich.Deze processor komt ergens ertussen in een beetje in het lagere segment met die 6 cores.Zal het nog goed doeb voor dpt bncvhemarkts, voor gamen is hij iets te laag maar wilt wel zeggen dat het best een goede processor is en kan dus ook met deze tijd meegaan.
amd ga zo door misschien halen ze intel nog wel een keertje in.
Bas1978 8 januari 2025 11:56
Nu maar hopen dat er ook snel, stilletjes een betaalbare 9600x3d uitkomt. Want de 9800x3d is uitverkocht sinds de release of verkrijgbaar tegen gescalpedde prijzen.

[Reactie gewijzigd door Bas1978 op 8 januari 2025 11:58]

DennisH82 @Bas19788 januari 2025 12:14
De 9800X3D uitverkocht?
Hij is inderdaad (nu) niet direct leverbaar maar via 3 webshops heb je hem in 2 - 3 werkdagen gewoon in huis....
De prijs mag wel naar beneden ;)
Terr-E @Bas19788 januari 2025 12:33
Precies deze mis ik ook nog in de line-up.
Ik hoop met name dat het nu eens geen exclusive wordt. De 7600X3D kost nu bij NL webshops €380+ omdat zij 'm waarschijnlijk ook gewoon bij Mindfactory.de kopen voor €289 en daar hun eigen opslag op gooien. Als alle shops gewoon direct bij AMD kunnen inkopen dan is dat gewoon beter voor iedereen. ( Nou ja, behalve misschien Mindfactory en MicroCenter )
Flipking94 @Bas19788 januari 2025 19:15
Ik vrees dat we daar nog wel even op moeten wachten. De 7600X3D is in september uitgebracht, dus ik vermoed dat de 9600X3D eveneens rond die periode op de markt zal komen. Dat is in ieder geval degene waarnaar ik wellicht ga upgraden met mijn 10-jaar oude i7 4790 ;).
Olaf van der Spek 8 januari 2025 11:19
De boostclock wordt wel iets verlaagd naar 5,2GHz.
5,2 vs 5,4 Ghz, dat verschil zet geen zoden aan de dijk.
Alxndr @Olaf van der Spek8 januari 2025 13:01
Vanuit wiens perspectief? Als gebruiker die naar de prestatie kijkt, of als producent die nu ineens alle chips die net geen 5,4 Ghz halen (dus niet als 9600X verkocht kunnen worden) toch wel kan gaan verkopen?

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 8 januari 2025 13:01]

loki504 @Alxndr8 januari 2025 13:50
Ik ga uit van eind gebruiker..... ik en ga er even vanuit geen 1 tweaker hier heeft cijfers over hoeveel chips de 5.4 ghz niet halen maar de 5.2 wel.
watercoolertje @loki5048 januari 2025 14:17
Denk ik ook, maar dat is zijn punt, er zijn meerdere perspectieven, dus stellen dat iets geen zoden aan de dijk zet op basis van 1 perspectief zegt helemaal niks.

Alleen maar mooi voor de gebruiker als die het verschil niet merkt, want die kan dat dezelfde ervaring krijgen voor minder geld :) Wat dus wel iets is waar ook de gebruiker wat van merkt, want hij is goedkoper uit...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 8 januari 2025 14:18]

Alxndr @loki5048 januari 2025 15:05
Welke zoden aan welke dijk heb jij het dan over? ;)

De aantallen maken niets uit voor de eindgebruiker, maar de prijs/kwaliteitsverhouding wel. Als die 5% lagere snelheid een 10% lagere prijs heeft.. Of jij die 5% extra snelheid het prijsverschil waard vind moet je zelf bepalen, maar het is wel een extra keuze die je hebt.

Ik kan me voor stellen dat het aantal cores voor sommigen belangrijker is dan de snelheid (al heb ik destijds wel een paar tientjes extra betaald voor de X achter mijn 3700.)

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 8 januari 2025 15:06]

nuffy 8 januari 2025 11:50
Leuke nieuwe AM5 instapper als vervanger van de 7600 . De 9000 serie doet alles net een paar % sneller , dus hopelijk is de meerprijs ook niet meer dan een paar % . icm een B850 bordje is alles weer up to date .
karakan1453 8 januari 2025 15:06
Waarom 5 core en geen 6 core?
ABD 8 januari 2025 15:50
De adviesprijs en exacte releasedatum zijn dan ook nog niet bekend. Vermoedelijk wordt de cpu echter goedkoper dan de 9600X, die € 244,90 kost in de Pricewatch.
Ik snap niet waarop dit gebaseerd is. Toen de 7600 uitkwam voor €259, was de prijs van de 7600X inmiddels gezakt van de releaseprijs van €359 naar ca €279. Een paar weken later was de 7600X verder gezakt naar ca€250. Sindsdien is de X versie slechts €10-€15 duurder.

Dat is op zich niet zo vreemd, het is dezelfde processor, die vanuit de fabriek iets zuiniger is afgesteld. Uiteraard kan een tweaker dit zelf.

Hoe dan ook, ik reken op een adviesprijs van €250 en prijzen zullen snel naar €230 bewegen. Heel snel lager zullen ze niet gaan, anders moet AMD de prijzen van de 7000 serie verder gaan verlagen. Tenminste, als daar nog een grote voorraad van ligt opgeslagen.

[Reactie gewijzigd door ABD op 8 januari 2025 15:52]

KKose 8 januari 2025 11:32
Ghz stijgt niet meer zo op, plafond bereikt? Zou quantum cpu sneller klokken?
kiang @KKose8 januari 2025 11:44
Van de pentium 4 in 2003 tot de broadwell generatie in 2013 zateen we 'vast' op 3 GHz. Met skylake in 2015 zaten we pots over de 4GHz, en daar zijn we tot een dik jaar terug op blijven zitten, en nu hebben we dus plots over de 5GHz.

Ik negeer nu wel even de bulldozer cpus van and, die waren wel hoog geklokt maar alsnog super traag.


Ik heb niet de indruk dat we plots vast zitten of zo, we zitten gewoon weer even in een fase,.over enkel jaren zullen we wel plots de sprong van 5GHz naar 6GHZ maken.

Ik heb totaal niet de indruk dat cpus stilstaan, integendeel: er is eindelijk concurrentie. Nu wel hopen dat intel snel opkrabbelt want we zitten echt met het risico dat ame nu gaat doen wat intel 15 jaar lang deed: lekker lui achterover leunen en cashen.
Olaf van der Spek @kiang8 januari 2025 12:46
Met skylake in 2015 zaten we pots over de 4GHz,
Van 3,9 GHz (4770K) naar 4,2 GHz (6700K) vind ik niet p(l)ots.
en daar zijn we tot een dik jaar terug op blijven zitten, en nu hebben we dus plots over de 5GHz.
9900K (2018) deed al 5 GHz.
kiang @Olaf van der Spek8 januari 2025 13:06
En de FX9590 deed ook al 5GHz in 2013. Alleen was dat eem extreme uitzondering die elke vorm van efficiëntir opofferde voor een iets hogere kloksnelheid. Zo ook met de 9900k: dat was pure paniekvoetbal van Intel omdat ze niet op konden tegen de nieuwe zen chips.

Nu is 5+GHz echter verkrijgbaar op een hele rits modellen in de gehele lineup, en is het meer dan een uitzondering die de grootste stroomvreter uit het assortiment biedt.
Dat vind ik daadwerkelijk wat anders dan wanneer intel 6 jaar terug koortsachtig hun 14nm chips ging overclocken.

En daar doelde ik op: meer dan 10 jaar lang zat zowat elke cpu ergens in de 3 GHz range, toen leek het einde bereikt, maar dan schoten we plots door naar 4+GHz, en recent dus ook zort 5+GHz.

[Reactie gewijzigd door kiang op 8 januari 2025 13:08]

sapphire @kiang8 januari 2025 13:50
Nouja de 3Ghz werd al royaal geslecht door de 2e generatie Core CPU's in Q1 2011 met bv een i5 2500K en 2600K die met een boostclock al tegen de 4Ghz aan zaten en bijna moeiteloos te clocken waren naar 4Ghz (mede de reden dat er zoveel zo lang in gebruik zijn/zijn gebleven).
Na Sandy Bridge en Ivy Bridge was Broadwell juist relatief laag geclocked

De Pentium 4 was er met 3,06Ghz , de Northwood 533, eind 2022 al zelfs, de latere Northwood 800 in 2003 en de Prescots (Intels toenmalige heethoofdjes) in 2004. Van die laatste was de snelste consumenten versie ook al een 3,8Ghz chip.

Daarna zijn de clocks tot de 2e generatie Core PCU's een beetje ingekakt ten faveure van meer cores, we zijn toen van single naar quad fysieke cores gegaan.

Die trend zag je keer op keer, ook bij Ryzen waar de 1800X 8 cores had maar amper tot 4Ghz kwam, pak een huidig topmodel en die boosten gewoon tot 5Ghz+. Eerst meer cores en dan per generatie de clocks weer omhoog.

Maar vast hebben we niet echt gezeten want de jaren voor Skylake was de 4Ghz grens al weinig bijzonders meer alleen moest je het even zelf instellen.

En plots naar 5Ghz valt ook wel mee want de 9900K (en de 8086K) uit 2018 booste al naar 5Ghz, en vanaf dat jaar waren er elke generatie meerdere en AMD CPU's op AM5 doen dat ook al zo'n 2 jaar (5900X en 5950X zaten er met 4,8Ghz en 4,9Ghz tegenaan in 2020).
youridv1 @KKose8 januari 2025 11:44
Quantum computers werken compleet anders dan conventionele halfgeleider chips. Dat vergelijken is niet super zinnig.

Bovendien werken huidige quantum computers alleen bij ~0K en zijn foton gebaseerde quantum computers, die bij hogere temperaturen zouden moeten kunnen werken, nog in de onderzoeksfase.
Dus je hebt nog niet super veel aan ze buiten hele specifieke toepassingen.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 8 januari 2025 11:46]

Olaf van der Spek 8 januari 2025 12:46
Met skylake in 2015 zaten we pots over de 4GHz,
Van 3,9 GHz (4770K) naar 4,2 GHz (6700K) vind ik niet p(l)ots.
en daar zijn we tot een dik jaar terug op blijven zitten, en nu hebben we dus plots over de 5GHz.
9900K (2018) deed al 5 GHz.
kujinshi
@Olaf van der Spek8 januari 2025 16:19
Ik had in 2012 een 2500K en die overklokte ik al tot max 5300mhz op luchtkoeling zelfs.

Daarna zijn meeste processors wel in de 4500mhz range gebleven. Had een 3770K en 6800K maar die redden de 5000mhz nooit. Ook my eerste Ryzen's 2700X en 3900X gingen niet over de 4500mhz. Pas de 5800X haalde de 4800mhz als uiterste waarde. En nu 13700K en 14900K gaan dik over de 5500mhz heen. Laatste redt de 6000mhz.

Maar het wordt wel moeilijk en gaan richting dat de node niet meer kleiner kan. Alleen verticaal stapelen of andere trucen kunnen nog worden toegepast.

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