Ugreen toont Nexode-oplader met vermogen van 500W met 100W- en 240W-outputs

Ugreen toont op CES de nieuwe Nexode-'desktopoplader' met een vermogen van 500W. Via een van de USB-C-poorten kan een vermogen van 240W geleverd worden. Het bedrijf maakt nog geen prijs bekend. De release vindt 'waarschijnlijk' in maart plaats.

De Nexode GaN 500W wordt met een C13-stekker van stroom voorzien en heeft zes outputs, bestaande uit vijf USB-C-poorten en een USB-A-poort. De bovenste USB-C-poort levert een maximaal vermogen van 240W, het maximale dat via Power Delivery 3.1 ondersteund wordt. De overige vijf poorten kunnen onafhankelijk van de eerste poort gezamenlijk 260W leveren, waarbij de USB-C-poorten een maximum van 100W hebben en de USB-A-poort 22,5W.

Tijdens CES laat het bedrijf aan Tweakers weten dat de Nexode 500W gebruikmaakt van een nieuwe generatie GaN-chips die efficiënter zijn en daarom minder heet worden. Er zou ook een warmtemanagementsysteem in het kastje verwerkt zijn, maar daar zijn geen verdere details over bekend.

Volgens Ugreen is de oplader bedoeld voor gebruikers met meerdere zware apparaten, bijvoorbeeld meerdere laptops. Het merk claimt dat de hoofdzakelijke USB-C-poort bijvoorbeeld ook gebruikt kan worden voor het opladen van een e-bike. Ugreen bracht eerder al verschillende andere desktopopladers uit met vermogens van bijvoorbeeld 65W of enkele honderden watts. Het huidige topmodel is de Nexode 300W met een adviesprijs van 200 euro. De aankomende 500W-variant heeft het hoogste vermogen voor een Ugreen-oplaadstation ooit.

Ugreen Nexode 500WUgreen Nexode 500W
Ugreen Nexode GaN Desktop Charger 500W
Poort Maximaal vermogen
USB-C C1 240W
Maximaal vermogen (gedeeld maximaal 260W)
USB-C C2 100W
USB-C C3 100W
USB-C C4 100W
USB-C C5 100W
USB-A 22,5W

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 12-01-2025 13:00 130

12-01-2025 • 13:00

130

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Ugreen Nexode 300W 90903B

vanaf € 88,99

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Ugreen Nexode GaN Desktop Charger 500W

geen prijs bekend

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Opladers Ugreen CES 2025 Usb-c

Reacties (130)

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HollowGamer 12 januari 2025 13:06
Ik dacht dat Ugreen een budget merk is, waarvan je ook moet wegblijven wegens de kwaliteit?
Cyb @HollowGamer12 januari 2025 13:20
Vooral bij chargers (waar brandgevaar aanwezig kan zijn) moet je opletten met individuele users die zeggen dat ze nooit problemen ergens mee hebben gehad. Kijk liever naar ervaren reviewers.
De bekende ervaren Deense reviewer heeft paar jaar geleden wat Chinese Ugreen chargers getest.
https://lygte-info.dk/info/ChargerIndex%20UK.html
Kwaliteit kan per type Ugreen charger dus verschillen. Helaas heeft Lygte-Info geen recente testen van chargers meer.

[Reactie gewijzigd door Cyb op 12 januari 2025 13:23]

dasiro @Cyb12 januari 2025 13:36
reviews waarvan de laatste test 4 jaar geleden is, kan je niet echt relevant meer noemen. Veel mensen zullen Nokia ook als een "goed" merk noemen, terwijl ze nog nooit iets hebben aangeraakt wat de laatste 5 jaar onder die naam is verschenen.
bantoo @dasiro12 januari 2025 14:17
Dat kun je zeker wel. Vertrouwen in voedingen is iets wat over tijd moet worden opgebouwd worden. Zelfde reden waarom je op kwaliteit 10 verschillende keuring logo's ziet. Als ik iets van een Meanwell bijvoorbeeld koop kan ik er blind op vertrouwen dat ze geprobeerd hebben een degelijk product te bouwen. Bij een Ugreen heb ik dat absoluut niet.
HollowGamer @bantoo12 januari 2025 14:57
Ik had laatst van Gamers Nexus reviews gezien over voedingen van Gigabyte. Nu zou ik niet echt snel iets van kopen, maar je verwacht ook niet dat ze componenten van je PC slopen.

Er zijn helaas altijd slechte series of producties, ook van goede merken.
bantoo @HollowGamer12 januari 2025 15:28
Een gigabyte is gewoon een standaard budget computeronderdelen fabrikant. Ze verkopen toevallig ook ATX voedingen met de naam Gigabyte er op maar daar houd de vergelijking met een voeding fabrikant op. Ook het feit dat een Gigabyte je een product verkoopt voor iedere portemonnee is al waarschuwing genoeg dat de naam niet inherent voor kwaliteit staat.
HollowGamer @bantoo12 januari 2025 15:45
Ik bedoel daarmee dat dus grote merken in iets (videokaarten/moederborden), dus heel slecht kan zijn in iets anders. ;)

Net zoals Corsair goed is in voedingen, maar ik niet zo'n fan ben van de rest.
Verwijderd @HollowGamer13 januari 2025 02:55
Dat jij er geen fan van bent, wil niet zeggen dat ze slecht zijn daarin.
dasiro @bantoo12 januari 2025 16:31
klopt dat moet opgebouwd worden en kan even goed in elkaar storten, maar als je 4 jaar geen data meer hebt, dan is dat vertrouwen niet meer relevant voor producten die nu verschijnen.
Carel88 @bantoo13 januari 2025 09:28
Vertrouwen zeker, maar vertrouwen zit bij degene die het wel of niet koopt en zegt weinig over de kwaliteit. 4 jaar is lang geleden, maar afgaan op recente reviews lijkt me een goed idee. Bv deze van Tweakers :) : review: Meer dan 50 powerbanks getest - Zelfs modellen die je laptop laden.
ATR @bantoo13 januari 2025 15:33
Typisch dat je dan Meanwell noemt. Dat is de meest budget fabrikant die ik zo kan bedenken, wel voor de industrie dus vergeleken met Ugreen misschien "kwaliteit".

Als je het hebt over keurmerken dan heb je het over een set minimale vereisten, waaronder brandveiligheid. Dat zal dan wel goed zitten. Het zegt helemaal niks over de kwaliteit. Als ik DIN-rail voedingen van Meanwell vergelijk met die van Puls of Phoenix Contact moet op bijna alle gebieden Meanwell zijn meerdere erkennen. Dat terwijl er meer stempels op staan.

Keurmerk != Kwaliteit
FrankHe @ATR14 januari 2025 10:55
Het klopt dat Meanwell een budget merk is maar het is wel een goed merk dat consistent hoge kwaliteit levert en daar heel scherp op is. Je kunt er gewoon van op aan dat de voeding doet wat die hoort te doen, mits je de componenten koopt bij een officiële distributeur en niet van een willekeurige website.

Maken TDK-Lambda en Phoenix Contact betere voedingen, zeker! Is dat in alle gevallen noodzakelijk? In veel gevallen wellicht niet. Maar goed, geen van allen maken USB-C voedingen met PD3.x, voor zover ik weet althans, dus het is niet heel relevant ten aanzien van het bovenstaande artikel.
FrankHe @bantoo14 januari 2025 10:37
Mits je de Meanwell voeding van een betrouwbare verkoper betrekt en niet bij Alie bestelt want dan heb je kans op echte namaak.
hugovanhees @dasiro12 januari 2025 14:00
Heb er een in mijn hand made in 2019. werkt nog altijd wordt nu een beetje traag door de vele apps en slechte werking van android (geheugen beheer)
b12e @hugovanhees12 januari 2025 15:15
Alleen, dat is geen "Nokia" zoals de mensen het herinneren (denk 3310 era). Jouw 2019 "Nokia" is een HMD Global telefoon met de Nokia merknaam.
Tassadar32 @hugovanhees13 januari 2025 07:31
Ik heb een Nokia 9 Pureview gehad en mijn vrouw een 3.1. Beide werden door systeemupdates trager en liepen vaker vast. Na de laatste updates was de camera van de 9 haast onbruikbaar en dat was juist het speerpunt van dat toestel. We zijn toen overgestapt op Pixel toestellen en die bevallen nog steeds prima (al was de camera van de 9 echt uitzonderlijk goed als hij werkte).
HollowGamer @Cyb12 januari 2025 13:36
Dat bevestigt wel een beetje mijn gevoel.

Ik heb ze gezien, maar ben uiteindelijk toch maar gegaan voor de duurdere oplader van Google zelf (die overigens niet veel beter lijkt te zijn).

Het is namelijk best opvallend als je een trust bot op de reviews laat gaan van bijvoorbeeld Amazon bij dit merk, dat dan de review scores veel lager uitvallen, vooral klachten over dat ze opeens stuk gaan.
Eef1992 @HollowGamer12 januari 2025 20:06
Ik heb 3 van de Ugreen laders, 2 keer een 65w lader met 4 usb aansluiting en de 300w. Dingen worden intensief gebruikt, door het hele gezin, voor van alles (Nitendos, Windows laptops, MacBooks, telefoons, oordopjes, koptelefoons, alles wat 7 mensen aan apparaten hebben) en heb er tot noch toe nog geen stuk gehad. Zou niet weten hoe oud ze precies zijn, naar de oudste 2 heb ik nog in het oude huis gekocht, dus zijn minimaal 3 jaar oud.
skullsplitter @Cyb12 januari 2025 13:41
Waar twee laders met een oud logo op staan zonder datumvermelding. (ja, jaartal, 2018 en 2019)

Ik denk dus niet dat deze maatgevend zijn voor de situatie nu.

[Reactie gewijzigd door skullsplitter op 12 januari 2025 13:45]

MornixRS @Cyb13 januari 2025 00:51
Waarom zou een reviewer die enkele chargers eenmalig test een beter beeld geven dan, bijvoorbeeld, Amazon met honderden/duizenden reviews op een product? De optelsom daarvan kun je dan toch moeilijk nog individuele gebruikers noemen.
rapture @MornixRS13 januari 2025 10:05
Omdat iemand die een tear down doet en wat elektrisch inzicht heeft, veel meer zegt dan de gemiddelde consument die naar de uiterlijk van een apparaat kijkt en wat onderbuikgevoelens post.

Voor de veiligheid controleer je hoe ze het netspanning gedeelte van de veilige zeer lage spanning gedeelte scheiden. Er zijn afstanden dat je op printplaten moet respecteren.

Daar in China denken velen dat het niet nodig is en het aanraken van het metaal in een micro-USB of USB-C connector kan daar gelijk gesteld worden aan een vinger in een opengemaakte stopcontact steken. In China zijn al mensen aan onveilige opladers gestorven.

Op amazon.de vind ik af en toe goede reviews waar ze Duitse merken op AliExpress inhoud betrappen. Ik heb ook z'n Duitse product gekocht met elektronica dat ik op AliExpress kan bestellen. Enkele weken na 2 jaren garantie stopte het met werken en na de elco's vervangen werkt het nu al langer dan hoe het origineel was.
MornixRS @rapture13 januari 2025 11:31
Dat snap ik maar dat was niet mijn punt. Een heleboel N=1 ervaringen zeggen wel iets. Dat er ook wel eens wat misgaat kan ook met goed gecontroleerde merkartikelen gebeuren. Daarbij blijf ik erbij dat een serieuze review een momentopname is van meestal één product van een fabrikant. Ook bij budget merken komt kritiek binnen en niet alles wat uit China/Aliexpress komt is zooi.
wildhagen @HollowGamer12 januari 2025 13:11
UGreen is een relatief budgetmerk ja, maar het is daarin wel één van de betere merken, met doorgaans toch hele aardige kwaliteit van hun producten.

Is het een top-/A-merk? Nee, maar daar is de prijs ook naar. Evenmin is het een Action/AliExpress-niveau kwaliteit. Het zit mooi in het midden.

Ik, of mensen rond me heen, hebben ervaring met diverse UGreen apparaten (niet specifiek dit apparaat btw, meer algemeen) zoals powerbanks etc. Tot nu toe naar volle tevredenheid en zonder enig noemenswaardig probleem.

Ik ksn UGreen als merk best aanraden als je een relatief beperkt budget hebt, maar toch een redelijke kwaliteit wil hebben.
TWeaKLeGeND @wildhagen13 januari 2025 00:12
Actions oplader merk heeft anders recente moderne maatstaf keurmerken waarvan belangrijkste TUV (een strenge teardown) Ugreen heeft dat niet en vertrouwen we op basis van 'het zijn chinezen die al enkele jaren redelijk spul lijken af te leveren dus ze zullen wel redelijk zijn.
NatteKrant @TWeaKLeGeND13 januari 2025 09:00
Hier een hele aardige test site van een vakidioot (in de positieve zin). Geen fancy site, maar wel iemand met kennis die chargers ontleed, doormeet en dan conclusies trekt.

Uiteraard staan hier alle modellen van ieder merk, maar je vaak wel een beeld krijgen van de kwalitiet/consistentie van een merk.

Dat zegt mij meer dan dan allemaal subjectieve ervaringen op fora zoals deze ;-)

https://lygte-info.dk/info/ChargerIndex%20UK.html


Edit: was link vergeten

[Reactie gewijzigd door NatteKrant op 13 januari 2025 09:02]

FrankHe @NatteKrant14 januari 2025 11:13
De lijst is helaas al een behoorlijke tijd niet meer bijgewerkt. Er zit ook heel erg veel werk in om dat allemaal te doen.
tcviper @wildhagen12 januari 2025 13:12
Zover ik kan beoordelen (meerdere Ugreen kabels en producten) kan ik je zeggen dat het goed spul is en van kwaliteit. Nog nooit problemen mee gehad.
dr86 @wildhagen12 januari 2025 13:17
De kabeltjes zijn idd prima, maar de goedkope prijzen van vroeger die hanteren ze al lang niet meer.
Katsu @wildhagen12 januari 2025 22:34
Ugreen wordt gewoon op Aliexpress verkocht hoor. Daar is hun verkoop ook begonnen afaik. Geen klachten van verder, heb er enkele kabels en een lader van. Werkt even goed als mijn Ankers.

[Reactie gewijzigd door Katsu op 12 januari 2025 22:35]

downtime @HollowGamer12 januari 2025 13:50
Ugreen is volgens mij net zoiets als Anker, Blitzwolf en nog een paar van die bedrijven. Ze kopen gewoon in China in, laten hun eigen logo op de spullen zetten, en verkopen het dan hier voor een prijs die ergens tussen de Ali-meuk en de A-merken in zit. Het enige wat ze echt toevoegen boven de Ali-meuk is dat ze wat beter opletten dat de spullen kwalitatief in orde zijn.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @downtime12 januari 2025 16:57
Ugreen is volgens mij net zoiets als Anker, Blitzwolf en nog een paar van die bedrijven. Ze kopen gewoon in China in, laten hun eigen logo op de spullen zetten, en verkopen het dan hier voor een prijs die ergens tussen de Ali-meuk en de A-merken in zit.
Anker doet geen relabeling voor zover ik weet. Ik vind ook geen enkele betrouwbare bron die dit onderschrijft. Zou je dit svp willen onderbouwen met een objectieve bron?
You119 @Bor12 januari 2025 18:02
Je geeft zelf op veel reacties de reactie dat je dit merk niet gebruikt (waar je vrij in bent, uiteraard) zonder enige bronvermelding of objectieve informatie. Veel merken doen aan relabeling, daar is niet zoveel mis mee denk ik, maar of Anker (of een ander merk) dit dan specifiek wel/niet doet maakt niet zo gek veel uit lijkt me. Ik denk dat het veelal neerkomt op een onderbuikgevoel dat gebruikers opbouwen door reviews te lezen, de prijs in te schatten (bijv. een 220W lader voor €4 is meestal geen goed teken) en de verkoper en/of het merk zelf tegen het licht te houden.
Hoewel er ongetwijfeld veel gevaar in een goedkope lader kan zitten, heb ik niet het beeld dat dit bij een UGreen, Anker of ander merk nou zo veel verschilt. Tenzij ik echt veel mis zie ik bij woningbranden vrijwel nooit staan dat het door een lader komt. Wellicht wat naïef, maar bij een aantal BHV trainingen over brand kon de docent ook erg moeilijk doen over laders (waar we er allemaal tig van in huis hebben, goedkoop en duur). Als er vervolgens concrete voorbeelden kwamen ging dit vooral over stof in wasdrogers of extreem vette keukens.
Hoewel goed opletten dus belangrijk is, lijkt me dat 'dit of dat merk' meestal geen noemenswaardig verschil heeft als het de juiste keuringen heeft doorstaan.
Maar ik sta open om ongelijk te krijgen, wel graag met bronvermelding :P
BlaDeKke @You11913 januari 2025 18:56
Jij schrijft hier zowat letterlijk mijn onderbuikgevoel neer. Mooi, naar mijn gevoel sla je de nagel op de kop. Discussiëren over merken van laders komt voor mij nagenoeg hetzelfde over als discussiëren over pils... het is namelijk allemaal flut bier.
downtime @Bor12 januari 2025 17:38
Ik heb geen bron. Alleen m'n ogen die opmerken dat sommige apparaten van die merken uiterlijk vrijwel identiek zijn op het logo na.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @downtime12 januari 2025 17:44
Als er gerelabelled wordt zouden er 100% identieke apparaten moeten zijn. Heb je daarvan voorbeelden dan?
mathy_ @downtime12 januari 2025 20:06
Als Ugreen een rebranding bedrijf zou zijn, zouden ze dan op de CES gaan staan en een product presenteren, die verder nog nergens bekend is?

Lijkt mij een sterk verhaal.
DedSec85 @HollowGamer12 januari 2025 13:17
UGREEN is kwalitatief gezien top. Heb meerdere kabels van ze, een powerbank, een nexode adapter en nog wat spul. Doet absoluut niet onder voor een merk als bijvoorbeeld Anker. Sterker, het is altijd mij go-to merk.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @DedSec8512 januari 2025 16:53
Ugreen staat niet bekend als kwalitatief top (en dat is het dan ook niet). Slecht is het niet maar men opereert wel veelal aan de budget kant van de markt relatief gezien. Ik blijf er bij weg voor iets dat bv zonder supervisie veel vermogen moet voeren.
Madshark @Bor12 januari 2025 19:24
Tot zover lukt het mij alleen met een Ugreen GaN (100watt) lader, en een Ugreen 100watt powerbank om mijn telefoon (S23U) daadwerkelijk met 45watt te kunnen laden. Een officiële Samsung 45watt lader blijft hier steeds steken op 32watt en wordt ook nog erg behoorlijk warm, terwijl de Ugreen lader aan een laptop (100watt) hooguit lauw te noemen is.
Het is al lang niet meer de Ugreen van 2018 dat zich op AliExpress moest concurreren met andere lowbudget brands.
Tegenwoordig zijn ze zeker wel top, aan de bovenkant van de markt te noemen.

Van 1 GaN lader (65watt model met 3x USB-C en 1x USB-A) weet ik in iedergeval dat het daadwerkelijk een eigen lader is. Iets met van een 5e verdieping op de grond laten vallen 8-) . Op de PCB zat het Ugreen merk in het koper geëtst.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Madshark12 januari 2025 19:26
Tot zover lukt het mij alleen met een Ugreen GaN (100watt) lader, en een Ugreen 100watt powerbank om mijn telefoon (S23U) daadwerkelijk met 45watt te kunnen laden. Een officiële Samsung 45watt lader blijft hier steeds steken op 32watt en wordt ook nog erg behoorlijk warm, terwijl de Ugreen lader aan een laptop (100watt) hooguit lauw te noemen is.
Dat is interessant maar het zegt helaas niets over de kwaliteit. Daar gaat het ook om betrouwbaarheid, bescherming tegen oververhitting, kortsluiting etc en de gebruikte componenten.
Van 1 GaN lader (65watt model met 3x USB-C en 1x USB-A) weet ik in iedergeval dat het daadwerkelijk een eigen lader is. Iets met van een 5e verdieping op de grond laten vallen 8-) . Op de PCB zat het Ugreen merk in het koper geëtst.
Dat is ook interessant. Hier werd namelijk nog door iemand gesuggereerd dat het om relabels gaat (zonder bron).

[Reactie gewijzigd door Bor op 12 januari 2025 19:30]

Bryne @Madshark13 januari 2025 11:19
Ik heb een Ugreen 200W nexode GaN lader in de keuken gemonteerd als 'lader voor alles'. Het eerst wat opviel was de bouwkwaliteit. Het apparaat voelt zeer solide aan en legt redelijk wat gewicht in de schaal (als gevolg van de serieuze koelblokken. Ik heb er al van alles aan gehangen, inclusief high end laptops, die met minder dan 100W via een PD USB poort geen genoegen nemen.

Over de kabels kan ik het volgende zeggen: alle kabels, die ik van Ugreen heb zijn keurig afgewerkt, braided met solide stekkers. Ze doen wat dat betreft echt niet onder voor de talloze Samsung kabels, die ik heb, inclusief die van de 45 W lader. Wat bijvoorbeeld opvalt is, dat een type C kabel duidelijk dikker is dan de Micro-USB. Ik heb ze niet gesloopt om te meten wat de kerndiameter is, maar het geeft mij wel vertrouwen, dat er niet over een nacht ijs is gegaan.

Verder heb ik in de auto een Bluetooth naar 3,5 mm adapter. Na jarenlang gerommeld te hebben met een apparaat, dat ik elke keer eerst aan moest zetten, wat dit een verademing, echt plug and play.

Misschien is Ugreen in het verleden een budgetmerk geweest. Dat is naar mijn indruk toch echt verleden tijd.
Pasc66 @Bryne13 januari 2025 13:33
Helaas zijn de dikkere kabels niet altijd echt breukbestendig - te strak gevlochten - en gaan na enig gebruik (oprollen/buigen) kapot. maar verder goede kwaliteit.
TheDeeGee @Bor12 januari 2025 17:50
Vind de kabels van ze toch van super kwaliteit.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @TheDeeGee12 januari 2025 18:12
Wat maakt het "super kwaliteit"? Dat is nogal een superlatief. Ze zijn (imho) niet beter dan de kabels van welk ander merk met soortgelijke specs. Waar zie jij het verschil?
Gaming247 @Bor12 januari 2025 22:17
Ze gaan niet kapot. Ik heb dezelfde ervaring met Ugreen. Ik heb kabels van Belkin en Anker gehad, ik dacht dat dat 2 goede merken waren. Maar de kabels gingen toch vrij snel volledig of gedeeltelijk kapot, dat de data verbinding soms weg viel. Ik heb nu een hele berg aan Ugreen kabels, oplader en wat usb sdd kastjes en nog nooit problemen mee gehad en net zo intensief gebruikt. En de producten voelen degelijk aan. Ik sta open voor aanbevelingen van andere goede merken en reviews van huidige producten die niet deugen. Maar volgens mij is Ugreen gewoon goed aan de weg aan het timmeren en een merk geworden dat goede kwaliteit levert.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Gaming24712 januari 2025 22:42
Kabels van Anker en andere merken gaan bij normaal gebruik ook niet kapot. Ik heb nog nooit een Anker, Samsung, Apple of andere merk kabel defect gehad. En toevallig wel een Ugreen waarbij de connector los liet. Ervaringen kunnen verschillen en ik had met de Ugreen waarschijnlijk gewoon pech.
thunder8 @Bor13 januari 2025 10:22
Ik heb thuis 2 kapotte Anker kabels waar je geen schade aan ziet en altijd netjes behandeld zijn. En ik zou geen problemen hebben om weer nieuwe kabels van Anker of UGreen te kopen. Ze gaan in ieder geval veel langer mee dan dure Apple kabels die vaak net achter de aansluiting scheuren als je ze een tijd gebruikt.
BlaDeKke @Gaming24713 januari 2025 18:58
Belkin, Anker en Ugreen zijn in mijn ogen gewoon chinese budget merken, maar laat duidelijk zijn dat ik niet eens weet of het chinese merken zijn :) Ik snap alleen niet waar je van haalt dat Belkin of Anker goede merken zijn.
singingbird @BlaDeKke13 januari 2025 21:27
Wat zijn dan de kwalitatief goede merken? Ik kan zelf niks bedenken, behalve misschien Samsung?
Eagle Creek @Bor12 januari 2025 21:48
Wat zou jij dan wel aanraden? UGREEN is al een aantal jaar mijn goto-merk na slechte (brand) ervaringen met echte rommel. Zowel het gevoel, de bouwkwaliteit en de output bij kabels en adapters maken dat ik er al jaren bij zweer.
IngamerX @Bor13 januari 2025 08:28
Wat zijn dan kwalitatieve top merken? Voor deze accessoires kom je al snel bij amazon waar Ugreen er boven uit rolt.
magnifor @HollowGamer12 januari 2025 13:22
Ugreen staat juist jaren bekend als een goed merk met een hoge prijs/kwaliteitverhouding. Heb thuis alleen maar Ugreen kabels. Goed spul.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @magnifor12 januari 2025 16:55
Ugreen staat vooral al jaren bekend als een (budget) merk met een hoge prijs/kwaliteitsverhouding maar als "goed" merk; dat ben ik niet met je eens. Overigens wordt de prijs/kwaliteitsverhouding ook steeds minder interessant gezien Ugreen gewoon naar de prijzen van de concurrenten zoals Anker etc heen beweegt.
Zentac @Bor12 januari 2025 17:19
Waar baseer je dat op dan? Je zegt in een andere post dat je er ver van weg blijft.
skampy @magnifor12 januari 2025 14:51
Idem!
Snow_King @magnifor12 januari 2025 18:11
Idem!
Acers2k @HollowGamer12 januari 2025 16:04
In China is Ugreen wel een van de betere merken kwa opladers/kabels. Ze produceren OEM voor internationale brands. Hebben in de grotere steden overal shops waar je je garantie kan verhalen, maar tot nu toe heb ik geen problemen gehad met hun producten (m2 docks/extenders/kabels/opladers).

Je ziet dat veel andere merken in China Ugreen beginnen te kopieren kwa verpakking en benaming, ze doen het dus in ogen van andere merken in China dus redelijk goed.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Acers2k12 januari 2025 16:58
Ze produceren OEM voor internationale brands.
Zou je dit met een objectieve bron kunnen onderbouwen? Ik kan hier niets over vinden momenteel. Ik ben wel benieuwd voor welke internationale brands (wat ze overigens ook zelf zijn) ze dan produceren.
Acers2k @Bor13 januari 2025 05:38
Helaas niet veel online, veel fabrieken hebben een NDA. Maar als je een keer voor een visit langsgaat bij ugreen (of zn subsidiaries) dan kom je vanzelf de merken tegen, om die reden mogen mensen dus ook geen foto's maken.

Heb best een lange tijd gewerkt in een fabriek in Shenzhen en dan kom je vanzelf wel erachter dat de bazen elkaar kennen en met welke brands ze werken.

Als je echt informatie wilt hebben kan je altijd bij de Chinese Douane "informatie" aanschaffen. Dan kom je vanzelf wel achter wie de brands zijn.
CAPSLOCK2000 @HollowGamer12 januari 2025 13:12
Mijn indruk is dat ze zo zijn begonnen maar inmiddels zijn opgeklommen naar goede middenmotor. Ik heb wat kabeltjes van ze en die prima zijn. Geen idee hoe representatief dat is.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @CAPSLOCK200012 januari 2025 17:05
Geen idee hoe representatief dat is.
In principe is dat niet zo heel erg representatief. Een kabeltje is een relatief eenvoudig ding en wat anders dan een oplader met actieve componenten. Mijn eigen ervaring is dat Ugreen met name niet heel consistent is wat betreft kwaliteit. Er zitten relatief prima producten tussen maar ook zaken die ik echt links laat liggen.
Saph @HollowGamer12 januari 2025 14:11
Ik gebruik geen opladers van ze maar heb wel al jaren usb kabels van ze en die werken prima.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Saph12 januari 2025 16:57
Een kabel is dan ook wel wat anders dan een actief component als een charger (met ook hogere risico's).
wsLy @HollowGamer12 januari 2025 13:11
De kwaliteit van Ugreen producten is gewoon goed, gebruik al meerdere jaren kabels en opladers van Ugreen, nog nooit ergens problemen mee gehad.
FireBladeX @HollowGamer12 januari 2025 13:15
Ook hier altijd positief over ugreen. Prima prijs/kwaliteit en zeker geen weggooi-zooi waar aliexpress mee volstaat. M’n wallcharger en kabels die inmiddels 3 jaar oud zijn, werken gewoon uitstekend, ook die 90W usb-c laptop lader van hun.
loki504 @HollowGamer12 januari 2025 13:17
Ze zijn goedkoper als de grote merken maar de kwaliteit is gewoon goed. En hoef je zeker niet van weg te blijven.
Lucky0wn @HollowGamer12 januari 2025 13:51
Ugreen is in mijn optiek een van de beste merken laders die je op dit moment kan kopen. Ondersteunen ook meer laadprotocollen dan bijvoorbeeld Anker.
GerritGekke @HollowGamer12 januari 2025 13:54
De prijzen van Ugreen zou ik geen "budget" te noemen wat mij betreft. Heb zelf ook diverse spullen van Ugreen, van kabels tot laders en over het algemeen goede prijs kwaliteit verhouding. Maar @Cyb heeft zeker wel een punt.
Mensen kopen ook laders bij de ac-tion of de kruidvat, tja ... hebben CE keur, maar zegt niet veel. Dan betaal ik toch liever wat meer voor betere (bouw)kwaliteit.
Gelomidor1 @HollowGamer12 januari 2025 14:27
Hmm, ik gebruik veel van ugreen en tot op heden geen problemen gehad. Ik heb juist t idee dat ze niet aan de onderkant van de markt zitten. Goeie prijs maar niet t Aldi spul zegmaar. Ik blijf ze kopen
PaulHelper @HollowGamer12 januari 2025 17:45
Nee Nee Nee. Zelf al vele ugreens gehad vooral vanwege prijs kwaliteit. Aanraden om via ali te bestellen ipv Europese webshops die nog even 50-100% originele winst erover nemen afhankelijk van het product.
Van bluetooth transmitters auto/thuis tot kabels en adapters.
Voor zowel mezelf als vrienden en familie heel veel goede ervaringen mee gehad maar check nog altijd of er niks geks is of het product daadwerkelijk doet wat t moet
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @PaulHelper12 januari 2025 18:18
Aanraden om via ali te bestellen ipv Europese webshops die nog even 50-100% originele winst erover nemen afhankelijk van het product.
Houdt er dan wel rekening mee dat er potentieel namaak tussen zit. Anker heeft hier bv ook last van en werkt inmiddels met authenticity codes. De namaak kan van mindere kwaliteit zijn tot zelfs gevaarlijk.
PaulHelper @Bor12 januari 2025 18:59
Potentiaal namaak moet je even duidelijk maken. Je bedoelt dat ze namaken van A merken zoals anker? En doel je dan op illegaal of legaal reverse engineeren?
Of bedoel je dat het mogelijk niet ugreen is maar een namaak ugreen? Daarom kijk ik altijd naar winkel verkoper en reviews.

In ieder geval nog nooit last van mindere kwaliteit gehad ten minste van wat ik verwachtte. De specs die er stonden kreeg ik. Dus dat is voor mij het belangrijkste.

Als je duidelijk reageert kan ik in gaan op wat je nu echt zegt
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @PaulHelper12 januari 2025 19:06
Wat ik aangeef is dat er producten te koop worden aangeboden als origineel Anker of Ugreen of welk merk dat ook terwijl het in het echt geen originele producten van die merken zijn maar namaak met inferieure onderdelen etc. Om dit tegen te gaan bieden procenten als Anker bv een mogelijkheid om de producten te controleren via een code. Zie bv hier: https://www.anker.com/verify

Ugreen heeft een dergelijke check voor zover ik weet niet. De producenten raden aan via authorized resellers of distributeurs te kopen.
PaulHelper @Bor12 januari 2025 19:24
Ja dat is AliExpress in een notendop. Als je niet weet wat je doet doe het vooral niet. Als je geen ervaring hebt en allemaal negativiteit ermee hebt doe het lekker niet.
Maar als je weet wat je doet wat de meeste tweakers wel hebben dan kan het goed.
https://ugreen.aliexpress.com is zover ik weet legit tenzij AliExpress de niet official ugreen dit heeft toegegeven daarnaast zijn er meerdere ugreen 'official' stores maar die behoren uiteindelijk bij hetzelfde bedrijf ugreen in dit geval.
Ik hoef daarvoor niet te checken of het echt is.
Als het product niet voldoet dan gebruik ik de garantie welke overigens erg goed is en ja die heb ik al gebruikt maar niet per se omdat het product slecht was.
Vaak geven ze ofwel een nieuw product of je geld terug.
flaskk @HollowGamer13 januari 2025 03:50
Tja is per lader verschillend, sommige zitten design fouten in..

Zelfs heilige Apple adapters waren gevaarlijk waardoor je geëlektrocuteerd kon worden.
Venix1990 @HollowGamer13 januari 2025 11:48
Kabels zijn erg goede kwaliteit van hun. Zeker geen slechte kwaliteit. Ik wil niet meeer anders dan hun merk kabels. Gaan bij mij echt nooit kapot
--Andre-- @HollowGamer13 januari 2025 21:23
UGreen is het enige merk lader van AliExpress dat ik vertrouw.
blinchik 12 januari 2025 13:17
Ook weer een mooi voorbeeld van hoe lastig het is dat USB-c er "ingeramd" werd door Europa zonder te veel na te denken. Veel kabels zullen geen 100 watt aankunnen en zullen in het beste geval dus trager opladen. En het lastige: je ziet het nu niet meer aan de kabel, terwijl er toch zoveel verschil is. Beter was toch dat men ook kleurcodes had afgesproken ofzo, naargelang de emarker.

Dus de praktijk: mensen begrijpen dit niet, kopen de goedkoopste kabel en zeggen dan "het werkt niet".
killerfreak @blinchik12 januari 2025 13:54
Je geeft eigenlijk een voorbeeld van waarom het beter is geworden door de EU. De praktijk als de EU usb-c niet verplicht had gesteld:

mensen begrijpen dit niet, kopen de goedkoopste kabelvariant A voor apparaat x en zeggen dan "het werkt niet".

mensen begrijpen dit niet, kopen de goedkoopste kabelvariant B voor apparaat x en zeggen dan "het werkt niet".

Het is nu tenminste 1 soort connector. Eigenlijk hadden ze, zoals je zelf al zegt, nog meer moeten verplichten zoals bijvoorbeeld een kleurcodering oid.
blinchik @killerfreak12 januari 2025 14:26
Ik begrijp je reactie niet helemaal (of toch niet waarom het beter zou geworden zijn door de EU).

Als men de goedkoopste kabelvariant B koopt voor apparaat X en die past niet, dan begrijpen ze toch zelf: oei, ik heb de verkeerde kabel meegenomen. Dat was dom!

Nu past die kabel wel, alleen werkt het niet, net omdat het 1 connector is. Dus nu is de reactie: huh? het past, dus het moet toch de juiste kabel zijn?

Dat is toch veel slechter?
Robertdw @blinchik12 januari 2025 16:45
Als die kabel (lees connector) past dan zal het ook gewoon werken. Die usb-c norm van de eu heeft alleen te maken met de fysieke connector en niets met protocollen of laadsnelheden. Dus denk niet dat er mensen zijn die zeggen het werkt niet, hooguit het werkt langzaam.
killerfreak @blinchik12 januari 2025 17:34
Whoops, ik had bij het tweede zinnetje 'apparaat y' moeten zeggen. Daarmee bedoel ik te zeggen dat zonder de EU er meerdere soorten connectoren waren die gebruikt werden. Waarbij je mogelijk dezelfde onduidelijkheid hebt. Nu heb je onduidelijkheid bij een enkele connector.

Nog steeds niet ideaal, maar daarom mag de EU die partijen die over de verschillende kabelstandaarden (en ook de fabrikanten zelf, zij maken het er ook niet duidelijker op) gaan wel eens dwingen om het een beetje duidelijker te maken.
Robertdw @killerfreak13 januari 2025 11:55
De standaarden zitten niet in de kabel. Daar is geen standaard voor, alleen verschillen in kwaliteit. De standaarden zitten in de connectoren, de interface en de usb protocollen. Dat heeft in feite niets met een kabel te maken.
killerfreak @Robertdw13 januari 2025 12:57
Potato potato. Ik denk dat je begrijpt wat ik bedoel. Zeker gezien ik eerder in mijn reactie wel over connectoren praat.
GoldenSample @blinchik12 januari 2025 16:38
Het werkt wel maar veel trager, als je iets beter je best doet, kwaliteits meuk koopt en daarvoor je handige neef/zus/kennis vraagt werkt het gewoon wel.

Anyway dat is slechter dan een miljoen verschillende (dure) kabels en opladers. Stel dat de EU nog meer verplicht had gesteld, dan had je natuurlijk nog harder gezeken omdat je op ali-express (en Nederlandse varianten al dan niet met fysieke winkel) troep krijgt die onder valse naam/codering/whatever verkocht wordt?
GoldenSample @blinchik13 januari 2025 19:17
Opnieuw; hoe maken allerlei proprietary kabels dit beter? Dat doen ze niet, want je magische speciale Apple/Samsung/Whatever zut kabel van Aliexpress werkt dan ook niet.

Als je gewoon kwaliteitsspul koopt werkt het voor het meeste wel en voor laptops of dockingstations de handel die je er bij krijgt/iets van de fabrikant zelf en dan werkt het wel.

Toeval wil dat ik meerdere Lenovo laptops & Docks (al dan niet als onderdeel van het scherm) had met ook menig verschillende laptop. Vorige week zowaar voor het eerst een laptop gehad die wat moeilijk deed icm de 'smart power controll' (schakeld naar hogere USB PD wattages maar limiteert de brightness) van mijn Lenovo scherm met een of ander Microsoft apparaat. Moest de PD gewoon op 'standaard' zetten toen werkte het wel (de laptop heeft sowieso een lagere maximale laadsnelheid).

Vertel mij hoe dit ongunstiger is dan een laptop specifieke dock (of lader) aansluiten. Dat kan ik, nu het uit 10+ verschillende dock/laptop combinaties 'eindelijk' niet 100% vlekkeloos gaat alsnog doen.
blinchik @GoldenSample14 januari 2025 20:20
Dus opnieuw: als je geen originele lightning kabel (of: voor whatever specifiek) toestel koopt van Aliexpress, weet de gebruiker meestal nog wel zelf dat dit eigenlijk niet klopt omdat hij namaak heeft gekocht.

Nu koop je wel een officiële, correcte kabel, waar niets mis mee is, alleen is die bedoeld voor andere, lagere specs en zal hij dus niet goed werken. Maar dat kan de gebruiker dus *niet* weten - want die kabel past gewoon.

Vreemd dat je met Lenovo laptops die ervaring hebt. Ik heb er enorm veel op het werk, daar heeft iemand ooit eens andere USB-c kabels voor gekocht als replacement (geen lenovo USB-c kabels dus) zonder er over na te denken (en dat is dus zelfs een IT'er - daar mijn punt nogmaals!). Daar hebben we dus enorm veel problemen mee gehad (en onder andere uitvallen van zaken naargelang gebruikers "meer" aan hun docking station hadden hangen). En zoals ik al zei, voor dingen zoals CPAP-apparaten kan het zelfs gewoon gevaarlijk worden.
HollowGamer @blinchik12 januari 2025 13:33
Ik kan ze het niet kwalijk nemen, koop maar eens een HDMI kabel, zelfde verhaal (misschien nog erger).
Lucky0wn @HollowGamer12 januari 2025 14:43
Hun HDMI kabels zijn beter en werken volgens de standaarden, ook mijn go to merk voor dat ;)
HollowGamer @Lucky0wn12 januari 2025 14:59
Oh, had het niet over hun kabels, maar over de HDMI standaard in het algemeen. :)
Lucky0wn @HollowGamer12 januari 2025 19:28
Die is sowieso bagger, weet nog dat ik al jaren de droom had om Ethernet over HDMI 1.4 werkend te krijgen |:(
watercoolertje @blinchik12 januari 2025 14:14
Ik hoor nooit mensen die zeggen dat het niet werkt, dus imo werkt het wel ookal benutten ze niet de maximale snelheid, die mensen snappen het toch niet :)
CAPSLOCK2000 @blinchik12 januari 2025 14:35
Ik heb een USB-analyzer gekocht zodat ik kan zien wat er over mijn kabels gaat.

Zo'n apparaatje kost maar een paar euro en vertelt je welke protocollen er gesproken worden voor data en voeding, hoe snel de verbinding is en met hoeveel Watt er wordt opgeladen. Dat heeft in een keer een einde gemaakt aan de stoelendans met kabels, opladers. apparaten en ongemarkeerde USB-poorten.

Ik kan het iedereen aanraden.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 12 januari 2025 14:35]

tiebird @CAPSLOCK200012 januari 2025 16:16
Welke kan je aanraden? Alle analyzers die ik tegenkwam geven enkel info over stroom en niet over datasnelheden. Zou wel interessant kunnen zijn
CAPSLOCK2000 @tiebird12 januari 2025 16:31
Eerlijk gezegd geen idee, ik heb een keer een link naar AliExpress gevolgd van een Youtuber die powerbanks testte met zo'n ding. Die link werkt helaas niet meer.
Hell-Slave @tiebird12 januari 2025 17:32
Ik heb zelf deze:
https://www.fnirsi.com/products/fnb58
https://www.eleshop.nl/fn...tester-met-bluetooth.html
tiebird @Hell-Slave12 januari 2025 18:00
Deze heb ik inderdaad ook gevonden maar zijn enkel nuttig om A en V uit te meten. In de handleiding vind ik niets terug over data stromen, 480Mbs/5Gb/... Beide in 1 zou super handing zijn om kabels vlug uit te meten. Heb veel 100 Watt kabels die maar USB2 data kunnen versturen tegen 480Mbs.

Sommige kabels kunnen echter maar 60 Watt en 5Gb. Helaas staat dit niet op de kabels en had ik deze beter moeten labellen.

Edit: zie inderdaad de mogelijkheid voor de data, mijn excuses. Bedankt voor de tip

[Reactie gewijzigd door tiebird op 12 januari 2025 18:02]

TheGhostInc @blinchik12 januari 2025 16:39
Ook weer een mooi voorbeeld van hoe lastig het is dat USB-c er "ingeramd" werd door Europa zonder te veel na te denken. Veel kabels zullen geen 100 watt aankunnen en zullen in het beste geval dus trager opladen.
Een beetje jammer dat de EU (niet Europa) de enige partij is die het wil verbeteren de schuld krijgt. De EU is afhankelijk van wat de fabrikanten met het USB consortium bedenken.

Maar los daarvan is het een klein probleem. Het aantal apparaten dat significant sneller kan laden dan 60W is heel beperkt.
Als je met een dropveter je high end laptop probeert te voeden zal dat niet lukken (en krijg je een melding).
En de meeste consumenten zijn gevoelig voor marketing. De 100V kabel is beter dan de 60V kabel, want wie wil er nu niet meer V? W? Nee, die van 100!
tweakuwe @TheGhostInc12 januari 2025 18:47
Nu is dat aantal nog erg beperkt. Maar als straks alle laptops verplicht via usb moeten kunnen laden (niet exclusief via usb, een proprietaire laadport ernaast mag nog prima), dan gaan ook zwaardere game laptops ermee laden en zal je vaker producten zien die meer dan 100 watt vragen.
PaulHelper @blinchik12 januari 2025 17:49
Ik heb liever dat iets half werkt dan niet. Dit is zon negatieve kijk op voortgang en ontwikkeling.
Zou ik voor een transparanter systeem op kabels zijn, Ja opzich wel maar normaal heb je niet 10 dezelfde kabels die allemaal net een ander vermogen supporten of features. Bij hdmi en DisplayPort is dit ook het geval maar daar zegt met weinig over.
Jazco2nd 12 januari 2025 13:33
Ik kocht vooral 65W laders zodat je altijd je laptop kan opladen. Evt laptop (45w) en telefoon tegelijk (20w) als je 2 usb poorten hebt op de lader.
Laatst ontdekt dat mn laptop zelfs met 30W nog oplaad. Dus vind 45W laders al genoeg.

Zou niet weten wat ik ooit tegelijk zou willen opladen of van stroom wil voorzien dat je zoveel wattage en aansluitingen nodig hebt. Ja tenzij in de toekomst huishoudelijke apparatuur, televisies, consoles, receivers, soundbars allemaal over op USB Power Delivery gaan.
loki504 @Jazco2nd12 januari 2025 13:49
bij ons laden soms 3 telefoons en 1 tablet tegelijk op. en dan is het toch prettig als het 30 min voor slapen alles even snel kan opladen(en niet tijdens slapen aan de lader hangt) zodat alles de volgde dag is opgeladen. en er zijn telefoons die met 100w kunnen laden.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 12 januari 2025 13:49]

Olaf van der Spek @loki50412 januari 2025 15:30
Waarom niet gewoon tijdens het slapen?
loki504 @Olaf van der Spek12 januari 2025 16:32
Omdat we al eens wakker zijn geworden met een gesmolten connector. Sinds doen zijn we over gegaan op alleen overdag als wij in de buurt zijn. Net zoals onze electrische fietsen.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Olaf van der Spek12 januari 2025 17:01
Omdat opladen helaas niet zonder risico is. Het advies is dan ook om nooit zonder super visie op te laden. Je kent vast de vele verhalen / foto's en filmpjes van gesmolten, verbrande en zelfs geëxplodeerde accu's en opladers (etc) wel?
watercoolertje @Jazco2nd12 januari 2025 14:16
Naja de meeste laptops laden wel 45 of 65 watt, denk dat 30watt juist de uitzondering is.

500watt is misschien wel wat overdreven maar 100 of 150watt met 3 a 4 poorten vind ik wel nice.
PaulHelper @Jazco2nd12 januari 2025 17:51
Precies dit.alleen als ik mijn sgpu aanzet gaat hij wel langzaam leeglopen bij echt gebruik maar dat komt niet vaak voor dan zit ik al dicht bij de originele lader.
Inderdaad ideaal ook voor op reis omdat je nooit probleem hebt met te weinig usb plugs in ieder geval op die plek
VBald 12 januari 2025 13:17
Ik heb Ugreen gehad en kan het zeker aanraden. Ik heb echter een andere vraag aan de mede-tweakers. Ik heb een aantal opladers die niet gebruikt worden en in de la liggen. Gaat de kwaliteit van de oplader achteruit als ze gewoon in de la liggen? Ik verkoop namelijk de opladers en krijg soms de vraag hoe oud ze zijn. Ik begrijp wel als men de oplader aan de stopcontact laat hangen dat er nog steeds een potentiaal op de oplader is en dus intern zeer gering iets gebeurd waardoor er een degradatie is, maar met bijna nieuwe opladers die niet gebruikt worden toch niet? Of zie ik iets over het hoofd, is hier ergens informatie over?
blinchik @VBald12 januari 2025 13:29
Lijkt me niet echt een probleem. Ik reis veel en heb een aparte tas voor reizen waar al veel in klaar zit zodat ik snel de volgende dag kan vertrekken. Daar zit dan ook al (vele jaren) een reserve lader mee in.

De vraag van hoe oud ze zijn, heeft misschien eerder betrekking op welke standaard van Quick Charge de lader aankan? Ik bedoel, mensen kennen misschien de (verwarrende) protocollen niet, en denken dat oudere laders trager kunnen opladen?
VBald @blinchik12 januari 2025 13:33
Super bedankt voor de reactie. Ik had inderdaad niet over de protocollen gedacht en steeds nieuwe die erbij komen natuurlijk. Dank je.
HollowGamer @VBald12 januari 2025 13:38
In theorie zou je corrosie op de contactpunten kunnen krijgen.

Denk dat de vragen meer gaan over leeftijd en de ondersteuning over fast charging enzo.
smiba 12 januari 2025 16:30
Ik zie niet hoe een charger van dat formaat, 500W kan providen zonder binnen een half uur oververhit te zijn.

Al zou die zelfs 90% efficient zijn, moet je 50W proberen weg te werken.. Dat is best significant
Madshark @smiba12 januari 2025 19:17
GaN type laders (zoals deze Ugreen) zijn 95% (of zelfs hoger) efficiënt.
Als ik 100watt uit mijn Ugreen lader trek, wordt hij na een half uur hooguit lauw.
smiba @Madshark12 januari 2025 20:12
Het ding is dat dat simpelweg gewoon niet waar is, de meeste GaN opladers halen realistisch gezien vaak maar net aan de 90%

Kan prima zijn dat de fabrikant het beweert dat het beter is, maar testen laten echt zien dat het niet zo is:

Bijvoorbeeld:
- Ugreen 65W Nexode Slim GaN: Efficiëntie 87.8%
(YouTube: UGREEN NEXODE PRO 65W SLIM ADAPTER – TESTED)

- Ugreen Nexode 100W Desktop Charger: Efficiëntie: 91%
(YouTube: UGREEN 65W and 100W DIGINEST and DESKTOP Power Adapters)

- Ugreen DigiNest Cube: Efficiëntie: 90%
(YouTube: UGREEN 65W and 100W DIGINEST and DESKTOP Power Adapters)

- Ugreen 100W DigiNest Pro: Efficiëntie 90%
(YouTube: UGREEN 65W and 100W DIGINEST and DESKTOP Power Adapters)

- Ugreen 300W Nexode GaN: Efficiëntie 91~92%
(YouTube: UGREEN 300W NEXODE CD333 Charger Review and Test)

Als je bijvoorbeeld die laatste er bij pakt, zie je dat in zijn testen na 30 minuten op 300W de adapter gewoon te heet is geworden en zichzelf limiteert tot maar 100W. Ik kan me niet voorstellen dat we ineens zo'n stap hebben gemaakt qua efficiëntie dat we nu ineens 500W aan kunnen in een vormfactor die niet zo veel groter is dan in de video
Madshark @smiba13 januari 2025 13:01
Geen enkele van deze testresultaten zijn relevant voor ons. Voedingen op 110v 60hz zijn een stuk minder efficiënt dan op 230v 50hz.

GaN in algemeen moet de 95% wel kunnen halen op ~230volt.
https://charbycharge.com/...ride-transforms-chargers/
smiba @Madshark13 januari 2025 18:07
Het verschil met 230V is marginaal, vaak 1~2%. Een adapter die nu 87.8% doet op 110V, gaat niet ineens 95% doen op 230V.

Maar puur even voor de lol, stel nou dat we toch 95% efficiëntie kunnen behalen op 100% full load 500W, dat is 25W. 25 Watt aan hitte die zich ontwikkelt in een vrij dens verpakte adapter zonder ventilator, dat houd het echt niet langer dan 45 minuten vol, en ik dat vind ik al gewaagd. Plastic straalt bijzonder slecht hitte af.

Je hebt een paar "fanless" computer voedingen op 500W die iets van 93% halen, maar deze zijn al snel 3 a 4 keer zo groot, hebben een design met gaas en metaal en rekenen op enige luchtbeweging door de case via de case zijn ventilatoren. Dat is echt niet te doen in een significant kleiner formaat zonder geschikte airflow

Je zou eens een gloeilampje van 30 watt (5w licht, 25w hitte) moeten ophangen en die na een half uurtje aanraken :)

[Reactie gewijzigd door smiba op 13 januari 2025 18:14]

metalmania_666 12 januari 2025 13:44
Eindelijk een lader die 240W PD kan leveren voor mijn laptop. Heb nog geen andere modellen kunnen vinden die dat levert
William_H @metalmania_66612 januari 2025 15:57
Ja, het is zeker lastig zoeken naar opladers die meer dan 100W PD leveren.
Heb je een gaming laptop? Of in ieder geval eentje met een dedicated GPU?
metalmania_666 @William_H12 januari 2025 16:10
Ik heb idd een laptop met een RTX4050
WhiteDog 12 januari 2025 14:03
Eindelijk een lader met een stekker met aarding. Ik vind die statische elektriciteit zo irritant en op het werk krijg ik gewoon schokken van HP schermen 🤬
crptc 12 januari 2025 14:46
Ik zou wel een tweakers roundup willen zien van usb c chargers met hogere output van bekende en minder bekende merken.
borgdaville 12 januari 2025 17:05
Ideale future proof lader. Ben zeer tevreden met mijn u green 65 watt 2x usb c en 1 x usb a lader. Gaat al een jaar overal mee naartoe; op reis, de camping en kantoor.

65 watt voldoet voor een variëteit aan laptops en is super snel voor de telefoons, iPads en hoofdtelefoons.
edwin2021 12 januari 2025 21:35
Mijn ervaring met ugreen soul is goed. Pas bij hun 100w kabels deed Android auto het zonder problemen. Alle andere die ik probeerde gaven storingen

Wat zijn dan de echte top merken?

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