Ugreen toont Nexode-oplader met vermogen van 500W met 100W- en 240W-outputs

Ugreen toont op CES de nieuwe Nexode-'desktopoplader' met een vermogen van 500W. Via een van de USB-C-poorten kan een vermogen van 240W geleverd worden. Het bedrijf maakt nog geen prijs bekend. De release vindt 'waarschijnlijk' in maart plaats.

De Nexode GaN 500W wordt met een C13-stekker van stroom voorzien en heeft zes outputs, bestaande uit vijf USB-C-poorten en een USB-A-poort. De bovenste USB-C-poort levert een maximaal vermogen van 240W, het maximale dat via Power Delivery 3.1 ondersteund wordt. De overige vijf poorten kunnen onafhankelijk van de eerste poort gezamenlijk 260W leveren, waarbij de USB-C-poorten een maximum van 100W hebben en de USB-A-poort 22,5W.

Tijdens CES laat het bedrijf aan Tweakers weten dat de Nexode 500W gebruikmaakt van een nieuwe generatie GaN-chips die efficiënter zijn en daarom minder heet worden. Er zou ook een warmtemanagementsysteem in het kastje verwerkt zijn, maar daar zijn geen verdere details over bekend.

Volgens Ugreen is de oplader bedoeld voor gebruikers met meerdere zware apparaten, bijvoorbeeld meerdere laptops. Het merk claimt dat de hoofdzakelijke USB-C-poort bijvoorbeeld ook gebruikt kan worden voor het opladen van een e-bike. Ugreen bracht eerder al verschillende andere desktopopladers uit met vermogens van bijvoorbeeld 65W of enkele honderden watts. Het huidige topmodel is de Nexode 300W met een adviesprijs van 200 euro. De aankomende 500W-variant heeft het hoogste vermogen voor een Ugreen-oplaadstation ooit.