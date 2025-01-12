X introduceert labels voor parodieaccounts

X introduceert aparte labels voor parodieaccounts. Die worden op profielen en op individuele posts aangegeven. X werkt al langer aan zulke labels, sinds het bedrijf eerder de blauwe verificatievinkjes verwijderde.

X schrijft in een post dat het dergelijke aparte labels introduceert. Zo'n label verwijst naar een pagina met informatie over authenticiteit op het platform. Daar staat te lezen dat gebruikers het label niet verplicht hoeven te gebruiken; ze kunnen het label zelf laten weergeven via hun profiel, maar dat is niet verplicht als ze op een andere manier kunnen aantonen dat hun profiel een parodie is. Dat kan bijvoorbeeld ook nog steeds via de gebruikersnaam of de weergegeven naam, op dezelfde manier als veel parodieaccounts, zoals dat over Elon Musk, dat tot nu toe deden.

Het was al langer bekend dat X werkte aan parodielabels. Het bedrijf werd daar min of meer toe gedwongen nadat het twee jaar geleden de bekende blauwe vinkjes aanpaste. Die waren aanvankelijk bedoeld om aan te geven dat een account authentiek was en aan een bepaalde persoon toebehoorde, maar inmiddels geven de vinkjes aan dat een gebruiker betaalt voor een X Premium- of Premium+-abonnement.

Dat leverde in het verleden wel eens vaker problemen op, omdat parodieaccounts alsnog een blauw vinkje kochten. Dat leek dan, zeker toen de verandering pas net was doorgevoerd, alsof het account officieel was. Onder meer X-eigenaar Elon Musk zelf werd veelvuldig geparodieerd.

Elon Musk Parodie

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 12-01-2025 11:32
138 • submitter: Fox

12-01-2025 • 11:32

138

Submitter: Fox

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Reacties (138)

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Martinspire 12 januari 2025 11:37
De kracht in labels zit hem mijns inziens altijd in het extern toepassen op accounts ipv dat accounts dat zelf beslissen. Want als mensen nu voor de lol aangeven dat ze een parodieaccount zijn, dan is het straks weer niet duidelijk of iets daadwerkelijk parodie is of een echte account. Als Musk zelf dit label aanzet, is het bv niet meer duidelijk.

Juist de validatie vanuit het platform naar de gebruikers toe, is de basis voor duidelijkheid over wie wie is. Niet vanuit de gebruikers naar het platform. Dat was ook de kracht van het vinkje, je kon als gebruiker niet doen alsof je iemand anders was. Dat moest je bewijzen naar het platform toe.
DrPoncho @Martinspire12 januari 2025 11:55
Als Musk zelf dit label aanzet, is het bv niet meer duidelijk.
Dit zou voor mij een hoop verduidelijken hoor :P
Fermion @DrPoncho12 januari 2025 12:05
De vraag is, hoe lollig mag je zijn met een parodie label, geldt dat ook voor je reacties :)
Nozmordre @Fermion12 januari 2025 13:21
Even je gebruikersnaam veranderen in sokolum01(parodie).
fevenhuis @DrPoncho12 januari 2025 13:57


° (Parodie Sociale Media)

Denk aan de batterij kosten die hiermee bespaart worden.
Sokoo @Martinspire13 januari 2025 10:03
Je weet wat er de laatste keer gebeurde hé toen we mensen lieten labelen door andere mensen :P
jip_86 12 januari 2025 12:16
Eh blauwe vinkjes waren altijd om belangrijke personen aan te geven niet om parodieaccounts te onderscheiden. Anders heb ik ook een parodieaccount.
La1974 @jip_8612 januari 2025 14:51
Blauwe vinkjes waren voor geverifieerde accounts. Een parodieaccount kon dus nooit een blauw vinkje hebben.

Nu betekent het vinkje dat er betaald wordt voor het account. Er zijn blijkbaar mensen die dat doen.
Flying35 @La197413 januari 2025 06:59
Je krijgt meer dan alleen een blauw vinkje als je betaald.
La1974 @Flying3513 januari 2025 08:50
Dat mag ik hopen ja :). Minder reclame
Massive Mark @jip_8613 januari 2025 09:49
Blauwe vinkjes was een totale mislukking en valse autoriteit. Het stikt van de verhalen van vinkjes die verkocht werden, het had geen enkele echte waarde behalve he ego
TLLRS 12 januari 2025 11:51
Het grappigste of meest tragische aan Elon Musk is dat hij onder inmiddels erkende pseudoniem / sockpuppet account Adrian Dittman over zichzelf zat te tweeten dat hij zo een goede vader is.

Wat voor fragiel ego heb je dan als rijkste man ter aarde.
Ook laat hij zijn engineers zijn eigen account boosten.

Het is helaas een platform geworden waar niet meer het gebruiksgenot van de gebruikers voorop staat, maar slechts van de eigenaar.
k995
@TLLRS12 januari 2025 11:57
Die gast is so fragiel als het maar kon, overlaatst kwam hij af dat hij super gamer was in diablo 4 & path of exile 2 . Hij had zowat het beste personage en uitrusting dat je kon hebben (normaal honderden uren speeltijd) . Toen hij live streamde was het snel duidelijk dat het gekochte accounts waren omdat hij er weinig van bakte en soms amper begreep hoe het spel werkte.
armageddon_2k1 @k99512 januari 2025 12:08
Als je gewend bent leven te spelen met cheatcodes doe je dat overal. Andere mensen het harde werk laten doen en zelf doen alsof je het zelf gedaan hebt.
TheDudez @armageddon_2k112 januari 2025 12:38
Ik weet zeker dat hij een stuk harder werkt dan een hoop andere. Anders was hij nooit zover gekomen.
batjes
@TheDudez12 januari 2025 21:14
Zijn vooral de vele miljoenen met gouden paplepel waarmee hij ter wereld is gekomen.

Zijn marketingsimago 'Tony Stark' lijkt nog steeds te werken. Ik geloofde hem nog wel met auto's en ruimtespul, maar met software kwam hij op mijn terrein en is mijn bubbeltje gebarsten. Hij is vooral goed in het verkopen van gebakken lucht en daar voornamelijk ook mee rijker geworden.
david-v
@batjes12 januari 2025 23:29
SpaceX is inderdaad gebakken lucht, PayPal ook, en Tesla is leuk, maar niet echt een succes.... Man wat kunnen mensen toch slecht tegen als iemand waar ze een hekel aan hebben succes heeft.
batjes
@david-v13 januari 2025 10:14
We hadden het over zijn "hard werken"-mentaliteit.

Dat meneer ook positieve bijdrages weet te leveren, heel mooi allemaal. Neemt niet weg dat meneer met een gouden paplepel ter wereld is gekomen, of naja, een smaragdpaplepel.

Jij bent klaarblijkelijk nog gevoelig voor zijn marketingsplaatje. Want meer is zijn publieke persona niet.

Ondertussen komt dat vermogen van hem primair uit de overwerkte personeelsleden en overheidsubsidies. En zijn het enorme hoeveelheden geld die hij bij het gewone volk weggehaald heeft, en zelfs al allerrijkste man ter wereld, is hij nog niet tevreden. Nu zijn vingers in de Amerikaanse politiek en ondertussen ook ff die rotte vingers in de Europese politiek drukken?

Prik alsjeblieft door die bubbel heen.
david-v
@batjes13 januari 2025 11:02
Ik kijk niet naar de man (vrijwel alle CEOs van mega bedrijven zijn niet de meest sociale mensen) maar naar wat hij in de afgelopen 40 jaar gepresteerd heeft. Los van zijn politieke opvattingen kun je niet ontkennen wat er allemaal bij gekomen is. Dat er hier over "geluk", "subsidies" en "papas geld" wordt gesproken is mi niet terecht.
batjes
@david-v13 januari 2025 11:37
Het is natuurlijk een heel stuk makkelijker om het leven te beginnen met 20miljoen ten opzichte van de tienduizenden euro's schuld zoals de meeste.

Als we kijken naar de man zelf, tja hoe hij de wereld heeft uitgebuit, zijn personeel massaal zit uit te buiten.... Dan vind ik niet dat je daar positief over kan doen.

Dat Tesla b.v. het grootste autobedrijf ter wereld is, klopt geen kloot van.

SpaceX is 1 grote marketingverhaal, ja mooi wat ze met die raptor motor doen. Maar Starship is nauwelijks beter dan de Apollo raketten (die kon met 120t naar LEO, Starship nog geen 100t). Maar het moge toch duidelijk zijn dat het uiteindelijke doel gewoon een monopolie is over het ruimte-internet en alles wat daarbij komt kijken? We sluiten onszelf op onze planeet voor het grote geld van de Elon Muskjes in de wereld.


Ik beweer niet dat het allemaal maar geluk is, de beste man is ergens wel donders intelligent dat hij van een tiental miljoen, 100derden miljarden heeft weten te maken door het volk massaal te bespelen.

Maar laten we er aub niet positief om doen en die man alsjeblieft verantwoordelijk houden voor al het leed die hij veroorzaakt. De enige reden dat hij dat geld uberhaupt heeft, is door anderen uit te buiten. Je wordt geen miljardair zonder uitbuiting, je wordt niet de publiekelijk rijkste persoon op aarde zonder nog massaler de boel uit te buiten.
david-v
@batjes13 januari 2025 15:13
Het is natuurlijk een heel stuk makkelijker om het leven te beginnen met 20miljoen ten opzichte van de tienduizenden euro's schuld zoals de meeste.
welke 20 miljoen? die van Zip2? het deel wat Musk kreeg toen Compaq het opkocht was $22 miljoen. Musk was toen 25. Het enige start kapitaal wat Elon en zijn broer kregen om Zip2 te starten was $28.000.

Dus welke 20 miljoen bedoel je precies?
batjes
@david-v14 januari 2025 10:19
De "smaragdpaplepel" was geen sterk genoege hint?

Pappie is rijk man door een smaragdmijn in Afrika waarbij een boel mensen zijn uitgebuit voor het Musk fortuin. Waar Elon, naar eigen zeggen geen cent van gekregen heeft (onzin). Ik vertrouw persoonlijk het woord van die man net zo ver als ik hem kan gooien en dat is niet heel ver.
david-v
@batjes14 januari 2025 10:23
Waar Elon, naar eigen zeggen geen cent van gekregen heeft (onzin)
Ah, nou komt de aap uit de mouw. Heb je ergens gedegen bewijs dat het onzin is? Met ongefundeerde beweringen kan ik weinig. Gelukkig koop jij niks wat in china in elkaar is gezet (80% van wat je koopt)....whataboutism ten top uiteraard, maar dat doe je net zo goed ls ik ;)
batjes
@david-v14 januari 2025 10:27
Waarom verdedig je hem zo hard? Kleine mankrush?

Als je denkt dat hij niet bevoordeeld ter wereld is gekomen met een voorsprong waar 99% van de mensen alleen maar van kan dromen.... Nee, Elon is gewoon een hele slimme en harde werker die net als jij en ik, met tienduizenden euros studieschuld het leven is begonnen....

Meh, jij bent niet te overtuigen, gl&hf er mee.
david-v
@batjes14 januari 2025 10:28
ik verdedig hem niet, maar ongefundeerde uitspraken, ja, daar kan ik niet zoveel mee. Geluk, subsidies en gouden paplepel...ja, daarmee wordt je de rijkste mens van de wereld...tja.
cold_as_ijs @TheDudez12 januari 2025 13:09
We leven niet in een meritocratie, dat is een mythe die hoe groter de ongelijkheid in de maatschappij hoe sterker die lijkt te zijn.
Nu ga ik niet lopen roepen dat Elon niet hard heeft gewerkt, genoeg verhalen zijn er over zijn Tesla tijd. Maar de aanname dat hij heel rijk is dus wel hard gewerkt heeft dus niet een feit is. Om een voorbeeld te noemen, Musk is 150 miljard rijker geworden in de laatste 3 maanden door Trump te steunen, daar heeft hij niet zo hard voor hoeven te werken ;)
TheDudez @cold_as_ijs12 januari 2025 13:18
Dat is gewoon heel slim van hem gespeeld. Daar hoef je inderdaad niet hard voor te werken. Maar hij heeft wel hard moeten werken voor hij dat kon doen.
PCG2020 @TheDudez12 januari 2025 13:31
Nee hoor. Elon Musks zeer aanzienlijke startkapitaal kwam uit de erfenis van zijn papa's mijnbouwbedrijf in Zuid-Afrika. Daar heeft hij ook vrijwel niets voor hoeven doen. Zijn vader overigens ook niet, die exploiteerde zwarte mijnwerkers ten tijde van het apartheidsregime.
david-v
@PCG202012 januari 2025 17:09
En daar gaan we weer met het mijn verhaal van zijn vader.

Hoeveel 12 jarige jongens ken jij die een computer spel verkopen aan een computer magazine?. Je kan deze man en hele vervelende etterbak vinden, maar hij is niet miljardair geworden dankzij het geld van zijn vader. Hij is zo rijk geworden door continu enorme risicos te nemen, met zijn eigen geld. "Niks hoeven doen" is in het geval van Musk pure onzin en jaloezie. Wat je ook persoonlijk van de man vindt.

Tenzij je bedoeld dat je voor je geld fysieke arbeid moet verrichten, want dan doe ik ook niks voor mijn geld.
Honytawk @david-v13 januari 2025 09:48
Dat verhaal is anders wat hij zelf vertelde in een interview met Forbes in 2014.

Dus ofwel was hij dan aan het liegen, ofwel nu.
Maar hij is sowieso aan het liegen.
PCG2020 @david-v12 januari 2025 17:46
Jaloers? Op Elon Musk? Bwahaha. Ik vind 'm zielig. Met al zijn honderden miljarden kan 'ie de wereld redden. In plaats daarvan is 'ie vriendjes met wannabe en echte dictators die straks de wereld ten gronde richten. Alles wat Elon Musk doet, is ter meerdere eer en glorie van Elon Musk. Hij is een narcistische flapdrol, zoals zoveel andere rijke stinkerds dat ook zijn.
adje123 @PCG202012 januari 2025 21:26
Jaloezie druipt er van af. Alleen al door dat "Bwahaha".

Let's face it, het is een geniale vent waar ik heel veel van geleerd heb, dingen die mijn dagelijks leven makkelijker hebben gemaakt.
PCG2020 @adje12313 januari 2025 08:06
'It takes one to know one'. De meeste Musk-fanboys zijn zelf stikjaloers, maar proberen dat goed te praten door Musk een voorbeeld te noemen en anderen, die Musks idioterie wél doorzien, te beledigen ;)
twigsagan @adje12312 januari 2025 23:01
En ook fascisme promoot? Of wilde je alleen de goede kant belichten. Geen enkele miljardairs heeft zich naar boven gewerkt meritocracy is inderdaad een leugen. Miljonair, prima miljardair nee.
adje123 @twigsagan12 januari 2025 23:43
Ik heb hem niet kunnen betrappen op promoten van fascisme.
Maargoed, ik ben in ieder geval blij met de dingen die ik van hem geleerd heb.
jprommen @twigsagan13 januari 2025 12:33
https://x.com/ElonClipsX/status/1874970429627982162

Hij is tegen positive discriminatie. Simpelweg tegen elke vorm. Verder vindt hij regulatie iets dat ontwikkeling van de mens in de weg staat. In deze standpunten is hij extreem. Maar mocht je wat duidelijker zijn standpunt willen horen, daarvoor dus de link. Dat is echter iets compleet anders dan een fascist zijn.
cc12 @adje12313 januari 2025 00:09
Let's face it, het is een geniale vent waar ik heel veel van geleerd heb, dingen die mijn dagelijks leven makkelijker hebben gemaakt.
En wat heb je dan van hem geleerd waardoor dingen in je dagelijkse leven het makkelijker hebben gemaakt?
twigsagan @david-v12 januari 2025 22:59
Jawel, dat is hij dus wel.
TitusV @twigsagan13 januari 2025 14:55
Welke voorbeelden duiden dan op facisme in zijn manier van leven of uitingen?
Het is wel erg gemakkelijk om te pas en te onpas mensen fascist te noemen.
Rechts, inderdaad.. maar niet iedere rechts denkende is een fascist, lijkt wel dat sommigen dat niet lijken te (willen) begrijpen.
C64Boy @david-v13 januari 2025 07:34
Klopt Elon had en heeft een vrij slechte relatie met zijn vader. Hij is met vrijwel niets gestart. Tenminste dat is wat ik zijn biografie heb gelezen. Mag aannemen dat de auteur wel iets gefact checkt heeft. Verder blijken er parallellen te zijn met andere entrepreneurs. Rare denkbeelden komen wel vaker voor. Steve Jobs was ook een “nutcase” / doorgeslagen hippie. Je moet wellicht een beetje gek zijn om risico’s te nemen. Musk schiet door. Constateren we, we argumenteren tegen zijn aperte onzin en gaan over tot de orde van de dag. Tenminste dat zou het beste zijn. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Ingrijpen naar mijn mening pas bij (dreigende)’strafbare feiten en niet met censuur.

Beter dan iemand met argumenten “te kakken” wordt gezet dan dat zijn mond wordt gesnoerd.

[Reactie gewijzigd door C64Boy op 13 januari 2025 07:36]

Massive Mark @PCG202013 januari 2025 09:51
Apart hoe mensen als jij die politiek gedreven zijn deze gekleurde geschiedenis geven. Toen hij de held van links was hoorde je niemand hier over en nu hoor je mensen als schapen het zelfde verhaal verkondigen.

Je kunt het niet met hem eens zijn of een rotzak vinden, maar nu laat je jezelf gebruiken.
armageddon_2k1 @TheDudez12 januari 2025 13:26
Het is niet of of. Hij kan en hard werken en tering veel geluk gehad hebben in z'n level. Zoals geboren worden met een berg geld.
separhim @TheDudez12 januari 2025 14:06
Je hebt letterlijk een voorbeeld waarin hij probeert over te komen alsof hij ergens goed in is, in dit geval PoE en gaming in het algemeen, en elke keer dat hij dat laat zien, weten mensen met kennis over het spel wat hij speelt dat hij geen idee heeft wat hij doet. En als je dan een beetje denkt, dan denk je, wacht hier gebruikt hij iemand anders werk als zijn eigen zonder dat te zeggen, en misschien is het dan logischer om te denken dat hij dit altijd doet. Pronken met het werk van anderen en dan zeggen dat hij het zelf heeft gedaan. En ikzelf denk dat hij zo zijn hele "carriere" heeft gebouwd, geen inbreng behalve het geld voor meer getalenteerde mensen.
Honytawk @TheDudez12 januari 2025 15:57
Hij is zover gekomen door de emerald mijn van zijn vader, de ivy league opleiding, en geluk te hebben tijdens de dot com boom.
IStealYourGun @TheDudez12 januari 2025 13:05
En er zijn nog een andere die harder werken en niet zo ver komen. Soms moet je geluk hebben en dat heeft Musk meermaals in het leven gehad.

Geen idee of hij dat beseft.
007Nightfire @IStealYourGun12 januari 2025 17:28
Geluk is een subjectief oordeel over kans. Net als pech dat is.
Door keuzes kan je in bepaalde situaties de kans op iets vergroten of verkleinen, soms maakt wat we doen geen verschil en soms weten we niet welke factoren de kans op iets vergroten of verkleinen.
Doorgaans verhoogd slim werken de kans op wat je wil bereiken veel meer dan hard werken ooit zou kunnen.

Niet dat ik wil zeggen dat Musk doorgaans slim werkt, maar hij heeft wel op het juiste moment de juiste mensen om zich heen verzameld om te krijgen wat hij wil.
TheDudez @007Nightfire12 januari 2025 20:53
Amen. Dit precies een hoop mensen hebben commentaar maar hebben zelf nauwelijks wat bereikt in hun leven. En ja hij doet inderdaad rare dingen maar hij heeft ook een hoop bereikt voor de mensheid.
cc12 @TheDudez13 januari 2025 01:15
Wat heeft hij dan bereikt voor de mensheid?
blackjack21 @cc1213 januari 2025 07:58
Iets met EV’s op de kaart gezet waardoor er nu miljoenen EV’s rondrijden bijvoorbeeld?
Of wil je zeggen dat dat al zo’n succes voordat de Tesla’s van de lopende banden af rolde?

Starling internet waardoor afgelegen gebieden nu ook snel internet hebben (en daarvoor überhaupt geen internet hadden)? Internet is tegenwoordig vrij essentieel.

Ik vind het een rare man en niet ok hoe hij met zijn personeel om gaat. Maar je kan niet beweren dat hij geen impact maakt.
TheDudez @blackjack2113 januari 2025 10:02
Niks meer aan toe te voegen.
TheDudez @IStealYourGun12 januari 2025 13:17
Geluk creëer jezelf door het veel te doen en een enorm doorzetting vermogen. Oftewel Mindset! Als je het boek Think and grow Rich hebt gelezen dan snap je hoe het komt dat hij zover is gekomen. Je kan hem een lul vinden (ben ook geen fanboy) Maar dat interesseert hem echt niet. Hij heeft veel meer bereikt waar een hoop mensen alleen maar van kunnen dromen.
Speedz @TheDudez12 januari 2025 15:18
jaja geluk is een keuze!.
Wat een onzin. Net als : "ik heb door hard werken kanker verslagen" .....
Grote ego's die niet kunnen accepteren dat je soms gewoon geluk of ongeluk hebt.

Iets met wijs versus slim.
TheDudez @Speedz12 januari 2025 16:44
Ja geluk is een groot gedeelte keuzes en doorzettingsvermogen. Als je iets 100 keer probeert dan neemt je geluk toe. Als je iets maar 10 probeert dan is de kans een stuk kleiner.

[Reactie gewijzigd door TheDudez op 12 januari 2025 16:47]

Jacques-Oh @TheDudez12 januari 2025 22:40
Hèt grote ding is alleen dat de ‘armen’ geen budget hebben om meerdere keren iets te proberen. Dan is het 1x falen en je kan de schuldsanering in. Wie durft dat aan als je een gezin moet onderhouden…
Daarom worden rijken rijker en de rest niet.

Nog even los van het netwerk van pappie dat meestal een grote bijdrage in het succes levert.
Kheos @TheDudez12 januari 2025 19:47
Wat zeg je nu eigenlijk?
Dat Musk 100 keer geprobeerd heeft Twitter over te nemen?
Honytawk @Kheos13 januari 2025 09:51
Dat Musk 100 bedrijven heeft geïnvesteerd waar maar een handje vol van slagen.
Herinner je x.com? En dan bedoel ik niet Twitter.
PCG2020 @TheDudez12 januari 2025 13:33
Geluk staat niet gelijk aan geld. Elon Musk mag dan 460 miljard dollar waard zijn, uit alles wat je ziet kun je opmaken dat 'ie daar bitter weinig geluk voor kan kopen.
MarcMK2 @PCG202013 januari 2025 10:38
>geld = >geluk is in de basis waar maar er zit een nuance in.
Het statement volgt uit een wortelformule grafiek waarbij het geluk steeds minder sterk stijgt ten opzichte van de hoeveelheid geld
Joep_d @TheDudez12 januari 2025 15:30
Geluk moedig je zelf aan door veel te doen en doorzettingsvermogen, je creëert het niet. In het leven heb je altijd een gezonde dosis willekeur die de juiste kant op moet vallen.

[Reactie gewijzigd door Joep_d op 12 januari 2025 20:17]

TheDudez @Joep_d12 januari 2025 16:41
Door het veel te doen en te proberen vergroot je de kans en je geluk dus.
dengregg @TheDudez12 januari 2025 19:02
maar je moet ook het financeel aankunnen om een paar keer te falen. Bij de superrijken was dat meestal in de vorm van ouders die al gewoon rijk waren, wat ook weer een kwestie van geluk hebben is.
TheDudez @dengregg12 januari 2025 19:16
Dat helpt zeker. All kan het ook zonder maar wel erg moeilijk.
_Pussycat_ @TheDudez13 januari 2025 02:44
Je vergroot de kansen inderdaad. Maar je "creëert" geen geluk. Met een geweldige mindset kun je nog steeds verliezen, en HEEL VEEL mensen doen dat ook. Musk heeft meermaals alles op het spel gezet en steeds gewonnen. maar als bv. Daimler gezien had dat hij gelogen had over zijn subsidie van het Department of Energy die zogenaamd al binnen zou zijn, had Daimler niet geïnvesteerd, en was het misschien een verhaal over "leugens hebben korte benen" geworden.

Besef dat je boeken leest van mensen die risico's genomen hebben en waar dat goed heeft uitgepakt. Maar de mensen die alles op het spel gezet hebben en verloren hebben verkopen geen boeken over hoe ze "geluk hebben gecreëerd", want niemand kent ze.

Op mijn universiteit was iemand die het risico had genomen van oost-europa naar Duitsland te komen om te studeren. Hij nam risico om hogerop te komen. Helaas kon hij de kosten voor de universiteit niet betalen toen die verhoogd werden, en moest terug. Kort voordat hij ging bleek bij de arts dat hij kanker had. Ik weet niet hoe het met hem is afgelopen, maar ik denk niet dat er over zijn reis door Europa een inspirerend boek in de winkel ligt.

Net zoals het lijkt alsof je door high school dropout te zijn, een silicon-valley-miljardair wordt. De meeste dropouts worden werkeloos, doen laagopgeleid werk, of zijn crimineel. Maar van die lees je geen boek. Van Steve Jobs wel.

Dat gezegd hebbende - wie niet waagt, die wint ook niet. Laar je niet ontmoedigen maar blijf ook realistisch.
IStealYourGun @TheDudez12 januari 2025 22:17
Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Hoewel je mindset zeker een rol speelt, zijn er ook externe factoren die van invloed zijn op je succes en waar je totaal geen controle over hebt. Het feit dat hij als blanke man is geboren in een gezin dat in staat was om hem universitaire studies te laten volgen, heeft enorm bijgedragen aan zijn succes. Had hij bijvoorbeeld in een arm dorpje in Eritrea geboren, zonder toegang tot onderwijs, dan zou zijn situatie heel anders zijn geweest.
TheDudez @IStealYourGun13 januari 2025 10:01
Dat klopt zeker in een arm land kan je het waarschijnlijk wel vergeten.
toekie @k99513 januari 2025 09:43
Ja dat was top entertainment, dat hij 'ff' zn gear doorneemt en alles maar 'mwa' vind terwijl het echt lijp spul is waar menig gamer inderdaad jaren voor moet grinden.
Acroynum @k99512 januari 2025 12:54
En wat heeft dit te maken met het topic?
Verwijderd @Acroynum12 januari 2025 13:53
Blijkbaar veel gezien de +1 voor zijn bijdrage.
Marve79 @TLLRS12 januari 2025 11:55
En toch is het nog nooit zo populair geweest en is het X wat de klok slaat, en Tesla en de rest.

Musk heeft inmiddels een wereld monopolie en met zijn politieke invloed wordt hij een soort president van de aarde.

Zijn enige doel is ook de eerste triljonair te worden.
Honytawk @Marve7912 januari 2025 16:02
Heb je die info van Musk zelf?
Want het aantal gebruikers daalt juist sinds Musk overnam.
Niet dat die dat zelf wil toegeven.
https://www.statista.com/.../twitter-users-worldwide/
Keypunchie
@Marve7912 januari 2025 12:12
Zelfs als hij triljonair wordt, lijkt hij als mens behoorlijk mislukt.

Gelukkig kunnen zijn kinderen met het geld van de erfenis een hele hoop therapie betalen!
himlims_ @Marve7912 januari 2025 12:19
Vind X best relaxed; die community notes zijn erg goede toevoeging in mijn optiek
handoff @himlims_12 januari 2025 13:02
X is een extreemrechts rioolput geworden sinds Elon Musk het heeft gekocht.
Retrospect @handoff12 januari 2025 13:08
Als ik wil kan ik dagelijks mijn portie extreem links, communisme, marxisme enzovoort halen bij X. In realiteit valt het dus nogal mee.
CerandoX.nl @Retrospect12 januari 2025 15:03
Ik krijg nou juist heel veel links, misschien omdat ik daar dan veel op klik om me even te vermaken. Ik denk dat linkse mensen weer veel rechts te zien krijgen vanwege de engagement.
lighting_ @handoff12 januari 2025 18:47
de main stream media is dan wel weer overwegend links
dat merk je aan nieuwsuur barlaat trouw nrc etc
Retrospect @himlims_12 januari 2025 16:13
Wat ook erg fijn is dus dat je tegenwoordig een bericht krijgt als er een community note is gekomen bij een post waar je eerder op gereageerd hebt of die je geliked hebt.
Jorca @TLLRS12 januari 2025 11:57
Blijkbaar laat hij ook anderen zijn PoE2 en diablo 4 accounts boosten en achteraf zelf flexen met zijn “progress”
jerisson @TLLRS12 januari 2025 12:48
Dittman blijkt geen fake persoon te zijn, maar gewoon een fan van Musk. Musk vond het precies niet leuk dat het aan het licht kwam dat hij niet achter het account zat (waarschijnlijk omdat zijn spelletje om mensen voor de gek te houden daarmee afliep) : https://www.cnn.com/2025/...bout-elon-musk/index.html

Dit toont eigenlijk ook weer aan dat Musk helemaal niet staat voor vrijheid van meningsuiting.
demolition_man @jerisson12 januari 2025 14:06
Dit heeft niks met vrijheids van meningsuiting te maken. Doxxing is gewoon niet oke en dan krijg je daar een tijdelijke straf voor.
jerisson @demolition_man12 januari 2025 16:00
Sinds wanneer is bevestigen dat iemand is wie dat hij zegt te zijn doxxing?

Er worden door de journalist immers geen gevens gedeeld die Dittman zelf al niet gedeeld heeft. Lijkt mij toch dat er een loopje met de regels genomen wordt door X.
Sorcerer8472 @demolition_man12 januari 2025 19:06
In dit geval hebben ze alleen bekend gemaakt dat hij in Fiji woont zviw. Weet niet of dat nou doxxing is?
Verwijderd @TLLRS12 januari 2025 15:18
Het "meest tragische" is hier natuurlijk dat deze hele post niet nodig was geweest als je jezelf beter geïnformeerd had. Nu baseer je het op een foute aanname. En dat zou je "punt" moeten onderstrepen.

Helaas, dat doet het niet.
Navi @TLLRS12 januari 2025 12:55
Niet zomaar alles geloven, Musk is niet Adrian…is gewoon iemand anders die hetzelfde klinkt.

Heb ze al vaker samen in een podcast gehoord, klinkt net subtiel anders, ik hoor het verschil wel, Adrian praat iets soepeler dan Musk.
bantoo @Verwijderd12 januari 2025 13:19
Ja fantastisch, een tijdslijn waar constant ongevraagd ZOVRU Z achtige account namen me informeren over het vreselijke westen en zo nu en dan een achterlijke Nederlander op de tijdslijn komt met een of andere corona complot theorie. Er is meer dan genoeg censuur en selectieve keuze in het huidige twitter algoritme.
z1rconium @Verwijderd12 januari 2025 14:15
Het is niet 'ongecensureerd' - het is ongenuanceerd en daar zit precies het gevaar. Figuren met invloed die onzin de wereld in helpen, dat is een lost battle want het kwaad is dan al geschied.
Palindrome @Verwijderd12 januari 2025 14:41
Alleen al dat je denkt dat het nu ongecensureerd is geeft al aan dat je in Musk zijn verkoop praatjes getrapt bent. Het is wel degelijke gecensureerd alleen nu betreft het een andere kant van het politieke spectrum.
Honytawk @Verwijderd12 januari 2025 15:50
Ongecensureerd?
Er is juist meer censuur sinds Musky overnam.
https://www.forbes.com/si...k-took-over-report-finds/
Twieeker @Verwijderd12 januari 2025 12:58
Zelfs als je principeel zou vinden dat vrijheid van meningsuiting onbegrensd moet zijn (hieronder nog een uitleg waarom dat niet per se een goed idee is) heb je weinig op X te zoeken want, zo is het woord "Cis" er verboden (beetje zielig voor scheikundigen en natuurkundigen ook) en worden critici van een bepaald persoon weggejaagd, weggepest of gewoon verwijderd.

In geen enkele ontwikkelde democratische rechtsstaat bestaat onbeperkte vrijheid van meningsuiting omdat absolute vrijheid van meningsuiting kan leiden tot schade aan anderen en de samenleving als geheel. Wetten tegen smaad, laster, geweldsoproepen en discriminatie beschermen individuen tegen onrechtmatige aanvallen en zorgen voor een samenleving waarin wederzijds respect en gelijkwaardigheid worden gewaarborgd. Deze beperkingen bevorderen een beschaafde publieke ruimte waarin iedereen zich veilig en gehoord kan voelen.

Tegelijkertijd is kritiek op macht essentieel voor een democratie. Daarom worden beperkingen zorgvuldig afgewogen om te voorkomen dat ze worden misbruikt om legitieme kritiek op overheden en machthebbers te onderdrukken. Zo blijft de balans behouden tussen individuele rechten en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
CerandoX.nl @Twieeker12 januari 2025 14:52
Het woord cis kun je gewoon gebruiken hoor. Als je zelf even onderzoek doet door een zoekopdracht op X te doen in plaats van andere na-papagaaien had je dit kunnen weten.

Daarom is de vrijheid van meningsuiting op X dan ook niet absoluut. De grens is echter de wet. Je kunt aangifte doen als je iets ziet dat iets de wet overtreedt op X en onder rechterlijk bevel zal X het ook verwijderen.

[Reactie gewijzigd door CerandoX.nl op 12 januari 2025 15:04]

armageddon_2k1 @CerandoX.nl12 januari 2025 16:25
Niet alles zomaar nablaten: https://x.com/elonmusk/status/1671370284102819841
CerandoX.nl @armageddon_2k112 januari 2025 16:45
Dat doe ik in ieder geval niet, nee. :) Je weet wat context is? Als je iemand uitmaakt voor cisgender in ‘Repeated, targeted harassment’ klopt...
Echter zijn die woorden helemaal niet verboden.

Ik dacht dat pesten niet gewenst was?

[Reactie gewijzigd door CerandoX.nl op 12 januari 2025 17:05]

DdeM @Verwijderd12 januari 2025 15:24
Lijkt er op dat manifestatie echt werkt : https://x.com/elonmusk/status/1671370284102819841?
phoenix2149 @Verwijderd12 januari 2025 15:40
Interessant. Op een specifiek punt, wat overigens door Elon zelf is bekrachtigd, concluderen dat het misinformatie is.

Wat zijn je fact checks hier? Het f hanteer je de X/Meta methodiek van wat ik vind is waarheid.
Verwijderd @phoenix214912 januari 2025 19:20
Nu heb ik puur vanwege mn empirische geest het woord cis in de zoekmachine van x ingetypt en krijg gewoon honderden posts van alle zijden van welk spectrum dan ook, en als dubbelcheck het woord zelf op mn verder lege x-gebeuren getypt en het wordt gewoon gepost?
phoenix2149 @Verwijderd12 januari 2025 19:33
Maar het geleverde bewijs negenen we gewoon. Niet heel empirisch om geleverde resultaten to negeren.
Verwijderd @phoenix214912 januari 2025 21:02
Dat geldt dan ook voor jezelf. Als de censuur van het aangegeven woord als zodanig zo hardcore gecensureerd zou worden, de hypothese was zelfs letterlijk "verboden" en het toch overal op x te vinden en te posten is dan negeer je dat blijkbaar ook, of is bewijs alleen bewijs als het door jezelf omarmd kan worden?

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 12 januari 2025 21:14]

phoenix2149 @Verwijderd13 januari 2025 08:16
Even terug naar de realiteit. Het misbruiken van het woord censuur is behoorlijk irritant aan het worden.

Het is geen censuur het is modereren.

Als de CEO aangeeft dat een woord als ongewenst/verboden is maar er niet op modereert betekent niet dat het niet is aangegeven dat het als een ongewenst/verboden woord.

Er zit overigens ook een reden achter waarom hij dat heeft gepost. Maar dat ter zijde.

Beetje als het feit dat bij wet downloaden verboden is tegenwoordig, maar er wordt niet op gehandhaafd. Maakt het niet minder waar dat het niet legaal is om te downloaden.
Verwijderd @phoenix214913 januari 2025 11:42
Enerzijds is dat het verplaatsen van de doelpalen. De aankeiler sprak over verboden. De CEO gaf aan dat het “slur” was. Als “slur” verboden zou zijn op twitter zou het platform nauwelijks bestaan.
phoenix2149 @Verwijderd13 januari 2025 13:52
Je hebt een punt betreffende de associatie met het woord "slur" en dat hij niet zegt dat het verboden is. Overigens is het woord zeer divers interpreteerbaar als je in Cambridge woordenboek bekijkt.

Laten we eens uitgaan van de logische bedoeling op een platform die stelt dat "vrijheid van meningsuiting" een absoluut recht is en de insteek, zoals ik zijn bericht interpreteer:
"an offensive word used to insult someone because of their race, sexuality (= the fact of being sexually attracted to people of a particular gender), etc.:"
Vraag is dan is dit nu echt vrijheid van meningsuiting of druist dit in tegen de grondwet.

Vrijheid van meningsuiting kent (hier in europe) zijn grenzen. Welke feitelijk ook in de USA van toepassing zijn. Deze beperkingen hebben hun directe roots in de grondwet Artikel 1 wat duidelijk maakt dat je niet mag discrimineren en elk mens gelijk dient te behandelen.

Waarbij in Europe dit soort groepsbelediging met woorden als cis man of cis vrouw dus feitelijk verboden zijn en zal gemodereerd moeten worden.

Daarmee is de tweet van de CEO dus interpreteerbaar als dat cis, in de vorm van belediging/slur dus verboden is. Of ze het handhaven met moderatie is een ander verhaal.

Je opmerking dat een dergelijk platform geen bestaansrecht heeft als slur verboden zou zijn is een non-argument. Er zijn genoeg plaformen waar slur aangepakt wordt of (veel, veeeel, heeel veel) minder voorkomt en toch kunnen mensen geciviliseerd met elkaar iets bediscussieerden. Tweakers anyone, waar hatelijke opmerkingen keurig gemodereerd worden (over het algemeen).

Vrijheid van meningsuiting is geen vrijbrief alles maar te kunnen zeggen en gelukkig maar.

[Reactie gewijzigd door phoenix2149 op 13 januari 2025 14:04]

Verwijderd @phoenix214913 januari 2025 16:04
"Je hebt een punt betreffende de associatie met het woord "slur" en dat hij niet zegt dat het verboden is."

Dank, dat was mijn enige en hele punt. Er werd gesteld dat het verboden was, letterlijk, dat wordt enorm geplust somehow, maar valide was het niet.

Met dat twitter zonder "slur" geen bestaansrecht heeft is een andere interpretatie dan wat ik bedoelde, ik schreef "zou nauwelijks bestaan" en agree, dat is voor meerdere uitleg vatbaar, maar wat ik bedoel te zeggen is dat het platform vol staat met beledigende, onbetrouwbare en ongeldige uitspraken en onzin, kortom "slur".

Overigens zou ik Tweakers verre van heilig verklaren, hatelijke opmerkingen worden meestal gemodereerd, maar let's face it, de ad hominems en het opplussen van feitelijk onjuiste informatie en het downgraden van feitelijk juiste informatie omdat de politieke kleur de lezer niet aan staat gebeurt hier ook gewoon. Binnen mijn vakgebied is het soms stuitend wat er hier bejubeld wordt. Maar granted, ik kom hier vaker dan op twitter. Al is het voornamelijk voor tech-nieuws maar niet om de sociaal-economische duiding danwel geopolitieke kennis van de gemiddelde IT-er. No offense, maar ieder zijn vakgebied en de gemiddelde Tweaker zou politici die uitspraken doen over IT omgekeerd ook niet serieus nemen. Wat ze meestal terecht ook niet doen.
phoenix2149 @Verwijderd13 januari 2025 16:41
Dat is community voting. De een vind het toegevoegde informatie en de andere niet, het is een persoonlijke keuze. Als genoeg mensen stemmen dan is het een weerspiegeling van de wensen van je volgers. Daarentegen vind ik dan ook dat niet gevalideerde accounts niet mee mogen stemmen om zo veel mogelijk bot invloed tegen te gaan, also ook meerdere stemmen per persoon. Bijvoorbeeld een parodie account, zou niet meten kunnen stemmen want dat is geen gevalideerd natuurlijk persoon.

het feit blijft dat OP (geloof @Twieeker ) gelijk heeft dat wanneer een CEO vind dat "alles gezegd moet mogen worden" maar dan uitzonderingen toevoegt of willekeurig blokkeren van accounts omdat het de CEO niet aan staat behoorlijk controversieel gedrag is.

Net als dat Meta fact checking nu weg haalt en over gaat op community moderatie, ik hoop dat het goed geïmplementeerd wordt, maar zal wel niet zo zijn (e.g. downvoted verbergen en alleen upvotes laten zien). Het is allemaal in lijn met het wispelturige gedragingen van diens CEO's. Wat suggestief is voor het financiële voordeel ten koste van kwaliteit van het platform.

overigens OT: het markeren van parodie accounts is in mijn ogen trouwens best een prima actie. Omdat je dan duidelijk(er) kunt aangeven dat het niet echt persoon A of B is die maar wat roeptoetert.
Verwijderd @phoenix214913 januari 2025 16:49
Met betrekking tot je opmerkingen over karaktereigenschappen van CEO’s vinden we common ground, denk ik. Toch mooi! Meta blijf ik sowieso verre van.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 13 januari 2025 16:49]

Stukfruit @Verwijderd13 januari 2025 06:05
Nu heb ik puur vanwege mn empirische geest het woord cis in de zoekmachine van x ingetypt en krijg gewoon honderden posts van alle zijden van welk spectrum dan ook
Van alle zijden? Dat is een redelijk creatieve interpretatie. Vanwege mijn "empirische geest" heb ik het ook even geprobeerd met een nieuw account. De resultaten per gevonden reactie:

Chinees
Russisch
Russisch
Troll ("Flaming, Toxic, Cis W... nog iets")
Chinees
Troll
Troll
Chinees
Chinees
Troll ("cis lesbian grandma"?)
Chinees
Chinees
Russisch
Troll (flame richting "cis white man")
Twijfel: lijkt een troll te zijn die veel "f you"'s strooit

Na deze 15 complete onzinberichten gaat het nog een stuk langer door. Het ene na het andere haatbericht.

Het meeste lijkt overigens niet eens meer onderdeel te zijn van een serieuze discussie.

Dus ja, technisch gezien is het gebruik van "cis" inderdaad toegestaan, maar aan de resultaten is te zien dat je reactie vooral blijft staan als het gevoelens van haat uit.

Maar dat wist je zelf vast ook al.
Verwijderd @Stukfruit13 januari 2025 11:40
De stelling was dat het woord verboden was. Dat is het niet. Het werd in “het bewijs” enkel “slur” genoemd maar niet dat het verboden was. Half twitter staat vol met onzin en slur. Die terechte constatering is geen nieuws, en al helemaal geen bewijs dat het woord “verboden” is. Ook in een niet beledigende post kan ik het woord als ik zou willen klaarblijkelijk gebruiken. Maar dat wist je zelf denk ik ook al.
Stukfruit @Verwijderd13 januari 2025 13:44
De stelling was dat het woord verboden was.
Nee, de stelling waar ik op reageerde kwam van jou en luidde "gewoon honderden posts van alle zijden van welk spectrum dan ook". Dat was redelijk duidelijk omdat ik reageerde door je eigen woorden te herhalen: "Van alle zijden?" ...en het vervolgens aan te merken als onwaar.

Om de reactie waar jij het waarschijnlijk over hebt erbij te pakken:
heb je weinig op X te zoeken want, zo is het woord "Cis" er verboden (beetje zielig voor scheikundigen en natuurkundigen ook) en worden critici van een bepaald persoon weggejaagd, weggepest of gewoon verwijderd.
Wat door sommige artikelen wordt bevestigd en extra wordt bevestigd door een Elon die het zelf bestempelt als "slur".

Dus tja, zeg jij het maar. Post eens een linkje naar je test, zou ik zeggen :>

[Reactie gewijzigd door Stukfruit op 13 januari 2025 13:45]

Verwijderd @Stukfruit13 januari 2025 16:21
Nou alleen de link naar de 'artikelen' staan de comments al vol met het "verboden" woord, tientallen keren. Ik kwam posts tegen van homosexuele mensen die de terminologie verwerpelijk vinden, ik kwam mensen tegen die de grondstoffenmarkt van de voormalige Sovjet staten tegen (commonwealth of Independent States), ik kwam mensen tegen die de terminologie haten, ik kwam van alles tegen. Haat reacties tegen Elon "Fuck off" door mensen die "Toxic Cis white male" zeggen te zijn. Non-Binary's die een aanklacht schrijven over gender-conformity. "Non-binary people don't owe you androgyny". Een post waar de "aantrekkelijkheid van het andorgyne uiterlijk van transvrouwen, en dat die aantrekklijker kan zijn dan van "cisgender" vrouwen, ondanks de dysphoria van die trans vrouwen. Een aanklacht tegen het "groomende karakter van taal" jegens transvrouwen. Duizenden posts. Lijkt me raar als dat verboden is. Ja, ze hebben echt nul % mijn interesse want misantroop en ik gok dat 99.999% van de posts op twitter niet mijn interesse heeft. Ben verder op m'n werk en zoals je weet is de hoeveelheid energie die je moet spenderen om misinformatie te debunken groter dan de hoeveelheid energie die het kost om misinformatie te plaatsen. Waarvan akte.

Mijn eigen reactie op mn eigen verder lege account staat er ook nog steeds, heb niet de behoefte om mn account naam wat ik gebruik om zakelijk mee te lezen met bepaalde accounts hier te publiceren.

P.S. technisch gelijk is sowieso de beste vorm van gelijk. Dank.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 13 januari 2025 16:23]

CerandoX.nl @phoenix214913 januari 2025 08:18
Het is helemaal niet door Musk bekrachtigd. Het is waarschijnlijk, al dan niet bewust, verkeerd geïnterpreteerd. Nogmaals als je het woord gebruikt om iemand uit te schelden en te pesten, dan wordt het gezien als slur, maar de woorden zelf zijn gewoon toegestaan.

De 'wat ik vind is de waarheid' is meer iets van vroeger. Je ziet dat heel veel platformen daar nu juist van afstappen, zoals Meta. :)
litebyte
@Verwijderd12 januari 2025 13:13
Ik maakte sinds 2008 gebruik van Twitter (X) en heb het vrijwel alleen voor mijn werk gebruikt (Ik doe iets in de media) door het volgen van honderden collega's en tal van organisaties op gebied van nieuws, journalisme, politiek etc.

Sinds vorige week heb ik mijn account opgezegd. Musk gebruikt zijn 'tool' (X) actief om in zogenaamde 'partnernaties' verkiezingen te beinvloeden. Ik ben zelf een groot voorstander van free speech, en de grens voor mij persoonlijk ligt bij het fysiek bedreigen van personen dan wel organisaties. Maar als je als eigenaar actief je social media (tool) inzet om politieke processen te beinvloeden dan ben je af. Vergeet niet, dat als TikTok zoiets zou hebben geflikt ze al uit de EU zouden zijn gegooid.

Net als veel anderen heb ik het hier zelf talloze malen aangegeven, we zijn godvergeten (vals) naief in EU. Je compleet afhankelijk maken van de VS als het aankomt op digitale infrastructuur en het toelaten van social media platforms zoals Meta uit de VS - die zich jarenlang dmv lobbyen hier ongehinderd zich naar binnen hebben kunnen vreten als het gaat om privacy en politiek gevoelige data. Er komt een dag dat we geen 'vriendjes' meer zijn, dat is dus nu aangebroken. Nu zitten we ermee. Als je dan net in Buitenhof de laffe (bijna angstige) toon hoort vanuit de EU, het geeft een zwakte aan die types als Suckerberg en Musk doen laten lachen.
JeanB42 @CerandoX.nl12 januari 2025 15:14
Volgens mij heeft litebyte het expliciet over social media, dus het gaat niet over andere grote Amerikaanse reuzen als Microsoft (of bijvoorbeeld Apple), waard ongetwijfeld ook dubieuze randjes aan kunnen zitten, maar die zijn misschien leuk om aan te halen als daar het nieuwsbericht over gaat?
Joep_d @CerandoX.nl12 januari 2025 15:26
Jongen, zou het lukken een keer op de inhoud te reageren in plaats van iets anders erbij te trekken?

Op de comment zelf: zeer mee eens. Ik kan er met mijn hoofd niet bij hoe wij in Europa hier de laatste weken een buitenlandse miljardair toelaten onze democratie te beïnvloeden. Dit is niet mogelijks stiekem complottheorieën toelaten die bij ons voor onrust kunnen zorgen, dit is gewoon de eigenaar van het platform die rechtstreeks uitspreek dat hij een verandering wilt in de democratie in onze landen.

Als we dit toelaten krijgen we dezelfde problemen die landen in Midden - en Zuid-Amerika hebben gehad; als de VS je leiders niet mag, worden je leiders vervangen.
armageddon_2k1 @CerandoX.nl12 januari 2025 16:28
Wacht even... claim jij dat Davos een linkse elite samenkomst is :D

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
CerandoX.nl @armageddon_2k112 januari 2025 17:19
Qua ideologieën? Zeker.
litebyte
@CerandoX.nl12 januari 2025 16:48
Als Bill Gates zich actief zou bemoeien met de verkiezingen in Duitsland, bijv. door op mijn desktop constant AFD propaganda te tonen, zonder enige twijfel. Overigens elke vergelijking met X (met uitzondering dat MS ook uit de VS komt) gaat overigens ook mank.
litebyte
@CerandoX.nl12 januari 2025 19:22
Nogmaals, Je vergelijkt appels met peren. Maar idd, Musk heeft het algorithm aangepast om zijn (politieke) beinvloedings berichtgevingen te pushen.
litebyte
@LynxxNL12 januari 2025 23:38
Nee, hij beinvloed het algorithm, al dan niet voor zijn persoonlijke gewin al sinds dat hij twitter heeft overgenomen

https://www.businessinsid...ernational=true&r=US&IR=T
https://www.theverge.com/...algorithm-changes-twitter
https://www.thesaturdaypa...ght-wing-conspiracies#mtr
CerandoX.nl @litebyte13 januari 2025 08:07
De links die je stuurt staan vol met beschuldigingen, geen bewijzen.
litebyte
@CerandoX.nl13 januari 2025 11:23
Je hebt het niet goed gelezen. hij heeft het zelfs toegegeven.
svane @Verwijderd12 januari 2025 13:20
"Tere (linkse) zieltjes" worden juist van X verbannen omdat ze durven iets van een grap te maken over Führers Trump en Musk. https://imgur.com/a/ABo8b3g

Zoals gebruikelijk is het allemaal projectie. Extreem-rechtse leiders die voor 'absolute' vrijheid van meningsuiting zijn, maar tegelijk ook de Koran willen verbieden omdat dat de 'verkeerde' vrijheid van meningsuiting is. Hypocriete bende.

En ik zit nog steeds te wachten op de voorbeelden van de zo 'gekleurde' NOS. Wat een gigantische onzin.
Space Paranoid @svane12 januari 2025 14:30
Je voorbeeld is gisteren vrij snel na automatische moderatie alweer vrijgegeven.
armageddon_2k1 @Space Paranoid12 januari 2025 16:27
Automatische moderatie?

maAR dE ALgOrITmES zOUDEN TOch OpenBaaR gEmAAKt WORDEn?

Oh nee... dat was vóór de overname.
LynxxNL @armageddon_2k112 januari 2025 23:04
waarom praat je zo raar?

https://github.com/twitter/the-algorithm
destroyer6670 12 januari 2025 12:00
In de titel staat een 'uit' teveel. Het is nu een rare zin "X introduceert labels uit voor parodieaccounts". Lijkt me "geeft labels uit" of "labels voor".
JayPe @destroyer667012 januari 2025 12:06
Voor dit soort opmerkingen is er een 'geachte redactie' topic ergens.. maar dat kan ik ook nooit vinden :-) (behalve dan, dat er de knop FEEDBACK staat bij de auteur.. TIL)

[Reactie gewijzigd door JayPe op 12 januari 2025 12:07]

destroyer6670 @JayPe12 januari 2025 12:25
Ik zal even kijken, dank je.
Eloy 12 januari 2025 13:23
Ik heb een tijdje een parodieaccount beheerd op Twitter en toen hadden ze al iets gelijkwaardigs, je moest het gewoon kenbaar maken in de naam/bio.
familyman @Sir_Killalot13 januari 2025 07:19
Laat dat in europa maar gewoon weg.
Tassadar32 @Sir_Killalot13 januari 2025 07:41
Ieder centraal beheert of commercieel "social" media platform is onderhevig aan de nukken van de eigenaar of aandeelhouders. Bluesky klinkt mooi maar kan over een paar jaar net zo rot en verdorven zijn. Kies dan voor iets in de Fediverse zoals Mastodon, dan ben je vrij om je account en data te verhuizen als een instance je niet meer bevalt en ben je in ieder geval niet het product.
xorpd @Sir_Killalot14 januari 2025 12:29
Een gevaar voor de vrede, toe maar. Heeft hij soms gigawatt lasers gemonteerd op die satellieten?

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