X introduceert labels voor parodieaccounts

X introduceert aparte labels voor parodieaccounts. Die worden op profielen en op individuele posts aangegeven. X werkt al langer aan zulke labels, sinds het bedrijf eerder de blauwe verificatievinkjes verwijderde.

X schrijft in een post dat het dergelijke aparte labels introduceert. Zo'n label verwijst naar een pagina met informatie over authenticiteit op het platform. Daar staat te lezen dat gebruikers het label niet verplicht hoeven te gebruiken; ze kunnen het label zelf laten weergeven via hun profiel, maar dat is niet verplicht als ze op een andere manier kunnen aantonen dat hun profiel een parodie is. Dat kan bijvoorbeeld ook nog steeds via de gebruikersnaam of de weergegeven naam, op dezelfde manier als veel parodieaccounts, zoals dat over Elon Musk, dat tot nu toe deden.

Het was al langer bekend dat X werkte aan parodielabels. Het bedrijf werd daar min of meer toe gedwongen nadat het twee jaar geleden de bekende blauwe vinkjes aanpaste. Die waren aanvankelijk bedoeld om aan te geven dat een account authentiek was en aan een bepaalde persoon toebehoorde, maar inmiddels geven de vinkjes aan dat een gebruiker betaalt voor een X Premium- of Premium+-abonnement.

Dat leverde in het verleden wel eens vaker problemen op, omdat parodieaccounts alsnog een blauw vinkje kochten. Dat leek dan, zeker toen de verandering pas net was doorgevoerd, alsof het account officieel was. Onder meer X-eigenaar Elon Musk zelf werd veelvuldig geparodieerd.