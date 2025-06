LEGO onthult grootste Mario Kart-set tot nu toe, release in mei voor 170 euro

LEGO heeft een nieuwe Mario Kart-set aangekondigd. Het nieuwste bouwpakket stelt Mario voor in zijn klassieke raceauto en wordt de grootste Mario Kart-set die het bedrijf tot nu toe heeft uitgebracht. De set gaat 170 euro kosten.

De 'Mario en standaardkart'-set, die bestaat uit 1972 onderdelen, bevat de grootste bouwbare versie van Mario tot nu toe. Het figuur is uitgerust met armen en een hoofd die kunnen bewegen. De set is 32cm lang, 22cm hoog en 19cm breed. De kart kan over de vloer racen, maar je kunt hem ook neerzetten op de bijgeleverde standaard. De set is vooruit te bestellen via de website van LEGO voor een prijs van 170 euro. De eerste exemplaren worden geleverd op 15 mei.

Deze onthulling vormt een onderdeel van Nintendo’s ‘MAR10 Day’-vieringen, een jaarlijkse viering op 10 maart ter ere van de beroemde loodgieter. Deze set bouwt voort op de eerste Mario Kart-collectie die LEGO eerder aankondigde in samenwerking met Nintendo.

De bestaande collectie, die sinds 1 januari verkrijgbaar is, bestaat uit zes verschillende sets met diverse personages uit het Mario-universum. Fans kunnen kiezen uit modellen met onder andere Donkey Kong, Toad, Yoshi, en de babyversies van Luigi, Mario en Peach. De sets bevatten niet alleen de karakters en hun karts, maar ook verschillende accessoires zoals itemblokjes en de beruchte groene en rode shells.