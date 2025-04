Volkskrant: TU/e-hackers hadden gestolen credentials

De aanvallers die de Technische Universiteit Eindhoven eerder deze maand hackten, bezaten de inloggegevens van een werknemer en een student, schrijft de Volkskrant. Die waren door infostealers buitgemaakt.

De Volkskrant baseert zich op anonieme betrokkenen bij het onderzoek. Volgens de krant hadden de aanvallers de beschikking over inloggegevens van minimaal een werknemer en een student. De aanvallers konden daarmee inloggen op Windows-systemen in het universiteitsnetwerk. Eenmaal binnen werden de aanvallers al snel gespot en haalde de universiteit de netwerken preventief offline. Het lijkt er vooralsnog niet op dat de aanvallers gegevens hebben gestolen.

Het is niet exact bekend hoe de aanvallers aan de inloggegevens kwamen. Wel zijn die credentials later teruggevonden in infostealers. Het is niet bekend welke infostealers dat zijn en op welke plekken die werden verkocht, of dat de aanvallers die zelf hadden ingezet.

De TU/e werd eerder deze maand getroffen door een cyberaanval en schortte daarom het onderwijs tijdelijk op. Veel is echter nog onduidelijk over de aanval; de universiteit wil op zijn vroegst pas in april informatie delen over het onderzoek. De TU/e heeft Fox-IT ingeschakeld voor het forensisch onderzoek.