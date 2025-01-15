TU Eindhoven: hackers op heterdaad betrapt, geen data gestolen of vergrendeld

De Technische Universiteit Eindhoven zegt dat er bij de recente cyberaanval geen data is gestolen of vergrendeld. De hackers zouden 'op heterdaad' zijn betrapt bij de Nederlandse onderwijsinstelling en ze zouden niet zijn binnengekomen in systemen.

De TU/e weet inmiddels hoe de hackers zijn binnengekomen, maar zegt niet hoe dat gebeurde. In een update op de site schrijft de universiteit dat het onderwijs volgens plan maandag weer van start zal gaan, om zo alles een week te kunnen opschuiven. De TU/e heeft bovendien meer beveiligingsmaatregelen ingesteld om herhaling te voorkomen.

Dat er geen data gestolen is, blijkt uit eerste resultaten van het onderzoek, schrijft de universiteit. "Uit de eerste fase van het interne onderzoek naar de cyberaanval, van de TU/e samen met externe experts, blijkt dat detectie en respons goed hebben gewerkt. Uit het onderzoek ontstaat het beeld dat de hackers afgelopen weekend op heterdaad zijn betrapt, en dat erger is voorkomen door het kordate ingrijpen van onze ICT-experts."

De TU/e werd afgelopen zaterdag getroffen door een cyberaanval. Daardoor werden de netwerken van de universiteit afgesloten en werd het onderwijs een week stilgelegd; de campus en gebouwen van de universiteit zijn nog wel toegankelijk. Om wat voor soort aanval het ging en wie erachter zit, is nog niet duidelijk.