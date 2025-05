AP stopt met geïntensiveerd toezicht op gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven staat vanaf 1 maart niet meer onder geïntensiveerd toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat geïntensiveerde toezicht begon op 1 maart 2023, nadat de AP signalen kreeg dat de gemeente niet goed omging met persoonsgegevens en datalekken.

De privacytoezichthouder kreeg destijds signalen dat de gemeente datalekken niet of niet op tijd meldde. Ook werden persoonsgegevens structureel te lang bewaard en verzamelde en gebruikte de gemeente persoonsgegevens zonder eerst de privacyrisico's te analyseren. Zo'n analyse is wel verplicht.

Sindsdien heeft Eindhoven op verschillende vlakken stappen vooruit gezet, zegt de AP nu. Er is bijvoorbeeld een protocol opgezet voor de omgang met datalekken. Ook is de rol en positie van de functionaris gegevensbescherming vastgelegd en uitgewerkt. "Het is goed om te zien dat het college van B&W van Eindhoven inmiddels de handschoen heeft opgepakt en aantoonbare verbeteringen heeft doorgevoerd", zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier.

Het geïntensiveerde toezicht wordt daarom per 1 maart stopgezet, al zijn daar wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet het nieuwe privacybeleid formeel nog worden vastgesteld en volgt er na uiterlijk zes maanden een evaluatiegesprek met de AP. Ook moet het college het nalevingsniveau van de AVG meten en laten valideren door een externe deskundige partij. Deze voorwaarden dienen volgens de AP als 'stimulans voor de gemeente om verder te blijven werken aan een adequaat niveau van privacy- en gegevensbescherming'.