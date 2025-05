Omzet gamingafdeling Logitech stijgt met 14 procent

De omzet en winst van Logitech zijn in het afgelopen kwartaal weer gestegen, onder meer door sterke verkoopcijfers van de gamingafdeling. Het bedrijf stelt zelfs bijna recordcijfers te hebben gedraaid met zijn premium Pro Gaming- en MX-portfolio's.

De omzet van Logitech kwam uit op 1,34 miljard dollar, wat 6 procent hoger is dan in hetzelfde kwartaal eerder. De winst steeg eveneens met 7 procent naar 266 miljoen dollar.

Ceo Hanneke Faber schrijft de goede cijfers toe aan strategische prioriteiten, 'superieure innovatie' en de verkopen van de gamingafdeling: de omzet uit die afdeling kwam in de buurt van de omzet tijdens de pandemie, toen de omzet in deze branche flink steeg. In het afgelopen kwartaal boekten gamingproducten een omzet van 467 miljoen dollar, zo'n 14 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Verder werd er veel omzet gehaald uit de verkoop van keyboards en combo's, namelijk 237 miljoen dollar, en aanwijsapparaten, waarmee 217 miljoen dollar werd omgezet. Ook deze afdelingen groeiden ten opzichte van een jaar eerder, met respectievelijk 3,5 procent en ruim 5 procent.