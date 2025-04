Zuid-Soedan sluit toegang tot sociale media zeker dertig dagen af

De autoriteiten in Zuid-Soedan hebben de toegang tot socialemediaplatformen voor minimaal dertig dagen afgesloten. De actie volgt na de verspreiding van video's van vermeende moorden in de Soedanese deelstaat El Gezira. Die video's leidden tot rellen en dodelijke wraakacties.

Klanten van providers MTN South Sudan en Zain kunnen door de afsluiting niet bij sociale media als Facebook en TikTok komen, schrijft Reuters op basis van een brief van de nationale communicatie-autoriteit aan de lokale internetproviders, die de nieuwssite kon inzien. De ban duurt maximaal negentig dagen.

Zuid-Soedan splitste zich in 2011 van Soedan af, maar de landen hebben nog altijd een ingewikkelde diplomatieke relatie. In Soedan is al enkele jaren sprake van hevige gevechten tussen twee militaire facties. Vorige week ontstond er ophef na de vermeende moord op Zuid-Soedanezen in Soedan. Het vermoeden bestaat dat het Soedanese leger daarbij betrokken was.

In de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba en diverse andere steden in het land ontstonden rellen, waarbij zeker zestien Soedanese staatsburgers werden vermoord. Relschoppers richten hun pijlen verder op winkels en huizen van met name mensen van Soedanese origine.