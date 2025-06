NYT: massale vertrek adverteerders kost X naar verwachting tot 75 miljoen dollar

Meer dan honderd adverteerders hebben zich naar verluidt teruggetrokken van X, nadat er onlangs in een rapport werd gesteld dat het platform advertenties van grote bedrijven naast 'pronazicontent' plaatste. Deze massale terugloop zou X dit jaar tot 75 miljoen dollar kunnen kosten.

Dat zou blijken uit interne documenten die The New York Times heeft ingezien. Meer dan honderd merken hebben de advertenties op X inmiddels volledig gestaakt, terwijl tientallen anderen overwegen zich terug te trekken, schrijft de krant. Het zou onder meer om de bedrijven Airbnb, Amazon, Coca-Cola, Microsoft en Netflix gaan. De advertenties van laatstgenoemde zouden zo'n 3 miljoen dollar waard zijn, en die van Microsoft 4 miljoen, schrijft X in de documenten. Het bedrijf verwacht dat als adverteerders niet terugkeren, het platform aan het eind van het jaar maximaal 75 miljoen dollar is misgelopen aan advertentie-inkomsten, aldus de NYT.

De massale terugloop van adverteerders heeft te maken met een Media Matters-rapport dat vorige week donderdag werd gepubliceerd. De organisatie meldde onder andere dat het voormalige Twitter advertenties van grote bedrijven plaatste naast content waarin Adolf Hitler en de Nsdap werden geprezen. Media Matters toonde daar verschillende voorbeelden van. Diverse adverteerders, waaronder ook Nederlandse partijen als webwinkel bol.com en de Nederlandse Loterij, trokken zich vervolgens terug van het platform. Deze week klaagde X Media Matters aan. Volgens het socialemediaplatform is de non-profitorganisatie juridisch aansprakelijk voor het financiële verlies.

X stelt in een verklaring aan The New York Times dat de ingeziene cijfers verouderd waren of 'een interne oefening vertegenwoordigen om het totale risico te evalueren'. Het platform beweert dat het een verlies van 11 miljoen dollar riskeert, in plaats van 75 miljoen, en dat het exacte bedrag 'fluctueert naarmate sommige adverteerders terugkeren of hun advertentie-uitgaves verhogen'.