Financiële waakhond VS klaagt Musk aan om overname Twitter-aandelen

De Securities and Exchange Commission, de financiële waakhond van de Amerikaanse overheid, heeft een aanklacht ingediend tegen Elon Musk. Musk heeft te weinig betaald voor aandelen Twitter in de aanloop naar zijn overname.

Musk had op 24 maart moeten zeggen dat hij 5 procent van de aandelen van Twitter had gekocht, blijkt uit de aanklacht waar CNBC uit citeert. Door dat niet te doen, kon hij in de dagen erna tegen een relatief lage prijs Twitter-aandelen kopen, tot hij anderhalve week later 9 procent van de aandelen had. In die 11 dagen betaalde hij in totaal 150 miljoen dollar te weinig voor aandelen. Na zijn aankondiging dat hij 9 procent in handen had, stegen de aandelen flink in waarde.

In de VS is het verplicht om te melden als een enkele aandeelhouder 5 procent van de aandelen bezit. Musk kocht Twitter in 2022 voor 44 miljard dollar. Hij doopte het sindsdien om tot X en reorganiseerde het bedrijf. Musk geldt als grootste steun in tech voor de aankomende Amerikaanse president Donald Trump, die vanaf volgende week aan de macht is.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 15-01-2025 18:46
122 • submitter: WorkingStack

15-01-2025 • 18:46

122

Submitter: WorkingStack

Lees meer

Provincie Ontario herroept annulering Starlink-contract na tijdelijk akkoord VS
Provincie Ontario herroept annulering Starlink-contract na tijdelijk akkoord VS Nieuws van 4 februari 2025
'Elon Musk spreekt in interne e-mail over ernstige omzetproblemen bij X'
'Elon Musk spreekt in interne e-mail over ernstige omzetproblemen bij X' Nieuws van 27 januari 2025
Trump draait besluit over aanpak AI-risico’s terug
Trump draait besluit over aanpak AI-risico’s terug Nieuws van 21 januari 2025
Donald Trump wordt ook weer tot YouTube toegelaten
Donald Trump wordt ook weer tot YouTube toegelaten Nieuws van 17 maart 2023
5 vragen over de beveiligingszorgen van de klokkenluider bij Twitter
5 vragen over de beveiligingszorgen van de klokkenluider bij Twitter Nieuws van 23 augustus 2022
Meer producten en artikelen
Politiek en recht Elon Musk Twitter Verenigde staten

Reacties (122)

-Moderatie-faq
122
101
46
1
0
35
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
CH4OS 15 januari 2025 18:50
Ik ben financieel niet heel goed onderlegd, maar wat maakt die 150M USD nu uit op 44 miljard USD? :? Het is letterlijk (verhoudingsgewijs) maar een paar procent.
jaxxil @CH4OS15 januari 2025 19:00
Sorry, maar ik hoop dat we niet vinden dat de rijkste mensen even potentiele fraude mogen plegen van 150 miljoen omdat dat maar zo'n kleine fractie is van wat ze al hebben? Dat lijkt me de omgekeerde wereld van hoe je het wil hebben. Hoe meer middelen je hebt, hoe scherper het toezicht zou moeten zijn want als je miljarden tot je beschikking hebt kan je je zaakjes prima regelen.

Laten we geen procentuele foutmarges gaan toepassen hier, dat lijkt me een ongelofelijk slecht idee.
CH4OS @jaxxil15 januari 2025 19:42
Dat zeg ik toch niet? Ik zeg dat het bedrag voor Musk peanuts is, kijkende naar de aanschafwaarde van Twitter. Ik probeer het allemaal in wat meer context te krijgen, want begrijpen doe ik het niet echt. Als Als er dus al een boete hieromtrent uitgedeeld wordt, is 150 miljoen een schijntje voor Musk.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 15 januari 2025 19:48]

The Realone @CH4OS15 januari 2025 20:25
Reactie blijft hetzelfde; zelfs al is het bedrag "peanuts" voor hem, is dat dan geen reden om hem erop aan te pakken? Let wel, het gaat hierbij om een persoon die, buiten rijkdom, enorme macht aan het vergaren is. Als iemand uit de Quote500 een verkeersboete van €200 krijgt voor een snelheidsovertreding is dat ook peanuts voor diegene. Moeten we dan maar alle verkeersboetes afschaffen voor personen met een vermogen van bijvoorbeeld meer dan 1 miljoen?
Taro Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit @The Realone15 januari 2025 22:24
Hij zegt niet dat hij dan niet aangepakt moet worden, dat is de conclusie die jij er uit trekt. Ik lees het eerder andersom: Hij moet dit betalen en hij kan dit betalen, dus hup over de brug komen Musk.
The Realone @Taro15 januari 2025 22:49
Dan houden jij en ik er inderdaad een andere lezing op na. Ik kan dat er met de beste wil van de wereld niet uithalen.
jaxxil @CH4OS15 januari 2025 20:30
Je redenering in deze volg ik echt niet, helaas.

Ten eerste, niemand heeft het over een boete van 150 miljoen euro. Dat is het bedrag wat Musk mogelijk gefraudeerd heeft, niet het mogelijke boetebedrag. Ten tweede, stel dat het wel het maximale boetebedrag zou zijn, waarom maakt het uit dat Musk het prima kan betalen? 150 miljoen dollar extra in de gemeenschapskas is 150 miljoen dollar extra in de gemeenschapskas, dat is zeker een rechtzaak waard. Ten derde weten we zeker dat precies dit bedrag de moeite waard is voor Musk. Waarom? Omdat hij aan marktmanipulatie gedaan heeft om dit bedrag te krijgen, volgens hem is het dus zeker wel een bedrag wat ergens over gaat en geen irrelevante afrondingsfout ofzo.

Vanuit welk perspectief je het ook bekijkt, het lijkt een prima idee dat hier actie op wordt ondernomen.
centr1no @jaxxil16 januari 2025 13:31
Omdat hij aan marktmanipulatie gedaan heeft om dit bedrag te krijgen
Waar concludeer je dat uit?
Die 5% grens is juist bedoeld om manipulatie tegen te gaan en je als zeer publiekelijk bekend miljardair van wie zijn hele hebben en houden onder een vergrootglas ligt daar niet aan houden is erg dom.
Als je de markt zou willen manipuleren is het zaak om net geen 5% te hebben om vervolgens voor een zo laag mogelijk prijs een zo groot mogelijk aantal aandelen te kopen.

Ook van mijn kant is het maar speculatie, maar dit komt op mij niet over als een gecalculeerde actie maar eerder het equivalent van iemand die met zijn laptop aan de keukentafel voor €69 een RTX4090 bestelt bij Aliexpress.
Die hele overname van Twitter leek op een uit de hand gelopen grap waar Musk op een gegeven moment niet meer onderuit kon omdat hij een fusieovereenkomst getekend had.
Die 9% zal hij met 'eigen geld' hebben aangeschaft, maar de complete overname zal een hoop accountants hoofdpijn hebben bezorgd.

Aan de ene kant is hij slim genoeg om waarde te zien in Tesla, Space X, OpenAI e.d. maar aan de andere kant is het een verwende kleuter in een snoepwinkel met narcistische en sociopatische neigingen..
jaxxil @centr1no16 januari 2025 13:43
Waar concludeer je dat uit?
Dat is de aanklacht. Aangenomen dat die klopt, is dat bewijs dat Musk een bedrag van 150 miljoen wel als significant ziet. En als de aanklacht niet klopt, dan gaat de boete niet door, dus dan is het irrelevant of een (hypothetisch) boetebedrag van 150 miljoen wel significant is voor Musk.
centr1no @jaxxil16 januari 2025 14:41
Ik weet dat dat de aanklacht is. Dat is niet het punt.

Ik zal proberen het duidelijker te maken.
Met een aankoop van 4,9% was het effect hetzelfde geweest. Geen melding, geen hype, geen 150 miljoen extra kosten voor de rest van de aandelen.
Waarom zou iemand (zoals Musk met alle aandacht die hij krijgt) bewust willen frauderen voor iets dat a) niet nodig is en b) ernstige gevolgen kan hebben?
Bovendien is die 150 miljoen berekend na het feit, gebaseerd op bedragen van toen bekend werd dat Musk 9% had. Als de aankoop van 5% gemeld was had het ook veel meer of minder kunnen zijn.

Het heeft er zelfs alle schijn van dat Musk in eerste instantie 10% heeft willen kopen, maar niet al het geld in 1 keer beschikbaar had. Daarom de eerste keer 5% en na een prijsstijging 11 dagen later nog maar geld genoeg had voor 4% extra.

Als je ervaring hebt met aandelenhandel en je op de hoogte bent van de regels dan is het compleet onlogisch om op deze manier met deze percentages/bedragen te frauderen.
Vandaar de vraag waarom je concludeert dat er bewust gefraudeerd is?

En laten we niet vergeten dat het gaat over een persoon die met een enkele Tweet een aandelenkoers kan beïnvloeden.
Als Musk bewust de aandelenmarkt zou manipuleren gaat het over veel meer dan 150 miljoen.
jaxxil @centr1no16 januari 2025 15:02
De mogelijkheid dat Musk dit per ongeluk gedaan heeft zie ik niet als significant. Hij is professioneel zakenman en de rijkste persoon op aarde, hij heeft de mogelijkheid om een heel leger experts in te zetten voor legal & compliance als hij dat wilt, en als hij dat niet doet is dat een keuze. Het kan zijn dat hij bewust onwetend blijft van de regels zodat hij "oeps, foutje" kan zeggen als hij dingen doet die in zijn voordeel uitpakken, maar dat zie ik niet als anders dan fraude, en de wet ook niet.
centr1no @jaxxil16 januari 2025 18:11
Ik zeg ook niet dat het significant is voor de aanklacht en het interesseert me niet wat zijn gedachte is geweest.
Waar ik op reageer is je conclusie dat het bewuste fraude is, wat niet logisch is.
Het kan zijn dat hij bewust onwetend blijft van de regels zodat hij "oeps, foutje" kan zeggen als hij dingen doet die in zijn voordeel uitpakken
Voor de laatste keer; er is hier geen sprake van voordeel.
Je blijft speculeren dat er een intelligent plan achter zit maar alles wijst er op dat dit gewoon een impuls is geweest zonder de juiste achtergrondkennis.
Of misschien, gezien zijn persoonlijkheid met een gebrek aan respect voor de regels.
jaxxil @centr1no16 januari 2025 19:25
Je begrijpt me verkeerd.

Ik reageer op een Tweaker die zegt dat de 150 miljoen eigenlijk nergens over gaat voor Musk. De zin waar jij over struikelt is in context van dat ik zoek naar zijn achterliggende reden om dat te zeggen. Misschien zegt hij het omdat hij denkt dat een boetebedrag van 150 miljoen niet relevant is voor Musk. Maar, als blijkt dat de aanklacht klopt en dit met opzet gedaan is, dan is een bedrag van 150 miljoen blijkbaar wel relevant voor Musk (en zou het dus ook pijnlijk zijn voor hem om het afgepakt te krijgen). Als de aanklacht niet klopt is de hoogte van het boetebedrag irrelevant, want dan wordt deze niet opgelegd. Ik concludeer dus dat ik niet snap waarom de originele Tweaker hier over struikelt.

We zitten in een dubbele hypothetische situaties genestelt, dus ik snap dat het lastig te volgen is en mogelijk kon ik het ook beter formuleren. Maar ik neem dus niet aan dat de aanklacht klopt, ik ken de details van de Amerikaanse wet niet. Wel wijs ik het idee dat Musk per ongeluk deze wet overtreden heeft van de hand. Als je zoveel middelen hebt als Musk dan heb je geen excuus om niet alles qua compliance te checken. Of Musk daadwerkelijk uiteindelijk financieel voordeel uit deze maneuvre heeft gehaald is wat mij betreft ook niet relevant, of hij een falende poging doet om financieel voordeel te halen, een succesvolle, of gewoon de regels aan z'n laars lapt omdat hij denkt dat hij boven de wet staat, in alle gevallen zal het niet nergens over gaan voor hem dat hij op het matje wordt geroepen hier voor.
centr1no @jaxxil17 januari 2025 12:30
We zitten in een dubbele hypothetische situaties genestelt
Het is een beetje uit de hand gelopen idd..
Ik probeerde enkel duidelijk te maken dat het uit puur financieel oogpunt nog hypothetisch nog realistisch logisch is om zo te frauderen.
Iets wat ook blijkt uit de aanklacht, die ik in eerste instantie niet voorbij de eerste 2 pagina's gelezen had, maar die blijkbaar precies beschrijft waar het over gaat.

Waar het op neerkomt is dat (zoals verwacht mag worden) een stock broker en 'wealth manager' met de aandelenkoop bezig zijn geweest en er meerdere waarschuwingen zijn geweest over die 5%.
Musk lijkt geen bijtijdse melding te hebben gedaan zodat hij invloed uit kon oefenen op de board van Twitter. Het ging hem dus waarschijnlijk helemaal niet om geldelijk gewin maar om een (in zijn ogen) groter doel.
Iets dat ook blijkt uit de invloed die hij nu, middels geld, in de Amerikaanse regering heeft bewerkstelligd.
dat hij op het matje wordt geroepen hier voor
Uiteraard.
Maar wat helaas in veel van dit soort gevallen blijkt is dat de 'schuldige' partij vaak op voorhand de risico's heeft ingecalculeerd en die voor lief neemt.
Zelfs een forse geldboete cq compensatie van honderden miljoenen valt in het niets tegenover bijv. een lucratief overheidscontract of wat hij dan ook van plan is in het White House..
jaxxil @centr1no17 januari 2025 14:43
Eens. Misdaad mag niet lonen, maar dat doet het in dit geval misschien wel. Zo kan je hoger- en hogerop komen, als je maar enorm veel geld te besteden hebt om mee te beginnen om eventuele aantijgingen op te vangen. Wat dat betreft inderdaad, goed dat er opgetreden wordt, maar het is nog maar de vraag of het voldoende gaat zijn.

We mogen er hier ook wel lering uit trekken, onze rechtsstaat is ook niet onkwetsbaar.
centr1no @jaxxil17 januari 2025 15:33
maar dat doet het in dit geval misschien wel
Er zijn veel gevallen waarbij misdaad gewoon loont, zelfs als men gepakt/aangepakt wordt.
Zoals bijv. de grote social-media websites bepaalde regels bewust overtreden omdat het absurd veel meer geld oplevert dan wat juridische kosten plus een eventuele boete ooit zullen zijn.
Dit soort dingen wordt vanuit overheden zelden bestraft op een manier die daadwerkelijk preventief werkt of de schuldigen afdoende treft.

Aangezien het echter Amerika betreft heeft Musk specifiek voor financiële gevolgen meer te vrezen van een civil lawsuit van gedupeerden (waaronder (ex)Twitter management en vele investeerders met bijbehorende juridische ondersteuning) die compensatie kunnen eisen.
batjes @jaxxil15 januari 2025 19:22
Elke keer 150miljoen daar, paar miljoen hier, paar miljard daar. Musk heeft vergelijkbaar lopen kloten met bitcoin destijds en er bakken met geld mee verdient.

De waarde van Tesla is ook niet zonder manipulatie mogelijk. Ruim 5 keer de waarde van Toyota? Oke. 1.7miljoen verkochte auto's vs 10+miljoen.

Maar goed, zie het allemaal maar hard te maken.
rvdvalk @batjes16 januari 2025 10:24
De waarde van Tesla is ook niet zonder manipulatie mogelijk. Ruim 5 keer de waarde van Toyota? Oke. 1.7miljoen verkochte auto's vs 10+miljoen.
Waarde is een heel vreemd begrip, want wat is nu precies waarde? Wat is iets waard?

Waar is dat wat de gek er voor geeft. Is verder nergens op gebaseerd.

Vroeger had een munt, dollar, gulden, .... een bepaalde waarde omdat daar een bepaalde hoeveelheid goud tegenover stond, maar dat is al decennia niet meer zo.

Het is net als met crypto, wij bepalen wat het waard is door het vertrouwen dat wij (of aandeelhouders/inversteerders) ergens in hebben.
centr1no @rvdvalk16 januari 2025 13:54
wij bepalen wat het waard is door het vertrouwen dat wij (of aandeelhouders/inversteerders) ergens in hebben
Je kunt niet eerst zeggen "wat de gek er voor geeft" en vervolgens "door het vertrouwen dat wij er in hebben".

Het overgrote deel van aandelenhandel draait om het geld en heeft weinig meer te maken met de bedrijven zelf, laat staan vertrouwen daarin.
De waarde van aandelen van een specifiek bedrijf staan in sommige gevallen totaal niet in verhouding tot wat een bedrijf werkelijk waard is aan assets en zelfs potentiële winst.
Er zijn bedrijven die miljarden schuld hebben, jarenlang geen winst draaien en toch een stijgende aandelenprijs laten zien. Een app op een servertje op een zolderkamer kan worden gekocht voor miljarden en gebakken lucht in een pc verandert opeens in een 'munt' die duizenden aan echt geld waard is.

Het hele gebeuren is handel en manipulatie ervan.
rvdvalk @centr1no16 januari 2025 15:28
Waarom niet. Wij zijn die gekken toch.

Waarde is gebaseerd op het vertrouwen dat iemand ergens in heeft. Dat trekt investeerders.
Daarom kon Musk jaren lang verlies draaien en toch miljaren aan investeringen binnenharken.
Hij vertelde een verhaaltje waar investeerders vertrouwen in hadden en dus bleven ze geld pompen in Tesla.

[Reactie gewijzigd door rvdvalk op 16 januari 2025 15:31]

Skit3000 @batjes15 januari 2025 19:39
Wel een (veel) hogere marge per verkochte auto dan bij Toyota, dus meer zekerheid voor beleggers.
Sorry, maar ik hoop dat we niet vinden dat de rijkste mensen even potentiele fraude mogen plegen van 150 miljoen omdat dat maar zo'n kleine fractie is van wat ze al hebben?
@CH4OS zegt ook niet dat Musk dit niet zou moeten betalen, maar dat het op het totale bedrag (voor hem) waarschijnlijk toch geen bal uit maakt. Dat maakt de nieuwswaarde ook gelijk een stuk minder. Ook niet elke Nederlandse verkeersboete staat in de krant, maar wel degene die het zo bont hebben gemaakt dat ze hun rijbewijs en auto kwijt zijn, etc.
Tintel
@Skit300016 januari 2025 11:54
Wel een (veel) hogere marge per verkochte auto dan bij Toyota
Is dat zo?
Skit3000 @Tintel16 januari 2025 11:55
Zij worden gevolgd door de Japanse autoproducenten (Isuzu, Subaru, Honda, Toyota, Mitsubishi, Mazda, Nissan en Suzuki), die een winstmarge van 6,3 procent hadden.
...
Tesla had met een winstmarge van 16,8 procent ook een uitstekend jaar.
https://www.autoreview.nl...w-centen-tegen-de-plinten
david-v @CH4OS15 januari 2025 19:33
Het had ook in zijn nadeel kunnen zijn, ook dan is wat hij gedaan heeft niet toegestaan. In de VS moet je het meiden als je 5% van de aandelen bezit. Of je nou 150 miljoen te weinig betaald of 3 dollar maakt niet uit.
Groningerkoek @david-v15 januari 2025 22:51
Kun jij 1 bedrijf opnoemen waarbij een aankondiging dat zij worden overgenomen heeft geleid tot een waardevermindering van de aandelen?
CH4OS @david-v15 januari 2025 19:51
Dat is allemaal prima. Maar ik zoek naar wat daar achter zit. Ik begrijp het niet. Leuk dat in de tekst staat dat Musk het had moeten melden en dat je dat nu herhaald, maar ik zie niet wat de gevolgen zijn van het wel of niet melden, anders dan de boete natuurlijk en "dat het niet mag".
SPee @CH4OS15 januari 2025 20:30
Staat ook in het artikel: Na de bekendmaking dat hij die aandelen had gekocht, is het aandeel gestegen.
Had hij het netjes eerder gemeld, had hij dus meer moeten betalen en had er "iemand" 150 miljoen extra te besteden. Dat is nu dus Musk. Die heeft dus een oneerlijke (want tegen de regels in) voordeel gehad.

Overigens zijn die aankoop van aandelen en de volledige overname van Twitter twee losse dingen. Dus daarvan kun je niet zeggen "wat maakt het uit?". Zoals hierboven: iemand anders heeft dat geld nu niet.
david-v @CH4OS15 januari 2025 19:57
Staat in de aanklacht, onder het kopje "PRAYER FOR RELIEF" (juridische terminologie is echt te zot voor woorden)

onder andere
  • Order Musk to pay disgorgement of his unjust enrichment as a result of his violation.
  • Order Musk to pay a civil penalty
MuffinZor @CH4OS16 januari 2025 08:43
pure bureaucratie en regelneverij imo. of 1 iemand 5% van de aandelen koopt, of 2 mensen elk 2.5%. veranderd an sich niets voor de waarde van het bedrijf.
P_Tingen @MuffinZor16 januari 2025 09:53
Jazeker wel, want de waarde van een bedrijf is de totale waarde van de aandelen en dat is - gechargeerd - "wat de gek er voor geeft". Aandelenkoersen zijn niets meer of minder dan verwachtingen van de beleggers en als iemand een groter deel van de aandelen heeft, kán dat iets doen met de algemene verwachting over de toekomstige resultaten
SuperDre @CH4OS15 januari 2025 23:09
Het zou uitmaken omdat hij zo dus volgens de SEC de verkopende aandeelhouders te weinig heeft betaalt. Maargoed, dat is sowieso gebakken lucht want niemand kan met zekerheid garanderen dat het aandeel gestegen zou zijn als Musk het wel had aangegeven toen hij 5 procent had, het aandeel had zelfs kunnen dalen. En daarom is het eigenlijk kolder. Enige wat mogelijk een boete oplevert is dat hij die 5 procent verzuimd had te melden, maar mij lijkt dat daar een vaste formule/bedrag voor is, want op een fictief bedrag als die 150mil is krankzinnig omdat men niet de waarde van een aandeel kan voorspellen.
Denni @SuperDre16 januari 2025 08:55
Het lijkt me redelijk om dan de bovengrens van de schatting van experts te nemen. Aangezien het hier erg erop lijkt dat Musk hier fraude heeft gepleegd, dus een schadevergoeding voor de betrokkenen lijkt me zeer redelijk. Zeker als miljardair met een leger aan financieel adviseurs heb je niet echt een reden om dit per ongeluk te doen.
watercoolertje @CH4OS15 januari 2025 18:57
Ik ben financieel niet heel goed onderlegd, maar wat maakt die 150M USD nu uit op 44 miljard USD?
Nou exact 150 miljoen dollar dus :)

Procentueel nog lang geen procent maar maakt dat uit dan? De regels zijn (indien schuldig) toch gewoon overtreden, hoezo moet er niks mee gedaan worden?

Hij kan het ook prima missen :Y)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 15 januari 2025 18:59]

CH4OS @watercoolertje15 januari 2025 19:50
Ja, dat is dan ook mijn punt, een bedrag van 150 miljoen, is wisselgeld voor Musk...

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 16 januari 2025 08:47]

The Realone @CH4OS15 januari 2025 22:52
En dus? Dat is de conclusie die je blijft trekken, maar wat wil je daar nu mee zeggen?
HansKeesom @The Realone13 februari 2025 17:01
beetje het idee van : hij rijk ik arm, geef mij geld :-)
Arjant2 @CH4OS15 januari 2025 23:26
Voor Musk wel.maar die 150 miljoen hebben andere mensen dus niet gekregen. Als Musk te weinig heeft betaald hebben anderen dus te weinig gekregen.
Je zegt eigenlijk dat iemand die rijk is wel 150 miljoen kan 'stelen' van anderen want het is maar een fractie van wat hij heeft? En de mensen dan van wie die aandelen gekocht zijn? Die hebben een stuk minder en daar kan het relatief wel veel geld voor zijn.
Overigens is het natuurlijk bizar dat iemand die rijk is wel voor 150 miljoen de regels mag overtreden en iemand die niet rijk is niet? Je redenatie is echt heel krom.
WhiteSnake76 @watercoolertje15 januari 2025 19:27
Ja, ik geloof dat hij nou bijna 440 miljard dollar heeft, dus hij zou het niet eens merken als hij een flinke boete krijgt of X met flink verlies van de hand moet doen.
HansKeesom @watercoolertje26 januari 2025 14:54
Hij schijnt het niet klaar te hebben liggen. Al zijn bezit zit in zijn bedrijven.
Hij zal moeten lenen om die 150 miljoen op te kunnen hoesten.
Voordeel is wel dat ie de rente weer kan aftrekken zolang de lening loopt.
Dus uiteindelijk krijgt ie een flink deel weer terug via een omweg.
Vandaar ook dat dit allemaal redelijk onzinnig is.
Keypunchie
@CH4OS15 januari 2025 19:42
Als je bij de supermarkt voor 200 euro boodschappen doet, dan is het dus prima dat je voor 6 euro steelt?

Goed om te weten!
CH4OS @Keypunchie15 januari 2025 19:53
Huh? Nee. Dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg dat die 150 miljoen als wisselgeld is op een bedrag van 44 miljard dat Musk betaald heeft. Dus als het alsnog opgehoest moet worden (en met rente), dan nog is het een peulenschil voor Musk, dat is mijn punt.
SPee @CH4OS15 januari 2025 20:34
Ja, dat is voor Musk een laag bedrag.
Maar daar staat ook iemand tegenover die die 150 miljoen niet heeft gekregen. Die zal daar ook anders tegenaan kijken.
david-v @CH4OS15 januari 2025 20:01
Er kan ook een boete volgen naast het betalen van die 150 miljoen (zie mijn antwoord elders).

Bovendien als je schuldig bevonden wordt dan kan dit in volgende aanklachten een rol gaan spelen. Als Musk dit blijft doen (en schuldig is gevonden) dan kan een volgende boete hoog veel hoger zijn bijvoorbeeld.
adje123 @Keypunchie15 januari 2025 19:57
Als je hetzelfde voorbeeld van Elon volgt dan gaat het om € 0,68 op € 200.
Dat gebeurt in een supermarkt vaker dan je denkt, wie is er wel eens niet vergeten een tas aan te slaan na een kar met boodschappen voor 200 euro?
Andersom gebeurt het ook, soms slaat een cassiere een artikel dubbel aan.......,
separhim @CH4OS15 januari 2025 18:58
Het aankopen van de aandelen waar de aanklacht over ging was in maart 2022, dus voordat hij zijn bod deed om twitter over te nemen. Daarnaast maakt dat geld wel uit voor degenen van wie hij de aandelen destijds heeft gekocht.
HansKeesom @separhim15 januari 2025 19:07
Die hebben bakken vol geld gekregen voor aandelen in een bedrijf dat op sterven na dood was. Ze mogen hun handen dichtknijpen.
separhim @HansKeesom15 januari 2025 19:14
En ze hadden meer kunnen krijgen als Musk de regels had gevolgd, dat is althans wat de SEC zegt. Hij heeft zich sowieso niet aan de wet gehouden, want hij had zijn aankoop van die initiele 5% moeten aangeven, maar dat had niet gedaan voordat hij nog eens 4% kocht. En waarschijnlijk had de SEC gelijk dat hij de aandelen daarmee goedkoper heeft gekocht. Fraude met aandelen is nog altijd fraude.

[Reactie gewijzigd door separhim op 15 januari 2025 19:14]

Caelorum @HansKeesom15 januari 2025 19:55
Alles in de VS is rechtser dan hier, dus links heeft er niets mee te maken. Nog even los van dat links-rechts hier een heel andere betekenis heeft dan daar.

Verder is er geen heksenjacht of uitmelken. Er ligt een aanklacht, omdat er regels zijn overtreden. Het staat "rechts" ook vrij linke miljardairs aan te klagen voor (vermeende) overtredingen. Moeten er wel eerst "linkse" miljardairs worden gevonden.
HansKeesom @Caelorum26 januari 2025 14:57
Alles in de VS is rechtser dan hier, dus links heeft er niets mee te maken. Nog even los van dat links-rechts hier een heel andere betekenis heeft dan daar.

Verder is er geen heksenjacht of uitmelken. Er ligt een aanklacht, omdat er regels zijn overtreden. Het staat "rechts" ook vrij linke miljardairs aan te klagen voor (vermeende) overtredingen. Moeten er wel eerst "linkse" miljardairs worden gevonden.
Musk was en is nog redelijk links-midden. Alleen is de afgelopen jaren de DP nog meer naar links opgeschoven, zo woke als het maar kan.
De Amerikaanse bevolking is niet mee geschoven en kwam er net als Musk achter dat Trump dichterbij was dan Harris. Vandaar de uitslag bij de laatste verkiezingen. De DP heeft geblunderd en probeert nog even z'n gram te halen.
Caelorum @HansKeesom26 januari 2025 15:17
Links-midden, laat me niet lachen. Niemand die links-midden zit doet een toer langs alle rechte-radicale partijen in Europa.
dasiro @CH4OS15 januari 2025 19:20
geen paar maar slechts 0.3% ;)
Blokker_1999
@CH4OS15 januari 2025 21:15
Het is 150M voor het verwerven van 4% van de aandelen. Als je dat zou optrekken naar het totaal van de openstaande 95% spreek je ineens over iets meer dan 3,5 miljard.
david-v @HansKeesom15 januari 2025 20:03
Ze proberen hem alsnog een loer te draaien, hoe dan ook.
Hoezo? de wet is duidelijk. Je mag de wet niet negeren of naast je leggen omdat je heel veel geld hebt.
HansKeesom @david-v26 januari 2025 14:52
Dat komt wel heel duits over :-)

YouTube: James May Explains What Happens If You Drive A Car In Germany Withou...
melvinnie 15 januari 2025 18:50
Goede timing, dan krijgt hij direct gratie volgende week vermoed ik.
HollowGamer @melvinnie15 januari 2025 19:14
Blijven mensen dit pikken?

Hetzelfde geld ook voor al die zorgverzekeraars, waarbij heel veel begrip was voor het slachtoffer (tuurlijk is een moord slecht), maar er helemaal niet gekeken wordt waar precies het motief zou kunnen zitten.

Ik maak mij daar wel zorgen over. Je ziet steeds meer de elite groep die overal mee wegkomen, en de mensen eronder, die jarenlang in de cel verdwijnen in de US als die geen goede advocaten kunnen huren of vrienden zijn met bepaalde mensen.

Vroeger geloofde ik niet in die theorieën, maar met dit soort zaken, begin ik toch langzaam te twijfelen.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 15 januari 2025 23:24]

StarZ @HollowGamer15 januari 2025 20:26
De meerderheid stemt hiervoor en vindt dit dus schijnbaar niet zo erg. Tja, dan weet ik niet wat we dan nog moeten doen
Groningerkoek @StarZ15 januari 2025 22:48
Maar hoe verander je dit soort dingen dan? Neem Nederland. Wie zou je bijvoorbeeld moeten stemmen om de toeslagenaffaire tot een snel en goed einde te brengen? Op wie kunnen de Groningers stemmen om hun schadevergoedingen eindelijk tot een goed einde te brengen?

Ik denk dat het publiek inmiddels in overgrote meerderheid denkt dat het eigenlijk geen ene ruk meer uitmaakt wie je stemt als het op dat soort dingen aankomt.
Khrome @Groningerkoek16 januari 2025 00:07
Het probleem ligt, in jouw voorbeeld, bij diegenen die de toeslagenaffaire of groningen geen reet kan schelen, en dus VVD blijven stemmen.

Ik weet zelf niet helemaal zeker of ik hier een grapje maak of niet.
Groningerkoek @Khrome16 januari 2025 00:54
Het probleem is dat onder de politici de SG's, de DG's en de afdelingsdirecteuren staan, maar dat zijn de mensen die de politieke besluiten vertalen naar de werkvloer, maar ook de mensen die een hele sterke sturing hebben naar welk beleid een kabinet/minister uitzet/uit kan zetten. En aan die mensen veranderd geen ruk door de verkiezingen.
The Zep Man
@HollowGamer15 januari 2025 22:14
Blijven mensen dit pikken?
Waar was je tussen 2016 en nu?

De VS is niet Zuid-Korea. Die gaan niet achter hun leiders aan als die iets illegaals doen. Hetzelfde voor de mensen die beschermd worden door die leiders.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 15 januari 2025 22:48]

SPee @HollowGamer15 januari 2025 20:23
Eh, wie is het slachtoffer in dat geval? Want er is juist heel veel support voor de moordenaar. Te veel.
Het lijkt erop alsof een groot deel het ermee eens is dat die directeur van een zorgverzekeraar is vermoord.
BlaDeKke @SPee15 januari 2025 21:03
Het is wel heel moeilijk om voor die man op te komen. Onder en door zijn gezag zijn er velen onder de grond beland, je zou kunnen zeggen, indirect. Maar de man was op de hoogte, en als baas ligt die eindverantwoordelijkheid gewoon bij jou. Je zou dit bijna karma kunnen noemen. Maar natuurlijk is een doodstraf niet de manier, en al helemaal niet als deze straf bepaald en uitgevoerd wordt door een burger.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 15 januari 2025 21:05]

The Zep Man
@SPee15 januari 2025 22:15
Eh, wie is het slachtoffer in dat geval?
Voordat die directeur werd vermoord: iedereen die door die directeur is vermoord.

Iemand kan tegelijkertijd een dader en een slachtoffer zijn. In de ogen van het publiek kan een dader als slachtoffer niet rekenen op veel sympathie als die ongericht zelf slachtoffers heeft gemaakt. Tekenend was dat in de VS veel sympathie was te vinden voor de moordenaar van de directeur aan beide kanten van het politieke spectrum. Dat gebeurt niet vaak.

Als beide kanten van dat spectrum jou zoveel haten, dan moet je wel iets heel erg fout hebben gedaan in de ogen van het publiek.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 15 januari 2025 22:19]

flossed @HollowGamer15 januari 2025 21:40
mensen kunnen weinig hieraan doen, het lot van markt manipulatoren wordt niet door het volk bepaalt maar door een handjevol personen die aangesteld zijn door zelfs minder personen om dit soort zaken de behandelen.
WhiteSnake76 @melvinnie15 januari 2025 19:24
Dat denk ik ook,.
En anders moeten ze ook goed kijken wat hij met Digtale Munten doet, eerst heel goedkoop een digitale munt inkopen, vervolgens de boel gaan hypen op X, en weer het daarna met record winst weer verkopen.
Ik vind dat handel met voorkennis omdat hij weet dat hij de waarde makkelijk kan beinvloeden (omhoog of omlaag) met zijn gedrag op X etc.
flossed 15 januari 2025 21:52
Musk zal geen probelmen hebben om 150 miljoen te betalen. Hij zal het echter niet doen.
J rock 15 januari 2025 23:16
Niks meer den een politiek spel.
Pasteis 16 januari 2025 07:19
Berichten als deze, maar ook die van een mogelijke TikTok ban neem ik met een korreltje zout. Omdat als Trump aan het stuur zit, hij er alles aan zal doen om al deze beperkingen en maatregelen in te trekken. Met andere woorden... dit is gewoon weer voor de buhne.
Dark Angel 58 16 januari 2025 16:27
Ah ik weet het nog Elon Musk betaalde inderdaad veel minder omdat de koers van Twitter flink gedaald was. Het is gewoon kansloos, zonde van een aanklacht en moeite lol.
batjes @PacinoAllstars15 januari 2025 19:26
Waarom heksenjacht? Hij heeft vaker markten lopen beïnvloeden... Hij doet dit bijna constant, om er centen mee te verdienen.

We zouden ondertussen al op Mars aan het rondwandelen zijn, met 30minuten in New York en FSD ETA 2018.

De bitcoin markt die hij zo overduidelijk heeft lopen manipuleren. De waarde van Tesla slaat echt 3 keer nergens op in verhouding tot autofabrikanten die een veelvoud aan auto's verkopen.

Het zou juist heel verassend zijn als hij niet de boel probeerde te manipuleren.

Dat vermogen bouw je niet op zonder anderen uit te buiten. Mooi dat dit aangepakt wordt.
Tzar @batjes15 januari 2025 20:39
Ik vind het vooral fascinerend. Hoe krijg je als bedrijf of bedrijfsleider mensen zo ver dat ze u bijna zien als geloof / God en alles hoor u doen. Apple heeft dat ook wel wat maar verliest dat gestaag heb ik de indruk.

Dat zijn vaak ook de volgers die alles aanvaarden van diezelfde leider. Fascinerend gewoon. Onderzoekjes waard!
davekok @Tzar16 januari 2025 07:31
Is niet veel anders dan een voetbalclub, toch? Gewoon een vorm van entertainment. Even niet over de dagelijkse sleur hoeven nadenken.
batjes @Tzar16 januari 2025 19:11
Dit vind ik zelf ook het interessante eraan....

Zelf ik zag Elon tot ergens na de Tesla overname ook een beetje als Tony Stark. Ik was laaiend enthusiast over SpaceX en Tesla's stappen voorwaards. De toekomst zag ik best hoopvol in.

Na Tesla hoorde ik hem een paar keer over software development en algemene IT dingen praten en ... POEF, hij viel zo ontzettend hard door de mand.

Ruimtevaart, auto's enzo, heb ik alleen wat basiskennis van. Inhoudelijk op niveau motoren e.d. bar weinig. Hij klonk intelligent.

SpaceX was denk ik een beetje mijn motivatie om me te verdiepen in ruimtevaart en die laaiende ethusiasme is ondertussen bijna volledig weg. Super indrukwekkende Raptor engines, de rest, meh.

Hij is heel erg goed om intelligent over te komen op mensen die geen kaas gegeten hebben van het onderwerp waar hij op dat moment over babbelt. Niet dat hij niet intelligent is, want dat is hij zeker wel. Alleen is dat vooral in het vakgebied van geld vergaren en mensen uitbuiten.

Al denk ik zelf dat hij al een tijdje het padje al kwijt is vanwege al die jaknikkers en hielelikkers om hem heen. Valkuil waar velen in trappen, niemand is meer 100% eerlijk tegen je. Echte vrienden heb je niet.
fRiEtJeSaTe @batjes15 januari 2025 21:12
Vergeet de Department Of Government Efficiency niet. :+
SPee @batjes15 januari 2025 20:21
Heeft hij twitter zojuist overgenomen? Of vorig jaar?
Nee, dit is al 3 jaar geleden. Waarom zit er zoveel tijd tussen? De regels zijn toch duidelijk en men kan dus dan toch snel de aanklacht starten? Waarom zit er meer dan 2 jaar tussen?
TechSupreme @SPee16 januari 2025 07:53
Met miljarden transacties per dag duurt het wel even voor ze er achterkomen en de boel goed hebben onderzocht. Dat zie je in heel veel van dit soort zaken.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 16 januari 2025 07:54]

StarZ @BarnET16 januari 2025 08:16
Dus jij vind het prima dat mensen in de regering zich niet aan de regels houden. Prima, weten we dat ook weer
batjes @BarnET16 januari 2025 19:16
Hij gaat niet snijden in bureaucratie, SpaceX en Tesla hebben miljarden aan subsidies ontvangen en uit bureaucratie komt een significant deel van zijn welvaart vandaan.

Hij gaat vooral snijden in de zijn ogen onnodige bureaucratie, dat hem en andere rijken in de weg zit.

Het vermogen van de rijken in de VS is de afgelopen 10 jaar... vertienvoudigt. Datzelfde clubje is daar nu aan de macht.

Men praat wel eens over end game kapitalisme, ik hoop dat ik het mis heb maar volgens mij gaat dat nu een beetje beginnen.

We zullen zien, gelukkig zitten ze niet hier in de overheid.
Robbaman @Dennahz16 januari 2025 08:25
Dat hij in het Trump team zit is de waarheid. Of dit onderzoek is OMDAT hij in het Trump team zit is pure speculatie van jouw kant.

Het zou fijn zijn als mensen dit soort stellingen op z'n minst vooraf laten gaan met 'volgens mij' of 'ik denk'.

Ze doen nog onderzoek, dus er is nog weinig waar, maar als blijkt dat hij dit verkeerd gedaan heeft, dan heeft hij toch gewoon de regels overtreden? Waarom zouden die regels dan voor hem NIET gelden? Omdat hij in het Trump team zit? Omdat hij rijk en (soort van) populair is?

Ook het feit dat juist hij onderzocht wordt vind ik eerder logisch dan een heksenjacht, hoge bomen vangen immers veel wind. (nog even los van het feit dat de SEC ook echt wel meer mensen onderzoekt, maar die bereiken de buitenlandse media gewoon niet zo snel)
evers97 @assk15 januari 2025 23:06
Verre van, vele fabrikanten hebben Tesla zwaar ingehaald mbt autonoom rijdend, bouwkwaliteit en batterijduur/rijbereik.
socialhugo @assk15 januari 2025 23:14
Ik denk dat je je daarin sterk vergist. Het tesla bedrijf bestaat nog omdat men lyrisch is over het merk en de protoyping auto's die het maakt. Men blijft maar investeren in de hype en daarom maakt het winst. Maar zie het aandeel ! Ze verkopen nooit genoeg auto's om de waarde van het aandeel te vertegenwoordigen. Wereldwijd rijden er echt heel weinig tesla s rond hoor.
Ik denk zelfs dat in de nabije toekomst het aandeel drastisch gaat zakken in waarde en dat een toyota of andere auto fabrikant tesla opkoopt en het merk laat sterven
Groningerkoek @PacinoAllstars15 januari 2025 22:45
Als je al vertraagd, dan is dat 1 ding, maar als je vervolgens zelf doorgaat met opkopen dan profiteer je daar zelf rechtstreeks van. Was hij toen hij de 5% overschreed opgehouden met opkopen dan was dit veel minder erg geweest.
Blokker_1999
@PacinoAllstars15 januari 2025 21:13
Deze regels bestaan al enorm lang en toen bekend werd dat Musk meer dan 5 procent had gekocht heeft de SEC al aangekondigd gehad hier onderzoek naar te gaan doen. Dat doen ze bij alle grote bedrijven waar zoiets zou gebeuren.

Nu mag jij eens uitleggen waarom de regels hier niet van toepassing zouden zijn, waarom de heer Musk een uitzondering zou moeten krijgen. De regels zijn namelijk overduidelijk en kinderlijk eenvoudig. Niet moeilijk om na te leven en je kan ze bezwaarlijk voor interpretatie vatbaar noemen. Tenzij je de wiskunde onderuit wenst te halen?

En ja, er is een focus op Musk, en als je de geschiedenis kent, dan weet je ook waarom dat zo is.
sam1987 @Blokker_199916 januari 2025 02:02
Kinderlijk eenvoudig ;) We hebben het hier over common equity of common stocks begin, daar al eens mee welke tranches heeft hij toe gekocht? Op welke gelden die 5% regel, je hebt het over een totale overname? Toen de overname van, Twitter door Musk begon wat heeft hij (zijn team) gekocht of wat was de deal? Waarschijnlijk ook Preferred equity, en andere tranches van risicovollere aandelen etc. of investering waar jij niet aan blootgesteld wordt. Aangezien, Twitter geen winst model had /heeft en je de schulden en investeringskredieten die het overal had ook overkoopt toch? Dus uit hoeveel verschillende aandeel tranches hebben we het hier en wanneer weet je dit? En die verkoop en koop verliep niet vlotjes door een varia aan redenen.
Dus om de huidige klacht te formuleren en te staven heeft het wel even geduurd om dit uit te zoeken, en de zaak moet nog voorkomen. Dus simpele wiskunde ;)

Want waarover de klacht gaat uiteindelijk is dat over de totale overnameprijs van $ 44 billion van Twitter in October 2022. Hij hierdoor $150 million bespaart heeft, "or 0.34% on several subsequent tranches of stock he bought before filing the disclosure on April 4, 2022."

"According to the SEC’s complaint, after Musk failed to timely file a beneficial ownership report by March 24, 2022, he purchased more than $500 million worth of Twitter common stock between March 25, 2022 and April 1, 2022. As alleged, because Musk failed to timely file a beneficial ownership report with the SEC, he was able to make these purchases of Twitter common stock at artificially low prices from the unsuspecting public, who had not yet priced in the undisclosed material information of Musk’s beneficial ownership of more than five percent of Twitter common stock and investment purpose. According to the SEC’s complaint, Musk underpaid by at least $150 million for his purchases of Twitter common stock in this period. The complaint further alleges that, due to Musk’s failure to timely file a beneficial ownership report with the SEC, investors that sold Twitter common stock between March 25, 2022 and April 1, 2022 did so at artificially low prices, thereby suffering substantial economic harm."

https://www.sec.gov/enfor...igation-releases/lr-26219

Nu inderdaad als dit zo was en duidelijk was zoals de SEC beweert op het moment moet hij hiervoor een boete betalen. Maar dit doet inderdaad heel veel wenkbrauwen fronzen omdat de overname niet vlotjes gegaan is. Investeerders verkocht hebben, en de mediaberichtgeving overal aanwezig was (of zo herinner ik het mij toch).
Khrome @PacinoAllstars16 januari 2025 00:05
Waarom zou men niet extreem nauwkeurig naar de acties van de rijkste man op aarde moeten kijken?
StarZ @PacinoAllstars16 januari 2025 08:14
Je zou juist denken dat mensen die straks in de regering komen zich juist aan de regels moeten houden.
JackJack @PacinoAllstars15 januari 2025 19:59
Als die gozer niet zo rijk was zat ie al lang achter de tralies, net als z'n oranje maatje.
Maar voor rijken gelden nou eenmaal andere regels dan voor jou en mij.

De manier waarop hij met anderen om gaat kan gewoon niet door de beugel. Hij ziet de wereld als z'n speelbal en iedereen als minder dan hem.
SuperDre @JackJack15 januari 2025 23:11
Waarom zou hij achter de tralies zitten?
watercoolertje @LongTimeAgo15 januari 2025 18:55
Okee en wat zou je er van vinden als hij de wet wel heeft overtreden? Dus als je theorie niks meer is dan dat?
hottestbrain @LongTimeAgo15 januari 2025 19:59
Beleggingen van de voltallige senaat (dus niet de helft die jij wilt) liggen per definitie onder de loep.
LongTimeAgo @hottestbrain15 januari 2025 20:04
Welke helft wil ik? Huh?
Ik meen alleen heel veel te lezen over Pelosi, die, ongeacht welke situatie er speelt in Amerika, precies op de juiste momenten aandelen koop en verkoopt en alleen maar rijker wordt per afgedwongen senaat decreet.
hottestbrain @LongTimeAgo15 januari 2025 20:11
Maar dan ook het beleggings en investerings gedrag van het halve senaat maar eens onder de loep nemen me dunkt.
Deze helft. Je benoemt het zelf zo hoor ;)
LongTimeAgo @hottestbrain15 januari 2025 20:18
Oh ik snap het nu.
Insinueerde er in ieder geval niets mee.
Er zijn een hoop republikeinen en democraten die samenspannen om hun portfolios binnen beleggingswereld zo rijk mogelijk te maken en te houden. Mogen allemaal wel eens een onderzoek krijgen.
Xfade @LongTimeAgo15 januari 2025 19:13
Ik meen recent gelezen te hebben dat ze daar ook mee bezig waren.
hottestbrain @LongTimeAgo15 januari 2025 19:59
Het feit dat iemand een publieke functie krijgt zou JUIST aanleiding moeten zijn extra onderzoek te doen.
hiostu @LongTimeAgo15 januari 2025 19:10
Of, en wellicht is dit een rare gedachtengang tegenwoordig, is er gewoon lang gewerkt om een zaak op te bouwen. Dit kost gewoon heel veel tijd. Eerst moet er gekeken worden wat er is gebeurd, dan moeten er mensen naar kijken en beslissen of er een zaak van wordt gemaakt. Dan krijg je de aanklager die gekozen wordt voor de zaak, en moet er bewijs worden verzameld. Een gemiddeld SEC onderzoek duurt 2 tot 4 jaar. En laat dat nu net de duur zijn tussen nu en 2022.

De kans is dus gewoon veel groter dat dit net als elke zaak is en dat er geen enkel politieke reden achter zit. En dat er speciale timing is.
Caelorum @LongTimeAgo15 januari 2025 20:00
Hoe kan iets eerder in de media aan het licht komen dan dat het gepleegd is. Of bedoel je dat er gelekt is naar de media in de afgelopen paar jaar?
Dat was niet boeiend want Elon was tot een jaar geleden helemaal niet zo vriendjes met Trump. Het tegenovergestelde juist.
Het is pas sinds ongeveer een jaar dat Elon besloten heeft dat hij beter zaken kan doen onder Trump dan onder een democratische regering. Klopt waarschijnlijk ook wel want hij kreeg teveel invloed en begon teveel de kantjes eraf te kopen met betrekking tot eerlijk en ethisch zaken doen.
Caelorum @LongTimeAgo16 januari 2025 00:04
Ehh nee, dat is dus absoluut niet wat ik zeg. Als dat is wat je hier in leest, dan ben je helaas hopeloos een val van narratief ingevallen. Een waarvan ik hoop dat je jezelf eruit weet te krabben. Succes met het belopen van je pad!
Caelorum @LongTimeAgo16 januari 2025 00:14
Nee, toen liep het onderzoek nog. Jeweetwrl, die 2 tot 4 jaar duren en dus is gestart toen die anti-MAGA en woke was.
Ik ga er geen energie in stoppen, maar ik wens je veel success met terugkrabbelen de realiteit in.
Caelorum @LongTimeAgo16 januari 2025 00:39
Ok ik hap nog even een laatste keer, omdat ik toch niets anders te doen heb :)

Je insinueert er zelf lustig op los in je comments, maar zodra iemand anders je tactiek overneemt dan is het ineens niet meer ok en ga je ze aanvallen op hun discussietechniek. Zo'n wereldbeeld is mij vreemd.

Het staat je vrij tegen mij te praten tegen die tijd, maar ik denk dat ik dit gesprek dan allang vergeten ben. Zo belangrijk is het ook weer niet.

De enige reden waarom ik hier begon te reageren is omdat het nogal opmerkelijk is dat een hoop mensen dit ineens een hetze noemen tegen een man die tot voor kort niet eens aan die kant stond. De enige reden dat hij nu gelieerde is aan Trump is omdat hij op zijn zieltje is getrapt. Biden heeft hem nooit erkenning gegeven voor wat hij heeft betekend voor de VS en gaf de eer aan andere fabrikanten en rijke personen. Vervolgens extra subsidies waar hij zelf minder van zou profiteren (ook een vorm van niet erkennen).
En ja, dit soort onderzoeken en besluiten tot rechtsvervolging duren altijd lang. Dat gaat hier echt geen uitzondering zijn. Sterker nog, nu aanklagen is kansloos, want al zou het doorgaan na de inauguratie (en dat gaat het niet), dan nog zou die meteen een pardon krijgen.

Als je er al de schijn van partijdigheid aan wilt hangen zou ik het eerder bij het Trump kamp zoeken (maar daar komt het ook neit vandaan, dit zijn gewoon mensen die hun werk doen).

[Reactie gewijzigd door Caelorum op 16 januari 2025 00:40]


Op dit item kan niet meer gereageerd worden.