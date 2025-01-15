Financiële waakhond VS klaagt Musk aan om overname Twitter-aandelen

De Securities and Exchange Commission, de financiële waakhond van de Amerikaanse overheid, heeft een aanklacht ingediend tegen Elon Musk. Musk heeft te weinig betaald voor aandelen Twitter in de aanloop naar zijn overname.

Musk had op 24 maart moeten zeggen dat hij 5 procent van de aandelen van Twitter had gekocht, blijkt uit de aanklacht waar CNBC uit citeert. Door dat niet te doen, kon hij in de dagen erna tegen een relatief lage prijs Twitter-aandelen kopen, tot hij anderhalve week later 9 procent van de aandelen had. In die 11 dagen betaalde hij in totaal 150 miljoen dollar te weinig voor aandelen. Na zijn aankondiging dat hij 9 procent in handen had, stegen de aandelen flink in waarde.

In de VS is het verplicht om te melden als een enkele aandeelhouder 5 procent van de aandelen bezit. Musk kocht Twitter in 2022 voor 44 miljard dollar. Hij doopte het sindsdien om tot X en reorganiseerde het bedrijf. Musk geldt als grootste steun in tech voor de aankomende Amerikaanse president Donald Trump, die vanaf volgende week aan de macht is.