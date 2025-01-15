Financiële waakhond VS klaagt Musk aan om overname Twitter-aandelen

Kinderlijk eenvoudig
We hebben het hier over common equity of common stocks begin, daar al eens mee welke tranches heeft hij toe gekocht? Op welke gelden die 5% regel, je hebt het over een totale overname? Toen de overname van, Twitter door Musk begon wat heeft hij (zijn team) gekocht of wat was de deal? Waarschijnlijk ook Preferred equity, en andere tranches van risicovollere aandelen etc. of investering waar jij niet aan blootgesteld wordt. Aangezien, Twitter geen winst model had /heeft en je de schulden en investeringskredieten die het overal had ook overkoopt toch? Dus uit hoeveel verschillende aandeel tranches hebben we het hier en wanneer weet je dit? En die verkoop en koop verliep niet vlotjes door een varia aan redenen.
Dus om de huidige klacht te formuleren en te staven heeft het wel even geduurd om dit uit te zoeken, en de zaak moet nog voorkomen. Dus simpele wiskunde
Want waarover de klacht gaat uiteindelijk is dat over de totale overnameprijs van $ 44 billion van Twitter in October 2022. Hij hierdoor $150 million bespaart heeft, "or 0.34% on several subsequent tranches of stock he bought before filing the disclosure on April 4, 2022."
"According to the SEC’s complaint, after Musk failed to timely file a beneficial ownership report by March 24, 2022, he purchased more than $500 million worth of Twitter common stock between March 25, 2022 and April 1, 2022. As alleged, because Musk failed to timely file a beneficial ownership report with the SEC, he was able to make these purchases of Twitter common stock at artificially low prices from the unsuspecting public, who had not yet priced in the undisclosed material information of Musk’s beneficial ownership of more than five percent of Twitter common stock and investment purpose. According to the SEC’s complaint, Musk underpaid by at least $150 million for his purchases of Twitter common stock in this period. The complaint further alleges that, due to Musk’s failure to timely file a beneficial ownership report with the SEC, investors that sold Twitter common stock between March 25, 2022 and April 1, 2022 did so at artificially low prices, thereby suffering substantial economic harm."
https://www.sec.gov/enfor...igation-releases/lr-26219
Nu inderdaad als dit zo was en duidelijk was zoals de SEC beweert op het moment moet hij hiervoor een boete betalen. Maar dit doet inderdaad heel veel wenkbrauwen fronzen omdat de overname niet vlotjes gegaan is. Investeerders verkocht hebben, en de mediaberichtgeving overal aanwezig was (of zo herinner ik het mij toch).