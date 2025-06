PlayStation-topman: PS5 Pro krijgt in 2026 AMD FSR 4-achtige upgrade voor PSSR

PlayStation werkt aan een verbeterde versie van PSSR die 'FSR 4-achtige' upscaling moet bevatten. De eerste titels die de verbeterde upscaling krijgen, komen volgend jaar uit. Dat zegt PlayStations lead system architect Mark Cerny.

Cerny zegt tegen Eurogamer dat Sony het neurale netwerk van FSR 4 probeert te implementeren in de PlayStation 5 Pro. Hij spreekt over de 'volgende evolutie van PlayStation Super Resolution' die bij 'dezelfde inputs in wezen dezelfde outputs produceert'. FSR 4 is AMD's nieuwste upscalingtechniek en werkt op dit moment alleen op de RX 9070-kaarten.

Hoewel deze gpu's krachtiger zijn dan de gpu van de PS5 Pro, denkt Cerny dat het mogelijk is om de upscalingtechniek te porten. De PlayStation-topman zegt dat de PlayStation 5 Pro-console een pieksnelheid van 300-8bits-TOPS haalt, wat volgens Cerny vergelijkbaar is met de kracht van de recente AMD-gpu's. De twee platforms hebben echter niet dezelfde architectuur, waardoor het tijd kost voor PSSR het neurale netwerk van FSR 4 gebruikt. Sony werkt nu bovendien aan het implementeren van de bestaande PSSR-versie voor PlayStation 5-titels, wat de focus is voor dit jaar.

Het porten van FSR 4's neurale netwerk naar de PlayStation 5 Pro is mogelijk doordat AMD en Sony sinds kort nauwer samenwerken. Deze samenwerking heet Project Amethyst en werd eind vorig jaar aangekondigd door Cerny. Cerny legt in het nieuwe interview met Eurogamer uit dat de twee bedrijven ook aan hardwarearchitectuur willen samenwerken, om krachtigere hardware te maken die beter geschikt is voor neurale netwerken. Die samenwerking betekent ook dat het voor ontwikkelaars makkelijker moet worden games te maken voor PlayStation en pc. Daarbij merkt Cerny wel op dat de technische targets voor beide platforms soms kunnen verschillen; voor consoles is een specifieke fps van 60fps belangrijker dan voor pc, zegt de PlayStation-topman.