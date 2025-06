Modder krijgt AMD FSR 4 draaiend op Radeon RX 7900 XTX-videokaart

Reddit-gebruiker Virtual-Cobbler-9930 heeft een methode gedeeld om FSR 4 werkend te krijgen op een AMD Radeon RX 7900 XTX-videokaart. Officieel ondersteunt FSR4 alleen RDNA 4-architectuur, terwijl de RX 7900 XTX gebaseerd is op RDNA 3.

De modder gebruikte hiervoor een Arch Linux-systeem en OptiScaler, een programma waarmee gebruikers verschillende upscalingtechnieken kunnen gebruiken in games die dat ondersteunen. Met het programma kunnen spelers bijvoorbeeld Intel XeSS of AMD FSR gebruiken in een game die normaal gesproken alleen Nvidia DLSS ondersteunt. Het programma ondersteunt officieel alleen FSR 4 wanneer RDNA 4-hardware wordt gebruikt.

Virtual-Cobbler-9930 legt uit dat de nieuwe versie van Mesa een patch heeft waardoor de videokaart het fp8-dataformaat kan emuleren via fp16. De user gebruikte die functie in combinatie met een compatibele versie van de Proton-compatibiliteitslaag. De modder zegt dat Proton-GE en Proton-CachyOS beide werken.

Virtual-Cobbler-9930 heeft FSR 4 met zijn systeem getest met Cyberpunk 2077, de remaster van The Elder Scrolls IV: Oblivion en Marvel Rivals. De modder zag dat de frames per seconde in alle games lager werden ten opzichte van FSR 3.1. Ten opzichte van native 4k zijn de prestaties echter beter. In Cyberpunk 2077 haalde de modder gemiddeld 54fps met FSR 4, tegenover 39fps met een native 4k-resolutie. Ten opzichte van FSR 3.1 was de beeldkwaliteit bovendien ook beter, onder meer omdat er een stuk minder smearing optreedt.

De modder concludeert dat het gameafhankelijk is of het het waard is om FSR 4 aan te zetten met RDNA 3-hardware. Bij Cyberpunk 2077 en Oblivion zegt Virtual-Cobbler-9930 dat het gebruiken van FSR 4 de ervaring verbetert, omdat de kwaliteit van de beelden van FSR 4 ten opzichte van FS3 ook beter is als framegeneration ingeschakeld is of de FSR-instelling lager is dan Quality. Bij Marvel Rivals was de impact op de prestaties te groot.