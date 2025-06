Death Stranding krijgt ook een animatiefilm

Er komt een animatiefilm op basis van Death Stranding, de gamefranchise van Hideo Kojima. Er zijn nog weinig details bekend over de film, maar het project heeft al wel een hoofdschrijver. Er werd al gewerkt aan een liveactionfilm op basis van Death Stranding; die staat los hiervan.

De Death Stranding-animatiefilm wordt gemaakt door Kojima Productions en animatiestudio Line Mileage, zo schrijft entertainmentwebsite Deadline. Het project wordt geschreven door Aaron Guzikowski, zo meldt ook entertainmentwebsite Deadline. Hij is bekend van de HBO-serie Raised by Wolves. De film krijgt een origineel verhaal, dat niet gebaseerd is op de gebeurtenissen uit de eerste Death Stranding-game of zijn aanstaande opvolger.

Er zijn verder nog weinig details bekend over de animatiefilm, die momenteel in ontwikkeling is. Deadline schrijft wel dat het project losstaat van de eerder aangekondigde Death Stranding-liveactionfilm. Die wordt geproduceerd door filmproductiebedrijf A24, met Michael Sarnoski als regisseur. Sarnoski is bekend van films als A Quiet Place: Day One.

De aankondiging van de Death Stranding-animatiefilm komt vlak voor de release van een nieuwe game in de serie. Death Stranding 2: On the Beach komt op 26 juni uit voor de PlayStation 5. Het wordt een direct vervolg op de eerste Death Stranding-game, die in 2019 verscheen.