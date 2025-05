Kojima brengt Death Stranding 2 in 2025 uit en werkt aan 'spionagegame' voor PS5

Death Stranding 2: On the Beach moet in 2025 verschijnen voor de PlayStation 5, laat gamemaker Hideo Koijma weten. Hij deelt daarbij ook een uitgebreide trailer van de game. Kojima maakt daarnaast bekend dat hij werkt aan een 'actiespionagegame' in opdracht van Sony.

Death Stranding 2: On The Beach wordt net als zijn voorganger een verhaalgedreven openwereldactiegame in een postapocalyptische wereld met in de hoofdrol Sam Porter Bridges, gespeeld door Norman Reedus. In de trailer van bijna tien minuten, die tijdens de State of Play-presentatie van Sony werd getoond, is te zien dat het spel zich ditmaal ook buiten de VS afspeelt.

In de eerste game moesten spelers voornamelijk pakketjes bezorgen, maar dat lijkt nu niet langer het geval te zijn. Robots zijn nu verantwoordelijk voor de bezorging, wordt in de trailer verteld. De antagonist uit de eerste game, Higgs Monaghan, gespeeld door Troy Baker, maakt ook zijn opwachting. De game wordt uitgegeven door Sony en moet volgend jaar exclusief voor de PlayStation 5 verschijnen.

Koijma laat tijdens dezelfde presentatie weten dat hij ook aan een andere game werkt in samenwerking met Sony. Het betreft een 'actiespionage'-spel met de codenaam Physint. Dat is een genre waar Koijma zeer bekend mee is, aangezien de gamemaker jarenlang met Konami aan de spionagegamereeks Metal Gear Solid heeft gewerkt. Physint wordt echter geen deel van een bestaande serie. De ontwikkeling van de game is nog maar net begonnen. Pas na de release van Death Stranding 2 gaat het spel volledig in productie.

Behalve aan deze games werkt Kojima ook aan gameproject OD. Daar is nog maar weinig over bekend, behalve dat het onder Xbox Game Studios wordt ontwikkeld en in Unreal Engine wordt gemaakt. Tot slot is Koijma ook bezig met een film gebaseerd op de Death Stranding-reeks.