Overzicht: al het CES-nieuws per categorie verzameld

Je kon er deze week moeilijk onderuit als je de frontpage opende: de CES-beurs is weer bezig. Deze techbeurs, die ieder jaar begin januari in Las Vegas plaatsvindt, is de grootste van het jaar. Tweakers was er zelf aanwezig met een team (video)redacteuren, maar ook thuis zaten we niet stil. We schreven er inmiddels niet minder dan 138 artikelen over, die je op deze pagina allemaal kunt lezen. In dit artikel zetten we al het CES-nieuws van dit jaar onder elkaar. We sorteren het per productgroep en alfabetisch in plaats van chronologisch.
Als je een kijkje achter de schermen wil lezen over hoe de Tweakers-redactie de CES-beurs verslaat, lees dan dit artikel dat we eerder deze week schreven.
Direct naar:
- Video's en (p)reviews
- Videokaarten
- Processors
- Moederborden
- Behuizingen en systemen
- Laptops
- Voedingen en koeling
- Gaming
- Opslag en geheugen
- Smartphones
- Smarthome
- Televisies
- Monitors
- Overig CES-nieuws
Video's en (p)reviews
We schrijven niet alleen nieuws, maar maken ter plekke ook veel video's, reviews en previews. Die kun je allemaal hier lezen, maar volg zeker ook ons YouTube-kanaal om hier niets van te missen!
Alle Nvidia RTX 50-videokaarten van CES - Eerste modellen van meer dan 8 merken
Hogere helderheid dankzij 4-stackpanelen - LG's oled-tv's van 2025 Preview
Nog meer AI en extra heldere oleds - Samsungs tv-line-up van 2025 Preview
Tabletmoederbord om onder 1kg te blijven - ASUS Zenbook 'Air' A14 Preview
Alles over Nvidia GeForce RTX 50-serie - Van mega-gpu tot DLSS 4 en neuralrendering
Modulair, maar niet zoals Framework - XMG Neo 16 (E25) Preview
Drie unieke Lenovo-laptops op CES - Van uitrolscherm tot bijzondere camera
QD-oledmonitors op CES 2025 - Grote ontwikkelingen in kleinere schermen
Dit waren de tofste smarthomegadgets van CES
YouTube-shorts
Tweakers op de CES: microled, elektrische lepels en een programmeerbare handheld
Tweakers op de CES: AMD-gpu's, gaminghandhelds en een 'handige' robotstofzuiger
Tweakers op de CES: InkPosters, rollende schermen en lekker ruikende laptops
Tweakers op de CES: nieuwe oleds, de RTX 5090 en een powerbank voor tweakers
Tweakers op de CES: papieren accu's, Samsung-boot en VR-bril met hoge resolutie
Videokaarten
Hét grote nieuws tijdens de beurs waren natuurlijk de nieuwe Nvidia RTX 5000-kaarten, waar we al lang op wachten. Tijdens CES kondigde het bedrijf die eindelijk aan, maar natuurlijk waren er daarnaast ook allerlei andere gerelateerde aankondigingen.
AMD brengt Radeon RX 9070 en 9070 XT in eerste kwartaal uit, later ook RX 9060
AMD kondigt FSR 4-upscalingtechniek met AI aan, alleen voor Radeon RX 9000-gpu's
ASMedia en Cabletec demonstreren eerste externe-gpu-docks op basis van USB4
ASUS brengt nieuwe XG Mobile-gpu-dock uit met Thunderbolt 5
MSI toont concept GeForce RTX 5090-videokaart met vijf fans
Nvidia introduceert AI-desktopcomputer met Grace Blackwell-chip
Nvidia maakt AI-gamingchatbot Project G-Assist in februari beschikbaar
Nvidia onthult laptopversie GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti en RTX 5070
Nvidia presenteert GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti en RTX 5070
Ryzen AI Max-processors hebben tot 16 Zen 5-cores en meer gpu-cores dan RX 7600
Videokaartmakers kondigen eigen Nvidia GeForce RTX 50-kaarten aan
Processors
Op processorgebied vielen onder andere de nieuwe Arrow Lakes van Intel op, maar ook AMD heeft nieuwe Ryzen-modellen getoond.
AMD breidt laptopaanbod uit met meer Zen 4- en Zen 5-cpu's
AMD: extra 3D V-Cache zou 9950X3D amper sneller, maar wel duurder maken
AMD kondigt Ryzen 5 9600-cpu met 6 Zen 5-cores en 5,2GHz-boostclock aan
AMD Ryzen 9 9900X3D en 9950X3D met twaalf en zestien cores komen in maart uit
AMD Ryzen Z2-line-up voor gaminghandhelds bestaat uit drie modellen, tot 16 CU's
Intel breidt Core Ultra 200-serie voor desktops uit met goedkopere modellen
Intel introduceert Core Ultra 200-cpu's met meer cores voor laptops
Intel introduceert low-end Twin Lake-processors
Intel kondigt Bartlett Lake-cpu's voor socket LGA-1700 aan voor edgetoepassingen
Moederborden
Met de komst van alle nieuwe socs is er natuurlijk ook behoefte aan nieuwe moederborden. Dit zijn ze:
ASRock kondigt als laatste grote fabrikant 'kabelloze' moederborden aan
ASUS brengt dit jaar overklokmoederbord ROG Apex uit voor gebruik met AMD-cpu's
Fabrikanten brengen goedkopere moederborden voor AMD Ryzen 9000-processors uit
Fabrikanten introduceren goedkopere moederborden voor Intel Core Ultra 200-cpu's
MSI toont Project Zero X-concept-pc met verborgen PCIe-slot en moederbord-i/o
Behuizingen en systemen
ASRock toont nieuwe DeskMini X600-mini-pc's met Thunderbolt 4 en DisplayPort
ASUS introduceert ExpertCenter PN54-mini-pc met AMD Zen 5-cpu - update
ASUS kondigt NUC 15 Pro-mini-pc's met Intel Arrow Lake-processors aan - update
Cooler Master toont compacte Ncore 100 Air-case met ruimte voor tripleslot-gpu's
Corsair komt met modulaire variant van 4000D-behuizing en nieuwe 5000T-case
Geekom gaat 'kleinste watergekoelde game-pc' upgraden naar Nvidia RTX 50-gpu
Geekom toont een van de eerste mini-pc's met Qualcomm Snapdragon X Elite-soc
HP kondigt nieuwe OmniDesk-desktop-pc's voor consumenten aan
HP toont OmniStudio X-aio-pc's met Lunar Lake-cpu's en maximaal 31,5"-scherm
InWin toont Prism-case met zijkant van spiegelglas en adviesprijs van 130 dollar
MSI onthult Cubi NUC AI-minicomputers met Intel Core Ultra-cpu
Raspberry Pi 5 is nu ook met 16GB ram beschikbaar
Thermaltake toont View-behuizing met gebogen glas aan zij- en bovenkant
XPG Invader X Pro-case krijgt toch geen krom glaspaneel van zij- naar bovenkant
XPG toont ITX-torenbehuizing met panelen die aan alle zijden los kunnen
Laptops
Er was tijdens de beurs opvallend veel laptopnieuws. Onder andere het feit dat Dell stopt met de Inspiron en XPS-merken viel op, maar het bedrijf bracht ook allemaal nieuwe modellen in de Pro-, Pro Plus- en Pro Premium-lijn uit. Ook Acer, ASUS en HP hadden veel nieuws te melden.
Acer brengt Predator-gamelaptops met RTX 50-gpu's en tot 192GB geheugen uit
Acer introduceert instapgamelaptops met nieuwe processors en RTX 4050-gpu
Acer toont nieuwe Swift Go-laptops met Intels Arrow Lake of AMD's Ryzen AI-cpu's
Alienware Area 51-laptop heeft glazen venster aan onderzijde en rgb-touchpad
Alienware brengt nieuwe Area 51-desktop met upgradebare componenten uit
ASUS introduceert Vivobooks, waaronder 18"-model
ASUS kondigt ROG Flow Z13 aan met nieuwe AMD Ryzen AI Max-processor - update
ASUS kondigt ROG Zephyrus-laptops van anderhalve kilogram met RTX 5080 aan
ASUS toont nieuwe Zenbook Duo en Zenbook A14 van minder dan een kilogram
Dell brengt Dell Pro-, Dell Pro Plus- en Dell Pro Premium-laptops uit
Dell introduceert instaplaptops Dell 14 Plus en Dell 16 Plus
Dell presenteert 4k-ips-monitors met 3000:1-contrast
Dell stopt met merken Inspiron, OptiPlex en XPS
Dell zal meer zakelijke AMD-laptops uitbrengen en maakt USB-C-poort modulair
Gigabyte voorziet Master-laptop van maximaal 128GB DDR5 en RTX 5090
HP brengt OMEN-gaminglaptop en HyperX-muis met verwisselbare onderdelen uit
HP komt met ZBook Ultra-laptop met Ryzen AI Max+ Pro-cpu en EliteBook-laptops
Lenovo brengt nieuwe Legion Pro-laptops uit in het voorjaar van 2025
Lenovo brengt nieuwe LOQ-gamelaptops en -desktop uit
Lenovo-laptop met uitschuifbaar oledscherm komt in juni uit vanaf 3499 dollar
MSI introduceert zakelijke Venture- en VenturePro-laptops met bekende hardware
MSI kondigt laptops met RTX50-videokaarten, X3D-cpu's en PCIe 5.0 aan
Qualcomm kondigt Snapdragon X-soc met acht cores aan voor goedkopere Arm-laptops
Razer onthult Blade 16-laptop met Nvidia RTX 5090 en AMD Ryzen AI 9 HX 370
ROG Strix-laptops krijgen Intel Arrow Lake en AMD X3D-processor en RTX 50-gpu
Samsung kondigt Galaxy Book5 Pro en Galaxy Book5 360 aan
Xiaomi komt met RedmiBook-laptops met Intel Core 220H-chips voor Chinese markt
Voedingen en koeling
Alphacool brengt eerste waterblokken voor RTX 5080 en 5090 eind deze maand uit
ASUS kondigt Ryuo IV-aio-waterkoeler met gebogen 6,7"-scherm aan
Corsair kondigt nieuwe versies van RMe- en HXi-voedingen aan met ATX 3.1
HYTE's 360mm-aio-waterkoeler kost 376 euro en HYTE kondigt Nexus 2.0 aan
Thermaltake toont MAGCurve-waterkoeler met gebogen amoledscherm
Gaming
Acer onthult Nitro Blaze 8 en 11 gamehandhelds met AMD Ryzen 8040
Gelekte foto's Nintendo Switch 2 Joy-Cons wijzen op gewijzigd ontwerp
Lenovo kondigt Legion Go S-handhelds aan, waaronder versie met SteamOS
My Arcade brengt later dit jaar handheld met trackball onder Atari-naam uit
Oud-werknemers Annapurna gaan als nieuw bedrijf Tales of the Shire uitgeven
Renders Nintendo Switch 2 tonen groter scherm en grotere controllers
Volgende bèta maakt SteamOS beschikbaar voor apparaten van derden
Xbox Cloud Gaming-dienst komt dit jaar naar LG-tv's
AI-npc's van Nvidia kunnen omgeving waarnemen en tactische beslissingen nemen
Opslag en geheugen
Adata brengt Gen 5-ssd's met SM2508-controller in tweede kwartaal op de markt
Adata toont compacte externe ssd's en ssd voor smartphones
Corsair introduceert externe USB4-ssd met MagSafe en leessnelheden tot 4GB/s
Corsair kondigt aanpasbare Vengeance DDR5-modules voor VS aan
Crucial introduceert nieuwe E100-instap-ssd's met PCIe 4.0 en qlc-nand
Crucial introduceert P510-ssd met PCIe 5.0-interface 'voor de mainstream'
Lexar kondigt NM1090 Pro-ssd aan met snelheden tot 14GB/s en SM2508-controller
Phison toont E28-controller voor PCIe 5.0-ssd's, claimt snelheden tot 14,5GB/s
SanDisk brengt draagbare ssd met MagSafe en snelle USB-stick met USB-C en -A uit
Seagate kondigt zijn eerste Thunderbolt 5-ssd aan met snelheden tot 6,7GB/s
Team Group presenteert 8TB-PCIe 5.0-ssd met leessnelheden tot 13,5GB/s
Smartphones
OnePlus 13 is beschikbaar vanaf 999 euro
Samsung baseert smartphone met dubbel vouwbaar scherm op CES-prototype Flex G'
Samsung kondigt event aan voor Galaxy S25, uitnodiging toont vier telefoons
Xiaomi brengt Poco X7-telefoons uit voor 249 en 369 euro
Smarthome
Apple, Google en Samsung gaan sneller Matter-apparaten goedkeuren
Aqara kondigt nieuwe smarthomehardware aan, waaronder radarsensor op accu
Garmin introduceert Instinct 3 met amoled, en motorfietsradar en hartslagmeter
Google voegt lokale aansturing van Matter-apparaten toe aan Google Home
Microsoft maakt zijn kleine taalmodel Phi-4 opensource
Philips Hue ontwikkelt AI-assistent voor verlichtingsscènes
Razer werkt aan AI-coach en toont concept voor stoel met koeling en verwarming
Shelly introduceert Wall Display X2-smarthomescherm met groter 6,95"-display
Shelly kondigt vierde generatie smarthomestekkers met Zigbee en Matter aan
SwitchBot kondigt slimme deurbel, slot en vernieuwde robotstofzuiger aan
SwitchBot toont modulaire huishoudrobot K20+ Pro
Televisies
CES is traditioneel ook altijd een belangrijke beurs voor televisies. Vooralsnog viel het mee met al het televisienieuws, al was er alsnog genoeg te zien.
LG introduceert OLED Evo G5- en M5-televisies
Panasonic kondigt Z95B-tv met nieuw 4-stack-oledpaneel aan
Samsung kondigt nieuwe 4k- en 8k-tv’s voor 2025 aan, belooft extra heldere oleds
Samsung kondigt Pro-versie van The Frame-televisie aan
Monitors
Televisies waren er dan weliswaar niet zoveel, maar monitors des te meer. De meeste grote fabrikanten brachten nieuwe modellen uit.
Acer brengt Predator-monitor met 31,5"-scherm en 5120x2880-resolutie uit
ASUS toont ROG Swift-4k-monitor met 240Hz-refreshrate en 1440p-monitor met 500Hz
Corsair komt met compacte 14,5"-'monitor' met 32:9-aspectratio en touchscreen
Dell kondigt Alienware 4k-monitor met refreshrate van 240Hz aan voor 899 dollar
Gigabyte introduceert QD-oledmonitor met 500Hz-refreshrate
HDMI Forum kondigt HDMI 2.2 aan, ondersteunt 96Gbit/s en 4k bij 480Hz
HP brengt Omen-gamemonitors van 27" en gekromde monitor van 34" uit
Kourui toont 750Hz lcd-monitor op CES
Lenovo onthult Legion-gamingmonitoren met 800R- en 1500R-curve
LG presenteert eerste Thunderbolt 5-monitors
Samsung toont '5k2k'-gamingmonitor
VESA DisplayPort 2.1b ondersteunt actieve DP80-kabels met lengte tot drie meter
Overig CES-nieuws
Niet al het nieuws is meteen te vatten in een bepaalde categorie, of er zijn binnen die categorie weinig grote aankondigingen om er een aparte categorie voor te maken. Daarom tot slot nog een verzameling van willekeurig nieuws:
ASUS toont ROG Rapture GT-BE19000AI-router met ingebouwde npu voor 800 dollar
Belkin introduceert SoundForm-hoofdtelefoon met anc voor 60 dollar
Cherry kondigt draadloze Xtrfy-gamingtoetsenborden met 4kHz-pollingrate aan
Creality onthult Hi Combo-multikleurenprinter voor 470 euro
E Ink kondigt digitale poster InkPoster aan
Harman Kardon brengt Onyx Studio 9-speaker in februari uit voor 250 euro
Greenteg toont tweedegeneratie-Core-sensor voor sporters
Hyper introduceert Windows-trackpad met haptische feedback voor 129 dollar
J5Create toont Thunderbolt 5-dock met externe gpu en geïntegreerd M.2-slot
Minisforums eerste nas heeft Ryzen AI 9 HX Pro-processor en 10Gbit/s-ethernet
Netgear brengt nieuw Orbi 870-meshsysteem met Wi-Fi 7 uit vanaf 900 euro
Samsung komt met 3d-audiotech voor nieuwe televisies en soundbars
Shokz brengt OpenFit 2-oordopjes uit met langere accuduur dan voorganger
Targus komt met Thunderbolt 5-dockingstation met Intel Thunderbolt Share
Ugreen toont Nexode-oplader met vermogen van 500W met 100W- en 240W-outputs
VLC is 6 miljard keer gedownload en toont AI-ondertitelingssysteem
Wear OS-horloges lijken binnenkort Google Gemini te krijgen