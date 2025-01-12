Overzicht: al het CES-nieuws per categorie verzameld

Je kon er deze week moeilijk onderuit als je de frontpage opende: de CES-beurs is weer bezig. Deze techbeurs, die ieder jaar begin januari in Las Vegas plaatsvindt, is de grootste van het jaar. Tweakers was er zelf aanwezig met een team (video)redacteuren, maar ook thuis zaten we niet stil. We schreven er inmiddels niet minder dan 138 artikelen over, die je op deze pagina allemaal kunt lezen. In dit artikel zetten we al het CES-nieuws van dit jaar onder elkaar. We sorteren het per productgroep en alfabetisch in plaats van chronologisch.

Als je een kijkje achter de schermen wil lezen over hoe de Tweakers-redactie de CES-beurs verslaat, lees dan dit artikel dat we eerder deze week schreven.

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We schrijven niet alleen nieuws, maar maken ter plekke ook veel video's, reviews en previews. Die kun je allemaal hier lezen, maar volg zeker ook ons YouTube-kanaal om hier niets van te missen!

Alle Nvidia RTX 50-videokaarten van CES - Eerste modellen van meer dan 8 merken

Hogere helderheid dankzij 4-stackpanelen - LG's oled-tv's van 2025 Preview

Nog meer AI en extra heldere oleds - Samsungs tv-line-up van 2025 Preview

Tabletmoederbord om onder 1kg te blijven - ASUS Zenbook 'Air' A14 Preview

Alles over Nvidia GeForce RTX 50-serie - Van mega-gpu tot DLSS 4 en neuralrendering

Modulair, maar niet zoals Framework - XMG Neo 16 (E25) Preview

Drie unieke Lenovo-laptops op CES - Van uitrolscherm tot bijzondere camera

QD-oledmonitors op CES 2025 - Grote ontwikkelingen in kleinere schermen

Dit waren de tofste smarthomegadgets van CES

YouTube-shorts

Tweakers op de CES: microled, elektrische lepels en een programmeerbare handheld

Tweakers op de CES: AMD-gpu's, gaminghandhelds en een 'handige' robotstofzuiger

Tweakers op de CES: InkPosters, rollende schermen en lekker ruikende laptops

Tweakers op de CES: nieuwe oleds, de RTX 5090 en een powerbank voor tweakers

Tweakers op de CES: papieren accu's, Samsung-boot en VR-bril met hoge resolutie

Hét grote nieuws tijdens de beurs waren natuurlijk de nieuwe Nvidia RTX 5000-kaarten, waar we al lang op wachten. Tijdens CES kondigde het bedrijf die eindelijk aan, maar natuurlijk waren er daarnaast ook allerlei andere gerelateerde aankondigingen.

AMD brengt Radeon RX 9070 en 9070 XT in eerste kwartaal uit, later ook RX 9060

AMD kondigt FSR 4-upscalingtechniek met AI aan, alleen voor Radeon RX 9000-gpu's

ASMedia en Cabletec demonstreren eerste externe-gpu-docks op basis van USB4

ASUS brengt nieuwe XG Mobile-gpu-dock uit met Thunderbolt 5

MSI toont concept GeForce RTX 5090-videokaart met vijf fans

Nvidia introduceert AI-desktopcomputer met Grace Blackwell-chip

Nvidia maakt AI-gamingchatbot Project G-Assist in februari beschikbaar

Nvidia onthult laptopversie GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti en RTX 5070

Nvidia presenteert GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti en RTX 5070

Ryzen AI Max-processors hebben tot 16 Zen 5-cores en meer gpu-cores dan RX 7600

Videokaartmakers kondigen eigen Nvidia GeForce RTX 50-kaarten aan

Op processorgebied vielen onder andere de nieuwe Arrow Lakes van Intel op, maar ook AMD heeft nieuwe Ryzen-modellen getoond.

AMD breidt laptopaanbod uit met meer Zen 4- en Zen 5-cpu's

AMD: extra 3D V-Cache zou 9950X3D amper sneller, maar wel duurder maken

AMD kondigt Ryzen 5 9600-cpu met 6 Zen 5-cores en 5,2GHz-boostclock aan

AMD Ryzen 9 9900X3D en 9950X3D met twaalf en zestien cores komen in maart uit

AMD Ryzen Z2-line-up voor gaminghandhelds bestaat uit drie modellen, tot 16 CU's

Intel breidt Core Ultra 200-serie voor desktops uit met goedkopere modellen

Intel introduceert Core Ultra 200-cpu's met meer cores voor laptops

Intel introduceert low-end Twin Lake-processors

Intel kondigt Bartlett Lake-cpu's voor socket LGA-1700 aan voor edgetoepassingen

Met de komst van alle nieuwe socs is er natuurlijk ook behoefte aan nieuwe moederborden. Dit zijn ze:

ASRock kondigt als laatste grote fabrikant 'kabelloze' moederborden aan

ASUS brengt dit jaar overklokmoederbord ROG Apex uit voor gebruik met AMD-cpu's

Fabrikanten brengen goedkopere moederborden voor AMD Ryzen 9000-processors uit

Fabrikanten introduceren goedkopere moederborden voor Intel Core Ultra 200-cpu's

MSI toont Project Zero X-concept-pc met verborgen PCIe-slot en moederbord-i/o

ASRock toont nieuwe DeskMini X600-mini-pc's met Thunderbolt 4 en DisplayPort

ASUS introduceert ExpertCenter PN54-mini-pc met AMD Zen 5-cpu - update

ASUS kondigt NUC 15 Pro-mini-pc's met Intel Arrow Lake-processors aan - update

Cooler Master toont compacte Ncore 100 Air-case met ruimte voor tripleslot-gpu's

Corsair komt met modulaire variant van 4000D-behuizing en nieuwe 5000T-case

Geekom gaat 'kleinste watergekoelde game-pc' upgraden naar Nvidia RTX 50-gpu

Geekom toont een van de eerste mini-pc's met Qualcomm Snapdragon X Elite-soc

HP kondigt nieuwe OmniDesk-desktop-pc's voor consumenten aan

HP toont OmniStudio X-aio-pc's met Lunar Lake-cpu's en maximaal 31,5"-scherm

InWin toont Prism-case met zijkant van spiegelglas en adviesprijs van 130 dollar

MSI onthult Cubi NUC AI-minicomputers met Intel Core Ultra-cpu

Raspberry Pi 5 is nu ook met 16GB ram beschikbaar

Thermaltake toont View-behuizing met gebogen glas aan zij- en bovenkant

XPG Invader X Pro-case krijgt toch geen krom glaspaneel van zij- naar bovenkant

XPG toont ITX-torenbehuizing met panelen die aan alle zijden los kunnen

Er was tijdens de beurs opvallend veel laptopnieuws. Onder andere het feit dat Dell stopt met de Inspiron en XPS-merken viel op, maar het bedrijf bracht ook allemaal nieuwe modellen in de Pro-, Pro Plus- en Pro Premium-lijn uit. Ook Acer, ASUS en HP hadden veel nieuws te melden.

Acer brengt Predator-gamelaptops met RTX 50-gpu's en tot 192GB geheugen uit

Acer introduceert instapgamelaptops met nieuwe processors en RTX 4050-gpu

Acer toont nieuwe Swift Go-laptops met Intels Arrow Lake of AMD's Ryzen AI-cpu's

Alienware Area 51-laptop heeft glazen venster aan onderzijde en rgb-touchpad

Alienware brengt nieuwe Area 51-desktop met upgradebare componenten uit

ASUS introduceert Vivobooks, waaronder 18"-model

ASUS kondigt ROG Flow Z13 aan met nieuwe AMD Ryzen AI Max-processor - update

ASUS kondigt ROG Zephyrus-laptops van anderhalve kilogram met RTX 5080 aan

ASUS toont nieuwe Zenbook Duo en Zenbook A14 van minder dan een kilogram

Dell brengt Dell Pro-, Dell Pro Plus- en Dell Pro Premium-laptops uit

Dell introduceert instaplaptops Dell 14 Plus en Dell 16 Plus

Dell presenteert 4k-ips-monitors met 3000:1-contrast

Dell stopt met merken Inspiron, OptiPlex en XPS

Dell zal meer zakelijke AMD-laptops uitbrengen en maakt USB-C-poort modulair

Gigabyte voorziet Master-laptop van maximaal 128GB DDR5 en RTX 5090

HP brengt OMEN-gaminglaptop en HyperX-muis met verwisselbare onderdelen uit

HP komt met ZBook Ultra-laptop met Ryzen AI Max+ Pro-cpu en EliteBook-laptops

Lenovo brengt nieuwe Legion Pro-laptops uit in het voorjaar van 2025

Lenovo brengt nieuwe LOQ-gamelaptops en -desktop uit

Lenovo-laptop met uitschuifbaar oledscherm komt in juni uit vanaf 3499 dollar

MSI introduceert zakelijke Venture- en VenturePro-laptops met bekende hardware

MSI kondigt laptops met RTX50-videokaarten, X3D-cpu's en PCIe 5.0 aan

Qualcomm kondigt Snapdragon X-soc met acht cores aan voor goedkopere Arm-laptops

Razer onthult Blade 16-laptop met Nvidia RTX 5090 en AMD Ryzen AI 9 HX 370

ROG Strix-laptops krijgen Intel Arrow Lake en AMD X3D-processor en RTX 50-gpu

Samsung kondigt Galaxy Book5 Pro en Galaxy Book5 360 aan

Xiaomi komt met RedmiBook-laptops met Intel Core 220H-chips voor Chinese markt

Alphacool brengt eerste waterblokken voor RTX 5080 en 5090 eind deze maand uit

ASUS kondigt Ryuo IV-aio-waterkoeler met gebogen 6,7"-scherm aan

Corsair kondigt nieuwe versies van RMe- en HXi-voedingen aan met ATX 3.1

HYTE's 360mm-aio-waterkoeler kost 376 euro en HYTE kondigt Nexus 2.0 aan

Thermaltake toont MAGCurve-waterkoeler met gebogen amoledscherm

Acer onthult Nitro Blaze 8 en 11 gamehandhelds met AMD Ryzen 8040

Gelekte foto's Nintendo Switch 2 Joy-Cons wijzen op gewijzigd ontwerp

Lenovo kondigt Legion Go S-handhelds aan, waaronder versie met SteamOS

My Arcade brengt later dit jaar handheld met trackball onder Atari-naam uit

Oud-werknemers Annapurna gaan als nieuw bedrijf Tales of the Shire uitgeven

Renders Nintendo Switch 2 tonen groter scherm en grotere controllers

Volgende bèta maakt SteamOS beschikbaar voor apparaten van derden

Xbox Cloud Gaming-dienst komt dit jaar naar LG-tv's

AI-npc's van Nvidia kunnen omgeving waarnemen en tactische beslissingen nemen

Adata brengt Gen 5-ssd's met SM2508-controller in tweede kwartaal op de markt

Adata toont compacte externe ssd's en ssd voor smartphones

Corsair introduceert externe USB4-ssd met MagSafe en leessnelheden tot 4GB/s

Corsair kondigt aanpasbare Vengeance DDR5-modules voor VS aan

Crucial introduceert nieuwe E100-instap-ssd's met PCIe 4.0 en qlc-nand

Crucial introduceert P510-ssd met PCIe 5.0-interface 'voor de mainstream'

Lexar kondigt NM1090 Pro-ssd aan met snelheden tot 14GB/s en SM2508-controller

Phison toont E28-controller voor PCIe 5.0-ssd's, claimt snelheden tot 14,5GB/s

SanDisk brengt draagbare ssd met MagSafe en snelle USB-stick met USB-C en -A uit

Seagate kondigt zijn eerste Thunderbolt 5-ssd aan met snelheden tot 6,7GB/s

Team Group presenteert 8TB-PCIe 5.0-ssd met leessnelheden tot 13,5GB/s

OnePlus 13 is beschikbaar vanaf 999 euro

Samsung baseert smartphone met dubbel vouwbaar scherm op CES-prototype Flex G'

Samsung kondigt event aan voor Galaxy S25, uitnodiging toont vier telefoons

Xiaomi brengt Poco X7-telefoons uit voor 249 en 369 euro

Apple, Google en Samsung gaan sneller Matter-apparaten goedkeuren

Aqara kondigt nieuwe smarthomehardware aan, waaronder radarsensor op accu

Garmin introduceert Instinct 3 met amoled, en motorfietsradar en hartslagmeter

Google voegt lokale aansturing van Matter-apparaten toe aan Google Home

Microsoft maakt zijn kleine taalmodel Phi-4 opensource

Philips Hue ontwikkelt AI-assistent voor verlichtingsscènes

Razer werkt aan AI-coach en toont concept voor stoel met koeling en verwarming

Shelly introduceert Wall Display X2-smarthomescherm met groter 6,95"-display

Shelly kondigt vierde generatie smarthomestekkers met Zigbee en Matter aan

SwitchBot kondigt slimme deurbel, slot en vernieuwde robotstofzuiger aan

SwitchBot toont modulaire huishoudrobot K20+ Pro

CES is traditioneel ook altijd een belangrijke beurs voor televisies. Vooralsnog viel het mee met al het televisienieuws, al was er alsnog genoeg te zien.

LG introduceert OLED Evo G5- en M5-televisies

Panasonic kondigt Z95B-tv met nieuw 4-stack-oledpaneel aan

Samsung kondigt nieuwe 4k- en 8k-tv’s voor 2025 aan, belooft extra heldere oleds

Samsung kondigt Pro-versie van The Frame-televisie aan

Televisies waren er dan weliswaar niet zoveel, maar monitors des te meer. De meeste grote fabrikanten brachten nieuwe modellen uit.

Acer brengt Predator-monitor met 31,5"-scherm en 5120x2880-resolutie uit

ASUS toont ROG Swift-4k-monitor met 240Hz-refreshrate en 1440p-monitor met 500Hz

Corsair komt met compacte 14,5"-'monitor' met 32:9-aspectratio en touchscreen

Dell kondigt Alienware 4k-monitor met refreshrate van 240Hz aan voor 899 dollar

Gigabyte introduceert QD-oledmonitor met 500Hz-refreshrate

HDMI Forum kondigt HDMI 2.2 aan, ondersteunt 96Gbit/s en 4k bij 480Hz

HP brengt Omen-gamemonitors van 27" en gekromde monitor van 34" uit

Kourui toont 750Hz lcd-monitor op CES

Lenovo onthult Legion-gamingmonitoren met 800R- en 1500R-curve

LG presenteert eerste Thunderbolt 5-monitors

Samsung toont '5k2k'-gamingmonitor

VESA DisplayPort 2.1b ondersteunt actieve DP80-kabels met lengte tot drie meter

Niet al het nieuws is meteen te vatten in een bepaalde categorie, of er zijn binnen die categorie weinig grote aankondigingen om er een aparte categorie voor te maken. Daarom tot slot nog een verzameling van willekeurig nieuws:

ASUS toont ROG Rapture GT-BE19000AI-router met ingebouwde npu voor 800 dollar

Belkin introduceert SoundForm-hoofdtelefoon met anc voor 60 dollar

Cherry kondigt draadloze Xtrfy-gamingtoetsenborden met 4kHz-pollingrate aan

Creality onthult Hi Combo-multikleurenprinter voor 470 euro

E Ink kondigt digitale poster InkPoster aan

Harman Kardon brengt Onyx Studio 9-speaker in februari uit voor 250 euro

Greenteg toont tweedegeneratie-Core-sensor voor sporters

Hyper introduceert Windows-trackpad met haptische feedback voor 129 dollar

J5Create toont Thunderbolt 5-dock met externe gpu en geïntegreerd M.2-slot

Minisforums eerste nas heeft Ryzen AI 9 HX Pro-processor en 10Gbit/s-ethernet

Netgear brengt nieuw Orbi 870-meshsysteem met Wi-Fi 7 uit vanaf 900 euro

Samsung komt met 3d-audiotech voor nieuwe televisies en soundbars

Shokz brengt OpenFit 2-oordopjes uit met langere accuduur dan voorganger

Targus komt met Thunderbolt 5-dockingstation met Intel Thunderbolt Share

Ugreen toont Nexode-oplader met vermogen van 500W met 100W- en 240W-outputs

VLC is 6 miljard keer gedownload en toont AI-ondertitelingssysteem

Wear OS-horloges lijken binnenkort Google Gemini te krijgen