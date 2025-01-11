Tweakers op de CES: papieren accu's, Samsung-boot en VR-bril met hoge resolutie

Er valt nog genoeg te vernieuwen aan accu's, want wat dacht je van composteerbare versies? Ook zagen we op de CES-beurs een schaalmodel van een Samsung SmartThings-boot en een supercomputer om jaloers van te worden.

Al het nieuws over CES

Wil je al het nieuws lezen dat Tweakers schrijft over de CES-beurs in Las Vegas? We hebben dat hier voor je verzameld.

De onderstaande shorts komen van ons YouTube-kanaal, waarop we tijdens deze beurs nog veel meer toffe video's plaatsen. Naast deze verticale shorts publiceren we ook (horizontale) previews, reviews en hands-ons van de beste producten. Vergeet dus niet te liken en te subscriben.

Hogeresolutie-VR-bril en een papieren accu

"Misschien wel de VR-bril met de hoogste resolutie die ik tot nu toe heb gezien", aldus reviewer Eric, die de Pimax Crystal Super mocht uittesten. De schermen van de Crystal Super hebben een resolutie van 3840x3840 pixels per oog, elk met een helderheid van 200cd/m². Hoofdredacteur Wout nam een kijkje bij Flint, waar ze bezig zijn met groene, composteerbare accu's.

SmartThings-boot en supercomputer

We weten dat Samsung smartphones en wasdrogers maakt, maar boten had hoofdredacteur Wout even gemist. Wat hem ook verraste was deze GB200 NVL72-'supercomputer' met 36 Grace-cpu's en 72 Blackwell-gpu's in een rack-scale-ontwerp. De vloeistofgekoelde computer moet als één gigantische gpu fungeren en kan volgens Nvidia 30 keer snellere realtime inference levereren voor large language models met biljoenen parameters dan de H100-gpu.

Door Jasper Janssen

Socialmediaredacteur

Feedback • 11-01-2025 12:16 21

11-01-2025 • 12:16

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Reacties (21)

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Pandanl 11 januari 2025 12:24
Eric ben je toevallig ook bij Shiftall langs geweest om hun MeganeX 8K superlight te testen? Deze VR bril heeft 2x micro oled schermen ben benieuwd naar het verschil tussen de Crystal Super en de MeganeX
mrboeien @Pandanl11 januari 2025 15:26
Aansluitend op dit bericht ben ik ook benieuwd of Tweakers wat handson ervaring heeft opgedaan met de 'Play for Dream' HMD, een Apple Vision pro Andriod-gebaseerde kloon die kennelijk goed ontvangen is, zie o.a: https://www.roadtovr.com/...om-former-quest-engineer/

Verder zou ik - in meer algemene zin - Pimax nu niet direct willen aanraden als betrouwbare club. Ja, ze maken leuke, nieuwe devices (opnieuw en opnieuw en opnieuw), maar kwaliteitscontrole, support en service zijn vrij ver te zoeken. Of Shiftall een beter bedrijf blijkt op voorgenoemde punten, dat zullen we gaan zien ;)
SuperDre
@mrboeien11 januari 2025 19:21
Shiftall is gewoon panasonic en hun bedrijfs headsets zijn gewoon degelijk. Ook die nieuwe shiftall is eigenlijk weer gericht op bedrijven.
mrboeien @SuperDre11 januari 2025 20:55
Volgens mij niet meer, tis een zelfstandige spinoff dacht ik (dus een klein bedrijf met beperkte support mogelijkheden lijkt me).

Edit: nog even een bron toegevoegd: https://www.roadtovr.com/...-shiftall-vr-startup/amp/ -> Panasonic heeft Shiftall idd afgestoten. Huidige aantal werknemers is 29 dus de mogelijkheden zijn uiteraard beperkt.

[Reactie gewijzigd door mrboeien op 11 januari 2025 22:09]

Bert2000 @mrboeien12 januari 2025 19:29
Ik heb een Pimax 8KX, en echt nooit problemen mee gehad, veel stabieler in iracing dan met mijn meta quest 2.
mrboeien @Bert200012 januari 2025 22:03
Dan ben je een vd gelukkigen ;) … zijn helaas relatief veel misstanden o.g.v. kwaliteit en support (of gebrek daaraan), onder meer MRTV rapporteert daarover (die volgens sommigen juist als ‘Pimax shill’ wordt betiteld). En ja Meta is zeker ook niet zaligmakend, ook niet qua support (vandaar dat ik mijn Quest 3 bij de Coolblue heb gekocht ;) ).
Seth_Chaos @Pandanl11 januari 2025 12:46
Dat ziet er interessant uit. Wel jammer dat ze niks zeggen over de field of view op hun site. Dat vindt ik toch wel het grootste struikelblok met VR. De resolutie mag altijd hoger, maar het is juist de field of view waar ik me erg gauw aan stoor.
Tummie555 @Seth_Chaos11 januari 2025 14:09
Ongeveer 100graden zei MRTV. Volgens mij zei hij: "op het gebied van fov niks bijzonders, ongeveer 100graden. Hij was wel enthousiast over de het algemeen. Met name de binocular overlap (3d effect) was erg goed. De pimax super was die juist van geschrokken hoe slecht het was..
Tostie1987 11 januari 2025 13:29
Mis ik als enige het stuk waar gesproken wordt over een papieren accu?
vickypollard @Tostie198711 januari 2025 14:01
Ik zie een video die daarover gaat. Wellicht is deze na jouw reactie toegevoegd?
tweakuwe 11 januari 2025 12:37
Gaan we nu met AI weer de kant van de mainframes op?

[Reactie gewijzigd door tweakuwe op 11 januari 2025 17:02]

Triblade_8472 @tweakuwe11 januari 2025 14:07
Het is een golf-beweging.

Elke x-tijd gaan we van gedecentraliseerde computing naar gecentraliseerde en weer terug.

Mainframe naar PC, naar TS/Citrix, naar desktop/laptop, naar cloud, naar ARM laptop/tablets.

Wie weet wat de toekomst brengt.
lanarhoades @Triblade_847211 januari 2025 14:26
Quantum computing zal ook nog decennia duren voordat dat geminiaturiseerd is.
jaapzb @tweakuwe11 januari 2025 14:31
Zijn datacentra niet gewoon uit de krachten gegroeide mainframes? Verschil met vroeger is dat het vroeger 1 hele grote computer was, en nu zijn het een heel groot aantal kleine computertjes. Maar het resultaat is hetzelfde: een hele hoop processorkracht op een gecentraliseerde plek waar veel verschillende mensen gebruik van kunnen maken
Triblade_8472 @jaapzb11 januari 2025 14:46
Een datacenter refereert meer naar een plaats, een gebouw, dat rekenkracht huisvest.

Een mainframe is een "grote" computer.

Zo kan een (kleine) datacenter alleen rekenkracht voor 1 bedrijf bevatten. Maar een datacenter kan ook racks bevatten die verhuurd worden. En alles wat daartussen zit.
Fermion @tweakuwe11 januari 2025 18:58
Dat zijn wij principieel al met al dat cloud SaaS/services.
Davey400 11 januari 2025 12:34
“Wist je ook dat Samsung boten bouwt?”
Samsung Heavy Industries is één van de allergrootste scheepsbouwers ter wereld.
Je kunt ze ook bezoeken als toerist in Zuid Korea, maar let er op dat je dat wel minimaal een week van te voren aan moet vragen.
willemb2 11 januari 2025 19:51
Inhoudelijk weer heel interessant, maar wat zonde om dit in het 'shorts' format te doen. De wereld gezien door een verticale spleet. De cameraman heeft al moeite om Wouter binnen de spleet te houden, Wouter plus het object dat hij bespreekt is onmogelijk.
Als deze onzinnige mode aanhoudt gaat de evolutie er voor zorgen dat de mens straks ogen heeft die boven elkaar zitten en het woord 'perspectief' uit de taal verdwijnt.
HakanX @willemb212 januari 2025 03:20
Als deze onzinnige mode aanhoudt gaat de evolutie er voor zorgen dat de mens straks ogen heeft die boven elkaar zitten en het woord 'perspectief' uit de taal verdwijnt.
_/-\o_ 🤣 Ik voel zo met je mee. Helemaal met die boot was het onmogelijk om dat in portrait mode te laten zien. Lijkt me totaal onzinnig zolang Tweakers geen TikTok kanaal wordt. Uiteindelijk kijken we hier in 4 video's alleen maar naar Wouter (no offence).
torp @willemb212 januari 2025 13:00
:*)
En kennelijk denkt Tweakers dat we geen Nederlands verstaan.: want waarom staan er ondertitels, zelfs midden op het scherm?
rainrazor 11 januari 2025 20:24
Leuk om zo wat shorts te zien, was/ben nog niet geabonneerd op jullie kanaal dus had ze helemaal gemist. Dank hiervoor.

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