Tweakers op de CES: papieren accu's, Samsung-boot en VR-bril met hoge resolutie

Er valt nog genoeg te vernieuwen aan accu's, want wat dacht je van composteerbare versies? Ook zagen we op de CES-beurs een schaalmodel van een Samsung SmartThings-boot en een supercomputer om jaloers van te worden.

Al het nieuws over CES Wil je al het nieuws lezen dat Tweakers schrijft over de CES-beurs in Las Vegas? We hebben dat hier voor je verzameld.



De onderstaande shorts komen van ons YouTube-kanaal, waarop we tijdens deze beurs nog veel meer toffe video's plaatsen. Naast deze verticale shorts publiceren we ook (horizontale) previews, reviews en hands-ons van de beste producten. Vergeet dus niet te liken en te subscriben.

Hogeresolutie-VR-bril en een papieren accu

"Misschien wel de VR-bril met de hoogste resolutie die ik tot nu toe heb gezien", aldus reviewer Eric, die de Pimax Crystal Super mocht uittesten. De schermen van de Crystal Super hebben een resolutie van 3840x3840 pixels per oog, elk met een helderheid van 200cd/m². Hoofdredacteur Wout nam een kijkje bij Flint, waar ze bezig zijn met groene, composteerbare accu's.

SmartThings-boot en supercomputer

We weten dat Samsung smartphones en wasdrogers maakt, maar boten had hoofdredacteur Wout even gemist. Wat hem ook verraste was deze GB200 NVL72-'supercomputer' met 36 Grace-cpu's en 72 Blackwell-gpu's in een rack-scale-ontwerp. De vloeistofgekoelde computer moet als één gigantische gpu fungeren en kan volgens Nvidia 30 keer snellere realtime inference levereren voor large language models met biljoenen parameters dan de H100-gpu.