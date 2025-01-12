Tweakers op de CES: compacte monitors bij Corsair en The Frame Pro bij Samsung

Tegen het einde van de CES-beurs aan hadden onze redacteuren mooi tijd om nog even over de beurs te lopen en de laatste toffe gadgets te zien. Zo komt Samsung met een Pro-versie van The Frame en heeft Corsair een mooie upgrade voor een zeer populaire behuizing.

Al het nieuws over CES

Wil je al het nieuws lezen dat Tweakers schrijft over de CES-beurs in Las Vegas? We hebben dat hier voor je verzameld.

De onderstaande shorts komen van ons YouTube-kanaal, waarop we tijdens deze beurs nog veel meer toffe video's plaatsen. Naast deze verticale shorts publiceren we ook (horizontale) previews, reviews en hands-ons van de beste producten. Vergeet dus niet te liken en te subscriben.

De nieuwste televisies bij Samsung

Samsung heeft op de CES een Pro-versie van zijn The Frame-televisie aangekondigd. Een belangrijk verschil met het reguliere model is de volledig draadloze verbinding tussen de One Connect Box en het scherm, waarbij alleen nog een stroomkabel nodig is. Ook kreeg redacteur Eric een kijkje bij het nieuwe topmodel voor 2025: de S95F. Dat zou tot dertig procent helderder moeten zijn dan zijn voorganger, de S95D uit 2024.

'Compacte' monitor en modulaire kast bij Corsair

Corsair heeft zijn Xeneon Edge-touchscreen aangekondigd tijdens de CES. Het betreft een compact 14,5"-scherm met een beeldverhouding van 32:9, dat bijvoorbeeld kan worden geplaatst onder een primaire monitor of in een compatibele pc-behuizing. Verder is de populaire 4000D-behuizing terug van nooit weggeweest. Corsair heeft een nieuwe versie geïntroduceerd. De nieuwe Frame 4000D krijgt een modulaire opbouw, waarmee gebruikers verschillende onderdelen van de behuizing kunnen vervangen.

Door Jasper Janssen

Socialmediaredacteur

Feedback • 12-01-2025 13:37 11

12-01-2025 • 13:37

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Reacties (11)

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b12e 12 januari 2025 16:31
Ik ben gelijk verliefd op de Corsair Xeneon Edge. Ik zou 'm uiteraard niet in de zijkant van een case hangen - ik heb al jaren geen klassieke desktop meer.

Lijkt me echt een ideaal scherm (en beeldverhouding) om een (bvb) Home Assistant dashboard op te tonen met een aantal zaken die ik vaak nodig heb.

Ik zou het dan ook echt willen gebruiken als "companion" scherm onder mijn super ultrawide om snel toegang te hebben tot A/C, (afspraken)kalender en muziekcontrols in mijn thuiskantoor. Eventueel conditional ook de deurbelcamera of dergelijke, zodat ik altijd snel toegang heb tot relevante zaken tijdens de werkdag.
dutchruler @b12e12 januari 2025 17:23
k zou het dan ook echt willen gebruiken als "companion" scherm onder mijn super ultrawide om snel toegang te hebben tot A/C, (afspraken)kalender en muziekcontrols in mijn thuiskantoor. Eventueel conditional ook de deurbelcamera of dergelijke, zodat ik altijd snel toegang heb tot relevante zaken tijdens de werkdag.
Wellicht het belangrijkste zou natuurlijk de Corsaid Xeneon Edge Touchcreen.

Jammer dat daar niet over gesproken is, want dat maakt het namelijk van meh, naar echt handig.
Oon 12 januari 2025 18:56
The Xeneon Edge ziet er vet uit, maar ik vraag me af wat die toevoegt t.o.v. dezelfde form factor schermpjes die de helft kosten?
Ik wil al een tijdje zo'n scherm voor onder mijn ultrawide, heel handig om bijv. Spotify en Discord op te zetten, maar ik vind ze rond de 100 euro (gewoon via Amazon, zal bij AliExpress iets goedkoper kunnen) te duur. 250 euro vind ik dan ook wel echt een absurd hoge prijs voor een schermpje dat je toch niet gaat gebruiken om op te gamen of film te kijken oid.
Ram-G-maN @Oon13 januari 2025 16:50
Ik moet zeggen dat de integratie van Corsair met Elgato en andere Home Assistant plug-ins weinig te wensen overlaat.

Ik vind het heel gaaf hoe ik momenteel met de Stream Deck+ alles in mijn gamekamer kan aansturen. Dat zal met deze Xeneon Edge niet heel anders zijn. Ik denk dat je daar ook aan meebetaald.
TomPlant0 12 januari 2025 14:28
Uhm de vierde short is zonder audio. Dacht dat m’n oortjes niet werkte. Leuke grap Tweakeds :-)
TijsZonderH Nieuwscoördinator @TomPlant012 januari 2025 15:04
Ik heb even de socialredacteur een schop onder z'n kont gegeven, dat zal een foutje zijn!
sjorsjuhmaniac 12 januari 2025 20:26
Ik kan met geen mogelijkheid de videos full screen krijgen. Hebben anderen dat ook?
HopOnline @sjorsjuhmaniac12 januari 2025 20:49
Met een Macbook + Chrome kan ik hem hier gewoon fullscreen kijken.
sjorsjuhmaniac @HopOnline12 januari 2025 20:57
Thanks!

aah yes, sorry niet vermeld:
Safari op iOS hier.
HopOnline @sjorsjuhmaniac12 januari 2025 22:37
iPhone hier ook niet, lijkt te small embedded omdat er 2 naast elkaar staan.
sjorsjuhmaniac @HopOnline12 januari 2025 22:39
thanks!

@TijsZonderH we missen buttons op een telefoon.

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