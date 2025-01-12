Tweakers op de CES: compacte monitors bij Corsair en The Frame Pro bij Samsung

Tegen het einde van de CES-beurs aan hadden onze redacteuren mooi tijd om nog even over de beurs te lopen en de laatste toffe gadgets te zien. Zo komt Samsung met een Pro-versie van The Frame en heeft Corsair een mooie upgrade voor een zeer populaire behuizing.

Al het nieuws over CES Wil je al het nieuws lezen dat Tweakers schrijft over de CES-beurs in Las Vegas? We hebben dat hier voor je verzameld.



De onderstaande shorts komen van ons YouTube-kanaal, waarop we tijdens deze beurs nog veel meer toffe video's plaatsen. Naast deze verticale shorts publiceren we ook (horizontale) previews, reviews en hands-ons van de beste producten. Vergeet dus niet te liken en te subscriben.

De nieuwste televisies bij Samsung

Samsung heeft op de CES een Pro-versie van zijn The Frame-televisie aangekondigd. Een belangrijk verschil met het reguliere model is de volledig draadloze verbinding tussen de One Connect Box en het scherm, waarbij alleen nog een stroomkabel nodig is. Ook kreeg redacteur Eric een kijkje bij het nieuwe topmodel voor 2025: de S95F. Dat zou tot dertig procent helderder moeten zijn dan zijn voorganger, de S95D uit 2024.

'Compacte' monitor en modulaire kast bij Corsair

Corsair heeft zijn Xeneon Edge-touchscreen aangekondigd tijdens de CES. Het betreft een compact 14,5"-scherm met een beeldverhouding van 32:9, dat bijvoorbeeld kan worden geplaatst onder een primaire monitor of in een compatibele pc-behuizing. Verder is de populaire 4000D-behuizing terug van nooit weggeweest. Corsair heeft een nieuwe versie geïntroduceerd. De nieuwe Frame 4000D krijgt een modulaire opbouw, waarmee gebruikers verschillende onderdelen van de behuizing kunnen vervangen.