Tweakers op de CES: InkPosters, rollende schermen en lekker ruikende laptops

Altijd al eens een mooie poster aan je muur willen hebben waarbij je kunt veranderen wat erop staat? Dan ben je bij E Inks poster aan het juiste adres. We zagen tijdens de CES-beurs verder nog een oprolbaar scherm en een laptop die wel héél lekker ruikt.

Al het nieuws over de CES

Wil je al het nieuws lezen dat Tweakers schrijft over de CES-beurs in Las Vegas? We hebben dat hier voor je verzameld.

Onderstaande shorts komen van ons YouTube-kanaal, waarop we tijdens deze beurs nog veel meer toffe video's plaatsen. Naast deze verticale shorts publiceren we ook previews, reviews en hands-ons van de beste producten. Vergeet dus niet te liken en te subscriben.

InkPosters en al het buigbare bij Samsung Display

E Ink kondigt in samenwerking met PocketBook en Sharp de digitale poster InkPoster op basis van e-ink aan. Het apparaat moet in drie afmetingen uitkomen en kost naar verwachting tussen de 599 en 2399 dollar, afhankelijk van hoe groot je de poster wil hebben. We schreven al eerder dit artikel over deze poster. Verder is, net als elk jaar, Samsung Display weer aanwezig op de CES. Televisieredacteur Eric liep een rondje langs alle buigende, rollende en vouwbare tech die Samsung dit jaar meenam.

Laptop met een geurtje en brilloos 3d

De Asus Adol Book blijkt een enorme hit in China. Waarom? Omdat hij zo lekker ruikt! Aan de achterkant van de laptop zit een klein schijfje waaruit via de warmte van het apparaat een geur komt. Maar of het ook hier een succes wordt? Er liggen ook normaal ruikende apparaten op de beursvloer, waaronder veel gaminghandhelds. Reviewer Tomas spotte een opvallende van het Chinese Tencent: die heeft een stereoscopisch 3d-scherm. Werkt dat een beetje?

Door Jasper Janssen

Socialmediaredacteur

Feedback • 09-01-2025 12:13 14

09-01-2025 • 12:13

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Reacties (14)

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Gynnad 9 januari 2025 12:35
Die InkPosters zijn wel erg gaaf, zou er graag een in huis hebben, maar de prijs zal toch wel flink moeten dalen. Ook benieuwd hoe goed de weergave is op basis van een zelfgemaakte foto.
kartoenweb @Gynnad9 januari 2025 12:54
Ik dacht precies het zelfde!

Ben benieuwd naar de accu, een jaar lang!
Verwijderd @Gynnad9 januari 2025 16:39
Inderdaad heel gaaf, maar ook echt heel duur!

Een foto vermoed ik dat er toch wat minder uit zou zien. Uiteindelijk is de resolutie natuurlijk niet super en zit je met 'maar' 60.000 kleuren.
Er is in ieder geval denk ik niet voor niets gekozen voor voorbeelden in deze stijl, die komen waarschijnlijk het beste uit op zo'n scherm!
vj_slof 9 januari 2025 12:21
Asus Odol ;) LOL
Vaatdoek82 @vj_slof9 januari 2025 12:26
Met geurmodule :+
sapphire @Vaatdoek829 januari 2025 13:12
Smells like wood, morning wood :+
luckylucas 9 januari 2025 14:06
Ik denk dat hier in de EU dat die geurlaptops niet veel impact heeft, Maar dat is mij inzicht je weet nooit wat er gaat gebeuren met die laptops. Wie weet dat het super populair wordt.
Florimon @luckylucas9 januari 2025 16:41
Ja 't wordt vast net zo populair als 3D tv's 10 jaar geleden.
AlainG 9 januari 2025 14:17
Die Inkposters lijken me ideaal voor tentoonstellingen in de toekomst. Ik zie ons die op de volkssterrenwacht wel gebruiken voor onze permanente tentoonstelling. Andere musea of zo kunnen die zeker inzetten.
Munters @AlainG9 januari 2025 14:34
En dan koppelen aan een camera en wat AI.
Het doet me denken aan Harry Potter. Schilderijen die zich ineens bemoeien met de persoon die er langs loopt.
V1C7OR 9 januari 2025 14:26
Ik hoop dat die e-ink panelen snel in kleiner formaatje in e-readers terecht komen!
En off-topic: jammer dat tweakers mee gaat in de TikTok-stijl achtige video's.
ironic6925 9 januari 2025 14:29
Toen ik die inkposter zag dacht , hebben! Tot ik de prijs hoorde. Nog even geduld dus
Jeroen hofman 10 januari 2025 11:47
Kan je ook nog het geurtje kiezen, is er een keuze of wordt het een 3 in 1 lentefris ,oceaan of de ochtend dauw
Wat wordt er eigenlijk gebruikt om deze te laten geuren chemische zooi, navul potje compartiment ??
BorgMan 11 januari 2025 16:55
Hmm, jammer, ik had eigenlijk wel graag willen zien hoe snel de verversing dan precies is...

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