Tweakers op de CES: InkPosters, rollende schermen en lekker ruikende laptops

Altijd al eens een mooie poster aan je muur willen hebben waarbij je kunt veranderen wat erop staat? Dan ben je bij E Inks poster aan het juiste adres. We zagen tijdens de CES-beurs verder nog een oprolbaar scherm en een laptop die wel héél lekker ruikt.

Al het nieuws over de CES Wil je al het nieuws lezen dat Tweakers schrijft over de CES-beurs in Las Vegas? We hebben dat hier voor je verzameld.



Onderstaande shorts komen van ons YouTube-kanaal, waarop we tijdens deze beurs nog veel meer toffe video's plaatsen. Naast deze verticale shorts publiceren we ook previews, reviews en hands-ons van de beste producten. Vergeet dus niet te liken en te subscriben.

InkPosters en al het buigbare bij Samsung Display

E Ink kondigt in samenwerking met PocketBook en Sharp de digitale poster InkPoster op basis van e-ink aan. Het apparaat moet in drie afmetingen uitkomen en kost naar verwachting tussen de 599 en 2399 dollar, afhankelijk van hoe groot je de poster wil hebben. We schreven al eerder dit artikel over deze poster. Verder is, net als elk jaar, Samsung Display weer aanwezig op de CES. Televisieredacteur Eric liep een rondje langs alle buigende, rollende en vouwbare tech die Samsung dit jaar meenam.

Laptop met een geurtje en brilloos 3d

De Asus Adol Book blijkt een enorme hit in China. Waarom? Omdat hij zo lekker ruikt! Aan de achterkant van de laptop zit een klein schijfje waaruit via de warmte van het apparaat een geur komt. Maar of het ook hier een succes wordt? Er liggen ook normaal ruikende apparaten op de beursvloer, waaronder veel gaminghandhelds. Reviewer Tomas spotte een opvallende van het Chinese Tencent: die heeft een stereoscopisch 3d-scherm. Werkt dat een beetje?