Samsung kondigt Pro-versie van The Frame-televisie aan

Samsung heeft op de CES een Pro-versie van zijn The Frame-televisie aangekondigd. Een belangrijk verschil met het reguliere model is de volledig draadloze verbinding tussen de One Connect-box en het scherm, waarbij alleen nog een stroomkabel nodig is.

De fabrikant implementeert voor het eerst local dimming in de The Frame-serie. In plaats van minileds achter het paneel te plaatsen, zoals gebruikelijk bij deze technologie, monteert Samsung de leds aan de onderzijde van het scherm. Het matte display blijft behouden om kunstwerken realistischer weer te geven.

De verversingssnelheid is daarnaast verhoogd van 120Hz naar 144Hz. Net als voorgaande modellen ondersteunt The Frame Pro geen Dolby Vision. Het scherm krijgt wel diverse AI-functies, waaronder Click to Search voor het herkennen van acteurs en locaties, en Samsung Food voor het identificeren van gerechten en bijbehorende recepten. Live Translate kan ondertiteling in real time vertalen naar zeven talen.

De verbinding met de One Connect-box werkt via Wi-Fi 7 en functioneert volgens Samsung tot op 10 meter afstand, ook door muren heen. Samsung brengt The Frame Pro in het voorjaar op de markt. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.

Samsung The Frame Pro
Samsung The Frame Pro

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 07-01-2025 11:01 62

07-01-2025 • 11:01

62

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Reacties (62)

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DaSt1986 7 januari 2025 11:15
Ik heb een Frame en deze bevalt me meer dan prima. De Oneconnect box zit nu aangesloten via een miniscuul dun kabeltje. Hier gaat tevens de stroom doorheen. Ik snap niet zo goed wat een draadloze verbinding gaat verbeteren als je nog steeds een stroomkabel moet hebben. Enige verschil is dat je nu de Oneconnect box ergens anders kan zetten, maar ik zie daar nog niet helemaal het nut van in, om eerlijk te zijn.
frankwopereis @DaSt19867 januari 2025 11:18
Ik heb een frame hangen met daarachter een stopcontact en een loze buis naar de kast er naast. Echter past de stekker van de one-connect-cable niet door de buis en kan hij er ook niet af en weer aan waardoor hij nu op de muur zit. Ja ik weet het, je kan hem in de muur frezen, maar daarvoor is het nu wel wat laat..

Kortom; de draadloze variant is voor mij top ! Ga hem (voorlopig) niet kopen #kapitaalvernietiging maar toch.

[Reactie gewijzigd door frankwopereis op 7 januari 2025 11:19]

teek2 @frankwopereis7 januari 2025 11:35
Als het alleen nog een stroomkabel is kan je de stekker er natuurlijk makkelijk afknippen en het geheel met iets kleiners weer aan elkaar maken (lasdopjes in de doos achter de TV?)...

[Reactie gewijzigd door teek2 op 7 januari 2025 11:47]

SunnieNL @teek27 januari 2025 11:51
Het zou nog beter zijn als TV fabrikanten gewoon eens de standaard gingen hanteren en de stroomkabel niet meer aan de tv vast zetten. Het is echt nergens voor nodig dat de tv stekker nog steeds vast aan TV's worden meegeleverd en al helemaal niet bij TV's waarvan het de bedoeling is dat ze plat tegen de wand komen.
midego @SunnieNL7 januari 2025 11:57
Ik heb in geen jaren meer een vaste kabel aan de TV gehad, LG Oled en Samsung QLED beide met een 8-connector en losse kabel.
Lyrics @midego7 januari 2025 16:11
Aan de LG C3 die ik heb gekocht een aantal maandjes terug zit er gewoon een vaste kabel, hoor. Helaas...
dmantione
@Lyrics8 januari 2025 00:15
Het zou niet mijn keus geweest zijn, maar het is niet de moeite om daar moeilijk over te doen: De schroef losdraaien boven het netsnoer, klepje gaat open en je kunt het netsnoer eraf nemen. Knijp een paar standaard kabelschoentjes op je eigen snoer, snoer bevestigen, klepje dicht, schroef vastdraaien, klaar is Kees.
Marcel Br @midego7 januari 2025 16:21
Welke LG Oled is dat dan?
Op het LG Oled topic in het forum is de vaste kabel een vast terugkomende vraag bij voor zover ik weet alle modellen.
sjonie100 @frankwopereis7 januari 2025 11:35
Misschien dat er eens een model komt met USB-C. Die kan waarschijnlijk wel door een 5/8 buis.
bullseye1977 @sjonie1007 januari 2025 16:18
Je kan ook HDMI 4K 120Hz via een Cat6 kabel laten lopen

https://jtechdigital.com/...1kDTXMiqx28TzHJsTycSZoiwd
sjonie100 @bullseye197710 januari 2025 08:50
En ook een hele (grote) tv voeden?
bullseye1977 @sjonie10010 januari 2025 15:29
Nee maar de buis voor de stroom is nodig dan kan je er ook signaal door heen laten lopen voor beeld.
YGDRASSIL @frankwopereis7 januari 2025 11:25
Je TVSignaal continu met wifi vol door je huis heen blasten. Terwijl er al een kabel loopt naar de stroom. Zou niet snel mijn keus zijn, hopelijk kan het ook nog via de kabel. Ik heb een iets ouder model frame, maar dat dunne kabeltje voor stroom en data vind ik echt perfect
MPIU8686
@frankwopereis7 januari 2025 12:33
Ik heb een frame hangen met daarachter een stopcontact en een loze buis naar de kast er naast. Echter past de stekker van de one-connect-cable niet door de buis en kan hij er ook niet af en weer aan waardoor hij nu op de muur zit.
Waarom maken ze die one-connect-cable dan ook met zo'n grote kop die niet eens standaard is om deze vervolgens met die (kabel)box te verbinden (die je dan weer nergens kwijt raakt .. |:( ).
Zo gaat net wat heel het idee van waar de FRAME televisie voor staat verloren.

.. Ze hadden beter voor een Thunderbolt 5 kabel gekozen om deze met een HUB te verbinden ..


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[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 7 januari 2025 12:58]

JonnyTheG @frankwopereis7 januari 2025 12:36
Ik heb precies hetzelfde probleem. Ik ben benieuwd wat de prijzen worden. Hier wacht ik al een tijdje op. Inderdaad ook omdat ik die kabel niet zo maar even kan doorknippen.
frankwopereis @JonnyTheG7 januari 2025 12:56
Beter zou nog zijn dat de connector los / vast te maken is, dat liever dan alles via WiFi natuurlijk. "iets wat je niet verplaatst sluit je met een kabel aan" is wel een ding voor mij.
JonnyTheG @frankwopereis7 januari 2025 14:44
Helemaal mee eens. Zo veel mogelijk bekabeld, alleen dan niet zichtbaar.
Okasha @frankwopereis7 januari 2025 13:00
haha herkenbaar, heb dit ook. Mooie 32mm buis PVC in de muur, maar de stekker kan er nét niet doorheen. Achja..
JoostTheHost @Okasha7 januari 2025 13:30
32 mm buis en het past niet?! Wat voor joekel van een stekker zit er wel niet aan die connect box? 8)7
Okasha @JoostTheHost7 januari 2025 14:16
hmm zou kunnen dat de buis nog slag kleiner is, maar ga het niet nameten :) Maar de stekker is idd een joekel: 2.51 cm breed en 1.37cm hoog en 5.3cm lang. En die lengte is vooral het probleem, want er zitten natuurlijk knietjes in die buis.
JoostTheHost @Okasha7 januari 2025 14:27
Hah, ik moest even hardop lachen omdat je de buis niet gaat nameten, maar de stekker wel tot op de tiende millimeter hebt opgemeten :D O+
lucatoni @DaSt19867 januari 2025 11:23
Je snapt niet het nut van Draadloos tov bedraad? Dat het in jou geval niets toevoegd, betekend natuurlijk niet dat het nutteloos is. Doordat het nu draadloos is heb je toch veel meer mogelijkheden om je Frame strak weg te werken, waarbij je geen rekening meer hoeft tehouden met een Connect box en de bijbehorende aansluitingen op deze connect box. Even zorgen voor een stroomvoorziening achter de tv, en je bent klaar om de tv op te hangen waar je wilt.
Cyberpuppy @DaSt19867 januari 2025 12:52
Op zich wel, maar je moet dan wel een plek hebben voor de Oneconnect. Heb hiervoor extra een kastje op de slaapkamer moeten zetten. In mijn situatie was een draadloze versie wel een uitkomst geweest.
DeuTeRiuM @DaSt19867 januari 2025 12:59
Ik heb een frame, maar hij bevalt niet goed. Hardware prima. Maar die random reclames in het menu, samsung tv etc. Het is echt verschrikkelijk. Aan de instellingen moeten rommelen om die samsungtv weg te krijgen, hij startte daar telkens mee op. Normale tv heb en wil ik niet. Laat staan dat.

Firewall rules om die reclame te blokkeren hielpen, maar lijken niet meer te werken.

Uiteindelijk een appletv gekocht, ik zet de tv nu daarmee aan en daarmee ben ik grotendeels van de samsung software verlost. En daarbij dus ook van de reclame.

Een frame zónder reclame zou ik wel interesse in hebben. Dat zou wmbt echt pro zijn.
Airlock NL @DaSt19867 januari 2025 13:32
Dit was dus precies mijn gedachte. Ik heb ook een one connect box met een kabel door de muur. Ik had het voordeel dat ik bij de bouw van ons huis gelijk kon aangeven een dikkere pijp in de muur te willen hebben. Maar het is nu dus een stroom kabel in plaats van een stroom- en datakabel. Wifi verbinding is alleen maar trager lijkt mij. Dus het nuttige voordeel zie ik ook niet zo. Misschien als ze binnenkort een tv via inductie ergens in de ruimte van stroom kunnen voorzien?

Misschien dat je meerdere tv's kan aansturen via 1 one connectbox in de toekomst? Voor als het geld toch tegen de plinten omhoog klotst.
Macboe 7 januari 2025 11:13
Was de eerste geen LCD? Is dit inmiddels OLED of?

Wat zwart is, moet zwart blijven!
~Jules Deelder

[Reactie gewijzigd door Macboe op 7 januari 2025 11:13]

stin00
@Macboe7 januari 2025 11:23
Dat staat gewoon in het artikel:

"De fabrikant implementeert voor het eerst local dimming in de The Frame-serie. In plaats van minileds achter het paneel te plaatsen, zoals gebruikelijk bij deze technologie, monteert Samsung de leds aan de onderzijde van het scherm."

Het is geen OLED en dat lijkt me maar beter ook. De kunstwerken gaan zeer versneld zorgen voor ongelijkmatige pixelslijtage, met dus 'burn-in' tot gevolg. De eerste versies zijn inderdaad allemaal LCD.

Ik weet alleen niet wat het volgende voor gevolgen heeft "...monteert Samsung de leds aan de onderzijde van het scherm". Dat lijkt me niet echt lekker werken voor fatsoenlijke local dimming. Er staat ook 'leds' en niet 'mini-leds', dus wat is het nou? Maargoed, beeldkwaliteit is bij deze The Frame's ook nooit een prioriteit geweest. Je betaalt een premium voor het strakke design terwijl de beeldkwaliteit gelijk is aan een budget LCD TV die de helft kost.

Edit: volgens andere bronnen zoals https://www.theverge.com/...-frame-pro-features-specs wordt het inderdaad mini-led. Ben benieuwd of dit de beeldkwaliteit eindelijk een sterke boost zal geven. Wel mooie televisies qua design namelijk.

[Reactie gewijzigd door stin00 op 7 januari 2025 11:26]

TheVivaldi @stin007 januari 2025 11:31
Ik weet niet of dat nu voor inbranden gaat zorgen, want telkens als er iemand over begint, dan lopen de meningen sterk uiteen.
dmantione
@stin007 januari 2025 11:33
Ik ben sceptisch: Geen enkele fabrikant heeft ooit met randverlichting goed werkende lokale dimming gerealiseerd. De verlichting bij The Frame was altijd erg slecht, belangrijke reden waarom veel mensen een teleurstellende ervaring met de televisie hadden. Dat de TV nu lokale dimming heeft lijkt me dan ook eerder marketing dan dat er fundamentele verbetering te verwachten valt.

The Frame hoort mini-led te hebben: Traditionele directe verlichting is bij The Frame ongewenst omdat hij vanwege esthetische redenen dun moet zijn, maar mini-ledtelevisies kunnen ook heel dun zijn. De prijs van de televisie maakt dat hij meer verdient dan randverlichting.
Zwolsermbtr @stin007 januari 2025 14:03
Ik vind het ook erg onduidelijk omschreven. Het leest alsof het nu van mini-led dimming naar edge-lit toe gaat. Dat klinkt niet als een stap vooruit.
VonDudenstein @Zwolsermbtr7 januari 2025 15:15
Dat is het ook niet. Het voelt eerder als 10 jaar terug in de tijd.
Maar deze Frame TVs zijn volgens mij sowieso niet gericht op vooruitstrevend. Het moet vooral passen in de VT Wonen kamer...
PatrickH89 @Macboe7 januari 2025 11:17
Een frame zal veel statische beelden weergeven, kan me voorstellen dat je dat liever met een miniLED oplost.
Navi 7 januari 2025 11:39
Ik heb een The Frame 55, gekocht vanwege het matte scherm en de houten lijst, erg mooi.

Wat ik alleen jammer vind, die kunstmodus is dus NIET uit te schakelen..wel vervelend want bij uitschakelen van de TV gaat hij dus altijd een schilderij weergeven en dat kost toch best wat verbruik, zo'n 50W.

Helemaal uitschakelen is dan altijd 2 stappen, waarbij je de afstandsbediening van de TV zelf nodig hebt. (ipv alleen bijvoorbeeld de Apple TV afstandsbediening)

[Reactie gewijzigd door Navi op 7 januari 2025 11:46]

TheKerremenke @Navi7 januari 2025 11:46
Is het niet gewoon handiger om een slimme schakelaar/stopcontact te gebruiken voor het uitschakelen van de tv? Weet je zeker dat die uit is.

Maar de art mode schakelt toch automatisch uit als niemand in de ruimte aanwezig is. Of niet?
Navi @TheKerremenke7 januari 2025 11:48
Er zit een sensor op idd, maar goed, 1 keer voorbij lopen en hij gaat weer aan. (voor bv 15 min)

Stroom eraf is ook niet handig, dan duurt de opstart als je hem aanzet veel langer.
TheKerremenke @Navi7 januari 2025 11:51
Switchbot finger met een papiertje ervoor zetten. Mag die de sensor bedekken op commando.

Of een andere tv kopen. 8)7 :X
Weet verder ook niet direct een oplossing. :/

[Reactie gewijzigd door TheKerremenke op 7 januari 2025 11:52]

R-R-L @Navi7 januari 2025 11:59
Na het uitzetten van de PS4 en Switch geeft de TV eerst de melding dat er geen bron aangesloten is en gaat dan na een paar minuten automatisch uit. Geeft de Apple TV direct het seintje om de TV uit te zetten dat hij daarom naar artmode gaat?
Navi @R-R-L7 januari 2025 12:05
Ja via HDMI CEC gaat dat volgens mij.

Op de apple remote druk ik op uit en dan gaat de Apple TV uit en de Samsung direct in art mode.

Inschakelen lukt ook met 1 druk op de Apple TV aan knop.
Cyberpuppy @Navi7 januari 2025 12:56
Ik zal straks eens kijken, maar volgens mij kan die kunstmodus wel uit.

Doet hij ook automatisch als de tv een tijd (weken) niet aan is geweest. Dan verschijnt er opeens geen kunst meer en blijft het ding uit.
DeuTeRiuM @Navi7 januari 2025 13:02
Haha! Ik heb precies dit! Ik zou die art mode ook graag uit willen.
maartenjasper @Navi7 januari 2025 15:29
Uit knop kan ik op mijn Frame gewoon langer ingedrukt houden om helemaal uit te schakelen. Is het 2022 model
GarBaGe 7 januari 2025 11:32
Waarom draadloos?
Je hebt een (koper) kabel nodig voor je stroom.
Bundel deze gelijk met een glasvezel kabel voor je data en klaar.
Het probleem is niet de kabel, het probleem is de enorm grote connector op de kabel.
Als ze nu overstappen naar compacte stekkers, zoals een LC glasvezel connector, dan is dit gelijk niet zo'n probleem meer.
Voor iedereen die deze connector niet kent, hij is grofweg 4 cm breed en 1 cm dik. Bijna het formaat van de klassieke SCART connector en daarmee onmogelijk om door enige gat of buis te trekken...
MPIU8686
@GarBaGe7 januari 2025 12:41
Waarom draadloos?
Je hebt een (koper) kabel nodig voor je stroom.
Bundel deze gelijk met een glasvezel kabel voor je data en klaar.
Het probleem is niet de kabel, het probleem is de enorm grote connector op de kabel.
Voor iedereen die deze connector niet kent, hij is grofweg 4 cm breed en 1 cm dik. ..
En waarom geen Thunderbolt 5 kabel om deze met een HUB te verbinden ?


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[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 7 januari 2025 12:57]

Jazco2nd 7 januari 2025 11:51
Ik kan me voorstellen dat een hoop mensen een The Frame alleen kopen omdat het volledig vlak tegen de wand kan worden gemonteerd. De functie om voor 40W continu stroomverbruik een foto te tonen kan ze wellicht geen worst schelen. Leuke gimmick voor de eerste weken wellicht.
goochem01 @Jazco2nd7 januari 2025 14:41
De reden dat ik enkele jaren geleden een lg kocht een lg55g1 mooi vlak tegen de muur en oled. Nog steeds tevreden mee, uiteraard raak je ook gewend aan je eigen spullen.
Jazco2nd @goochem017 januari 2025 15:35
Precies, ik wil ook graag beter beeld dan mijn gare 2018 The Frame, maar er zijn geen alternatieven behalve de hoogst geprijsde G-serie van LG. En die is alleen beschikbaar vanaf 55".

Ik snap niet dat tot nu toe geen enkel andere fabrikant hierop inspringt. Blijkbaar is volledig plat tegen de wand toch te moeilijk voor ze.
Hathi 7 januari 2025 11:16
Een belangrijk verschil met het reguliere model is de volledig draadloze verbinding tussen de One Connect-box en het scherm, waarbij alleen nog een stroomkabel nodig is.
Wat is daar precies het grote voordeel aan? Bij de huidige the Frame modellen gaat het beeld en de voeding al door dezelfde kabel naar het scherm. Dus het blijft één kabel, maar daar loopt nu alleen nog maar stroom doorheen en geen data?
Wat mis ik?
gimbal @Hathi7 januari 2025 11:32
Flexibiliteit voor het plaatsen van het extra doosje, dat is het wel. Vandaar dat Samsung er een punt van maakt dat dit wel 10 meter verderop kan staan. Ik neem aan dat men doelt op... in de meterkast bij de andere doosjes.
SunnieNL @gimbal7 januari 2025 11:56
Doosjes die officieel ook niet in de meterkast mogen staan volgens mij...

Daarnaast bevat de connectbox juist alle aansluiting voor xbox, uhd player, ps5, etc. Die zet je ook niet allemaal in de meterkast. Dus dat is niet zo'n logische plek voor de connectbox.
Vulcanic 7 januari 2025 11:17
Wat is het stroomvebruik van deze schermen in de "ruststand" bij het tonen van een kunstwerk?
Koppensneller @Vulcanic7 januari 2025 11:21
Mijn 2023 Frame TV (55 inch) verbruikt dan ongeveer 65W, afhankelijk van de automatische helderheid.
Vulcanic @Koppensneller7 januari 2025 11:44
Thanks! Nog best flink dus, maar de uitwerking blijft wel grappig.
TheVivaldi 7 januari 2025 11:32
Nee, dank u - ik wacht liever op de Pro Max. :Y) :+
xFeverr @TheVivaldi7 januari 2025 11:47
Dan moet je bij Dell wezen :+
MPIU8686
7 januari 2025 12:55
Wat dus betekent dat je nog steeds een stroomkabel en/of opeens een stopcontact achter je televisie moet voorzien, maar die HUB (One Connect Box) heeft dan ook nog steeds een aparte stroomaansluiting nodig .. ?? .. |:(

.. Trouwens gebruikt WIFI meer stroom van je aparaat ..

Ik begrijp niet waarom Samsung geen Thunderbolt 5 kabel gaat gebruiken om deze met een HUB te verbinden, ondersteund alle aansluitingen en geeft stroom tot 240W

Zo haal je die brede kop van de one-connect-cable gewoon weg.
Dit zou gewoon makkelijk standaard en compatibel met allerlei adapters/apparaten zijn .. :)
Jazco2nd @MPIU86867 januari 2025 15:35
Daar heb je helemaal geen Thunderbolt voor nodig want USB-C met Power Delivery 3.0 ondersteund al max 240W. Wel met de juiste lader en kabels.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 7 januari 2025 15:36]

MPIU8686
@Jazco2nd7 januari 2025 22:04
Daar heb je helemaal geen Thunderbolt voor nodig want USB-C met Power Delivery 3.0 ondersteund al max 240W. Wel met de juiste lader en kabels.
USB-C/Thunderbolt aansluiting .. ;)
AlphaWierie 7 januari 2025 13:45
Ik heb zelf de Frame 2022 versie en nogsteeds een prima TV. Ondersteund alles, werkt soepel en heeft een gigantische wauw factor in mijn woonkamer. Ik had zelf een kabelgootje in mijn muur gemaakt om de enkele kabel weg te werken maar Mooi om te lezen dat het nu volledig draadloos kan.

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