Samsung kondigt Pro-versie van The Frame-televisie aan

Samsung heeft op de CES een Pro-versie van zijn The Frame-televisie aangekondigd. Een belangrijk verschil met het reguliere model is de volledig draadloze verbinding tussen de One Connect-box en het scherm, waarbij alleen nog een stroomkabel nodig is.

De fabrikant implementeert voor het eerst local dimming in de The Frame-serie. In plaats van minileds achter het paneel te plaatsen, zoals gebruikelijk bij deze technologie, monteert Samsung de leds aan de onderzijde van het scherm. Het matte display blijft behouden om kunstwerken realistischer weer te geven.

De verversingssnelheid is daarnaast verhoogd van 120Hz naar 144Hz. Net als voorgaande modellen ondersteunt The Frame Pro geen Dolby Vision. Het scherm krijgt wel diverse AI-functies, waaronder Click to Search voor het herkennen van acteurs en locaties, en Samsung Food voor het identificeren van gerechten en bijbehorende recepten. Live Translate kan ondertiteling in real time vertalen naar zeven talen.

De verbinding met de One Connect-box werkt via Wi-Fi 7 en functioneert volgens Samsung tot op 10 meter afstand, ook door muren heen. Samsung brengt The Frame Pro in het voorjaar op de markt. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.