Drie unieke Lenovo-laptops op CES

Een uitnodiging van Lenovo op een beurs als de CES levert altijd vuurwerk op, en 2025 is zeker geen uitzondering. In de presentatie van niet meer dan een halfuur kwamen bijna dertig apparaten voorbij. Op vorige beurzen was er vaak wel één gek concept dat er duidelijk uitsprong, maar dat was in 2025 iets minder het geval. In plaats daarvan had Lenovo meerdere leuke apparaten meegenomen die bovendien ook daadwerkelijk in de winkels komen te liggen. In dit artikel stellen we de drie laptops aan je voor die ons het meest opvielen.

Lenovo Yoga Slim 9i: eerste laptop met camera achter het scherm

De Lenovo Yoga Slim 9i is, zoals de naam al zegt, een dunne en lichte laptop die grotendeels gemaakt is van aluminium. Het 14"-oledscherm heeft niet alleen bijzonder goede specificaties, zoals een 3840x2400-pixelresolutie, een 120Hz-refreshrate en een piekhelderheid van 750cd/m², maar ook een zeer smalle rand. Lenovo spreekt van een screen-to-bodyratio van 98 procent. Dat levert een bijna naadloze kijkervaring op, hoewel het in de praktijk opvalt dat de gekromde randen van het scherm de ronding van de schermklep net niet helemaal volgen.

Bij veel Lenovo-laptops van dit moment is de bovenste bezel in het midden breder om ruimte te bieden aan de webcam, maar bij de Yoga Slim 9i niet: het is 's werelds eerste laptop met een camera achter het scherm. Dergelijke camera's zagen we al bij smartphones, bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Z Fold6 of de ZTE Redmagic 10 Pro. Gelukkig lijkt de manier waarop Lenovo de camera heeft weten weg te werken meer op wat ZTE doet dan Samsung. Bij de Galaxy Z Fold6 zitten boven de camera veel minder pixels dan in de rest van het scherm, waardoor je hem toch nog vrij duidelijk ziet zitten. Bij de ZTE-toestellen en de Yoga Slim 9i loopt het scherm daadwerkelijk ononderbroken door en zie je de camera praktisch niet zitten. Wanneer je de webcam gebruikt, zie je hem overigens wel. Dan gaan de pixels boven de camera uit en komt er dus een zwart rondje in het scherm.

Webcambeeld Lenovo Yoga Slim 9i

De webcam van de Yoga Slim 9i heeft een resolutie van liefst 32 megapixel, waar resoluties van meer dan 5 megapixel voor laptopwebcams al heel bijzonder zijn. Toch is de beeldkwaliteit van het cameraatje in één woord belabberd. Vergelijk de foto hiernaast met die van de laptop hieronder: de kleuren van de Yoga Book 9i zijn flets, veel te paars en er ligt een lelijke waas over het beeld. Als je een foto maakt, gebruikt de camera zijn volledige 32-megapixelresolutie, maar het zou me niets verbazen als er VGA-webcams zijn die een nog scherper beeld vastleggen.

Voor wie op videocalls goed voor de dag wil komen, is de Yoga Slim 9i dus geen beste keus, maar in andere opzichten lijkt het een prima laptop te zijn geworden. We noemden al het mooie oledscherm en de stevige en compacte behuizing. Het toetsenbord met geïntegreerde vingerafdruklezer tikt lekker met zijn relatief lange travel van 1,5mm. Hoewel de bovenste bezel op het punt van de camera niet breder is, zit ter hoogte van de webcam wel een verdikking op de achterklep die de camerahardware herbergt. Dat designkenmerk van Lenovo-laptops is ook in het kader van toegankelijkheid behouden, zo legt een medewerker uit: op die manier til je het scherm makkelijk met één hand op. Opmerkelijk is dat de achterkant van de klep is gemaakt van glas. Dat ziet er mooi uit tot je de laptop langer dan vijf minuten hebt gebruikt, en het glimmende oppervlak vol zit met vette vegen. We vragen ons ook af hoe bestand het glas is tegen vallen en stoten; de medewerker kon niet bevestigen of Lenovo heeft gekozen voor een verstevigde glassoort zoals Gorilla Glass.

Binnenin zit een Intel Core Ultra-processor uit de Lunar Lake-serie, met maximaal de Core Ultra 7 258V, een 17W-processor met turbo naar 37W en een geïntegreerde 47Tops-npu. Er is maximaal 32GB Lpddr5x-ram aanwezig (dus gesoldeerd) en een maximaal 1TB-M.2-ssd die je kunt vervangen. De mooi afgeronde metalen zijkanten hebben slechts twee USB-C/Thunderbolt 4-poorten en we zijn benieuwd in hoeverre de 75Wh-accu in combinatie met het hoge-resolutieoledscherm voldoet voor een goede werktijd. De Yoga Slim 9i moet vanaf eind februari in de winkels liggen, met een vanafprijs van 2199 euro.

Webcambeeld Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition

Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition: smartphonesensor, exit 'nopje'

Het is alsof Lenovo heeft gedacht: als we een laptop uitbrengen met een erg slechte webcam, moet er ook een model zijn met juist heel goed beeld. Dat is de ThinkPad X9 Aura Edition, een laptop die beschikbaar komt met 14"- en 15"-scherm, en zou zijn voorzien van een sensor van smartphonekwaliteit. Welke sensor dat is, wordt helaas niet bekendgemaakt; wel dat de ThinkPad-divisie voor de webcam heeft samengewerkt met het team van Motorola, Lenovo’s smartphonedivisie. Als het gaat om kleur en dynamisch bereik mag het resultaat er best zijn, maar de scherpte van het beeld is beperkt in vergelijking met dat van een echte smartphonecamera. De resolutie is ook maar 8 megapixel, wat voor een laptop alsnog best veel is.

Het 'Aura' in de naam van de ThinkPad-laptop slaat op een stukje software waarin Lenovo allerlei voor laptopgebruikers belangrijke functionaliteit heeft verzameld, zoals de fabrikant op IFA vorig jaar uitlegde. Onderdeel van Aura is een AI-assistent genaamd AI Now, die lokaal op de laptop draait en onder meer documenten kan doorzoeken. Aura-laptops hebben bovendien een Intel-processor en dat geldt dus ook voor de ThinkPad X9 Aura Edition, die net als de Yoga Slim 9i hierboven een Lunar Lake-processor aan boord heeft. De Core Ultra 7 268V is ditmaal het topmodel. Die zestiencoreprocessor is nog wat hoger geklokt dan de Core Ultra 7 258V, maar verder vergelijkbaar. Je kunt hem configureren met tot 32GB gesoldeerd Lpddr5x-geheugen en een 2TB-M.2-ssd.

Opvallend afwezig bij de ThinkPad X9-laptop is de Trackpoint, het rode rubberen 'nopje' in het toetsenbord dat gebruikt kan worden om de muiscursor mee te bedienen. Bij ThinkPad-laptops die tot nu toe werden uitgebracht was dat een vast kenmerk. Lenovo zegt gebruikers meer keuze te willen geven door ook eens een ThinkPad zonder TrackPoint uit te brengen. Voor wie daar juist wel fan van is, is het goed nieuws dat de ThinkPad X9 niet het einde van het 'nopje' betekent. Het toetsenbord met zijn afgeschuinde keycaps tikt zoals het een ThinkPad betaamt lekker, al valt op dat er wat minder travel aanwezig is dan bij de Yoga Slim 9i hierboven. Wellicht vanwege de dunne vormgeving heeft Lenovo gekozen voor een haptisch touchpad, dat je dus niet echt kunt indrukken.

Ook de rest van de behuizing van de ThinkPad X9 Aura Edition doet niet erg 'ThinkPad-achtig' aan, afgezien van het rode ledje in het ThinkPad-logo op de kap. De zakelijke laptops hebben normaal gesproken een soortgelijk ontwerp, maar de X9 ziet er eerder uit als een luxe consumentenlaptop, met een erg dunne behuizing van stevig, zilvergrijs aluminium. Om daar toch actieve koeling in te kunnen verwerken, heeft Lenovo een list verzonnen in de vorm van het 'Engine Bay'-ontwerp: aan de onderkant zit over de gehele breedte van de behuizing een dikker gedeelte met daarin de twee fans. Aan de uiteinden van de Bay zitten ook de poorten. Op het 14"-model zijn dat twee USB-C/Thunderbolt 4-poorten, een HDMI 2.1-poort (met HDMI 2.0-snelheid) en een koptelefoonaansluiting; op het 15"-model krijg je er ook nog een 10Gbit/s-USB-A-poort bij. Zowel de 14"- als 15"-versie kunnen worden voorzien van een oledscherm met 2880x1800 pixels en 120Hz-refreshrate.

De Lenovo X9 14 en 15 Aura-laptops worden in februari uitgebracht. De 14"-variant heeft een adviesprijs exclusief BTW vanaf 1549 euro, terwijl het 15"-model beschikbaar komt vanaf 1689 euro exclusief BTW. Inclusief belasting zou dat uitkomen op respectievelijk 1874 euro en 2044 euro.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6: uitrolscherm wordt daadwerkelijk uitgebracht

Bijna twee jaar geleden stond Lenovo op de MWC met zijn Rollable Concept, een laptop met een uitrolbaar oledscherm dat kan uitvouwen tot een extra hoog display. Dat was nog een prototype met de bijbehorende problemen. De touchpad werkte niet, de laptop kon omvallen als het scharnier te ver openstond en het mechanisme hield het maar een paar duizend keer vol. Blijkbaar hebben de ingenieurs van Lenovo alle problemen opgelost, want de ThinkBook Plus Gen 6 met uitrolscherm die Lenovo deze CES laat zien, zal binnenkort daadwerkelijk in de winkels komen te liggen.

Zoals bij het proefmodel op de MWC ziet de ThinkBook Plus Gen 6 met het scherm dichtgeklapt er redelijk normaal uit. Vergeleken met een gemiddelde notebook zijn de schermranden wel iets breder. De schermverhouding is bijzonder: dichtgeklapt heeft het paneel een diagonaal van 14" en een resolutie van 2000x1600 pixels, wat een schermverhouding van 5:4 oplevert, vergelijkbaar met een oude crt-monitor en nog vierkanter dan de 3:2-verhouding van de Microsoft Surface Laptop 7. Uitgeklapt krijg je een 16,7"-scherm met 2000x2350 pixels, wat zo'n 50 procent extra werkruimte oplevert. Opvallend is dat Windows een schermresolutie van 2000x2664 pixels laat zien. Uitgerold blijft er waarschijnlijk een stukje scherm achter onder het toetsenbord, wat ook bij het conceptmodel al zo was.

Wat kun je met die extra ruimte? Twee vensters boven elkaar zetten is de logische manier van werken, maar Lenovo heeft ook nog een soort widgetbalk toegevoegd die je kunt oproepen met een druk op een van de functietoetsen. Die kan overigens ook worden getoond met het scherm in de 'normale' positie, maar dan is er erg weinig ruimte voor andere vensters. Bij het omschakelen tussen de twee standen presenteert het scherm zich aan Windows als een display met de andere resolutie, een beetje alsof je een andere monitor op het apparaat aansluit, waarbij het OS een poging doet om vensters op eenzelfde manier in het gelid te schikken. Ik kan me voorstellen dat dit problemen zal opleveren als je veel vensters tegelijkertijd open hebt.

Waar je het scherm bij het demomodel op de MWC met een klein schuifje aan de zijkant in beweging kon zetten, is die functie bij het uiteindelijke model toegewezen aan een van de functietoetsen. Je kunt het scherm bovendien openen met handgebaren, zo demonstreert een medewerker. Het werkt echter zo omslachtig dat het onwaarschijnlijk is dat veel mensen die mogelijkheid zullen gebruiken.

Het openen of sluiten van het scherm duurt een seconde of tien. Het motortje is duidelijk hoorbaar. Op de demomodellen gaat het openen van het scherm gepaard met een muziekje en een filmpje om het overschakelen van het scherm te verbergen, wat gelukkig op winkelmodellen kan worden uitgeschakeld. Volgens Lenovo moet het mechaniek minstens 20.000 keer kunnen uitrollen, waarbij het scherm 30.000 keer kan worden dichtgeklapt (in ingerolde toestand, omdat het scherm moet meebuigen met de laptop als je hem sluit). Dat lijkt weinig en is veel minder dan bij vouwbare smartphones, waarvan fabrikanten beloven dat het mechaniek honderdduizenden vouwbewegingen aankan. Aan de andere kant zal de oprolfunctie waarschijnlijk ook minder vaak worden gebruikt. Bij dagelijks viermaal open- en dichtklappen van de laptop, bereik je na een jaar pas 3000 vouwbewegingen.

Ik had van te voren mijn twijfels of de laptop stabiel zou blijven staan als je het scherm openzette. Lenovo lijkt dat goed opgelost te hebben: natuurlijk 'wappert' het scherm uitgerold wat makkelijker heen en weer dan in de reguliere stand, maar de laptop lijkt niet gemakkelijk te kunnen omvallen. Het scharnier kan niet heel ver open. Bij vouwbare smartphones is er in het midden van het scherm vaak een duidelijke vouw te zien. Bij een uitrolbaar scherm heb je dat niet, maar het paneel van de ThinkBook Plus Gen 6 is aan de onderkant, voor het gedeelte dat uitrolt, niet volledig vlak. Onder een hoek zie je in het licht wat kleine bobbels. Als ik het laptopscherm van voren bekijk, valt me dat niet op.

Toen ik Lenovo op de MWC sprak over het Rollable Concept, zei een medewerker nog dat er in het uiteindelijke winkelmodel een voorziening zou worden ingebouwd om te voorkomen dat je het apparaat sluit met het scherm open. Dat is niet het geval, zoals te zien op de foto's hieronder. Hoewel het ontwerpteam volgens een medewerker wel heeft nagedacht over de mogelijkheid om het scherm snel te laten intrekken als je het sluit, net als de smartphones met uitschuifbare cameraatjes van een jaar of vijf geleden, heeft het team daar uiteindelijk van afgezien. De motor in de ThinkBook Plus Gen 6 is te traag om het scherm heel snel in te rollen. Wanneer je het scherm uitgerold dichtklapt, komt het bovendien niet in contact met de behuizing, dus kwaad kan het niet.

De behuizing van de ThinkBook Plus Gen 6 ziet er verder wat minder bijzonder uit dan de twee eerdergenoemde laptops en is relatief dik. Het scherm moet onder het toetsenbord kunnen doorschuiven en ook de motortjes hebben extra ruimte nodig, zoals al bleek bij het proefmodel. Dat gaat ten koste van de poorten: ondanks de brede zijkant zijn er slechts twee Thunderbolt 4-poorten en een 3,5mm-jack aanwezig. Net als de ThinkPad X9 is een haptische touchpad aanwezig om ruimte te besparen. Ook dit apparaat is voorzien van een Lunar Lake-processor uit de Intel Core 200-serie, maximaal een 1TB-ssd en 32GB gesoldeerd werkgeheugen.

De ThinkBook Plus Gen 6 zou in augustus in de winkels moeten liggen. Het apparaat heeft een startprijs van 2799 euro exclusief BTW, inclusief belasting is dat 3387 euro.