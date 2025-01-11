Door Friso Weijers

Redacteur

Feedback • 11-01-2025 06:00 37

Drie unieke Lenovo-laptops op CES

Van uitrolscherm tot bijzondere camera

11-01-2025 • 06:00

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Drie Lenovo-laptops

Een uitnodiging van Lenovo op een beurs als de CES levert altijd vuurwerk op, en 2025 is zeker geen uitzondering. In de presentatie van niet meer dan een halfuur kwamen bijna dertig apparaten voorbij. Op vorige beurzen was er vaak wel één gek concept dat er duidelijk uitsprong, maar dat was in 2025 iets minder het geval. In plaats daarvan had Lenovo meerdere leuke apparaten meegenomen die bovendien ook daadwerkelijk in de winkels komen te liggen. In dit artikel stellen we de drie laptops aan je voor die ons het meest opvielen.

Lenovo Yoga Slim 9i: eerste laptop met camera achter het scherm

De Lenovo Yoga Slim 9i is, zoals de naam al zegt, een dunne en lichte laptop die grotendeels gemaakt is van aluminium. Het 14"-oledscherm heeft niet alleen bijzonder goede specificaties, zoals een 3840x2400-pixelresolutie, een 120Hz-refreshrate en een piekhelderheid van 750cd/m², maar ook een zeer smalle rand. Lenovo spreekt van een screen-to-bodyratio van 98 procent. Dat levert een bijna naadloze kijkervaring op, hoewel het in de praktijk opvalt dat de gekromde randen van het scherm de ronding van de schermklep net niet helemaal volgen.

Lenovo Yoga Slim 9iLenovo Yoga Slim 9iLenovo Yoga Slim 9iLenovo Yoga Slim 9i

Bij veel Lenovo-laptops van dit moment is de bovenste bezel in het midden breder om ruimte te bieden aan de webcam, maar bij de Yoga Slim 9i niet: het is 's werelds eerste laptop met een camera achter het scherm. Dergelijke camera's zagen we al bij smartphones, bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Z Fold6 of de ZTE Redmagic 10 Pro. Gelukkig lijkt de manier waarop Lenovo de camera heeft weten weg te werken meer op wat ZTE doet dan Samsung. Bij de Galaxy Z Fold6 zitten boven de camera veel minder pixels dan in de rest van het scherm, waardoor je hem toch nog vrij duidelijk ziet zitten. Bij de ZTE-toestellen en de Yoga Slim 9i loopt het scherm daadwerkelijk ononderbroken door en zie je de camera praktisch niet zitten. Wanneer je de webcam gebruikt, zie je hem overigens wel. Dan gaan de pixels boven de camera uit en komt er dus een zwart rondje in het scherm.

Webcambeeld Lenovo Yoga Slim 9i
Webcambeeld Lenovo Yoga Slim 9i

De webcam van de Yoga Slim 9i heeft een resolutie van liefst 32 megapixel, waar resoluties van meer dan 5 megapixel voor laptopwebcams al heel bijzonder zijn. Toch is de beeldkwaliteit van het cameraatje in één woord belabberd. Vergelijk de foto hiernaast met die van de laptop hieronder: de kleuren van de Yoga Book 9i zijn flets, veel te paars en er ligt een lelijke waas over het beeld. Als je een foto maakt, gebruikt de camera zijn volledige 32-megapixelresolutie, maar het zou me niets verbazen als er VGA-webcams zijn die een nog scherper beeld vastleggen.

Voor wie op videocalls goed voor de dag wil komen, is de Yoga Slim 9i dus geen beste keus, maar in andere opzichten lijkt het een prima laptop te zijn geworden. We noemden al het mooie oledscherm en de stevige en compacte behuizing. Het toetsenbord met geïntegreerde vingerafdruklezer tikt lekker met zijn relatief lange travel van 1,5mm. Hoewel de bovenste bezel op het punt van de camera niet breder is, zit ter hoogte van de webcam wel een verdikking op de achterklep die de camerahardware herbergt. Dat designkenmerk van Lenovo-laptops is ook in het kader van toegankelijkheid behouden, zo legt een medewerker uit: op die manier til je het scherm makkelijk met één hand op. Opmerkelijk is dat de achterkant van de klep is gemaakt van glas. Dat ziet er mooi uit tot je de laptop langer dan vijf minuten hebt gebruikt, en het glimmende oppervlak vol zit met vette vegen. We vragen ons ook af hoe bestand het glas is tegen vallen en stoten; de medewerker kon niet bevestigen of Lenovo heeft gekozen voor een verstevigde glassoort zoals Gorilla Glass.

Lenovo Yoga Slim 9iLenovo Yoga Slim 9i
Lenovo Yoga Slim 9iLenovo Yoga Slim 9iLenovo Yoga Slim 9i

Binnenin zit een Intel Core Ultra-processor uit de Lunar Lake-serie, met maximaal de Core Ultra 7 258V, een 17W-processor met turbo naar 37W en een geïntegreerde 47Tops-npu. Er is maximaal 32GB Lpddr5x-ram aanwezig (dus gesoldeerd) en een maximaal 1TB-M.2-ssd die je kunt vervangen. De mooi afgeronde metalen zijkanten hebben slechts twee USB-C/Thunderbolt 4-poorten en we zijn benieuwd in hoeverre de 75Wh-accu in combinatie met het hoge-resolutieoledscherm voldoet voor een goede werktijd. De Yoga Slim 9i moet vanaf eind februari in de winkels liggen, met een vanafprijs van 2199 euro.

Webcambeeld Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition
Webcambeeld Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition

Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition: smartphonesensor, exit 'nopje'

Het is alsof Lenovo heeft gedacht: als we een laptop uitbrengen met een erg slechte webcam, moet er ook een model zijn met juist heel goed beeld. Dat is de ThinkPad X9 Aura Edition, een laptop die beschikbaar komt met 14"- en 15"-scherm, en zou zijn voorzien van een sensor van smartphonekwaliteit. Welke sensor dat is, wordt helaas niet bekendgemaakt; wel dat de ThinkPad-divisie voor de webcam heeft samengewerkt met het team van Motorola, Lenovo’s smartphonedivisie. Als het gaat om kleur en dynamisch bereik mag het resultaat er best zijn, maar de scherpte van het beeld is beperkt in vergelijking met dat van een echte smartphonecamera. De resolutie is ook maar 8 megapixel, wat voor een laptop alsnog best veel is.

Het 'Aura' in de naam van de ThinkPad-laptop slaat op een stukje software waarin Lenovo allerlei voor laptopgebruikers belangrijke functionaliteit heeft verzameld, zoals de fabrikant op IFA vorig jaar uitlegde. Onderdeel van Aura is een AI-assistent genaamd AI Now, die lokaal op de laptop draait en onder meer documenten kan doorzoeken. Aura-laptops hebben bovendien een Intel-processor en dat geldt dus ook voor de ThinkPad X9 Aura Edition, die net als de Yoga Slim 9i hierboven een Lunar Lake-processor aan boord heeft. De Core Ultra 7 268V is ditmaal het topmodel. Die zestiencoreprocessor is nog wat hoger geklokt dan de Core Ultra 7 258V, maar verder vergelijkbaar. Je kunt hem configureren met tot 32GB gesoldeerd Lpddr5x-geheugen en een 2TB-M.2-ssd.

Lenovo Thinkpad X9 Aura EditionLenovo Thinkpad X9 Aura EditionLenovo Thinkpad X9 Aura EditionLenovo Thinkpad X9 Aura Edition

Opvallend afwezig bij de ThinkPad X9-laptop is de Trackpoint, het rode rubberen 'nopje' in het toetsenbord dat gebruikt kan worden om de muiscursor mee te bedienen. Bij ThinkPad-laptops die tot nu toe werden uitgebracht was dat een vast kenmerk. Lenovo zegt gebruikers meer keuze te willen geven door ook eens een ThinkPad zonder TrackPoint uit te brengen. Voor wie daar juist wel fan van is, is het goed nieuws dat de ThinkPad X9 niet het einde van het 'nopje' betekent. Het toetsenbord met zijn afgeschuinde keycaps tikt zoals het een ThinkPad betaamt lekker, al valt op dat er wat minder travel aanwezig is dan bij de Yoga Slim 9i hierboven. Wellicht vanwege de dunne vormgeving heeft Lenovo gekozen voor een haptisch touchpad, dat je dus niet echt kunt indrukken.

Ook de rest van de behuizing van de ThinkPad X9 Aura Edition doet niet erg 'ThinkPad-achtig' aan, afgezien van het rode ledje in het ThinkPad-logo op de kap. De zakelijke laptops hebben normaal gesproken een soortgelijk ontwerp, maar de X9 ziet er eerder uit als een luxe consumentenlaptop, met een erg dunne behuizing van stevig, zilvergrijs aluminium. Om daar toch actieve koeling in te kunnen verwerken, heeft Lenovo een list verzonnen in de vorm van het 'Engine Bay'-ontwerp: aan de onderkant zit over de gehele breedte van de behuizing een dikker gedeelte met daarin de twee fans. Aan de uiteinden van de Bay zitten ook de poorten. Op het 14"-model zijn dat twee USB-C/Thunderbolt 4-poorten, een HDMI 2.1-poort (met HDMI 2.0-snelheid) en een koptelefoonaansluiting; op het 15"-model krijg je er ook nog een 10Gbit/s-USB-A-poort bij. Zowel de 14"- als 15"-versie kunnen worden voorzien van een oledscherm met 2880x1800 pixels en 120Hz-refreshrate.

Lenovo Thinkpad X9 Aura EditionLenovo Thinkpad X9 Aura EditionLenovo Thinkpad X9 Aura EditionLenovo Thinkpad X9 Aura Edition

De Lenovo X9 14 en 15 Aura-laptops worden in februari uitgebracht. De 14"-variant heeft een adviesprijs exclusief BTW vanaf 1549 euro, terwijl het 15"-model beschikbaar komt vanaf 1689 euro exclusief BTW. Inclusief belasting zou dat uitkomen op respectievelijk 1874 euro en 2044 euro.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6: uitrolscherm wordt daadwerkelijk uitgebracht

Bijna twee jaar geleden stond Lenovo op de MWC met zijn Rollable Concept, een laptop met een uitrolbaar oledscherm dat kan uitvouwen tot een extra hoog display. Dat was nog een prototype met de bijbehorende problemen. De touchpad werkte niet, de laptop kon omvallen als het scharnier te ver openstond en het mechanisme hield het maar een paar duizend keer vol. Blijkbaar hebben de ingenieurs van Lenovo alle problemen opgelost, want de ThinkBook Plus Gen 6 met uitrolscherm die Lenovo deze CES laat zien, zal binnenkort daadwerkelijk in de winkels komen te liggen.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6Lenovo ThinkBook Plus Gen 6

Zoals bij het proefmodel op de MWC ziet de ThinkBook Plus Gen 6 met het scherm dichtgeklapt er redelijk normaal uit. Vergeleken met een gemiddelde notebook zijn de schermranden wel iets breder. De schermverhouding is bijzonder: dichtgeklapt heeft het paneel een diagonaal van 14" en een resolutie van 2000x1600 pixels, wat een schermverhouding van 5:4 oplevert, vergelijkbaar met een oude crt-monitor en nog vierkanter dan de 3:2-verhouding van de Microsoft Surface Laptop 7. Uitgeklapt krijg je een 16,7"-scherm met 2000x2350 pixels, wat zo'n 50 procent extra werkruimte oplevert. Opvallend is dat Windows een schermresolutie van 2000x2664 pixels laat zien. Uitgerold blijft er waarschijnlijk een stukje scherm achter onder het toetsenbord, wat ook bij het conceptmodel al zo was.

Wat kun je met die extra ruimte? Twee vensters boven elkaar zetten is de logische manier van werken, maar Lenovo heeft ook nog een soort widgetbalk toegevoegd die je kunt oproepen met een druk op een van de functietoetsen. Die kan overigens ook worden getoond met het scherm in de 'normale' positie, maar dan is er erg weinig ruimte voor andere vensters. Bij het omschakelen tussen de twee standen presenteert het scherm zich aan Windows als een display met de andere resolutie, een beetje alsof je een andere monitor op het apparaat aansluit, waarbij het OS een poging doet om vensters op eenzelfde manier in het gelid te schikken. Ik kan me voorstellen dat dit problemen zal opleveren als je veel vensters tegelijkertijd open hebt.

Waar je het scherm bij het demomodel op de MWC met een klein schuifje aan de zijkant in beweging kon zetten, is die functie bij het uiteindelijke model toegewezen aan een van de functietoetsen. Je kunt het scherm bovendien openen met handgebaren, zo demonstreert een medewerker. Het werkt echter zo omslachtig dat het onwaarschijnlijk is dat veel mensen die mogelijkheid zullen gebruiken.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6Lenovo ThinkBook Plus Gen 6Lenovo ThinkBook Plus Gen 6Lenovo ThinkBook Plus Gen 6

Het openen of sluiten van het scherm duurt een seconde of tien. Het motortje is duidelijk hoorbaar. Op de demomodellen gaat het openen van het scherm gepaard met een muziekje en een filmpje om het overschakelen van het scherm te verbergen, wat gelukkig op winkelmodellen kan worden uitgeschakeld. Volgens Lenovo moet het mechaniek minstens 20.000 keer kunnen uitrollen, waarbij het scherm 30.000 keer kan worden dichtgeklapt (in ingerolde toestand, omdat het scherm moet meebuigen met de laptop als je hem sluit). Dat lijkt weinig en is veel minder dan bij vouwbare smartphones, waarvan fabrikanten beloven dat het mechaniek honderdduizenden vouwbewegingen aankan. Aan de andere kant zal de oprolfunctie waarschijnlijk ook minder vaak worden gebruikt. Bij dagelijks viermaal open- en dichtklappen van de laptop, bereik je na een jaar pas 3000 vouwbewegingen.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6

Ik had van te voren mijn twijfels of de laptop stabiel zou blijven staan als je het scherm openzette. Lenovo lijkt dat goed opgelost te hebben: natuurlijk 'wappert' het scherm uitgerold wat makkelijker heen en weer dan in de reguliere stand, maar de laptop lijkt niet gemakkelijk te kunnen omvallen. Het scharnier kan niet heel ver open. Bij vouwbare smartphones is er in het midden van het scherm vaak een duidelijke vouw te zien. Bij een uitrolbaar scherm heb je dat niet, maar het paneel van de ThinkBook Plus Gen 6 is aan de onderkant, voor het gedeelte dat uitrolt, niet volledig vlak. Onder een hoek zie je in het licht wat kleine bobbels. Als ik het laptopscherm van voren bekijk, valt me dat niet op.

Toen ik Lenovo op de MWC sprak over het Rollable Concept, zei een medewerker nog dat er in het uiteindelijke winkelmodel een voorziening zou worden ingebouwd om te voorkomen dat je het apparaat sluit met het scherm open. Dat is niet het geval, zoals te zien op de foto's hieronder. Hoewel het ontwerpteam volgens een medewerker wel heeft nagedacht over de mogelijkheid om het scherm snel te laten intrekken als je het sluit, net als de smartphones met uitschuifbare cameraatjes van een jaar of vijf geleden, heeft het team daar uiteindelijk van afgezien. De motor in de ThinkBook Plus Gen 6 is te traag om het scherm heel snel in te rollen. Wanneer je het scherm uitgerold dichtklapt, komt het bovendien niet in contact met de behuizing, dus kwaad kan het niet.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6Lenovo ThinkBook Plus Gen 6

De behuizing van de ThinkBook Plus Gen 6 ziet er verder wat minder bijzonder uit dan de twee eerdergenoemde laptops en is relatief dik. Het scherm moet onder het toetsenbord kunnen doorschuiven en ook de motortjes hebben extra ruimte nodig, zoals al bleek bij het proefmodel. Dat gaat ten koste van de poorten: ondanks de brede zijkant zijn er slechts twee Thunderbolt 4-poorten en een 3,5mm-jack aanwezig. Net als de ThinkPad X9 is een haptische touchpad aanwezig om ruimte te besparen. Ook dit apparaat is voorzien van een Lunar Lake-processor uit de Intel Core 200-serie, maximaal een 1TB-ssd en 32GB gesoldeerd werkgeheugen.

De ThinkBook Plus Gen 6 zou in augustus in de winkels moeten liggen. Het apparaat heeft een startprijs van 2799 euro exclusief BTW, inclusief belasting is dat 3387 euro.

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Reacties (37)

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Napo 11 januari 2025 13:59
Wat zou ik toch graag weer laptops zien waar een privacy shutter ( in goed Nederlands ) weer ingebakken zit. Fysiek dus en niet via een optie in software van de fabrikant. En ja, dat werkt niet heel goed samen met Microsoft Hello maar dat zie ik niet direct als een onoverkomelijk nadeel.
xFeverr @Napo11 januari 2025 15:52
Mijn zakelijke HP ZBook Firefly heeft een schuifje (heel erg klein, je ziet hem bijna niet, maar voelt hem wel als je weet waar hij zit) en heeft ook Windows Hello. Ze bestaan dus wel.
P_Tingen @xFeverr13 januari 2025 11:26
Ik heb ook zo'n laptop en als dat piepkleine schuifje per ongeluk dichtgaat, kun je erg lang zoeken waarom Windows Hello je ineens niet meer herkent, kan ik je uit eerste hand vertellen :+
Sebazzz @Napo11 januari 2025 16:10
Zakelijke notebooks hebben dat wel vaak, zoals mijn Lenovo P1. Maar, in alle eerlijkheid, zal een partij zich veel meer interesseren in wat er op je microfoon te horen is dan hoe jij geconcentreerd naar je scherm kijkt.

[Reactie gewijzigd door Sebazzz op 11 januari 2025 16:11]

SirLenncelot 11 januari 2025 08:16
Ik had verwacht dat de camera dan ook midden in het scherm zou zitten zodat je ogen daarop gefocust zijn in beeld ipv dat iedereen naar elkaars voorhoofd lijkt te kijken. Bovenaan het scherm voelt toch eigenlijk alsof het weinig toevoegt behalve soms een kleinere bezel.
FurrBeast @SirLenncelot11 januari 2025 09:41
Precies dit ja.
Dat is toch wel iets wat écht een waardevolle toevoeging is. Het is vaak wel de connectie die je mist tijdens een videocall.
DrVic @FurrBeast12 januari 2025 01:31
Is dat niets iets wat softwarematig te corrigeren zou moeten zijn?
P_Tingen @DrVic13 januari 2025 11:24
Jazeker, Nvidia heeft dit al:
nieuws: Nvidia-AI-livestreamtool past ogen van spreker aan alsof ze in camera...
Praetextatus @P_Tingen13 januari 2025 19:51
Mijn Samsung book3 ultra heeft dit ook. Werkt niet altijd even goed, maar soms wel
WillySis @FurrBeast11 januari 2025 20:10
Ik doe heel vaak video calls en het is vaak wel even wennen aan de manieren hoe de mensen over of langs heen kijken. Zeker bij mensen die achter een groot scherm met een losse camera zitten. Een camera midden achter het scherm zou dan zeker een prettige oplossing zijn.
Als ik thuis achter de desktop zit, heb ik de webcam meestal onder het scherm staan. Dan kijk ik de mensen tenminste nog netjes aan als ik ondertussen aantekeningen maak.
harley 11 januari 2025 07:31
Met onder het scherm dacht ik dus ook echt fysiek op het laagste punt "onder het scherm"
Ze hadden dit beter achter het scherm kunnen noemen, was in mijn ogen duidelijker geweest.
Auteurdeepvreezo Redacteur @harley11 januari 2025 07:40
Dat is geen gek idee, ik heb het aangepast.
Sander @harley11 januari 2025 15:26
Dat onderop het scherm had Dell een generatie, dat gaf echt zo’n ongelofelijk waardeloze camera angle…
heian 11 januari 2025 09:32
Ik wil eerst de onafhankelijke reviews zien over de batterij duur. Vaak lees ik dat die tegenvalt. Helemaal onder Linux.
teacup
11 januari 2025 10:01
De profilering van de bodem in de ThinkPad X9 Aura trok ook mijn aandacht. Daarbij denk ik dan met minder materiaaldikte een relatief stijf oppervlak maken. Ik vermoed dat door de verdikking voor de koelers Lenovo zich toch al kon permitteren wat meer ruimte te pakken voor die bodem structuur. Ik verwacht dat die profilering ook heeft bijgedragen aan de algemene indruk dat de behuizing stijf/stevig is.

Ik moedig dit soort ontwikkelingen als het gebruik van profilering aan omdat hierdoor het laptopgewicht nog wat omlaag kan. Ik zal niet de enige zijn die meer let op gewicht dan op dikte bij de aankoop van mobiele hardware.
Pokemoneuro 13 januari 2025 10:05
Zijn dat nou ThinkPads zonder nipple? Jammer hoor...
Terr-E 16 januari 2025 11:01
Drie unieke Lenovo-laptops, maar niet 1 met een AMD chip?
Da's toch wel een beetje teleurstellend, zeker met alle aankondigingen van nieuwe AMD producten op diezelfde CES. Strix Halo, Krackan Point, Fire Range, and Hawk Point Refresh, om nog maar te zwijgen van het karige aanbod van de (eerder uitgebrachte) Strix Point laptops.
The Zep Man
11 januari 2025 07:09
Bij veel Lenovo-laptops van dit moment is de bovenste bezel in het midden breder om ruimte te bieden aan de webcam, maar bij de Yoga Slim 9i niet: het is 's werelds eerste laptop met een camera onder het scherm.
Asus was eerder
Dell was eerder
Medion was eerder, gereviewed op T.net

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 11 januari 2025 07:21]

24hourpartypal @The Zep Man11 januari 2025 07:14
Volgens mij is dit onder het scherm zoals je dat ook op telefoons hebt. Dat staat verder ook duidelijk in het artikel...
Loller1 @The Zep Man11 januari 2025 07:53
Als je het artikel gelezen had, of zelfs überhaupt naar de plaatjes had gekeken, dan had je dat de moeite kunnen besparen…
MarcoC 11 januari 2025 10:18
Ik vind de prijzen enorm hoog. Een X9 met 16GB kost €1874 incl. BTW. Dat is duurder dan een MacBook, terwijl deze laptop zich nog helemaal niet bewezen heeft op het gebied van performance, bouwkwaliteit en levensduur.
Blokker_1999 @MarcoC11 januari 2025 11:28
Dus de volgende keer dat Apple met een nieuwe macbook afkomt kunnen we zeggen dat de prijzen enorm hoog zijn, dat het duurder is dan de gemiddelde Windows laptop en dat die Windows laptop sowieso de betere koop is daar de nieuwe macbook zich nog niet bewezen heeft?

Dus jij koopt alleen maar oudere producten dan, neem ik aan. Zodat je zeker bent dat het gemiddelde toestel misschien minder goede specs heeft dan wat high-end vandaag heeft, maar dat het wel bewezen is in de hoop dat je minder kans hebt op defecten?
MarcoC @Blokker_199911 januari 2025 20:59
Dat klopt inderdaad, de vorige reeks MacBooks waren niet betrouwbaar: kapotte toetsenborden, veel fangeluid, korte accuduur, etc. De M-series MacBooks zijn dat wel en hebben een ruimschoots track record. Ze zijn duur, maar hebben zich wel bewezen.

Lenovo heeft heel veel hits and misses (meestal misses), dus van tevoren weet je niet wat je kunt verwachten qua levensduur/bouwkwaliteit. Dan vind ik meer dan 1800 euro voor een laptop met slechts 16GB RAM erg veel.

Ik maak de vergelijking met Apple omdat MacBooks vaak als "duur" beschouwd worden. Dan vind ik het wonderbaarlijk dat een laptop als de X9 bijna 50% duurder is zonder dat duidelijk is waarin deze laptop zich onderscheidt.
lenwar
@Sjah11 januari 2025 11:50
offtopic:
Je bent zelf yuppie-zooi!!


Laptops (en PCs) van Apple worden zeker niet alleen/voornamelijk door yuppen (Young Urban People - (Jongvolwassenen met een stads leven, zonder kinderen, twee banen en dus een ruim budget hebben) gebruikt.

Maar goed. Ik kan me ook niet echt vinden in @MarcoC z'n opmerking. Lenovo heeft prima ervaring met het bouwen van goede laptops. Dit specifieke model moet zich natuurlijk bewijzen, maar dat moet iedere laptop van Apple ook.

Dit gezegd hebbende vind ik beide teveel geld voor wat je er voor krijgt.
teacup
@lenwar11 januari 2025 12:53
Thinkpads zijn laptops waar je 10 jaar plezier van kan hebben. Als je die insteek hebt (er 10 jaar mee willen doen) dan nuanceert zo'n prijs zich ook wel weer wat. Misschien leeft een lange gebruiksduur op tweakers nog wat minder omdat de focus op een site als tweakers ligt op de nieuwste en snelste hardware.

Doet natuurlijk niet af aan het gegeven dat er ook een hoop mensen dit uitgeven en dan na een jaar of drie iets anders kopen.

[Reactie gewijzigd door teacup op 11 januari 2025 13:42]

lenwar
@teacup11 januari 2025 13:40
De laptops van Apple en Lenovo (van deze prijsklasse) gaan inderdaad, met redelijke zekerheid (en wat mazzel, want alles kan stuk) makkelijk 10 jaar mee.

Echter: In de huidige tijd, zien we dat laptops van 1100-1300 euro ook zo lang mee kunnen. De hardware-eisen (qua performance) voor dagelijkse zaken stijgt al jaren niet hard meer. (zie het geklaag over de vereisten van Windows 11. Heel veel Windows 10 computers voldoen nog qua performance, alleen is de architectuur niet 'modern' genoeg (volgens Microsoft - De discussie zelf even in het midden gelaten.)

Vroeger was dit anders. Toen was een computer na een jaartje of vijf 'oud', tenzij je vijf jaar geleden een bovensegment (alles boven middensegment in elk geval. Niet per se 'vlaggenschepen'), dan kon je er redelijkerwijs langer mee doen.

Dus als de specificaties van de hardware voor je gebruik voldoen (want dit soort laptops zijn natuurlijk wel echt krachtpatsers), kun je net zo goed een apparaat van 1100-1300 kopen en daar doe je dan ook heel lang mee.
WillySis @lenwar11 januari 2025 20:28
Of deze laptops over 10 jaar nog goed mee kunnen betwijfel ik. De AI storm die we nu meemaken neemt ons aardig wat werk uit handen, maar kost wel veel verwerkingskracht.

De eisen die programma's stellen nemen zeker nog steeds toe. Voor tekst gebaseerde werkzaamheden valt dat inderdaad mee, maar voor grafische bewerkingen en games gaan de systeem eisen nog steeds omhoog. Windows zelf vraagt ook steeds modernere software om soepel te kunnen draaien al zijn de stappen bij lange na niet zo groot als voor Windows 10.
teacup
@lenwar11 januari 2025 14:05
Het kan zijn dat wat dat betreft het veld "democratiseert". Er even vanuit gaande dat je hiermee een punt hebt moeten pro laptops het dan hebben van degelijkheid in behuizing, gerief en gebruiksgemak. Dit zijn, afgezien van kuiltjes in toetsen, best subjectieve criteria. Als ik mijzelf na ga dan wordt bij mij veel van de beslissing van de hardware bepaald door toetsenbord, touchpad, scherm en degelijkheid behuizing. Argumenten die zich lastig laten reviewen vrees ik. De hardware in het apparaat overconfigureer ik (met het oog op die levensduur).

Ik ben de kwaliteit van die apparaten (~Thinkpad) gaan waarderen in het gebruik en kan vooralsnog het geld ervoor uitgeven. Dan is zo'n beslissing niet zo moeilijk. Heb je dat referentiekader niet dan is het lastiger om tot de aankoop van een dergelijk apparaat over te gaan. Het is wat dat betreft alleen maar heel mooi dat mensen met een minder groot budget ook langer met hun spullen kunnen doen. Misschien zien we hier ook het volwassen worden van de laptop als concept. Als ik nog aan mijn eerste 3-spindle Dell Inspiron 5000 laptop stoeptegel denk :+
lenwar
@teacup11 januari 2025 15:55
Ik snap uiteraard wat je bedoelt.
Het is prima te reviewen overigens, alleen is het niet sexy. Reviewers praten elkaar bijna allemaal na. Ze kijken naar specs, hoe 'kikkend' het beeld er uit ziet enz. Dit maakt ook dat de we kinderlijke opmerkingen krijgen zoals @Sjah deed. Reviewers zijn veelal bedrijven/individuën die het voor het geld doen. (niets mis mee). Dit betekent echter dat ze op een bepaalde manier moeten reviewen. Hoe fantastisch een trackpad is, of hoe fantastisch het toetsenbord is, is prima te reviewen. Er zit uiteraard ook een factor gevoel bij, maar objectief gezien, zijn de trackpads van Apple laptops fantastisch te noemen. (mede door de software.)

Ik vind persoonlijk MacOS een verschrikking om mee te werken. (Ligt aan mij. Veel mensen vinden Windows vervelend, wat ik fijn vind werken. Hoeven we geen discussie over te voeren.) Mijn vrouw zweert juist bij MacOS (al doende weet ik, dat ik het niet fijn vindt, want ik gebruik het wel zo nu en dan.) De laptops van Apple die ik over de jaren in m'n handen heb gehad, zijn van de degelijkste, en subjectief mooiste die ik ooit in m'n handen heb gehad. Ze zijn muisstil, dun, snel, enz. Allemaal geen unieke eigenschappen binnen het prijssegment. Alleen vind ik MacOS vervelend.

(laptoptoetsenborden vind ik overigens allemaal ruk. Ik houd niet van platte toetsenborden. Ik zweer bij mechanische/optische toetsenborden. Mijn ding. Iemand anders vindt juist platte toetsenborden geweldig.)

Maar dan komt er weer een factor gebruik bij.
Toen ik nog een laptop gebruikte, kwam dat ding het huis niet uit. Het was gewoon een compacte desktop voor mij waar ik met een extern toetsenbord en muis mee werkte. De robuustheid van de hardware was voor mij veel minder van belang.

Als je echter het gevoel van het toetsenbord/touchpad/scherm wil kunnen bepalen, moet je ook daadwerkelijk het apparaat in je handen gehad hebben, want iedere laptop is net een beetje anders. En dit is denk ik in de huidige tijd ook wel een ding. Ik woon in een plaats met 80000 inwoners, en we volgens mij geen een winkel waar een fatsoenlijk aantal laptops staan om te proberen/zien.
MarcoC @lenwar11 januari 2025 21:02
Het basismodel MacBook Air is €1299. Het basismodel ThinkPad X9 is €1874, 44% duurder dan de MacBook Air. Een bizar hoog bedrag in vergelijking met de concurrentie.
WillySis @Sjah11 januari 2025 20:21
Ik ben Apple fanboy, maar de MacBooks zijn over het algemeen wel goed ontworpen laptops die gewoon altijd goed en vlot werken. Ze zijn inderdaad aan de dure kant, maar echt overpriced zou ik ze niet willen noemen.
Yuppie-zooi zou ik het ook niet willen noemen. Zeker in de zakelijke wereld is een laptop die gewoon altijd vlot werkt heel wat waard. Windows wil na verloop van tijd wel eens trager worden. Om dat te verhelpen moet je het ding weer opnieuw opstarten. Ook de meldingen en het opnieuw opstarten van Windows kan heel vervelend uitkomen.
Sjah @WillySis11 januari 2025 20:26
Ja ik weet dat het bedrijsleven ook vrij zot is op Apple, maar of ik daar eerbied voor moet hebben.... Mwoah ze berekenen alles door aan de klant he, logisch maar het mag wel eens benoemd worden.
WillySis @Sjah11 januari 2025 23:51
Een MacBook is gewoon een goede, krachtige laptop. Licht maar wel stevig gebouwd en met een goed scherm. Om mee rond te lopen is dat prettiger dan met de Frameworks Laptop waar ik nu op zit te tikken. Duur zijn ze wel, maar Windows laptops met een gelijke performance zijn niet veel goedkoper. Als ik een Frameworks laptop met min of meer gelijke specificaties als een MacBook naast elkaar leg, dan komen de prijzen redelijk overeen. Andere merken kunnen wel iets goedkoper zijn.
Als de kosten doorberekend worden naar de consument, dan ga je daar echt niets van merken. Sterker nog, als er veel grafisch werk bij komt kijken, is het werken met een MacBook zelfs productiever dan met een min of meer gelijke Windows Laptop.
Als je een rekensommetje gaat maken: Stel een MacBook kost € 500 meer. Laptops worden elke drie jaar vervangen. In drie jaar werk je bij een 32 urige werkweek 4500 uur. De MacBook maakt jouw werkuur dan € 0,11 duurder. Verdien jij € 3500,- bruto per maand, dan kost je je werkgever € 36,77 per uur aan salaris. Die MacBook maakt jouw dus ongeveer 4% duurder. Nu zijn de arbeidskosten maar een deel van de totale kosten. Bereken je de kosten door, dan kom je uit op ca 1,5% prijsverhoging. Vervang je de MacBook 2,5 maanden later, dan heb je het prijsverschil al teniet gedaan.

Nadeel van Apple is dat je helemaal aan hun ecosysteem vast zit en dat er werkelijk niets zelf te repareren of te upgraden is. Bij Frameworks is dat nu net de sterkste kant. Ik heb deze laptop nu ongeveer vier jaar en ik heb nooit iets vervangen of toegevoegd. Dat geldt in de praktijk voor veel mensen. Die modulariteit is mooi, maar verhoogt in de praktijk alleen de prijs, zonder dat het iets toevoegt.
Yucon @Sjah12 januari 2025 10:06
Dat wisselt per branche. Er zijn ook heel veel bedrijven waar je niet met apple aan hoeft te komen, of bij wijze van spreken een briefje van de CEO moet hebben dat je vanwege <xyz> echt perse een apple moet hebben.

In andere branches klopt het wel en zijn ze heel gangbaar, maar de onderlinge verschillen zijn groot. Je lijkt nogal in een bubble te zitten zonder dat je je ervan bewust bent. .
Sjah @Yucon12 januari 2025 14:27
Die laatste zin is irritant, zitten we allemaal niet beetje in een bubbel...
xFeverr @WillySis13 januari 2025 11:35
Windows wil na verloop van tijd wel eens trager worden. Om dat te verhelpen moet je het ding weer opnieuw opstarten. Ook de meldingen en het opnieuw opstarten van Windows kan heel vervelend uitkomen.
Ook mijn M3 MacBook Pro heeft af en toe een restart nodig als hij gek doet. En ook de MacBook vraagt om opnieuw op te starten voor updates op vervelende momenten. Eigenlijk vind ik de MacOS-updates vaak vervelender dan WIndows-updates, omdat ze gewoon veel langer duren.

Er zijn zat dingen te vinden waar je op Windows last van kan hebben en op MacOS niet, maar deze twee zijn niet exclusief aan Windows aan te schrijven.

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