Door Eric van Ballegoie

Redacteur televisies

Feedback • 08-01-2025 07:41 109

Nog meer AI en extra heldere oleds

Samsungs tv-line-up van 2025 Preview

08-01-2025 • 07:41

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Inleiding

Samsung heeft op de CES-beurs zijn tv-line-up voor 2025 onthuld. Wij hebben een deel van de nieuwe tv’s inmiddels kunnen bekijken en we hebben een aantal van de nieuwe functies ook zelf kunnen uitproberen. In dit artikel vertellen we je hoe de nieuwe line-up eruitziet, wat opvalt en wat onze eerste indrukken zijn.

Om één ding kunnen we dit jaar echt niet heen: AI. Dit toverwoord is ook in de wereld van televisies zeker niet nieuw, maar Samsung gaat dit jaar een versnelling hoger als het gaat om AI. Tijdens de persbijeenkomst ging het alleen maar over AI en hoe Samsung zich voorstelt dat tv’s daardoor nog meer het middelpunt van het digitale leven worden. Samsung spreekt vanaf nu over Vision AI, een noemer waaronder alle slimme tv-functies vallen. Vision AI is daarmee voor televisies wat Galaxy AI voor smartphones is.

Onder de paraplu van Vision AI vallen verschillende slimme functies, die deels op de televisies zelf draaien en deels cloudgebaseerd zijn. Samsungs topmodellen wat qled- en oledtelevisies betreft beschikken dit jaar over de nieuwe NQ8- en NQ4 Gen3-processors, die veel meer AI-rekenkracht aan boord hebben dan hun voorgangers. Die rekenkracht kan worden gebruikt om beeld en geluid live te analyseren en te matchen met een database van referentiebeelden. Net zoals de camerasoftware van smartphones, herkennen moderne tv’s zo wat er te zien is en of er personen in beeld zijn. Op basis van die databasegegevens kunnen algoritmes in de tv's ook bepalen wat de beste methode is om het beeld waar nodig te verbeteren. Dit resulteert onder andere in slimme upscaling, contrast- en kleuraanpassingen en bijvoorbeeld debanding. Allemaal functies die al jaren in televisies zitten, maar die door toenemende rekenkracht en verder getrainde modellen steeds beter werken.

Samsung claimt op dit vlak een grote stap te hebben gemaakt. Vorig jaar introduceerde het al een veel krachtigere processor voor zijn 8k-televisies. Dit jaar komt die processor ook beschikbaar voor de topmodellen uit de 4k-qled- en oledseries. Samsung zegt dat de 2025-tv’s naast betere 'AI Upscaling Pro' ook een verbeterde Auto HDR Remastering Pro-functie krijgen, die sdr-beelden omzet naar pseudo-hdr. De eerste demo’s die wij hiervan zagen op de beursvloer waren best indrukwekkend, maar uiteraard gebruikte Samsung zorgvuldig uitgekozen beelden, dus we moeten een slag om de arm houden.

Nieuw voor dit jaar is Color Booster Pro. Zoals de naam doet vermoeden, zorgt deze functie voor meer verzadigde kleuren, zonder dat deze overdreven worden. Dit zou dus vooral moeten helpen bij video’s waar de kleurverzadiging te laag is. Op basis van wederom een database met referentiebeelden bepaalt de tv wat de kleur had moeten zijn en past dit aan. De eerste demo’s die ik hiervan heb gezien, vond ik niet heel indrukwekkend: kleuren lijken na het inschakelen van deze functie wel degelijk overdreven aangezet te worden. Maar ook hier is een slag om de arm noodzakelijk, omdat het een korte democlip was met veel grote kleurvlakken. Ook voor geluidsweergave heeft Samsung zijn algoritmes geüpdatet, wat moet resulteren in meer mogelijkheden om bijvoorbeeld spraak te versterken en persoonlijke geluidsprofielen te maken. Ik heb hier nog geen goede demo van gehoord en kan dus nog niets zeggen over de werking hiervan.

Samsungs nieuwe 'AI Mode' herkent automatisch drie soorten content
Samsungs nieuwe 'AI Mode' herkent automatisch drie soorten content

Nieuw voor 2025 is een algemene ‘AI-mode’, die beschikbaar zal zijn in alle modellen vanaf de nieuwe Q80F en hoger. Wanneer AI-mode is ingeschakeld, deelt de tv content op basis van beeldherkenning en de beeldsnelheid automatisch in drie verschillende categorieën: sport, film en ‘overige’. Voor elk van die drie kun je een persoonlijk beeld- en geluidsprofiel samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om films met een warme kleurtemperatuur en weinig extra verscherping weer te geven, terwijl je sport helderder, scherper en met meer contrast wilt tonen. Ook voor het geluid kun je verschillende profielen maken, met bijvoorbeeld meer focus op spraak bij algemene beelden en meer bas bij het bekijken van films. Met de AI-mode ingeschakeld past de tv de instellingen vervolgens automatisch aan, afhankelijk van de content die op het scherm getoond wordt. Hoe goed dit in de praktijk werkt, weten we nu nog niet, want we hebben er nog geen echt goede demo van kunnen bekijken en beluisteren. Samsung liet ons bovendien weten dat nog niet zeker is of deze functie ook naar Nederland en België zal komen.

Maar de slimme functies zijn veel breder dan alleen beeld- en geluidsoptimalisatie. Samsung is een samenwerking met Microsoft aangegaan en heeft naast zijn eigen Bixby-assistent nu ook Copilot in zijn nieuwe tv’s ingebakken. Tijdens een geproduceerde demo zagen we iemand aan zijn tv vragen wat er in de omgeving te doen was, waarna deze zonder vertraging gesproken suggesties met vloeiende animaties gaf voor een dagtrip langs bezienswaardigheden in de omgeving, inclusief lunch waarbij de assistent meteen ook rekening hield met de dieetwensen van de gebruiker. Of het in de praktijk ook zo gepolijst werkt, valt te betwijfelen, want deze demo zag er wel heel gelikt uit.

Samsung belooft sowieso dat de nieuwe assistent algemene vragen zal begrijpen en dat je ook vervolgvragen kunt stellen, waarbij de chatbot begrijpt wat de context van jouw vraag is. Je kunt dus vragen wat de hoofdstad van Nederland is en daarna vragen hoe warm het daar is, waarbij de tv begrijpt dat die vervolgvraag over Amsterdam gaat. Dit kennen we uiteraard al van chatbots als ChatGPT, maar deze intelligentie komt nu dus ook naar tv’s. Overigens is nog niet duidelijk of alle AI-assistentfuncties direct naar Nederland en België zullen komen. We begrepen van Samsung dat Bixby in de nieuwe tv’s vanaf dit jaar Nederlands begrijpt, maar dat functies die gebruikmaken van Copilot mogelijk niet bij ons beschikbaar zullen zijn. Hoe de verdeling tussen Bixby en Copilot precies zit, is vooralsnog niet helemaal duidelijk, zodat we op dit moment nog niet precies weten welke functies wel en welke niet gaan werken in Nederland en België.

De nieuwe Live Subtitle-functie voegt automatisch ondertiteling toe
De nieuwe Live Subtitle-functie voegt automatisch ondertiteling toe

Samsung liet ons wel weten dat twee andere nieuwe AI-functies sowieso niet bij ons beschikbaar komen. Dat zijn Click to Search en Live Translate. Die eerste functie analyseert met één druk op de knop wat er in het beeld te zien is en geeft hier in een zijbalk rechts in beeld meer informatie over. Live Translate maakt het mogelijk om tv-beelden na te synchroniseren of van ondertiteling te voorzien. Demo’s van die ondertitelfunctie leken redelijk goed te werken, maar de functie komt voorlopig dus niet in het Nederlands beschikbaar. Ook de nieuwe tv-afstandsbediening met AI-knop waarmee je de assistent oproept, zal bij ons niet met de 2025-tv’s worden meegeleverd. Onduidelijk is daarom ook of functies die deze knop gebruiken, achteraf via een software-update toegevoegd kunnen worden.

8k-qled

Samsung blijft als enige televisiefabrikant stug doorgaan met het ontwikkelen van 8k-televisies en brengt in 2025 weer twee nieuwe modellen uit: de QN900F en de QN990F. Deze komen beide beschikbaar in 65", 75", 85" en 98". Samsung heeft de naamgeving van de 8k-televisies wat veranderd, want de QN900F is de opvolger van de QN800D van vorig jaar, terwijl de QN990F de QN900D opvolgt. Beide tv’s zijn voorzien van een matte afwerking die Glare Free is, een doorontwikkelde versie van de matte coating die Samsung vorig jaar bij de S95D-oled introduceerde. Samsung heeft nog niets verteld over zaken als dimmingzones en maximale helderheid, maar de QN990F leek op het eerste gezicht erg helder. De QN900F heeft dezelfde NQ8 AI Gen4-processor als de QN900D van vorig jaar, terwijl de QN900F het moet doen met een oudere processor, de NQ8 Gen2, die aanzienlijk minder rekenkracht heeft en daardoor de verbeterde algoritmes voor upscaling en hdr-remastering moet missen.

Samsung QN990F 8k tv
Samsung QN990F 8k tvSamsung QN990F 8k tvSamsung QN990F 8k tvSamsung QN990F 8k tv

Samsung QN990F 8K qled- tv met Wireless One Connect Box

De QN990F is Samsungs eerste televisie met een Wireless One Connect Box. Dit externe kastje bevat de HDMI-, USB- en tuneraansluitingen en stuurt de signalen van deze poorten draadloos door naar de tv. Samsung gebruikt hiervoor dualband-5/6GHz-Wi-Fi 7-technologie, in tegenstelling tot concurrent LG, die voor hun draadloze Zero Connect Box een eigen protocol op de 60GHz-band gebruikt. Volgens Samsung is hun technologie uiteraard superieur: het zou beter bestand zijn tegen storing en minder kritisch zijn qua plaatsing van de box ten opzichte van de tv.

Samsung QN900F 8K tv
Samsung QN900F 8K tvSamsung QN900F 8K tvSamsung QN900F 8K tvSamsung QN900F 8K tv

Samsung QN900F 8K qled- tv

Een ander verschil in aanpak is sowieso ook interessant: waar LG alle technologie, inclusief de verwerking van de smart-tv-functies, in de externe box heeft ondergebracht, zit het gros van alle logica bij Samsung in de tv zelf. De tv heeft ook direct verbinding met het thuisnetwerk en internet, waardoor alle smart- en streamingfuncties gewoon blijven werken als de verbinding met de One Connect Box mocht uitvallen.

4k-qled

De 4k-Neo QLED-miniledmodellen met quantumdotbacklight en de normale qled-modellen zonder miniled zijn dit jaar onderverdeeld in zes verschillende modelseries, te weten de Q7FA, Q8FA, QN70F, QN8XF, QN85F en QN90F. Van de lagere modelseries weten we nog niets qua specs, maar van de QN70F, QN80F en QN90F wel.

De QN70F (55", 65", 75" en 85") wordt een Edge Type Mini LED-tv. Wel miniled dus, maar geen full array local dimming. Dat Samsung deze term introduceert, vinden wij bepaald niet gelukkig, want miniled was tot nu toe eigenlijk altijd synoniem voor een fullarraybacklight met vaak veel localdimmingzones. Dat is nu dus niet meer het geval. De QN70F krijgt een NQ4 AI Gen2-processor, een model van de vorige generatie, en ondersteunt vrr tot 144Hz.

De QN80F is wel een miniled-tv met direct full array local dimming. Ook deze tv kan signalen tot 144Hz weergeven en belooft ten opzichte van de QN70F betere geluidsweergave met ondersteuning van Dolby Atmos en betere hdr-weergave met hoger contrast.

Samsung QN90F 4k tv
Samsung QN90F 4k tvSamsung QN90F 4k tvSamsung QN90F 4k tv

Samsung QN90F 4k qled-tv

De QN90F is het topmodel in de 4k-qled-range voor dit jaar. Ook deze tv heeft een fullarrayminiledbacklight en is voorzien van een mat Glare Free-scherm. De tv ondersteunt refreshrates tot 165Hz en maakt gebruik van de nieuwste NQ4 Gen3-processor, die over alle nieuwe AI-beeldverwerkingsfuncties beschikt. Samsung heeft de tv verder voorzien van een Ultra Viewing Angle-filter, die zorgt voor veel betere kijkhoeken dan we normaal van pva-lcd-schermen gewend zijn. Van eerdere Samsung-tv’s weten we dat dit in de praktijk goed werkt. De QN90F komt beschikbaar in een grote verscheidenheid aan beeldmaten, uiteenlopend van 43" tot 98". Samsung toont op de CES zelfs een 115"-variant, maar die verschilt op een aantal punten van de andere QN90F-tv’s. Zo is deze tv veel dikker en heeft hij bredere bezels, en daarnaast is het showmodel ook niet voorzien van een mat scherm. Onduidelijk is vooralsnog wanneer deze 115"-tv te koop zal zijn, en wellicht verandert de afwerking dus nog.

The Frame en Frame Pro

Samsung komt dit jaar ook met nieuwe versies van The Frame en een The Frame Pro. Die laatste maakt gebruik van Neo QLED-technologie, ofwel een quantumdotminiledbacklight. Net als bij de QN70F gaat het ook bij de Frame Pro echter om een edgelitminiledbacklight; de tv krijgt dus geen full array local dimming. De nieuwe versies van The Frame zullen voorzien worden van de nieuwe draadloze One Connect Box, ondersteunen signalen tot 144Hz en zullen beschikken over de nieuwe AI-functies die Samsung dit jaar introduceert. Uiteraard zijn alle versies van The Frame ook weer voorzien van een volledig mat scherm. De normale variant van The Frame komt beschikbaar in 43" tot 65", de Frame Pro met miniled zal te koop zijn in 65", 75" en 85".

Samsung The Frame Pro
Samsung The Frame Pro

Oled

De oledline-up voor 2025 is grotendeels gelijk aan die van vorig jaar, wat wil zeggen dat de S85D, S90D en S95D directe opvolgers krijgen in de vorm van de S85F, S90F en S95F. Net als vorig jaar zegt Samsung niets over de panelen die het gebruikt in zijn tv’s, maar we kunnen op basis van de specificaties wel onderbouwde aannames doen.

Samsung S85F oled-tv
Samsung S85F oled-tv

De S85F is de instapserie en zal, net als de S85D van vorig jaar, gebruikmaken van woledpanelen van LG Display. Deze tv’s komen beschikbaar in 55", 65", 77" en 83" en worden voorzien van de Samsung NQ4 AI Gen2-processor van vorig jaar, waardoor ze qua beeldverwerking dus niet over de nieuwste algoritmes zullen beschikken.

Samsung S90F oled-tv
Samsung S90F oled-tv

De S90F (48", 55", 65", 77" en 83") staat één stapje hoger in de rangorde. Dit model krijgt wel de nieuwste NQ4 AI Gen3-processor en zou ook een hogere (piek)helderheid moeten hebben; Samsung heeft het over 25 procent extra helderheid ten opzichte van de S90D van vorig jaar. Welke panelen gebruikt worden voor de S90F is niet duidelijk, maar de 48"- en 83"-versies zullen sowieso woledpanelen van LG bevatten.

Samsung S95F oled-tv
Samsung S95F oled-tv

Het nieuwe oledtopmodel voor 2025 is de S95F (55", 65", 77" en 83"). Deze krijgt, net als zijn voorganger, een mat 4k-QD-oledpaneel van Samsung Display, behalve de grootste 83"-variant: die gebruikt een woledpaneel van LG Display. De andere beeldmaten zullen vrijwel zeker voorzien worden van de nieuwste generatie QD-oledpanelen van Samsung Display. Samsung Electronics zegt zelf officieel nog niets over de helderheid van de S95F anders dan dat deze 30 procent hoger ligt dan de S95D van vorig jaar, maar Samsung Display liet Tweakers desgevraagd wel weten wat de specificaties van de nieuwe 2025 QD-oledpanelen zijn.

Op de native kleurtemperatuur van het paneel, die rond 10.000K ligt, zou de piekhelderheid bij weergave van een 3%-window maar liefst 4000cd/m2 zijn, terwijl een 10%-window uitkomt op 2200cd/m2 en de fullscreenhelderheid 440cd/m2 zou moeten zijn. Bij een witpunt van D65, wat gewenst is voor gekalibreerde kleurweergave, zou dat nog altijd respectievelijk 3900, 2000 en 420cd/m2 moeten zijn. Dat zijn voor oledtelevisies ongekend hoge waarden en we moeten uiteraard gaan zien of dit in de praktijk ook echt waargemaakt wordt. Al is het maar omdat niet gezegd is dat Samsung Electronics de panelen in zijn tv’s ook daadwerkelijk op de maximale helderheid zal laten werken.

Tot slot

Samsung verwacht zijn nieuwe televisies vanaf april en mei in de winkelschappen te hebben, waarbij het van de modelserie afhangt wanneer dat precies het geval zal zijn. De nieuwe qled-topmodellen, de 8k-QN990F en 4k-QN90F, zouden al vanaf medio april te koop moeten zijn, terwijl de S95F-QD-oled-tv begin mei volgt. Over prijzen weten we op dit moment nog niets, maar zodra Samsung die bekendmaakt, zullen we ze uiteraard met jullie delen.

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Reacties (109)

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Bigs 8 januari 2025 08:40
Op mijn 2020 Samsung TV staan alle beeldverbeteringen en de 'intelligente modus' zoals het daar nog heet uitgeschakeld en dat zou ik met een nieuwe ook weer zo doen. Weggegooid geld. Wat nou Color Booster? Gewoon de juiste beeldinstellingen toepassen en je ziet precies wat de makers van de content bedoeld hebben.
GreasyAce @Bigs8 januari 2025 10:39
Helemaal mee eens: gewoon op Filmmaker Mode of een vergelijkbare instelling zetten. Die modus is in samenwerking met grote marktpartijen ontwikkeld, precies hiervoor. Geen soap opera-effect, kleurtemperatuur dichtbij 6500K, geen dynamisch contrast of andere vreemde beeldverwerkingen gewoon puur het beeld zoals de maker het heeft bedoeld. Dit zou eigenlijk standaard ingeschakeld moeten zijn op elke tv. Helaas verkoopt dat niet goed, dus zetten fabrikanten de beeldinstellingen vaak op Vivid of Dynamic: extra fel en blauw, perfect om indruk te maken in de winkel en op CES. Veel mensen moeten dan wennen aan de warmere kleuren van Filmmaker Mode, maar het is wel de juiste instelling.

Bron: https://www.whathifi.com/...and-should-you-turn-it-on

Wat ik me afvraag: ik heb momenteel de nog steeds prachtige LG OLED C2 55 inch, die rond de 1000 nits kan halen voor HDR. Dat vind ik al erg goed. Maar wat moet je eigenlijk met een tv die 4000 nits of meer kan halen? Ik heb ook een wat oudere QLED-tv die soms wel tot 1500 nits haalt, en dat is echt enorm fel soms zelfs té fel. Ik kan me goed voorstellen dat als een OLED-tv zulke helderheden haalt, de kans op burn-in juist groter wordt. Of mis ik hier iets?

[Reactie gewijzigd door GreasyAce op 8 januari 2025 11:01]

Hulleman @GreasyAce8 januari 2025 10:47
Ik kan me goed voorstellen dat als een OLED-tv zulke helderheden haalt, de kans op burn-in juist groter wordt. Of mis ik hier iets?
Burn-in is een ongelukkige en in feite een onjuiste term. Het is ongelijkmatige slijtage van de OLED's, waardoor je verschil in helderheid/kleur kunt ervaren op bepaalde plekken van de tv. Hoe feller een lamp schijnt hoe sneller zo'n lamp slijt. Als die slijtage gelijkmatig is, dan ga je geen 'burn-in' ervaren. Het is niet zo dat alleen bepaalde OLED's constant die piekhelderheid moeten weergeven. Dat is met de content die je weergeeft op je tv over het hele scherm verdeeld. Dus ik verwacht niet dat een helderder OLED paneel eerder/meer last heeft van ongelijkmatige slijtage.

Wellicht dat het hele scherm eerder degradeert met de hogere helderheid dan een tv die een lagere helderheid haalt. De levensduur van OLED's is zo hoog en de degradatie is zo geleidelijk, dat je die degradatie denk ik nooit gaat opmerken.

[Reactie gewijzigd door Hulleman op 8 januari 2025 10:54]

batteries4ever @Hulleman8 januari 2025 12:29
Ik zou wel degelijk verwachten dat dat dan ook sneller gebeurd als je het hele scherm helderder zet, omdat de slijtage denkelijk niet-lineair toeneemt met toenemende helderheid. Dus een pixel kan b.v. 1 miljoen uren draaien op lage helderheid, terwijl 1000 uur op een hoge helderheid al dezelfde slijtage veroorzaakt. Zet je je scherm helderder, dan komt dat logo in die "1000 uur" slijtage en kan dan met 1 jaar al behoorlijk versleten zijn: burn-in. Ik zou ook verwachten dat burn-in het meest voorkomt bij mensen die het scherm erg helder hebben staan en een bepaald statisch beeld langere tijd tonen.
Hulleman @batteries4ever8 januari 2025 13:01
Wat betreft je laatste zin heb je gelijk, statische content kan leiden tot ongelijkmatige slijtage. Maar dat staat los van de algehele helderheid. Je moet gewoon zorgen dat je niet te veel statische content op je scherm laat staan. Ook bij SDR content kan statische content 'inbranden', als je dat maar lang genoeg laat staan. Maar er zijn wel genoeg experimenten dat je je OLED scherm wel goed moet mishandelen om hier last van te krijgen. Uitzonderingen daargelaten.

Zolang je regulier met je OLED omgaat durf ik wel te stellen dat een hogere piekhelderheid niet eerder leidt tot ongelijkmatige slijtage.
WillySis @Hulleman9 januari 2025 10:13
Burn-in is een oude term uit de tijd van de beeldbuizen. Bij Oleds is het slijtage, maar het effect is hetzelfde. De oude term beschrijft dus het effect prima.

De extra helderheid zal de slijtage zeker versnellen als je die daadwerkelijk gebruikt, maar als je het scherm niet op de maximale helderheid gebruikt hebben de afzonderlijke pixels een behoorlijke reserve om slijtage te verbergen door de helderheid van pixels die door slijtage zijn getroffen iets meer helderheid te geven.
Hulleman @WillySis9 januari 2025 10:49
De extra helderheid zal de slijtage zeker versnellen als je die daadwerkelijk gebruikt.
Uiteraard, maar het gaat om gelijkmatige slijtage. Zolang je daar zo goed mogelijk voor zorgt heb je geen last van 'burn-in'. Hoe hoog de helderheid ook is. Bij lage helderheid kun je ook ongelijkmatige slijtage van de oled's krijgen.

Dat 'burn-in' geen juiste term is, leg ik hierboven ook uit. De oorzaak van 'burn-in' bij oude beeldbuizen is ook anders dan bij oled's. Dat het er hetzelfde uitziet, wil niet zeggen dat het hetzelfde is.
WillySis @Hulleman9 januari 2025 12:29
Ik zeg ook niet dat burn-in bij OLEDs hetzelfde is als bij de oude beeldbuizen, maar dat de term voldoet om het effect te beschrijven. Een term als "plaatselijk sterkere slijtage" zou juist zijn, maar is zo lang.
no_way_today @GreasyAce8 januari 2025 13:27
Helemaal eens, maar wat is dan een goede preset voor gaming, zoals de game studio het heeft bedoelt? Want als ik de console inschakel zie ik altijd kort iets van quick respond, dat zal de freesync/gsync zijn. Maar dat zegt niks over de kleuren volgens mij.
GreasyAce @no_way_today8 januari 2025 13:43
Goede vraag: op mijn LG C2 gebruik ik gewoon de zogenaamde Game Optimizer-modus. Daarbij pas ik de helderheid een beetje aan (afhankelijk van dag of avond), zet ik de tv in HDR met HGIG-modus, en schakel ik de Auto Dynamic Contrast uit. Als die aanstaat, wordt het beeld namelijk veel te fel, waardoor HDR minder goed tot zijn recht komt en de highlights overbelicht raken. Hier heeft mijn favo Youtube tv nerd een heel stuk over gemaakt. YouTube: Here's Why HDR Games Look 𝗕𝗘𝗧𝗧𝗘𝗥 if Your TV Supports HGiG/ Tone-Mapp...

Uiteg settings: https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/c2-oled/settings
Uitleg HGIG: https://fwd.nl/beeld/alle...n-over-hgig-gamen-in-hdr/

;)
arjax @GreasyAce8 januari 2025 13:22
Een tv met hogere piek helderheid zal langer een acceptabele helderheid blijven geven bij vergelijkbare slijtage dan een tv met een lagere piek. Dat een tv helderder kan betekent niet dat die dat ook constant zal doen en daardoor onevenredig sneller zal slijten.

Omdat er meer Overhead beschikbaar is zal het dus langer duren voordat de tv niet helder genoeg meer is

[Reactie gewijzigd door arjax op 8 januari 2025 13:24]

Evanesco @Bigs8 januari 2025 09:05
Haha precies dit! Ik merkte dat ik na 3 zinnen al afgehaakt was op alle AI meuk die het beeld zou moeten 'verbeteren'. Leuk al die foefjes, maar tenzij je nog 480p content zit te kijken totaal irrelevant. Een goed afgestelde TV met een moderne bron van 1080p of 2160p heeft al die AI helemaal niet nodig. Oplossingen voor niet bestaande problemen.
AlphaWierie @Evanesco8 januari 2025 10:58
Tegenwoordig noemen ze alles AI. Heb onlangs een wekkerradio (ouderwets) gehaald met ''AI'' functies.
Enige wat het doet is de display verlichting aanpassen aan omgevingslicht en je wekkers onthouden :+
-Colossalman- @AlphaWierie8 januari 2025 19:22
Zo heb ik een wasmachine en droger met ai en voor mijn gevoel geeft hij bij de droger alleen aan welke stand het beste past na het wassen(bijvoorbeeld handdoeken).

Misschien zit er meer intelligentie in maar dit is wat ik er van merk.
OrbNL @AlphaWierie8 januari 2025 23:54
Zo kocht mijn ex een extra dure blender met ‘zelfreinigende functie’. Dat bleek dus een bodempje water met wat druppels afwasmiddel en ff laten draaien te zijn, zoals elke blender dat kan 😂

#marketing 👍
batteries4ever @Evanesco8 januari 2025 12:30
Ik gebruik zelf ook Filmmaker mode, maar wellicht kan je de sterke compressie van b.v. Netflix hiermee nog wat oppoetsen: veel input is nu eenmaal ver van ideaal!
RubenSchuit @Bigs8 januari 2025 13:03
Een OLED-TV heeft in de basis specifieke eigenschappen die het mijn inziens niet persé zo maken zoals "de maker bedoelt heeft". Zo zijn de overgangen tussen frames in OLED heel exact, waardoor bij beweging het beeld schokkeriger wordt weergegeven dan andere beeldtechnieken zoals LCD. Persoonlijk vind ik dat een heel ondergewaardeerd nadelig effect van OLED tv's.

"Motion interpolation" kan daarbij helpen als het subtiel wordt toegepast. Ik hoop eigenlijk heel erg dat AI in de toekomst daar een grote rol ik kan spelen door het slim toepassen van technieken waarbij je niet het "Soap opera-effect" krijgt, maar het wat minder schokkerig toont op OLED.
GreasyAce @RubenSchuit8 januari 2025 13:32
Dat klopt inderdaad, ik kan dit ook bevestigen. Dit is helaas een inherent gevolg van de snelheid van OLED-pixels. Door hun extreem snelle respons treedt dit effect op. Bij tragere LCD-schermen is dit effect minder merkbaar. RTINGS houdt hier altijd rekening mee in hun reviews. Zowel in de review van de LG C2 als die van de nieuwere versie wordt dit fenomeen, bekend als 'stutter', besproken.

Zie quote van RTINGS: Unfortunately, due to the extremely fast pixel response time, there's noticeable stutter when watching low frame rate content. It's especially noticeable in slow-panning shots in movies. The black frame insertion feature and the motion interpolation feature can both help reduce the appearance of stutter, but neither feature is a perfect solution.

https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/c2-oled

[Reactie gewijzigd door GreasyAce op 8 januari 2025 13:33]

Stoney3K @GreasyAce8 januari 2025 16:54
Als we helemaal terug willen naar het begin dan kunnen OLED toestellen in principe zelfs scanlines weergeven op dezelfde manier zoals een CRT, dus één pixel per keer en dan heel snel achter elkaar. :+
GigaHenk @Bigs8 januari 2025 18:54
Voor film (23,976/24p) ben ik het hier als purist gedeeltelijk mee eens. Bij 1080p source op LG OLED 65"C2 doet super resolution -> low het beeld echt wel veel goed.
Daarnaast bij concerten, waarbij de camera redelijk statisch is, en source 1080i is:
  • motion -> smooth
  • Sharpness -> 5
  • en vaak ook wel Peak brightness -> Low/Medium

[Reactie gewijzigd door GigaHenk op 8 januari 2025 18:56]

JeroenNietDoen 8 januari 2025 07:55
Ik zou persoonlijk bereid zijn extra te betalen voor een TV zonder AI. Helemaal klaar met dat buzzword.
Audione0 @JeroenNietDoen8 januari 2025 10:42
Precies dat...

De superlatieven zoals de woordjes pro, XT(X), gaming etc zullen vervangen worden door de afkorting A.I. Het wordt wel een stuk duidelijker zo :*)

Hoelang zal het nog duren tot de producenten van tandpasta's en wasmiddelen op de verpakkingen met AI gaan smijten? _/-\o_

[Reactie gewijzigd door Audione0 op 8 januari 2025 10:43]

JeroenNietDoen @Audione08 januari 2025 10:44
Hoelang zal het nog duren tot de producenten van tandpasta's en wasmiddelen op de verpakkingen met AI gaan smijten? _/-\o_
Weliswaar geen tandpasta maar: https://www.oralb.nl/nl-n...e-tandenborstels/genius-x
Audione0 @JeroenNietDoen8 januari 2025 10:45
Dat meen je niet!

Whahaha!
Wasabi! @JeroenNietDoen8 januari 2025 12:04
:)
https://hitconsultant.net...lth-using-biotic-data-ai/

of de AI tandpasta dispenser
https://medium.com/@neatn...-oral-health-2cac54f035fc

[Reactie gewijzigd door Wasabi! op 8 januari 2025 12:06]

batteries4ever @JeroenNietDoen8 januari 2025 12:33
Maar zonder echte AI tandpasta kan je met dat ding toch onmogelijk optimale poetsresultaten bereiken?
iAR @JeroenNietDoen8 januari 2025 08:31
Er is blijkbaar geen markt voor een goed scherm zonder shit. Ik hoef echt geen smart tv, internet, etc. Maar wel cec, arc, ambilight. Ik heb alleen een Apple TV (en een Switch) en de TV hoeft echt alleen maar het beeld te laten zien en automatisch aan/uit te gaan en van kanaal te wisselen. En dat hele menu wil ik ook niet zien nadat ik het ingesteld heb. Maar helaas... het is een Google TV met een hopeloos menu, pusherige troep en smart en surveillance die ik niet wil.

En dan nu nog AI erbij, zodat ze alles wat je tv doet kunnen binnen harken, zogenaamd onder het mom van AI.

[Reactie gewijzigd door iAR op 8 januari 2025 08:31]

RonnnL @iAR8 januari 2025 09:18
Zonder die smartfuncties ben je als gebruiker gebonden aan nóg een extra dongel/kastje naast je TV. Ik zit juist niet te wachten op extra apparatuur. Mijn LG-OLED uit 2018 functioneert nog prima, inclusief alle streamingapps die ik nodig heb. Advertenties/bloatware zit verder niet of nauwelijks in het OS, en alles reageert rap genoeg. Ik snap dat veel tweakers wat veeleisender zijn en externe apparatuur aansluiten voor hun mediagebruik, maar ik verwacht dat het merendeel van de markt het júist prettig vindt dat je een moderne TV kunt gebruiken zónder aanvullende (hardware)zaken of dubbele afstandsbedieningen. Daarbij zitten de smartfuncties ook niet in de weg als je ze niet nodig heb, dan koppel je gewoon je netwerkkabel los en heb je het gewenste 'domme' scherm.

Geen ervaring met google TV overigens, mogelijk dat dat een beroerdere interface kent, maar LG doet het m.i. prima.
flaskk @RonnnL8 januari 2025 10:50
Op YouTube heb ik een keertje gezien dat bij vooral dunne tv's dit invloed kan hebben op de levensduur. Theorie was wanneer je de smart functies gebruikt dit extra hitte oplevert, en meer hitte printplaat/voeding eerder begeeft.
RonnnL @flaskk8 januari 2025 12:13
Mijn TV verbruikt volgens specificaties ca. 360 W. Exact verbruik zal vast afhangen van helderheid, apps, etc. Een apparaat als bv. de NVIDIA Shield heeft een 40 W adapter. Ik ga er gemakshalve dus even vanuit dat het verschil tussen 'intern' binnen de TV smart functies zoals streamingdiensten afhandelen, en gebruik maken van een extern kastje, grofweg 10-15% verschil in energieverbruik oplevert. Ik vind dat niet heel veel méér. Het zou me verbazen als dat significant doorwerkt in hitte-opbouw en levensduur.
T_elic @RonnnL8 januari 2025 12:15
Op zich eens, maar mijn chome cast welke ik al 2000 jaar heb werkt nog prima, mijn TV werd na 3 jaar niet meer van software updates voorzien. Dan liever gewoon een extra HDMI poort op m'n tv en al die smart meuk eruit, want na een paar jaar denkt de producent toch "muah, dit gaan we niet meer ondersteunen".
emeralda @JeroenNietDoen8 januari 2025 12:18
Ik heb eigenlijk nooit de behoefte gehad om tegen een apparaat te gaan praten totdat AI echt een gesprek kan hebben.
Bruin Poeper @emeralda9 januari 2025 11:06
Ik heb eigenlijk nooit de behoefte gehad om tegen een apparaat te gaan praten totdat AI echt een gesprek kan hebben.
Mijn Samsung TV werd geleverd met zo'n Solar Cell Remote die dus geen nummerieke toetsen heeft.
Was aanvankelijk een drama, want je moest 'oneindig' vaak knopje drukken om door menu's te navigeren.

Maar gaandeweg leerde ik de (engelse) termen en laat de TV zich vlot commanderen (bv roepen van kanaalnummer). Doet ie braaf alsof hij je hond is.
Het komt inderdaad wat bezopen over om 'tegen je TV te praten" maar het werkt wél vlotter :)
Je kan hem ook uitfoeteren als hij iets niet snapt. :+ Gaat hij niet stuk van en wordt ook niet boos. Je leert enige mate van domheid te accepteren.

[Reactie gewijzigd door Bruin Poeper op 9 januari 2025 11:18]

FPSUsername @Bruin Poeper10 januari 2025 06:58
Dat is netzoals google Assistant in android auto. Ik heb een touchpad waar ik oo kan schrijven, maar google vind het nodig om zo'n touchpad onderdeel te maken van een toetsenbord, dus kun je het niet gebruiken tijdens het rijden. Dan maar schreeuwen tegen een assistent die vervolgens veel fouten maakt. Frustrerend, kost meer tijd, etc. Het wordt allemaal wel beter met de tijd, maar het is nog niet optimaal voor mij.
WigaDan @JeroenNietDoen8 januari 2025 13:02
AMEN TO THAT _/-\o_
NhNeoN 8 januari 2025 08:29
Wel mooi dat Samsung zijn topmodel weer weet te verpesten met een matte coating. De reden dat je een oled wil is om de goede zwart waarden. Met een matte coating gaat dit niet lukken. Anders kun je net zo goed een lcd nemen.
TheMiggel @NhNeoN8 januari 2025 09:46
Bij ons staat er een S95D naast een flinke raampartij met middag zon. De matte coating is een absolute gamechanger. Ja die matte coating is in een mooi thuis theater onnodig want geen lichtinval. Maar in real-life situaties heb je door de helderheid in geen enkel scenario echt last van de coating en is het stukken maar echt stukken beter dan de glossy alternatieven die er bij ons hiervoor stond. En de grey wash waar ik bang voor was is echt onzichtbaar.
emeralda @TheMiggel8 januari 2025 12:23
Ja inderdaad Nederlandse huizen en appartementen worden gebouwd met veel ramen.
Stoney3K @emeralda8 januari 2025 16:58
En vooral zonder veel gordijnen.
IamGrimm @NhNeoN8 januari 2025 10:27
Ik heb een Samsung Odyssey G8 als monitor en met de matte coating is zwart is gewoon zwart. Ik zou je normaliter gelijk geven maar ik denk dat Samsung deze techniek goed om handen heeft. Natuurlijk, met zon inval zal dat effect minder sterk zijn.
Applejack @NhNeoN8 januari 2025 08:57
Inderdaad. Waardeloos dit. Zo is meteen alle interesse voor dit scherm weg bij mij.
lanarhoades @NhNeoN8 januari 2025 10:05
De matte coating van Samsung is beter dan het matte dat je van andere schermen gewend bent. Zwart is gewoon zwart, de grijze waas over het scherm is echt alleen te zien als er echt felle zon licht op schijnt en dan nog is het niet echt zichtbaar.

[Reactie gewijzigd door lanarhoades op 8 januari 2025 10:07]

NhNeoN @lanarhoades8 januari 2025 12:24
Dat ben ik niet met je eens. Mijn ouders hebben een S95D staan en als ik dat vergelijk met mijn glossy oled scherm, dan vind ik dat de oled ervaring echt een stuk minder wordt. Maar ieder zijn voorkeur.
arjax @NhNeoN8 januari 2025 13:15
Het is wat zelf je voorkeur heeft. 100% reflectie van de zon op je scherm wordt je ook niet blij van... Dan liever een coating die voor verstrooing zorgt waardoor ik het beeld beter blijf zien, maar iets minder diep zwart heeft
arjax @NhNeoN8 januari 2025 13:01
ik heb juist gekozen voor een Oled (monitor) met coating ipv glossy. Nu zijn alle monitoren, ook die op LG gebaseerde Woled modellen, voorzien van "een coating" en daarmee dus niet 100% spiegelend zoals bijvoorbeeld de LG oled TVs. Maar de QD oled die ik gekozen heb gaf met zijn coating de minste directe reflectie zonder te veel in te boeten op het contrast.

Het is maar net waar je voorkeur ligt en hoe de thuis situatie is

[Reactie gewijzigd door arjax op 8 januari 2025 13:02]

JustRob 8 januari 2025 07:55
Samsung dat voor z’n top OLED-model gebruik maakt van een LG paneel zegt eigenlijk alles wat je moet weten: Als je een OLED wil, koop een LG.

En de frame ‘Pro’ die geen local array dimming heeft is dus alleen maar pro vanwege de draadloze Connect box. Waarom is dit geen frame met OLED paneel?
Navi @JustRob8 januari 2025 08:40
Ik vermoed omdat The Frame niet geschikt is voor OLED vanwege het urenlang tonen van stilstaande kunst. (En misschien ook vanwege het matte scherm)
Aardbol_23564 @JustRob8 januari 2025 08:02
Niet per se want het draait ook om de software die op de TV draait en de service die je krijgt. Daar is Samsung ook wel goed in, naar mijn ervaring. Als het een PC monitor was, zou ik je meteen gelijk geven. LG all the way in mijn geval
aschja @Aardbol_235648 januari 2025 08:25
Je bedoelt de geweldige software die je scheel laat zien van de advertenties?
Luuk1983 @JustRob8 januari 2025 10:03
Het zegt vooral dat ze zelf (nog) geen panelen maken of kunnen maken in bepaalde formaten. En dat zal een kostenoverweging zijn.
batteries4ever @Luuk19838 januari 2025 11:56
Nou ja, en beschikbare technologie en patenten natuurlijk! Dat LG het kan wil niet zeggen dat Samsung het ook kan en al zeker niet dat de resultaten vergelijkbaar zijn, LG OLED <> Samsung OLED.
arjax @JustRob8 januari 2025 13:05
Samsungs topmodel de S95 is gewoon hun eigen QD Oled, niet een LG Woled, dat zijn de "goedkopere" modellen. Alleen het 83" model zal er 1 zijn met een wOled paneel

[Reactie gewijzigd door arjax op 8 januari 2025 13:15]

FPSUsername @JustRob10 januari 2025 07:01
Als je een OLED wil, koop een LG.
Zowiezo moet je een LG nemen over een Samsung als het gaat om het OS en TV functies. Het zal wel gepatenteerd zijn, maar de "wii remote" die LG heeft is uitstekend, iets dat ik nog niet gezien heb bij Samsung, Philips, Sony, etc.
Squats 8 januari 2025 08:29
Daar gaat samsung weer met het maken van een marketing term die lijkt op een bekende techniek maar het niet is. Edge mini led… waarschijnlijk staat er op de website en op de doos “mini led tv” en zal de gemiddelde consument denken dat ze een “echte” miniled kopen… en dan nog de zoveelste “AI” waar niemand echt profijt van heeft..
Stoney3K @Squats8 januari 2025 09:04
Ik ben heel benieuwd wanneer TV-fabrikanten de "Vrij van AI" als een feature gaan gebruiken om groot op de doos hun TV mee te marketen.
Pokemoneuro @Stoney3K8 januari 2025 09:18
Zo'n TV komt direct bovenaan mijn kandidatenlijst te staan als ik een nieuwe nodig had.
Tuskermalt @Pokemoneuro8 januari 2025 09:50
Dat wil ik dus ook mijn volgende wil ik zelf smart maken waardoor de tv langer mee gaat en sneller opstart.
apeklootje @Stoney3K8 januari 2025 09:16
Idd zit hier ook miet op te wacjten, sterker nog, bij aankoop volgende tv zal mijn vraag zijn: werkt deze uit de doos zondet registratie of netwerk verbinding? Andets hoef ik hem niet.....
Noedell @apeklootje8 januari 2025 10:11
Ik zit er steeds harder over na te denken om een Large format display of Public display aan te schaffen als volgend entertainment scherm (Zo noem ik het tegenwoordig want TV kijken doe ik al lang niet meer)
Bovendien hebben die monitors veel meer aansluitmogelijkheden en zijn er ook nog op gebouwd om veel langer mee te gaan! Dus ik zie zo gauw niet waarom dat géén optie zou zijn.

[Reactie gewijzigd door Noedell op 8 januari 2025 10:11]

batteries4ever @Noedell8 januari 2025 12:35
Ik ben benieuwd hoe b.v. de kleurafwijking van een dergelijk scherm is, de meeste public display schermen die ik zie zien er werkelijk niet uit...
Noedell @batteries4ever8 januari 2025 14:47
Tsja, geen idee. Dat onderzoek moet ik nog doen. Dit zou wel iets interessants zijn voor Tweakers om te testen. AI en "Beeldverbetering"-loze schermen. Vaak hebben deze displays ook geen speakers wat voor mij (en volgensmij behoorlijk wat andere mensen) juist ideaal is en vaak ook nog eens een veel lagere input lag!

[Reactie gewijzigd door Noedell op 8 januari 2025 14:48]

Stoney3K @Noedell8 januari 2025 17:00
Die input lag zou nog wel eens vies tegen kunnen vallen want al die 'public display' schermen zijn vooral bedoeld voor statische en weinig veranderende content zoals informatieborden en reclamezuilen. Dan maakt input lag geen donder uit.
Jensw19 @apeklootje8 januari 2025 12:45
Ik kocht vorig jaar een smart tv van Philips met die mooie achtergrondkleur stripjes
Heb letterlijk nooit de software ervan geupdated want zodra ik dat doe wordt de tv's hoofdmenu (zoals waar je de input kan switchen naar de firestick of game console) volgegooid met ads en heb ik niet het idee dat een OS update iets heeft veranderd..
Als AI inderdaad nu de vereiste gaat zijn dat zo'n apparaat altijd online moet zijn ben ik er ook bang voor
Marzman @Squats8 januari 2025 09:31
Deze AI trend snap ik ook niet helemaal. Waarom zit dat in tv's? Ik snap nog dat het nuttig is voor streamingdiensten, maar dat heeft niks met de tv zelf te maken die laten alleen maar het resultaat zien.
Jentedw @Squats8 januari 2025 09:37
Ai is ondertussen ook een buzzword voor mensen om iets af te zeiken geworden, misschien nog wel meer afgezaagd dan de marketing term zelf. Ikzelf ga ook geen duizenden euros tegen een product aangooien omdat er AI op de doos staat maar als de technologie betaalbaar wordt hoor je mij niet klagen over gratis extra pixels op lage kwaliteit video puur omdat er een overmatig gebruikte marketingterm mee verbonden is.
Jensw19 @Jentedw8 januari 2025 12:47
Komt omdat het nu overal in wordt gedrukt en mensen AI een snelle ontwikkeling vinden, en daarmee niet (meer) snappen wat het nou precies hoort en kan doen, in 2 jaar tijd..
En investeerders forceren zowat bedrijven nu ook om overal AI op te gooien omdat een bedrijf dan weer een smak geld mag ontvangen van investeerders
Ben wel oprecht benieuwd hoe deze AI functies zich gaan uibreiden, want ik dacht tot op heden oprecht dat we die taalmodellen hadden en wat functies die gewoon dingen konden automatiseren, maar we zijn blijkbaar al een stukje verder
Jentedw @Jensw198 januari 2025 13:03
Heb je zeker gelijk in, het is een techniek om investeerders binnen te houden geworden. Maar in zekere zin is AI zich al jaren aan het ontwikkelen, chatGPT heeft het eigenlijk naar de mainstream gebracht en openAI specifiek heeft er een hype term van gemaakt en pretendeerd al de afgelopen 2 jaar een exponentiele groei te pakken te hebben wat aannemelijk klinkt omdat de aantal keren dat je het woord als consument hoort exponentieel toe neemt. In werkelijkheid is het allemaal hype voor investeerders. De zogenaamde snelle regelgeving die nodig zou zijn om AI niet de wereld over te laten nemen is meer hype dan waarheid en de schijnbaar snelle groei is in werkelijkheid jaren aan ontzichtbare ontwikkeling geweest nadat de technologie in de jaren 90 ook al werd gespeculeert exponentieel te gaan nadat deze de beste schaker wist te verslaan. Of dingen AI genoemd worden heeft daarnaast vooral te maken met of het nieuwe technologie is gezien veel mainstream algoritmes zoals de recommendation algoritmes waar het internet vol mee staat in feite ook AI zijn en de AI die in de jaren 90 de schaak meester versloeg zou tegenwoordig ook geen AI meer genoemd worden omdat deze niet "black box" is maar eigenlijk gewoon een reeks aan mens gewogen getallen die de beste zet uitrekenen. (Dit in tegenstelling tot de gewogen getallen in huidige AI met het verschil dat deze nu via training worden bepaald)
Mooraalkikker 8 januari 2025 07:59
Dat het eigenlijk alleen maar over AI ging, betekent dat niet gewoon dat de huidige tv techniek uitontwikkeld is en er niet veel valt te melden?

Heb niet bepaald het idee dat dat AI (wat er al jaren inzit) heel spectaculair is. Denk dat het niemand gaat opvallen als het er opeens niet meer is, maar kan aan mij liggen?
Verwijderd @Mooraalkikker8 januari 2025 08:13
Nah.

"Ai" is het nieuwe "smart". Big data, maar nu potentieel op basis van alle data die 24uur/dag op het apparaat binnenkomt, zogenaamd privacy-vriendelijk omdat de analyse op het apparaat van de gebruiker gaat plaatsvinden.
Jentedw @Verwijderd8 januari 2025 09:41
De AI komt voorgetraind en dus is er geen sprake van de 24/7 data stroom waar jij het over hebt. En inderdaad is AI die draait op het apparaat dus hetzelfde als de processor die al jaren de data die jij op je televisie ziet verwerkt zodat deze correct kan worden afgebeeld. Privacy vriendelijk is dus afhankelijk van of je vertrouwd in de claim dat het op je apparaat blijft. Veranderd dus eigenlijk niks op privacy gebied.
vlaag 8 januari 2025 08:32
Eerder MissionAI, live ondertiteling is wel grappig of meer info maar wat ik kijk heeft dat allemaal al (de gebruikelijke streaming diensten)
alexbl69 8 januari 2025 09:49
Werkelijk. Wie zit er te wachten op deze meuk? Onze privacy wordt steeds verder aangetast, nu onder het mom van 'AI'. Er is al bijna geen TV meer te vinden die niet om de zoveel tijd met een popup begint te zeuren dat het apparaat niet is aangesloten op het internet en dus niet in staat is jouw privacy te schenden.

Straks willen ze überhaupt niet meer starten als ze hun baasje niet kunnen bereiken.
Jacco011 8 januari 2025 10:07
Zonder Dolby Vision blijf ik toch bij Panasonic/LG.
audiojunk 8 januari 2025 10:54
Enigste AI functie wat ik op een tv zou willen zien is realtime ondertiteling.
Jacco011 @audiojunk8 januari 2025 18:14
*Enige
Als het net zo goed werkt als op Youtube, dan heb je er vaak geen ene fluit aan. Als het wel werkt is het onprettig, want het laat elke woord na elkaar zien, inplaats van de gehele zin.

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