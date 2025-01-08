Samsung heeft op de CES-beurs zijn tv-line-up voor 2025 onthuld. Wij hebben een deel van de nieuwe tv’s inmiddels kunnen bekijken en we hebben een aantal van de nieuwe functies ook zelf kunnen uitproberen. In dit artikel vertellen we je hoe de nieuwe line-up eruitziet, wat opvalt en wat onze eerste indrukken zijn.

Om één ding kunnen we dit jaar echt niet heen: AI. Dit toverwoord is ook in de wereld van televisies zeker niet nieuw, maar Samsung gaat dit jaar een versnelling hoger als het gaat om AI. Tijdens de persbijeenkomst ging het alleen maar over AI en hoe Samsung zich voorstelt dat tv’s daardoor nog meer het middelpunt van het digitale leven worden. Samsung spreekt vanaf nu over Vision AI, een noemer waaronder alle slimme tv-functies vallen. Vision AI is daarmee voor televisies wat Galaxy AI voor smartphones is.

Onder de paraplu van Vision AI vallen verschillende slimme functies, die deels op de televisies zelf draaien en deels cloudgebaseerd zijn. Samsungs topmodellen wat qled- en oledtelevisies betreft beschikken dit jaar over de nieuwe NQ8- en NQ4 Gen3-processors, die veel meer AI-rekenkracht aan boord hebben dan hun voorgangers. Die rekenkracht kan worden gebruikt om beeld en geluid live te analyseren en te matchen met een database van referentiebeelden. Net zoals de camerasoftware van smartphones, herkennen moderne tv’s zo wat er te zien is en of er personen in beeld zijn. Op basis van die databasegegevens kunnen algoritmes in de tv's ook bepalen wat de beste methode is om het beeld waar nodig te verbeteren. Dit resulteert onder andere in slimme upscaling, contrast- en kleuraanpassingen en bijvoorbeeld debanding. Allemaal functies die al jaren in televisies zitten, maar die door toenemende rekenkracht en verder getrainde modellen steeds beter werken.

Samsung claimt op dit vlak een grote stap te hebben gemaakt. Vorig jaar introduceerde het al een veel krachtigere processor voor zijn 8k-televisies. Dit jaar komt die processor ook beschikbaar voor de topmodellen uit de 4k-qled- en oledseries. Samsung zegt dat de 2025-tv’s naast betere 'AI Upscaling Pro' ook een verbeterde Auto HDR Remastering Pro-functie krijgen, die sdr-beelden omzet naar pseudo-hdr. De eerste demo’s die wij hiervan zagen op de beursvloer waren best indrukwekkend, maar uiteraard gebruikte Samsung zorgvuldig uitgekozen beelden, dus we moeten een slag om de arm houden.

Nieuw voor dit jaar is Color Booster Pro. Zoals de naam doet vermoeden, zorgt deze functie voor meer verzadigde kleuren, zonder dat deze overdreven worden. Dit zou dus vooral moeten helpen bij video’s waar de kleurverzadiging te laag is. Op basis van wederom een database met referentiebeelden bepaalt de tv wat de kleur had moeten zijn en past dit aan. De eerste demo’s die ik hiervan heb gezien, vond ik niet heel indrukwekkend: kleuren lijken na het inschakelen van deze functie wel degelijk overdreven aangezet te worden. Maar ook hier is een slag om de arm noodzakelijk, omdat het een korte democlip was met veel grote kleurvlakken. Ook voor geluidsweergave heeft Samsung zijn algoritmes geüpdatet, wat moet resulteren in meer mogelijkheden om bijvoorbeeld spraak te versterken en persoonlijke geluidsprofielen te maken. Ik heb hier nog geen goede demo van gehoord en kan dus nog niets zeggen over de werking hiervan.

Samsungs nieuwe 'AI Mode' herkent automatisch drie soorten content

Nieuw voor 2025 is een algemene ‘AI-mode’, die beschikbaar zal zijn in alle modellen vanaf de nieuwe Q80F en hoger. Wanneer AI-mode is ingeschakeld, deelt de tv content op basis van beeldherkenning en de beeldsnelheid automatisch in drie verschillende categorieën: sport, film en ‘overige’. Voor elk van die drie kun je een persoonlijk beeld- en geluidsprofiel samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om films met een warme kleurtemperatuur en weinig extra verscherping weer te geven, terwijl je sport helderder, scherper en met meer contrast wilt tonen. Ook voor het geluid kun je verschillende profielen maken, met bijvoorbeeld meer focus op spraak bij algemene beelden en meer bas bij het bekijken van films. Met de AI-mode ingeschakeld past de tv de instellingen vervolgens automatisch aan, afhankelijk van de content die op het scherm getoond wordt. Hoe goed dit in de praktijk werkt, weten we nu nog niet, want we hebben er nog geen echt goede demo van kunnen bekijken en beluisteren. Samsung liet ons bovendien weten dat nog niet zeker is of deze functie ook naar Nederland en België zal komen.

Maar de slimme functies zijn veel breder dan alleen beeld- en geluidsoptimalisatie. Samsung is een samenwerking met Microsoft aangegaan en heeft naast zijn eigen Bixby-assistent nu ook Copilot in zijn nieuwe tv’s ingebakken. Tijdens een geproduceerde demo zagen we iemand aan zijn tv vragen wat er in de omgeving te doen was, waarna deze zonder vertraging gesproken suggesties met vloeiende animaties gaf voor een dagtrip langs bezienswaardigheden in de omgeving, inclusief lunch waarbij de assistent meteen ook rekening hield met de dieetwensen van de gebruiker. Of het in de praktijk ook zo gepolijst werkt, valt te betwijfelen, want deze demo zag er wel heel gelikt uit.



Samsung belooft sowieso dat de nieuwe assistent algemene vragen zal begrijpen en dat je ook vervolgvragen kunt stellen, waarbij de chatbot begrijpt wat de context van jouw vraag is. Je kunt dus vragen wat de hoofdstad van Nederland is en daarna vragen hoe warm het daar is, waarbij de tv begrijpt dat die vervolgvraag over Amsterdam gaat. Dit kennen we uiteraard al van chatbots als ChatGPT, maar deze intelligentie komt nu dus ook naar tv’s. Overigens is nog niet duidelijk of alle AI-assistentfuncties direct naar Nederland en België zullen komen. We begrepen van Samsung dat Bixby in de nieuwe tv’s vanaf dit jaar Nederlands begrijpt, maar dat functies die gebruikmaken van Copilot mogelijk niet bij ons beschikbaar zullen zijn. Hoe de verdeling tussen Bixby en Copilot precies zit, is vooralsnog niet helemaal duidelijk, zodat we op dit moment nog niet precies weten welke functies wel en welke niet gaan werken in Nederland en België.

De nieuwe Live Subtitle-functie voegt automatisch ondertiteling toe

Samsung liet ons wel weten dat twee andere nieuwe AI-functies sowieso niet bij ons beschikbaar komen. Dat zijn Click to Search en Live Translate. Die eerste functie analyseert met één druk op de knop wat er in het beeld te zien is en geeft hier in een zijbalk rechts in beeld meer informatie over. Live Translate maakt het mogelijk om tv-beelden na te synchroniseren of van ondertiteling te voorzien. Demo’s van die ondertitelfunctie leken redelijk goed te werken, maar de functie komt voorlopig dus niet in het Nederlands beschikbaar. Ook de nieuwe tv-afstandsbediening met AI-knop waarmee je de assistent oproept, zal bij ons niet met de 2025-tv’s worden meegeleverd. Onduidelijk is daarom ook of functies die deze knop gebruiken, achteraf via een software-update toegevoegd kunnen worden.

8k-qled

Samsung blijft als enige televisiefabrikant stug doorgaan met het ontwikkelen van 8k-televisies en brengt in 2025 weer twee nieuwe modellen uit: de QN900F en de QN990F. Deze komen beide beschikbaar in 65", 75", 85" en 98". Samsung heeft de naamgeving van de 8k-televisies wat veranderd, want de QN900F is de opvolger van de QN800D van vorig jaar, terwijl de QN990F de QN900D opvolgt. Beide tv’s zijn voorzien van een matte afwerking die Glare Free is, een doorontwikkelde versie van de matte coating die Samsung vorig jaar bij de S95D-oled introduceerde. Samsung heeft nog niets verteld over zaken als dimmingzones en maximale helderheid, maar de QN990F leek op het eerste gezicht erg helder. De QN900F heeft dezelfde NQ8 AI Gen4-processor als de QN900D van vorig jaar, terwijl de QN900F het moet doen met een oudere processor, de NQ8 Gen2, die aanzienlijk minder rekenkracht heeft en daardoor de verbeterde algoritmes voor upscaling en hdr-remastering moet missen.

Samsung QN990F 8K qled- tv met Wireless One Connect Box

De QN990F is Samsungs eerste televisie met een Wireless One Connect Box. Dit externe kastje bevat de HDMI-, USB- en tuneraansluitingen en stuurt de signalen van deze poorten draadloos door naar de tv. Samsung gebruikt hiervoor dualband-5/6GHz-Wi-Fi 7-technologie, in tegenstelling tot concurrent LG, die voor hun draadloze Zero Connect Box een eigen protocol op de 60GHz-band gebruikt. Volgens Samsung is hun technologie uiteraard superieur: het zou beter bestand zijn tegen storing en minder kritisch zijn qua plaatsing van de box ten opzichte van de tv.

Samsung QN900F 8K qled- tv

Een ander verschil in aanpak is sowieso ook interessant: waar LG alle technologie, inclusief de verwerking van de smart-tv-functies, in de externe box heeft ondergebracht, zit het gros van alle logica bij Samsung in de tv zelf. De tv heeft ook direct verbinding met het thuisnetwerk en internet, waardoor alle smart- en streamingfuncties gewoon blijven werken als de verbinding met de One Connect Box mocht uitvallen.

4k-qled

De 4k-Neo QLED-miniledmodellen met quantumdotbacklight en de normale qled-modellen zonder miniled zijn dit jaar onderverdeeld in zes verschillende modelseries, te weten de Q7FA, Q8FA, QN70F, QN8XF, QN85F en QN90F. Van de lagere modelseries weten we nog niets qua specs, maar van de QN70F, QN80F en QN90F wel.

De QN70F (55", 65", 75" en 85") wordt een Edge Type Mini LED-tv. Wel miniled dus, maar geen full array local dimming. Dat Samsung deze term introduceert, vinden wij bepaald niet gelukkig, want miniled was tot nu toe eigenlijk altijd synoniem voor een fullarraybacklight met vaak veel localdimmingzones. Dat is nu dus niet meer het geval. De QN70F krijgt een NQ4 AI Gen2-processor, een model van de vorige generatie, en ondersteunt vrr tot 144Hz.

De QN80F is wel een miniled-tv met direct full array local dimming. Ook deze tv kan signalen tot 144Hz weergeven en belooft ten opzichte van de QN70F betere geluidsweergave met ondersteuning van Dolby Atmos en betere hdr-weergave met hoger contrast.

Samsung QN90F 4k qled-tv

De QN90F is het topmodel in de 4k-qled-range voor dit jaar. Ook deze tv heeft een fullarrayminiledbacklight en is voorzien van een mat Glare Free-scherm. De tv ondersteunt refreshrates tot 165Hz en maakt gebruik van de nieuwste NQ4 Gen3-processor, die over alle nieuwe AI-beeldverwerkingsfuncties beschikt. Samsung heeft de tv verder voorzien van een Ultra Viewing Angle-filter, die zorgt voor veel betere kijkhoeken dan we normaal van pva-lcd-schermen gewend zijn. Van eerdere Samsung-tv’s weten we dat dit in de praktijk goed werkt. De QN90F komt beschikbaar in een grote verscheidenheid aan beeldmaten, uiteenlopend van 43" tot 98". Samsung toont op de CES zelfs een 115"-variant, maar die verschilt op een aantal punten van de andere QN90F-tv’s. Zo is deze tv veel dikker en heeft hij bredere bezels, en daarnaast is het showmodel ook niet voorzien van een mat scherm. Onduidelijk is vooralsnog wanneer deze 115"-tv te koop zal zijn, en wellicht verandert de afwerking dus nog.

The Frame en Frame Pro

Samsung komt dit jaar ook met nieuwe versies van The Frame en een The Frame Pro. Die laatste maakt gebruik van Neo QLED-technologie, ofwel een quantumdotminiledbacklight. Net als bij de QN70F gaat het ook bij de Frame Pro echter om een edgelitminiledbacklight; de tv krijgt dus geen full array local dimming. De nieuwe versies van The Frame zullen voorzien worden van de nieuwe draadloze One Connect Box, ondersteunen signalen tot 144Hz en zullen beschikken over de nieuwe AI-functies die Samsung dit jaar introduceert. Uiteraard zijn alle versies van The Frame ook weer voorzien van een volledig mat scherm. De normale variant van The Frame komt beschikbaar in 43" tot 65", de Frame Pro met miniled zal te koop zijn in 65", 75" en 85".

Samsung The Frame Pro

Oled

De oledline-up voor 2025 is grotendeels gelijk aan die van vorig jaar, wat wil zeggen dat de S85D, S90D en S95D directe opvolgers krijgen in de vorm van de S85F, S90F en S95F. Net als vorig jaar zegt Samsung niets over de panelen die het gebruikt in zijn tv’s, maar we kunnen op basis van de specificaties wel onderbouwde aannames doen.

Samsung S85F oled-tv

De S85F is de instapserie en zal, net als de S85D van vorig jaar, gebruikmaken van woledpanelen van LG Display. Deze tv’s komen beschikbaar in 55", 65", 77" en 83" en worden voorzien van de Samsung NQ4 AI Gen2-processor van vorig jaar, waardoor ze qua beeldverwerking dus niet over de nieuwste algoritmes zullen beschikken.

Samsung S90F oled-tv

De S90F (48", 55", 65", 77" en 83") staat één stapje hoger in de rangorde. Dit model krijgt wel de nieuwste NQ4 AI Gen3-processor en zou ook een hogere (piek)helderheid moeten hebben; Samsung heeft het over 25 procent extra helderheid ten opzichte van de S90D van vorig jaar. Welke panelen gebruikt worden voor de S90F is niet duidelijk, maar de 48"- en 83"-versies zullen sowieso woledpanelen van LG bevatten.

Samsung S95F oled-tv

Het nieuwe oledtopmodel voor 2025 is de S95F (55", 65", 77" en 83"). Deze krijgt, net als zijn voorganger, een mat 4k-QD-oledpaneel van Samsung Display, behalve de grootste 83"-variant: die gebruikt een woledpaneel van LG Display. De andere beeldmaten zullen vrijwel zeker voorzien worden van de nieuwste generatie QD-oledpanelen van Samsung Display. Samsung Electronics zegt zelf officieel nog niets over de helderheid van de S95F anders dan dat deze 30 procent hoger ligt dan de S95D van vorig jaar, maar Samsung Display liet Tweakers desgevraagd wel weten wat de specificaties van de nieuwe 2025 QD-oledpanelen zijn.

Op de native kleurtemperatuur van het paneel, die rond 10.000K ligt, zou de piekhelderheid bij weergave van een 3%-window maar liefst 4000cd/m2 zijn, terwijl een 10%-window uitkomt op 2200cd/m2 en de fullscreenhelderheid 440cd/m2 zou moeten zijn. Bij een witpunt van D65, wat gewenst is voor gekalibreerde kleurweergave, zou dat nog altijd respectievelijk 3900, 2000 en 420cd/m2 moeten zijn. Dat zijn voor oledtelevisies ongekend hoge waarden en we moeten uiteraard gaan zien of dit in de praktijk ook echt waargemaakt wordt. Al is het maar omdat niet gezegd is dat Samsung Electronics de panelen in zijn tv’s ook daadwerkelijk op de maximale helderheid zal laten werken.

Tot slot

Samsung verwacht zijn nieuwe televisies vanaf april en mei in de winkelschappen te hebben, waarbij het van de modelserie afhangt wanneer dat precies het geval zal zijn. De nieuwe qled-topmodellen, de 8k-QN990F en 4k-QN90F, zouden al vanaf medio april te koop moeten zijn, terwijl de S95F-QD-oled-tv begin mei volgt. Over prijzen weten we op dit moment nog niets, maar zodra Samsung die bekendmaakt, zullen we ze uiteraard met jullie delen.