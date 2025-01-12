Door Wout Funnekotter

Expert smarthome

Feedback • 12-01-2025 06:15 104

Matter komt eindelijk op stoom

Maar niet iedereen is volledig aan boord

12-01-2025 • 06:15

104

Artikel

Een kleine twee jaar geleden publiceerden we een artikel over Matter, de communicatiestandaard voor smarthomeproducten die het voor gebruikers en fabrikanten makkelijker moet maken om met smarthome aan de slag te gaan. De techniek was destijds veelbelovend, maar zonder een groot aanbod aan producten was het maar de vraag of die belofte snel ingelost ging worden.

Matter kende een trage start. Versie 1 van de standaard miste ondersteuning voor basale functionaliteit als energiemeting en ook werd maar een beperkt aantal soorten apparaten ondersteund. Het afgelopen jaar lijkt de standaard echter meer op stoom te komen. Versie 1.3 uit mei 2024 voegde eindelijk energiemeting toe, naast ondersteuning voor veel soorten witgoed. Versie 1.4, die afgelopen november uitkwam, bracht verbeteringen op het vlak van apparaatbeheer en bevatte nieuwe apparaattypen voor onder meer thuisaccu's en warmtepompen. Daarmee is de standaard op papier nu behoorlijk compleet, al schitteren een aantal categorieën nog steeds in afwezigheid, zoals camera’s.

De Consumer Electronics Show was dit jaar een mooi moment om bij verschillende smarthomefabrikanten langs te gaan en te kijken hoe het staat met de adoptie van Matter. Daarbij viel om te beginnen op hoeveel fabrikanten van slimme knoppen en sensors er tegenwoordig wel niet zijn. Naast bekende namen als Aqara, TP-Link, Tuya en Shelly, zagen we ook schakelaars en sensors bij LG, Bosch en een heleboel voor ons onbekende Chinese fabrikanten. Vrijwel al die bedrijven voerden een Matter-logo op hun stand. Dat is een groot verschil met een jaar geleden.

Daarbij zit wel een groot verschil in hoe de standaard geïmplementeerd wordt, waarbij er grofweg drie opties zijn: Matter over wifi, Matter over Thread en Matter via een bridge of hub. Die laatste optie wordt bijvoorbeeld door Philips Hue gebruikt. De verbinding tussen de bridge en de lamp loopt daar via Zigbee en de bridge biedt het apparaat op de rest van het netwerk aan via Matter. Het voordeel is hiervan dat je bestaande apparatuur Matter-compatibel kunt maken, het nadeel is evident; je hebt een extra kastje nodig.

Gelukkig zagen we die hubconstructie relatief weinig op CES. SwitchBot past het toe op een aantal producten, maar met goede reden. Veel van de smarthomesensors van dit bedrijf maken gebruik van bluetooth en dat kan niet direct op een Matter-netwerk worden aangesloten. De apparaten die over wifi beschikken, kunnen vaak wel rechtstreeks verbonden worden. Zo spotten we op de stand van SwitchBot demo-units van de Relay Switch 1 en Switch 1 PM met onderop de qr-code voor koppeling met een Matter-systeem.

Witgoed komt eraan

Roborock Saros Z70
Roborocks nieuwe Saros Z70 met grijparm is Matter-compatibel

Sinds versie 1.2, die eind 2023 uitkwam, is er ondersteuning voor witgoed als koelkasten, vaatwassers, wasmachines en robotstofzuigers. Tijdens CES bleek dat er groot verschil zit tussen aanwezigheid van bepaalde functionaliteit in de standaard en grootschalige adoptie door fabrikanten. We konden welgeteld één witgoedproduct vinden met een Matter-logo: een koelkast bij Bosch die later dit jaar moet uitkomen. Via Matter is het mogelijk de temperaturen aan te passen en een seintje te krijgen als de deur blijft openstaan. In de categorie robotstofzuigers bestaan al een paar modellen die via Matter aan te sturen zijn en op de CES werden door verschillende fabrikanten nieuwe modellen aangekondigd met Matter-compatibiliteit.

In deze categorie wordt overigens goed duidelijk dat Matter nooit een allesomvattende standaard wordt en gebruikers voor bepaalde functionaliteit soms aangewezen zullen zijn op de apps van fabrikanten. Vanuit de Matter-standaard is het mogelijk om een stofzuiger te stoppen en starten, en de schoonmaakmodus te kiezen, maar niet veel meer dan dat. Om bijvoorbeeld plattegronden van het huis te beheren, moeten gebruikers uitwijken naar de fabrikantenapps en dat zal hoogstwaarschijnlijk zo blijven. Er zit te veel variatie in functionaliteit om het allemaal in de standaard te krijgen.

Er zit dus enige tijd tussen het updaten van de spec en introductie van nieuwe apparaten met ondersteuning. In het geval van witgoed bleek de 14 maanden tussen introductie van versie 1.2 en de CES niet genoeg om de functionaliteit in nieuwe producten te verwerken. We verwachten hier op de CES van 2026 veel meer van te zien.

Thread blijft een zorgenkindje

ThreadNaast Matter over wifi is er dus Matter over Thread, een meshprotocol dat vooral bedoeld is voor apparaten met een laag stroomgebruik. Thread maakt gebruik van dezelfde radiolaag als Zigbee maar ‘spreekt’ daar vervolgens de Matter-taal over. Omdat Matter een IP-gebaseerde standaard is, moet zo’n Thread-mesh op een manier aan een thuisnetwerk gekoppeld worden, zodat gecommuniceerd kan worden met apparaten die verbonden zijn via wifi of ethernet. Dat gebeurt via een Thread-borderrouter, een apparaat dat zowel over een Thread-verbinding als een wifi- of ethernetverbinding beschikt en zo deze twee typen netwerken aan elkaar koppelt.

Veel mensen hebben zonder dat ze het weten een borderrouter thuis; Googles Nest Hub is er eentje, net als de Apple TV. Ook veel moderne tv’s kunnen deze functie vervullen. Het idee was dat mensen een dergelijk apparaat niet hoefden aan te schaffen, maar er altijd wel een in huis hadden staan dat deze functie kon vervullen. En als er meerdere van die apparaten waren, dan konden ze samenwerken en zo het netwerk vergroten en stabiliseren.

Dat laatste leek leuk op papier, maar kwam in de praktijk niet goed uit de verf. Om de netwerken samen te laten werken, moeten beveiligingssleutels uitgewisseld worden, en daar was geen standaard voor. Wat in de praktijk dus gebeurde is dat gebruikers met meerdere borderrouters, meerdere Thread-netwerken hadden, die onderling niet met elkaar communiceerden. Naast versie 1.4 van Matter kwam eind vorig jaar datzelfde versienummer van Thread uit, waarin het probleem met meerdere routers, netwerken en credentials is opgelost. Maar zoals eerder gezegd duurt het altijd enige tijd voor fabrikanten die wijzigingen weer doorgevoerd hebben in hun producten. De verwachting is dat we de effecten hiervan dit jaar gaan zien.

Om het fabrikanten in ieder geval makkelijker te maken om Thread te ondersteunen, hebben Google en Mediatek een nieuwe chip ontwikkeld. De MT7903 ondersteunt Wi-Fi 6E, Bluetooth 6 en dus Thread, en moet volgens beide bedrijven voor ‘brede adoptie’ van Thread zorgen. In de eerste helft van dit jaar wordt deze gesampled, dus het zal vermoedelijk tot volgend jaar duren voor we die terugzien in producten.

Multiprotocol

Eén van de bedrijven die Thread voor nu links laat liggen is Shelly, fabrikant van onder meer slimme relais en dimmers. Thread is zo ongeveer de enige ontbrekende standaard, want verspreid door het portfolio vinden we Z-Wave, wifi, bluetooth en Zigbee. De nieuwste Gen4-lijn die het bedrijf op CES introduceerde heeft ondersteuning voor zowel wifi, bluetooth als Zigbee. Gebruikers kunnen bij de ingebruikname van de hardware zelf kiezen via welke standaard ze willen verbinden, waarbij via wifi Matter-ondersteuning aanwezig is.

Omdat Zigbee en Thread gebruikmaken van dezelfde IEEE 802.15.4-standaard voor radioverkeer, vroeg ik me af of het bedrijf op een later moment wellicht ondersteuning zou toevoegen. Het antwoord daarop was een duidelijk ‘nee’; de gebruikte hardware zou niet krachtig genoeg zijn voor het protocol. Hoewel ze dezelfde radiostandaard gebruiken, vereist Thread namelijk meer rekenkracht dan Zigbee. Een medewerker van Shelly vertelde verder dat het bedrijf niet negatief tegenover Thread staat, maar dat op dit moment de vraag vanuit gebruikers nog te laag is.

Shelly en Aqara op CESShelly en Aqara op CES

Zowel Aqara als Shelly kiezen ervoor meerdere protocollen in een apparaat te ondersteunen

Ook Aqara kiest voor een multiprotocolaanpak, maar dan juist voor de combinatie van Thread en Zigbee. Gezien de overeenkomsten dus logisch, want in principe is er maar een enkele radio nodig; de rest van de verschillen zitten in de firmware. Gebruikers die nu op Zigbee zitten en nog niet genoeg Thread-apparaten hebben voor een sterke mesh, kunnen deze producten dus direct integreren in hun bestaande systeem, om dan op een later moment een keer over te stappen. Ook hier wordt duidelijk dat Thread een wat zwaarder protocol is, want de nieuwe FP300-aanwezigheidssensor gaat in Zigbee-stand drie jaar mee, terwijl dat met Thread twee jaar is.

Certificering

Tot slot was er nog nieuws vanuit de Connectivity Standards Alliance en enkele grote techbedrijven. De CSA keurt elk Matter-apparaat dat op de markt komt, maar dat werd vervolgens veelal ook nog los door bedrijven als Google, Apple en Samsung gedaan, voordat zij een ‘Works with…’-label toekenden. Die bedrijven hebben aangekondigd dat niet meer te doen, maar gewoon af te gaan op de keuring van de CSA, wat tijd en geld scheelt. Daarnaast heeft de CSA nu ook een FastTrack Recertification Program, bedoeld voor een hercertificering nadat een product een software-update heeft gehad. Voorheen moest er dan een geheel nieuw proces gestart worden en deze nieuwe versie moet simpeler en sneller zijn.

Tot slot

Er kan veel gebeuren in twee jaar en dat is bij Matter zeker het geval. Niet alleen is de standaard zelf flink doorontwikkeld en uitgebreid, ook zien we dat steeds meer fabrikanten er ondersteuning voor inbakken. Hoewel er nog enkele productgroepen in de spec missen, zoals camera’s, zijn er met de snellere certificering en verbeteringen aan Thread en apparaatbeheer verder geen echt grote struikelblokken meer die grootschalige adoptie tegenwerken.

Of dat betekent dat fabrikanten er massaal bovenop springen, is op dit moment lastig te zeggen. Op CES was overduideijk dat de standaard momentum heeft, maar de multiprotocolapparaten laten tegelijkertijd zien dat veel fabrikanten nog niet helemaal van Zigbee weg durven te gaan. Daarmee lijkt 2025 voor Matter echt het jaar van de waarheid te worden.

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Reacties (104)

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lenwar
12 januari 2025 08:32
Matter (en thread) lost wat mij betreft een probleem op wat er voor de gebruiker niet was. Er zijn al jaren verschillende standaard-beheerprotocollen die lokaal kunnen werken.
Home Assistant, Homey en vele andere producten doen al jaren wat Matter faciliteert.

Het enige ‘probleem’ was dat de marketing er omheen de grote bups niet bereikte.

Matter lost voornamelijk een probleem op voor Big Tech die geen vinger in de pap had in thuisautomatiseting. Zowel Apple als Google diens eigen implementaties waren veel te zwak. Fabrikanten hadden ook last van het ‘not-invented-here-syndrome’, en wilden (natuurlijk) per se dat hun klanten continu met hun apps in de weer zijn en zich gingen inkopen in hun merk. Matter ondermijnt dit gedrag

Matter is er ondertussen een paar jaar, en de implementaties zijn op z’n best zwak. Zie alle reacties hier. Iedereen die ermee bezig is, is maar, op z’n best, gematigd positief. Het is het allemaal net niet.

Het enige dat Matter toevoegt is dat er een standaard-onboarding-protocol is. Prima dus iets dat ook in de bestaande platform gebouwd had kunnen worden.

De Matter-specificatie heeft overigens ook een echte ingebouwde zwakte. Namelijk dat een fabrikant ook ‘eigen-niet-standaard-zaken’ mag implementeren. Dit laat dus een deur open om alsnog per se de app/dienst van de fabrikant te moeten hebben om volledig gebruik te maken van het geheel.
Ook is iets dat Matter-over-wifi tot een minimum beperkt zou moeten worden. Thread/Zigbee/z-wave is in veel gevallen prima, lokaal en belast het wifi-netwerk niet (en kan moeilijker op afstand misbruikt worden). Die protocollen hebben natuurlijk beperkingen (te weinig handbreedte voor multimedia), maar voor aansturing/uitlezen van producten is het helemaal prima.
Er is geen reden om ‘slimme koelkast/kookplaat/wasmachine/enz’ op wifi te hebben. De eerder genoemde protocollen zijn daar juist optimaal voor.
drakiesoft @lenwar12 januari 2025 11:02
WiFi is ook mijn probleem. Zo ben je eigenlijk verplicht om een vlan te gebruiken, wat niet elke router doet en bij vervangen van router, mag je al jouw apparaten weer met de hand koppelen. Zigbee doet mesh, doet matter/wifi dat ook?
lenwar
@drakiesoft12 januari 2025 13:25
Matter is alleen configuratie/aansturings-protocol.
Thread is een soort Zigbee (het lijkt er heel veel op qua stack)

Zelfs met een apart vlan is het nog altijd altijd even handig. Een te druk wifi-netwerk kan voor heel veel gedoe zorgen. Veel mensen hebben gewoon hun ISP-router staan. Als dat 40 wifi-apparaten op aan het smurfen zijn is dat gedoe.

Ook is een apart vlan lang niet altijd veiliger als je hem niet goed afgeschermd krijgt. Veel apparaten vereisen mdns, wat je eigenlijk niet wilt gebruiken voor iot-apparaten.
Idealiter heb je voor ieder apparaat een apart vlannetje. Waarom zou je Chromecaat je koelkast moeten kunnen waarnemen en andersom.
Zeker zodra je Google/Meta-diensten gebruikt moet je dat niet willen.
Zodra je een Google/Meta app gebruikt en mdns aan hebt staan, zal dat netjes geregistreerd worden wat voor apparaten je in je lan hebt.

Om dit allemaal af te schermen moet je best bezig zijn met de materie. En dat is maar voor weinig mensen weggelegd.
The Realone @lenwar12 januari 2025 13:55
Als je zo "ver" wilt gaan om datavergaring tegen te zijn, gebruik dan simpelweg geen apparatuur zoals dat van Google. Zo simpel is het natuurlijk ook.
lenwar
@The Realone12 januari 2025 14:12
Ik bedoel 'slechts' aan te geven, dat alleen alles in een vlan zetten niet volledige afscherming betekent. Mensen lijken dit idee wel is te hebben. Het is net zo 'naief' als denken dat MFA ook van alles en nog wat afschermd, waar MFA (in de praktijk) alleen de voordeur dichtzet. Het is geen anti-malware of volwaardige eindpuntbeveiliging. Als je met MFA moet inloggen op je werkplek, biedt dat geen bescherming tegen malware/ransomware. (( N.B. MFA is per definitie een goed idee, maar je moet wel beseffen dat het maar tegen een beperkt aantal zaken helpt. Zie bijvoorbeeld die Chrome-extensie die was gehijacked in de Chrome-store. Om extenties te uploaden, moet je met een sterke MFA-methode inloggen. Dit werd netjes afgevangen door een malafide partij. ))

Terug naar Google/Meta:
Alleen geen Google-hardware kopen is overigens niet voldoende. Als je bijvoorbeeld de YouTube-app open hebt staan, dan ontvangt die ook mdns-verkeer. Als je Chrome open hebt staan, idem dito, enz.
Google is nou net één van de bedrijven waar je bijna niet omheen komt, omdat alles en iedereen het gebruikt.

Maar goed. Los van Google/Meta (en al die andere bedrijven die aan datavergaring doen).

Als je iets in een apart vlan zet, heb je meer controle over wat de apparaten wel en niet kunnen doen. richting de andere vlans/het internet. (versimpeld verwoord). In de praktijk moet je een idiote hoeveelheid poorten openzetten om al je apparaten nog bruikbaar te maken.

Het ligt er in de praktijk net aan, wat je precies wilt afschermen en of je de kunde en spullen hebt hebt om dit op een goede manier te doen.
I5413 @lenwar12 januari 2025 16:26
Een gemiddelde tweaker kan wel een aparte vlan zonder internet toegang, waarbij alle apparaten isolated zijn en met slechts 1 apparaat op het hoofd Lan netwerk kunnnen praten instellen. :+

Maar wel veel moeite en fout gevoelig zelfs voor de Tweakers.

En het blijft concureren op je wifi. Dus ik heb het liefst alles zigbee.

Misschien straks thread, maar ik snap niet welk probleem thread en matter, oplost. Fabrikanten moeten gewoon netjes hun zigbee implementeren. Matter over wifi misschien, maarja dan moet je over je wifi heen......

Benieuwd of het doorzet, zoals het nu gaat zie ik mezelf komende jaren nog geen thread gaan gebruiken.
lenwar
@I541312 januari 2025 16:30
Een gemiddelde tweaker
En dan werkt het niet omdat het per de met mdns ‘gevonden ‘ moet worden.

Ik weet trouwens helemaal niet zo zeker of de gemiddelde bezoeker van deze site dit kan.
snippe1983 @lenwar12 januari 2025 21:05
Ik kan het hier wel mee eens zijn. Ben nu al best lang bezig als hobby en interesse om alles gescheiden op te zetten en je moet het wel een beetje leuk vinden :? Waar je tegen aan loopt is dat er veel informatie te vinden is maar er vanuit wordt gegaan dat je al kennis hebt van zaken op netwerk gebied ,waardoor je soms meerdere dingen moet gaan uitvinden en zoals hier met een gezin waar internet leven betekent tja. Al is het wel zo dat er toch heel veel programma's je het leven gemakkelijker maken wanneer je over MDNS discovery praat. Alleen vaak ben je er dan nog niet om het werkend te krijgen dat is toch wel vaak hetgeen waarop de meesten afhaken. Al zijn er wel natuurlijk alternatieven waarvoor je dan ook voor betaalt die je een redelijke out off the box experience kunnen geven zoals ubiquity voor een VLan met multicast.
snippe1983 @I541312 januari 2025 21:28
Waarom zou je deze apparaten geen internet toegang geven ? Snap hiervan de meerwaarde niet van maar dat is mijn mening. Wat concurreert er op je wifi je praat hier niet over apparaten die bandbreedte vreten en als je een netwerk-apparaat aanschaft wat VLAN kan verwerken heeft het ook wel de capaciteit om die paar lampjes aan te sturen. Waarom wil je thread nou ja als je alle protocollen al in huis hebt niet perse. Alleen als de utopie die matter en thread alles gaan vervangen dan wel natuurlijk. Wanneer er steeds meer routers aanwezig zijn en alle apparaten zijn met elkaar verbonden zijn heb je sneller een dekkend mesh-netwerk. Je lost met thread jouw probleem met de wifi dan toch ook op? Hoezo fabrikanten moeten gewoon netjes hun zigbee implementeren dat is juist het probleem wie gaat ervoor zorgen dat alles met elkaar gaat samenwerken? Met ZHA werkt niet alles altijd en met zigbee2mqtt ook niet en tel daarbij op dat zelfs bij zigbee2mqtt met Ember sticks soms iets niet werkt maar wel met Z-stack en andersom. Zou het niet lekker zijn als thread en Matter dit kan oplossen.
I5413 @snippe198313 januari 2025 00:36
Waarom geen internet? Simpel: als het geen internet nodig heeft, krijgt het ook niet. Punt. Misschien is dat mijn paranoia, maar zo denk ik erover.

Ik koop geen Zigbee-apparaten die niet ondersteund worden door Z2M. De documentatie van Z2M is fantastisch en geeft me alle mogelijkheden die ik nodig heb.

Met Thread kan je ook een halfbakken implementatie maken. Voor mij voelt het een beetje zoals in deze strip: xkcd - Standards.

Misschien, als het massaal wordt opgepakt én goed wordt geïmplementeerd, kan het iets worden. Maar persoonlijk zie ik de meerwaarde niet boven een degelijke Zigbee-implementatie. Daarom zeg ik nu al dat ik er de komende jaren nog geen gebruik van zal maken.

[Reactie gewijzigd door I5413 op 13 januari 2025 00:40]

Yordi- @I541313 januari 2025 12:31
Als je geen internet nodig hebt hoef je niet met VLANs te hannesen, veel simpeler is om geen gateway te configureren.
b12e @drakiesoft12 januari 2025 11:45
Nee, wel matter over thread. Matter over wifi gebruikt gewoon je bestaande wifi netwerk.
sebastienbo @lenwar12 januari 2025 12:55
Matter (en thread) lost wat mij betreft een probleem op wat er voor de gebruiker niet was
Niet mee akkoord. Er zijn veel hubs dat niet werken zonder internet. Je kan ze dan ook niet aansturen met home assistant hierdoor. Denk bijvoorbeeld aan Somfy, dat je lokaal niet kan aansturen, hue was ook zo. matter is een hype dat er wel voor zorgt dat sommige bedrijven zich verplicht voelen om mee te doen voor imago. Anders stapt iedereen van je product weg, als andere domotica bedrijven wel lokale aansturing hebben. Er was ook een hele tijd dat iedereen express een gesloten eco systeem had.
Gelukkig is die tijd eindelijk voorbij aan het gaan.

Maar Somfy blijft nu wel het lelijke eendje dat als eerste beloofd had om het te implementeren, maar nu de enige is, die nog niets heeft. Voor mij is het niet zo belangrijk dat elk product aanstuurbaar word, voor mij zou het al goed zijn als we via de Somfy hub die apparaten zouden kunnen aansturen.
Als bij mij het internet uitvalt, dan merk ik op dat er nog veel domotica niet meer werkt, bijvoorbeeld mijn deurbel(wat ik intussen aangepast heb zo dat het wel werkt zonder internet of delays)
lenwar
@sebastienbo12 januari 2025 13:11
Maar wat je beschrijft is geen Matter voor nodig. Somfy (en zo) kunnen ook gewoon hun spul lokaal beschikbaar maken zonder Matter, of heel gek doen gewoon zelf HA en Homey (en zo) lokaal ondersteunen.

Geloof maar dat bedrijven als Somfy straks gewoon matter gaan ondersteunen maar dat ze hun producten zo gaan ontwerpen dat je toch nog hun app nodig hebt.

Is het trouwens echt niet mogelijk? Ik heb hier een paar Dyson-apparaten van het internet afgehaald, en die doen het prima met een lokale integratie van HA.
Zelfde met een Tuya-gebaseerde ventilator. Even wat gedoe, maar die draait nu zonder internet.
Ze kunnen het dus wel, maar het wordt niet door de fabrikant ondersteund.


Edit:
Somfy kan ook lokaal als je het aan zet:
https://www.home-assistant.io/integrations/overkiz

(Somfy is een gerebrandde Overkiz)

[Reactie gewijzigd door lenwar op 12 januari 2025 13:13]

joco @lenwar12 januari 2025 15:30
Mijn Tuya energie meters, schakelaars krijgt ik niet puur lokaal werkend...
Ik heb ze even in HA gehad, via zo'n developer account op hun site, maar op een gegeven moment was ik door een soort trial mode heen en alles stoptecmet werken..
Dus de enegie kan ik alleen via hun app uitlezen wat vrij irritant is (schakelen wil wel via google home, maar daar gebruik ik ze niet voor, is voor mij puur meting)
lenwar
@joco12 januari 2025 15:44
In HACS is een Local Tuya integratie. Die kan het gewoon.

Tuya werkt puur op basis van een lokaal (hardcoded) token. Wanneer je dat token hebt, blijft het werken. Mijn ventilator is al een paar jaar niet meer op internet. Ik heb de apps zelfs niet eens meer op mijn telefoon/tablet. Het opzetten ervan is even gedoe, maar het is prima te doen.
XElD @lenwar12 januari 2025 15:45
Ja... mits je een Tahoma hebt (heb de boel thuis ook zo ingesteld via HA). De goedkopere gateway daar kan dat natuurlijk niet.

Maar dan nog moet je om het aan te zetten eerst een Somfy account aanmaken en het via hun website aanzetten. Afhankelijkheid van een extern iets die eigenlijk natuurlijk onwenselijk is. Alle functionaliteit zou eigenlijk out-of-the box aanwezig moeten zijn en ook installeerbaar moeten zijn zonder dat voor het instellen een internetverbinding nodig is.
Splorky @lenwar12 januari 2025 14:10
Grotendeels ben ik het met je eens, Big Tech en de fabrikanten hadden geen toegang tot data met zigbee netwerken, dat is naar mijn idee ook de redenen dat proprietary hubs heb, om toch de data te kunnen door sluizen, en met matter kan dat veel makkelijker.

Ik denk wel dat dit een verbetering is voor de gebruikservaring. het is laagdrempeliger om het werkend te krijgen, en veel fabrikanten krijgen nu een kant en klaar framework dat low power devices data naar de fabrikant kunnen doorsluizen zonder eigen hub. Dat fabrikanten eigen niet standaard zaken kan bij klussen zie ik niet helemaal als een slecht iets (het kan bij dragen aan de ontwikkeling van nieuwe functies op apparaten) zodra het wel in de standaard zit, verwacht wordt dat de standaard aangehouden wordt. maar het is de deur op een grote kier zetten om bad actors toch gebruikers te forceren naar de eigen app van wegen proprietary gemaakte standaard functies.

Die data honger is mijn primaire reden om niet met vol voor matter te willen gaan, ik wil het in het lokale netwerk houden, en zo min mogelijk afhankelijk van internet te zijn en ook zo min mogelijk data aan de fabrikant / big tech geven. (als een ander dat wil voor product verbetering of remote toegang, geen probleem mee, maar ieder zijn voorkeur)
lenwar
@Splorky12 januari 2025 14:17
Ik denk wel dat dit een verbetering is voor de gebruikservaring
Absoluut! Dat is het zeker. Maar om die gebruikerservaring goed te hebben, hebben we geen Matter nodig.

We hebben ondersteuning van gerenommeerde platformen (als Home Assistant en Homey) nodig. Niet 'nog' een wifi-laagje. (En Thread snap ik sowieso niet, gezien Zigbee en z-wave ook prima voldoen. Nu hebben we 3 goede standaarden in plaats van 2.). Het is prima dat er een matter-achtig iets is, waar de Home Assistants en Homey's van deze wereld gebruik van maken voor de initiele onboarding en daarna gewoon hun eigen ding doen, maar Google/Apple/enz. moeten daarbuiten blijven.

En zoals ik al schreef. Matter is veel te vrijblijvend. Door de 'acceptatie' van 'niet-standaard' componenten.
Splorky @lenwar12 januari 2025 14:49
Het gevoel van "this is why we can't have nice things" komt ook heel erg naar boven, er licht een prachtig protocol (Zigbee, vooruit ook Z-wave) maar nee, we willen eigenlijk zigbee maar dat alle data van de sensoren naar internet kan op een manier dat zelfs de grootste idioot met een smartphone het kan doen, en daar was Tread verzonnen door een paar van de grootste data verzamelaars die er zijn.

Ik hoop dat Home assistant en andere snel bijzonder gebruiksvriendelijk kunnen worden, maar ik ben bang dat het lang een soort niche zal blijven voor de enthousiasteling.
d3x @Splorky12 januari 2025 15:02
dat is nu misschien helemaal de markt en niet iedereen zit tijd en uren te steken in wat zelf te bouwen (bricolage, forums staan er vol van het positieve tot in het redecule) en af te schermen om welke magische reden dan ook...

feit is dat het wordt pas functioneel als je het effectief op afstand kan besturen...

[Reactie gewijzigd door d3x op 12 januari 2025 15:02]

lenwar
@d3x12 januari 2025 15:42
feit is dat het wordt pas functioneel als je het effectief op afstand kan besturen...
Dit verschilt natuurlijk heel erg per apparaat en per use-case. Er zijn zat voorbeelden waar je (vrijwel) altijd alleen lokaal wilt kunnen werken. Maar goed. Sommige dingen wil je ook op afstand kunnen doen. Ga ik direct in mee.

Maar dat op afstand, heb je al die hubs/apps niet voor nodig. Dat is juist het punt. Nu moeten al die individuele apparaatjes zelf het internet op. Laat ze met één kastje verbinden (Homey/Home Assistant, desnoods een Apple TV of Google speakertje), en vanaf daar verder.

Ik heb pasgeleden een kookplaat van Siemens gekocht. Om de gedocumenteerde functies volledig te kunnen gebruiken (warmhouden en een korte boost geven) moest ik hem via de app programmeren (ik heb twee extra ongeconfigureerde knoppen op die kookplaat, en die kon ik alleen via twee beschikbare opties instellen. De functies staan al in de handleiding, maar ze werden pas beschikbaar na een firmware-update. De facto moest ik het apparaat op internet zetten om de volledige functionaliteit van de kookplaat te kunnen gebruiken.

Ik kan van alles en nogwat lokaal op het apparaat instellen (tot en met maximaal stroomverbruik, pannen testen, enz, enz, enz), behalve die twee knoppen. Dat moest met een firmwareupdate via de app.

Die app voegt werkelijk helemaal niets toe. Ik kan nu op afstand de status van m'n kookplaat uitlezen. Via internet. Alle functies kunnen prima via zigbee/z-wave/desnoods lokaal naar de app. (Alles zijn 'getallen, temperaturen en (*virtuele) schakelaars, niks meer. Dit zijn standaaard-functies van de bestaande IoT-protocollen.)

Wat er nu dus is gebeurd, is dat er 'nog een apparaat' direct met internet kan praten, waar een beveiligingsfout in kan komen en zo in een botnet gezet kan worden, in plaats van dat ze verbinden met een centraal apparaat dat door specialisten wordt onderhouden. (Home Assistant, Homey, enz.) Ik moet nu maar hopen dat Siemens dat apparaat nog een fatsoenlijke tijd blijft ondersteunen en patchen. (Die kookplaat verwacht ik over 10 jaar nog te hebben. De Siemens-groep heeft in die tijd een veelvoud apparaten uitgebracht. De mijne zal over drie jaar weinig prioriteit krijgen. Zeker als hij niet populair bleek.)
en af te schermen om welke magische reden dan ook...
Dat afschermen heeft helemaal geen magische reden. Gewoon beveiliging. Gewoon iets wat basaal zou moeten zijn.
d3x @lenwar12 januari 2025 17:15
die magische reden doelde ik dan vooral op de menigte die hier steeds komt roepen over data en privacy van data.

dat een kookplaat en andere dingen niet op het internet te hoeven ben ik het met je eens, heb dan ook een whitelisting opstaan om dat af te handelen en verschillende vlans - wifi , maar ook dat is niet altijd evident...
lenwar
@d3x12 januari 2025 19:35
Nee, en menig apparaat doet het dan ook niet als het niet naar het internet kan.

Het is gewoon een bijzonder knullige situatie. Dus dat je het vaak ook niet eens kunt uitzetten als je het niet zou willen.

En met vlans e.d. is ook niet altijd even makkelijk als je het goed wilt dichtzetten. Sommige apparaten hebben echt heel vaag netwerkgedrag 😂. En vooral met mdns enzo om dat goed dicht te houden.

Maar goed, dat dus 😊
Aristo @lenwar12 januari 2025 09:09
Inderdaad. Dat bedrijven als o.a. Google zich met Matter bezighouden, is eigenlijk al een rode vlag.

Deze website somt het mooi op:
https://www.mattercouldbebetter.eu/
d3x @Aristo12 januari 2025 14:57
dus de persoon in kwestie was capabel om een website te maken en geeft een eenzijdig beeld over matter en dan krijg je natuurlijk het typische posters gedrag van als die en die firma iets mee doen dan is het altijd slecht. En de site is outdated,. want de controllers die ze vermelden zijn ook al matter ondersteunend...

feit is dat

al wie leek is had al een hoop miserie en internet apps en connecties van 101 producten.

al wie niet leek is en een hoop tijd in samenwerking en samenbouwen van materialen en (al of niet) standaarden had altijd al miserie en daarbij sowieso via een omweg om gewenst via internet te sturen.

dus op zich veranderd er niks met matter, de leek blijft gewoon internet connecties maken, de niet leek smijt er nog steeds een andere flow tussen, perfect te controleren. Het enige verschil is een poging tot standaard.

misschien eens wat verder inlezen:
https://www.home2link.nl/...tter-en-thread-uitgelegd/

[Reactie gewijzigd door d3x op 12 januari 2025 14:59]

Llopigat @lenwar12 januari 2025 23:45
en wilden (natuurlijk) per se dat hun klanten continu met hun apps in de weer zijn en zich gingen inkopen in hun merk.
Dit is inderdaad de reden dat de meesten er nauwelijks mee in de weer zijn. Hun eigen app betekent marketing, gebruiksanalyse, datamining van gewoonten, meer aankopen van hun eigen produkten (omdat het met elkaar samenwerkt) enzovoorts. En afhankelijkheid van hun cloud betekent mogelijkheid tot abonnementen verkopen en dat is zo'n beetje de heilige graal van de huidige industrie (herhalend geld zonder er iets substantieels voor te hoeven doen). Zelfs een 5 euro per maand is toch 60 euro per jaar.

De (meeste) fabrikanten willen helemaal niet van de walled gardens af. Ik heb dit van een medewerker van een fabrikant. Die medewerker had het persoonlijk ook heel graag gezien dat open standaarden ondersteund zouden worden. Maar er zijn zoveel business redenen tegen en eigenlijk weinig voor. Ja, de apparatuur wordt dan vaker door enthousiastelingen gekocht (zie de populariteit van Shelly onder de HA gebruikers). Maar dat zijn er best wel weinig over het hele plaatje heen. En aan additionele diensten zoals datamining en cloud abo's verdienen ze helemaal niks aan die gebruikers, die zijn slim genoeg om daar omheen te werken.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 12 januari 2025 23:56]

TBFB @lenwar13 januari 2025 08:13
Volledig mee eens.
Jan121 12 januari 2025 12:25
Jammer dat dit vervolg artikel niks zegt over de eerdere belofte van cloudloze transparante (open source) controle:
In de basis lijkt Matter te doen wat het belooft: lokale, cloudloze controle over smarthomeapparatuur, onafhankelijk van het ecosysteem.
review: Is Matter de toekomst van smarthome? Alles wat je moet weten over dez...

Mijn ervaring is juist dat die belofte geen standhoudt, voor het in gebruik nemen van bijvoorbeeld een Lidl Matter stekker, heb je de cloud wel degelijk nodig. Niet langer de Lidl/Tuya cloud, maar wel een Google Account en de Google Play Services cloud.
Zie de discussie hier:
https://gathering.tweaker...message/80912760#80912760


Je kan devices alleen commisionen met de HomeAssistant app uit de Play Store, en niet met de open source app uit F-Droid. Android AOSP, want de Play Store variant spreekt met Google Play services

Kortom als open source cloudloze gebruiker kan je in de praktijk niks met Matter, (al zou ik het graag anders zien), en dat lijkt me zorgelijker en belangrijker dan een inventarisatie van nieuwe producten.

[Reactie gewijzigd door Jan121 op 12 januari 2025 12:38]

Teun! @Jan12112 januari 2025 13:57
Zo dit is wel echt lelijk zeg, fijn dat je het ter attentie brengt. Dit is voor mij (en velen hier denk ik) echt wel een flink pijnpunt, en genoeg om hier met een grote boog omheen te lopen.
SuaveKadaver @Teun!12 januari 2025 15:56
Zeker, dit is een beetje een variant op mijn zorg over proprietary bridges, maar dan is het probleem naar dit soort gedoe verschoven.
Llopigat @Jan12112 januari 2025 23:50
Hmm ik heb een Samsung met Play services maar zonder google account. Ik heb geen problemen gehad met apparatuur, maar misschien heb ik de juiste nog niet gehad. Die van de Lidl heb ik inderdaad niet.

De apps heb ik geinstalleerd met Aurora Store trouwens, niet met F-Droid. Maargoed, mijn punt is, veel diensten van Google Play (notificaties bijvoorbeeld, cell locatie bepaling enz) werken zonder Google account. Google is daar niet zo transparant over maar het werkt prima.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 12 januari 2025 23:51]

Jan121 @Llopigat14 januari 2025 12:02
Kreeg je ook een automatische melding om SmartThings te installeren?

https://gathering.tweaker...message/80891492#80891492
Llopigat @Jan12114 januari 2025 12:08
Nee maar die van de Lidl heb ik niet. Ik heb vooral Xiaomi, Shelly en TP-Link spullen.
tweakuwe 12 januari 2025 12:45
Een groot probleem is dat de grote spelers (Apple, Google, Amazon, en Samsung bijv.) erg lang nodig hebben om een nieuwe matter versie te ondersteunen. Neem Apple, die ondersteund matter 1.2 pas sinds afgelopen september, bijna een jaar nadat die versie definitief werd en 4 maanden nadat 1.3 al definitief was.

Home Assistent is er als enige bij Tweakers populaire platform snel bij geloof ik. Die ondersteund sinds 30 december matter 1.4, een maand na de specificatie definitief is. Maar de user base van home assistant alleen zal voor de grote producenten van domotica niet groot genoeg zijn, dus die hebben nog geen haast met het uitgeven van Matter 1.4 op apparatuur die daar nieuw mee aangestuurd worden, want die zien al tich boze klanten die zeuren waarom hun gloednieuwe apparatuur niet met Apple/Google etc. werkt.

Je kan gerust een jaar of twee wachten voor warmtepompen met matter ondersteuning op de markt komen, al die fabrikanten wachten eerst op ondersteuning van de grote ecosystemen.
Tonne 12 januari 2025 07:43
Ik heb Matter over Thread devices van Eve en Tado. Die zijn gekoppeld via de Apple Tv. Daarnaast staan mijn Ikea en Hue bridge in Matter modus.
Het werkt allemaal wel, maar met name met koppelen vind ik het altijd wat hobbelig. Zo voegde ik laatst een Hue lamp toe en verwijderde een oude. Daarna moest ik de Apple tv opnieuw opstarten en alle automatiseringen herzien. Er waren namelijk lampen onderliggend gewisseld. De lamp in de slaapkamer ging aan als ik de lamp bij dr bank aan zette bijvoorbeeld.
Maar als alles is ingesteld, dan werkt het prima.
Zenomyscus @Tonne12 januari 2025 09:13
Ik bedoel dit niet verkeerd, maar waarom zou je je lamp uit de slaapkamer op afstand willen bedienen? Gebruik je het veel?
RobertMe
@Zenomyscus12 januari 2025 09:29
Het gaat natuurlijk niet alleen om op afstand bedienen, het kan ook om "slim" gaan. Automatisch aan gaan 's morgens met een transitie waarbij die bv over 15 minuten van volledig gedimd naar volledige helderheid gaat. 's avonds weer het omgekeerde met uit gaan. Als 's nachts iemand het bed uit gaat alleen de spot(jes) aan die kant van de kamer aan doen.

Echt op afstand verlichting aan doen doe je natuurlijk nooit, aangezien verlichting alleen nodig is bij aanwezigheid. Je gaat niet verlichting in een kamer aan doen waar niemand is. (Tenzij aanwezigheid emulatie om inbrekers buiten de deur proberen te houden)
Zenomyscus @RobertMe12 januari 2025 12:23
Het punt van inbrekers vind ik een van de betere. Maar zijn jouw ochtenden altijd voorspelbaar dan? Mijn dagen zijn zo flexibel dat ik de ene dag om 05:45 naast mijn bed sta en de andere om 08:30. Dan heeft automatische verlichting niet zoveel zin.

Als ik het goed begrijp pak je je smartphone om dan alleen de spotjes aan te zetten? Persoonlijk zou ik die stap overslaan en het licht van mijn telefoon gebruiken :+

Hoe dan ook bedankt voor je antwoord, want dat ik het niet nodig heb wil niet zeggen dan er geen meerwaarde is.
RobertMe
@Zenomyscus12 januari 2025 12:42
Maar zijn jouw ochtenden altijd voorspelbaar dan? Mijn dagen zijn zo flexibel dat ik de ene dag om 05:45 naast mijn bed sta en de andere om 08:30. Dan heeft automatische verlichting niet zoveel zin.
Mijn ochtenden zijn zo voorspelbaar dat er gewoon een wekker voor in de telefoon staat. Die Home Assistant "over neemt" en 2,5 minuut voordat de wekker gaat de "ochtend routine" begint, waarbij niet alleen de verlichting aan gaat maar ook de radio aan gaat en in de zomer het rolluik een stuk opent.
Als ik het goed begrijp pak je je smartphone om dan alleen de spotjes aan te zetten? Persoonlijk zou ik die stap overslaan en het licht van mijn telefoon gebruiken :+
Er ligt "gewoon" een Zigbee knop bij het bed. Met 1 klik 's nachts gaat de verlichting helemaal gedimd aan. Met een dubbele klik start de "ochtend routine" (bv in het weekend). En 's avonds gaat met een dubbele klik de verlichting uit / start de "slapen" routine. Komt geen telefoon aan te pas. Als ik mijn telefoon nodig heb voor "smart home" vind ik er niks "smart" aan.
GoMartini @RobertMe12 januari 2025 14:17
Ik ga zelfs nog een stuk verder. Lichten gaan aan door middel van mm wave sensoren. Voor de rest inderdaad knop in de slaapkamer om 's avonds alles in nachtmodus te krijgen. Dat is normaal de enige keer dat ik nog een knop aanraak. Dat en de verlichting slaapkamer van de kinderen, om spelen met het licht tegen te gaan. :+
CAPSLOCK2000 @Zenomyscus12 januari 2025 13:29
Het punt van inbrekers vind ik een van de betere. Maar zijn jouw ochtenden altijd voorspelbaar dan? Mijn dagen zijn zo flexibel dat ik de ene dag om 05:45 naast mijn bed sta en de andere om 08:30. Dan heeft automatische verlichting niet zoveel zin.

Als ik het goed begrijp pak je je smartphone om dan alleen de spotjes aan te zetten? Persoonlijk zou ik die stap overslaan en het licht van mijn telefoon gebruiken :+
De kunst van home-automatisering is juist bedenken hoe je het op natuurlijke wijze integreert.
Je zou de verlichting aan je wekker kunnen koppelen, dan gaat het altijd goed, als je een wekker gebruikt.

Zelf heb ik een RFID-stikker op mijn nachtkastje geplakt. Als ik mijn telefoon op die stikker leg dan schakelt mijn huis over op nachtstand.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 12 januari 2025 14:04]

Zenomyscus @CAPSLOCK200012 januari 2025 13:54
Dat laatste vind ik wel grappig. Je hebt wel een punt dat je er zelf wat van moet maken.
WhiteDog @Zenomyscus12 januari 2025 20:26
Als dat uur dat je moet opstaan ergens uit een kalender komt kan je de lamp daar natuurlijk "slim" op aankoppelen net zoals je alarm. Mijn auto verwarmt bv. automatisch voor afhankelijk van wat mijn agenda zegt en een ander vertrekuur op basis van de dag van de week. Dan moet het wel betrouwbaar werken... dat doet het ook wel maar elke 6 maand is er wel is iets "stuk" voor 5 minuten of dagen in Home Assistant vanwege "reasons".
tweakuwe @Zenomyscus12 januari 2025 12:23
Juist in de slaapkamer! Daardoor kan ik met een simpele draadloze schakelaar (geen stroomdraden nodig) naast mijn bed ook het licht in de slaapkamer aan en uit doen. Daarnaast kan je met slimme verlichting meer dan op afstand aan en uit doen.

Het belangrijkste voor mij (in de slaapkamer) is de temperatuur en helderheid aanpassen. ‘S ochtends met wakker worden krijg ik koud wit licht op hoge helderheid, ‘s avonds is het licht warm maar helder en ‘s nachts warm en met een lage helderheid. Dit allemaal zodat het optimaal bij mijn slaapritme aansluit. Dit is allemaal gewoon met de schakelaars aan te passen, geen app bij nodig. Leuke extra is dat de slaapkamer lampen uit gaan als ik het huis uit ga, mocht ik het zijn vergeten.
Zenomyscus @tweakuwe12 januari 2025 12:27
Ah, ik was in de veronderstelling dat overal een app voor nodig was. In dat geval zie ik ook enige meerwaarde. Thanks
tweakuwe @Zenomyscus12 januari 2025 12:33
De app is wel nodig om de zaken in te stellen. De lamp aan de juiste slimme schakelaar te koppelen etc.

Een app geeft ook meer opties omdat je de helderheid en kleurtemperatuur vaak in een grote range kan regelen, zeker met een lamp die ook meerdere kleuren kan kom je met een schakelaar wel snel aan beperkingen. Maar zo uitgebreid hoeft het van mij niet. Heel soms gebruik ik wel eens siri om lui vanaf de bank het licht wat te dimmen als ik een film kijk ofzo, maar overwegend werk ik gewoon met slimme schakelaars. Ook als je mensen over de vloer hebt wil je niet afhankelijk zijn van apps.
Accretion @Zenomyscus12 januari 2025 09:32
Dan hoef je niet op te staan om de lamp uit/aan te doen en hoef je niet in het donker naar je bed te lopen.

Wij hebben een 'hotelschakeling' met een knop bij het bed en die wordt heel vaak gebruikt.
Zenomyscus @Accretion12 januari 2025 12:18
Ik ben nog niet echt overtuigd merk ik, hoeft ook niet hoor. De hotelschakeling kan ik wel inkomen, maar dat hebben we hier ook niet. Sowieso zet ik niet snel lampen aan als er al iemand ligt, in principe kan ik gewoon in het donker navigeren. Mocht ik licht nodig hebben dan gebruik ik bijvoorbeeld een lampje op een nachtkastje (zelden eigenlijk) of licht van mijn telefoon zelf. Zeker als het donker is, is het licht van mijn scherm in de donkerste stand al genoeg.

Hoe ouder ik word hoe minder behoefte ik krijg aan poespas. Hoe gek ik ook ben op IT, soms is het meer een haat-liefde verhouding. Hier geen smart TV, geen TV op een slaapkamer. Geen tablets. Geen smart verlichting, geen AI, weinig apps. Ik zie nooit echt meerwaarde in dure oplossingen die voor mij niet echt problemen oplossen. Ik hoef ook nooit echt specifiek op te staan om verlichting aan of uit te zetten, kwestie van combineren met iets anders. Je moet toch een keer naar de WC, even wat drinken halen etc.

Maar ik vind het leuk om te lezen dat anderen er wel behoefte aan hebben en er blij mee zijn :)
Accretion @Zenomyscus12 januari 2025 17:12
Hmm, ja wij hebben geen lees/nachtlampje(s).

Voorheen moest ik dan het bed uit om de lamp uit te zetten en dan had ik de telefoon niet op zak.

Het is wel comfortabel dat we de lamp vanuit bed aan/uit kunnen zetten. Maar inderdaad geen sterke vereiste, je kunt leven zonder.

En dat is de crux met veel automatisering/verbetering, je kunt veelal prima zonder of op een analoge manier.

Het is wel de moeite waard waar het nut heeft, bijvoorbeeld airco/wp laten draaien op momenten dat de stroom goedkoop is e.d.

[Reactie gewijzigd door Accretion op 12 januari 2025 17:13]

RvdDungen @Zenomyscus12 januari 2025 09:26
Bij mij gebruik ik het meer voor het instellen van scènes voor de slaapkamer. Kan gewoon met een knop naast het bed, maar loopt dan wel via Zigbee in mijn geval.
sebastienbo @Zenomyscus12 januari 2025 12:58
Ik bedoel dit niet verkeerd, maar waarom zou je je lamp uit de slaapkamer op afstand willen bedienen? Gebruik je het veel?
Ik gebruik dat voor energie te besparen indien iemand het licht aan laten staan had, of de sensor niet meer werkt (waardoor het licht ook niet meer uit gaat)
Ik gebruik het ook voor wake-up routines of présence simulation
Ik gebruik het ook voor energie monitoring

[Reactie gewijzigd door sebastienbo op 12 januari 2025 12:58]

batteries4ever @Zenomyscus12 januari 2025 14:10
Ja: elke dag om precies te zijn!
Mijn huis hangt vol met Hue lampen. Een van de handigste toepassingen gebeurt als ik naar bed ga.
Ik druk een schakelaar in die de lichten in de woonkamer over een periode van 1 minuut dimt, zodat ik niet in het donker de weg naar de slaapkamer hoef te zoeken. Maar daarnaast gaat in de slaapkamer een gezellige verlichting aan die me a.h.w. verwelkomt in de slaapkamer.
Voor mijn 91-jarige moeder heb ik hetzelfde opgezet: ze is er maar wat blij mee!
Mitchelll010 @Zenomyscus12 januari 2025 14:15
Super chill!

Alexa, game time!
Lamp rood of paars gedimt :9
MrMonkE @Zenomyscus14 januari 2025 01:31
Ik heb een contact op de slaapkamer deur.
Licht gaat 3 minuten aan als die deur open gaat.
Net genoeg om in bed te geraken of de was in de kast te leggen.

In bed heb ik een schakelaar.
Long-press = alle lampen in huis uit.
1x klik is toggle het slaapkamer licht.
2x klik is toggle electrische deken.

Die laatste moet ik eigenlijk een timer op programmeren want soms val ik in slaap voor ik die heb uitgezet.


Op de trap gaat het licht ook automatisch aan. 3 minuten.
Hartstikke handig. :)
'Gebruik' het Elke dag.

[Reactie gewijzigd door MrMonkE op 14 januari 2025 01:32]

P5ycho 12 januari 2025 07:36
Ik wacht al 15 jaar op brede acceptatie van Thread, welke leunt op wat toen nog 6LoWPAN heette. Ik had hoop dat Shelly met zijn devices Matter over Thread zou supporten en daarmee eindelijk dat kantelpunt bereikt zou worden. Als ze Zigbee ondersteunen kunnen ze ook Thread ondersteunen, beiden gebruiken de onderliggende 802.15.4 radiolaag. Het is dus puur software effort.
Jammer dat het een harde 'nee' is.

Thread enabled devices in combinatie met WiFi accesspoints met ingebouwde Thread borderrouter-functionaliteit zou een prachtige.basis kunnen zijn voor draadloze domotica.

Ondertussen duurt het me allemaal te lang, heb ik zoals velen een mix van WiFi en Bluetooth devices geimplementeerd. Zigbee en Z-Wave geprobeerd, maar niet betrouwbaar genoeg gebleken. Ik wil nu echt af van het hobbymatige en de betrouwbaarheid vergroten, dus ga ik binnenkort met de verbouwing voor kritische zaken over op KNX.

[Reactie gewijzigd door P5ycho op 12 januari 2025 07:42]

whiner @P5ycho12 januari 2025 11:09
Vind je zigbee niet stabiel genoeg? Hoe uit zich dat bij jou?

Ik heb er zelf nog geen last van gehad.
Als het mesh netwerk eenmaal goed is gegenereerd dan werkt bij mij alles snel en zonder problemen.

Strategisch wat aan en uit schakelaars plaatsen heeft bij mij alle 'instabiliteit' opgelost.
P5ycho @whiner12 januari 2025 14:22
Dat uit zich niet, omdat ik er voor kies om zigbee niet in te zetten voor kritieke zaken zoals verwarming en verlichting. Ik wil een systeem dat standalone een functie vervult, en niet op Home Assistant leunt voor additionele functionaliteit zoals automatisering. Het besturen van Zigbee apparaten vanuit Home Assistant wil ik dus niet. Op die manier blijft alles werken als Home Assistant om wat voor reden dan ook uitvalt.
Home asssistant begint volwassen te worden, maar ik ga er nog niet teveel op leunen zolang er geen stable branch van is.

Vandaar de keuze om voor een basis met decentrale opzet te kiezen op basis van KNX en DALI, te complementeren met HA voor extra functionaliteit.
Splorky @P5ycho12 januari 2025 14:16
Helaas gebruikt Shelly geen zigbee maar Z-wave (Dit is in de video verkeert benoemd).


Als Z-wave aangepast zou kunnen worden naar Tread zou ik ook veracht hebben dat ze een zigbee firmware zouden vrij egeven
Dutch Lion @Splorky12 januari 2025 15:11
Ze hebben juist met hun gen4 devices aangekondigd dat die ook Zigbee ondersteunen. Dus de informatie in de video klopt wel.
FPSUsername @P5ycho13 januari 2025 22:35
Zigbee is super stabiel. Ik zit er ook maar een jaar in en ik begon met een tuya gateway en de tuya gordijn motor en twee hue lampen. Via home assistant was het niet erg stabiel in de vorm dat posities/instellingen niet goed over kwamen.

Nu heb ik een sonoff zigbee dongle-e en alles via zigbee2mqtt en het bevalt me enorm
SuaveKadaver 12 januari 2025 06:30
Ik heb geen persoonlijke ervaring met matter, behalve via Home Assistant waarin ze bijvoorbeeld probeerde om multiprotocol ondersteuning toe te voegen aan hun eigen (en chip compatible) Zigbee sticks wat toch niet stabiel leek en het 'zien' van border routers zoals de Nest Hub, dus ik kan geen inhoudelijk oordeel doen over het daadwerkelijke gebruik behalve dat ik het niet bijzonder overzichtelijk vind.

Wat me wel opvalt is dat ik erg weinig toepassingen zie van Matter die niet afhankelijk lijken te zijn van een proprietary bridge voor de volledige functionaliteit, zoals bij Tado. Is dat inherent aan Matter of lijkt het erop dat nieuwe generaties gadgets daar minder afhankelijk van zijn?
RobertMe
@SuaveKadaver12 januari 2025 08:02
De Tado X lineup gebruikt bij mijn weten juist volledig (Matter over) Thread? Zowel de radiatorknoppen en thermostaat die via Thread met de bridge babbelen, als het optioneel zijn van de bridge waarbij je de knoppen/thermostaat direct kunt koppelen aan een border router zonder gebruik van de bridge. Tado beschrijft dit zelf ook: Heb ik een tado° Bridge X nodig? (Spoiler: "Nee", alleen een Thread border router is nodig).

Daar waar bij de "oude" generatie ze nog een propriatary (op 868MHz gebaseerd) protocol gebruikten om de knoppen/thermostaat te verbinden met de bridge, en de bridge alleen via de cloud en HomeKit aan te sturen is.
SuaveKadaver @RobertMe12 januari 2025 15:49
Ik heb het nog even nagekeken en je hebt gelijk, bij wat testjes leken een aantal functies niet lokaal te werken maar dat was misschien ook alweer een achterhaalde firmware. Daarmee is mijn vraag ook meteen goed beantwoord. Dank je wel!
pOZOR jED 12 januari 2025 08:54
Mooi dat dit EINDELIJK op gang komt, want home automation was nog altijd een wirwar aan protocollen en talen en vooral (te) veel knutselwerk. Dus fijn om te zien dat dat nu lijkt te komen
dog4life @pOZOR jED12 januari 2025 10:37
Hier alles op zigbee, behalve mijn tado. Via homeassistant eventueel toch te bedienen, maar ik doe het autonoom via de tado app (was de eerste vorm van home automation die ik had, gebaseerd op présence de verwarming uit als we weg waren).
Gordijnen gingen op een timer (overgenomen van vorige bewoner). Batterij ging natuurijk wel eens op, niet zo handig als we op vakantie waren.
Heb er toen zelf een zigbee antennetje en chipje aan geknutseld, maw die gaat nu ook via homeassistant (alles icm nodered).

Moet er niet aan denken alles te moeten vervangen omdat er binnenkort 1 universele standaard is. Die heb ik namelijk al, plus een tado. Alles netjes geïntegreerd. Heerlijk bij zonsopgang of om half 8 lichten aan en iets later de gordijnen open. In de avond het tegenovergestelde. En als we op vakantie zijn ook.
Automatische verlichting in de gang en de toiletten - helderheid aangepast aan hoe donker/laat het is. En automatisch uit, dat vergaten mijn kleine kinderen nog wel eens. Laat staan dat ze normaal bij de knopjes konden (jaren 30 huis, een bouwbesluit is aan dit huis voorbijgegaan geloof ik).
Ohja en de zolderkamers van mijn dochters. Kan ik in ieder geval zien of het licht uit is. Of een seintje sturen dat het tijd is om naar beneden te komen, of om te gaan slapen.
Mogelijkheden zijn eindeloos, ben bij dat Matter en Thread dat gaan oplossen!
sebastienbo @dog4life12 januari 2025 13:02
ZigBee valt mee in kleine huizen met weinig buren. Maar het 2,4ghz frequentie zit hartstikke vol of raakt verstoord als je microgolfoven aan schiet.
pOZOR jED @sebastienbo12 januari 2025 16:19
Dan is het wellicht tijd voor een nieuwe magnetron... want als die zo veel 2.4GHz lekt dat je verbindingen er uit knallen, is het niet helemaal goed ;)
sebastienbo @pOZOR jED12 januari 2025 17:09
Ik begrijp dat ook niet, dat hoort toch shielded te zijn? Hij is nochtans maar 7 jaar oud en is een top model van Bosch. Zelf mijn bluetooth werkt niet meer als dat aanstaat
SuaveKadaver @dog4life12 januari 2025 15:55
Ik denk dat je niet zo’n risico loopt, waarschijnlijk komt er een tijd dat de meeste relevante dingen Thread zijn (of weer wat anders, wie weet) maar het lijkt er wel op dat Zigbee en Thread probleemloos naast elkaar kunnen bestaan en robuust genoeg zijn om botsingen te voorkomen en op te lossen. Ik heb alleen maar lichte problemen gemerkt als je zigbee antenne zo’n beetje tegen je wifi antenne aanzit en zelfs dat was zelden een issue. Het enige wat leuk was geweest was als ze elkaars mesh netwerk ondersteunden.
pOZOR jED @dog4life12 januari 2025 16:24
Vervangen zal niet zo snel nodig zijn, daarbij zullen veel HUB's via een update mee gaan met matter. Het threads protocol is om ook het draadloze deel nog meer te standaardiseren, mooi natuurlijk, want het aantal hubs in je meterkast kan aardig oplopen. ;) Heb nu een zigbee netwerk aan een HUE bridge hangen, een zigbee netwerk aan Home Assistant en dan nog een hele zwik aan devices op wifi of het netwerk via een bridge. En dat zie ik de komende jaren nog niet volledig vervangen worden.
pk128934 12 januari 2025 11:28
Zigbee en eventueel ZWave zijn voor mij toch de superieure standaarden. Als ik een lamp zie met wifi dan laat ik hem gelijk links liggen. Ik zit helemaal niet te wachten op Matter en allerlei apparaten met TCP/IP stacks aan boord. Zigbee is goed zat. Ik wil alles kunnen firewallen en met Zigbee hoef ik daar niet eens over na te denken.

Ik vind het best wanneer er allemaal gadget koelkasten op de markt verschijnen met Matter aan bord. Be my guest. Maar ik hoop niet dat simpele Zignee sensors, lampen en switches uit de markt gedrukt gaan worden.
Teun! @pk12893412 januari 2025 13:53
Interessant, ik begin zelf ook een beetje met HA nu, en ik heb tot nu toe alleen maar WiFi producten (al komen er ook wat Zigbee sensors aan voor draadloze applicaties), dus ik ben erg benieuwd naar jouw redenatie hiervoor. Ik firewall zelf inderdaad deze producten af, waardoor het verschil qua security in ieder geval kleiner word, en ik vind het een voordeel om apparaten direct te kunnen benaderen, voor het geval er iets niet werkt oid (helemaal als starter lijkt dit een voordeel). Ik zit zelf ook niet te wachten op matter, voornamelijk omdat dit voor zover ik weet werkt met secure boot, wat onze vrijheid niet ten goede komt.
Adam1980 @Teun!12 januari 2025 19:27
Ik heb zelf gekozen voor zwave vanwege de door @pk128934 genoemde reden. (en nog een aantal praktische redenen (1 fibaro schakelaar zit nu al 5 jaar in de muur en heb ik nooit naar hoeven omkijken)). HA en Zwave is voor mij iets makkelijker om autonoom te zijn (maar een wifi apparaat kun je inderdaad afschermen), wel steile en lange leercurve.

(laatst wel weer een roborock stofzuiger in gebruik genomen :X )
pk128934 @Teun!13 januari 2025 12:18
Een goed gefirewalled Wifi device kan net zo veilig zijn. Maar ik weet dat dit niet altijd werkt. Veel apparaten doen phone home en werken niet meer, wanneer dat niet meer lukt.
FPSUsername @Teun!13 januari 2025 22:43
al komen er ook wat Zigbee...
Ik kan je de sonoff zigbee dongle-e aanraden en alles via zigbee2mqtt met home assistant (supervisor of OS) te draaien.

De sonoff zbminir2 is een uitstekende switch en ondersteund OTA updates zoals Philips en (meeste?) Ikea zigbee apparaten.

Verder is er ook nog de tuya1 gang en 2 gang dimmers die met reguliere aan/uit schakelaars werken (die van moes helaas niet) TS110E_2gang_2

[Reactie gewijzigd door FPSUsername op 13 januari 2025 22:47]

Verwijderd 12 januari 2025 07:49
Matter hoeft van mij niet, zigbee is stabiel genoeg en kan niet naar het internet. Dus dat is fijn.
Ik zoek alles er op uit dat het niet afhankelijk is van welke online service dan ook en verder airgap ik het e.a. ook.
Antonio di @Verwijderd12 januari 2025 13:56
Ben het helemaal met je eens. Zie ook:
https://www.mattercouldbebetter.eu/
iAR 12 januari 2025 08:01
Ik heb ooit mijn Hue bridge omgezet naar Matter wat vervolgens resulteerde in enorm trage bedieningsknop de Apple woning app.
Geen idee wat het was en of het al opgelost is. Maar met zigbee in huis zie ik nog geen reden om over te stappen.

Verder eigenlijk ook geen idee hoe ik dat zou moeten doen nu ik eigenlijk alleen maar home assistant gebruik en Apple woning dient om tegen Siri te schreeuwen.

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