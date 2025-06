Asus PG27AQDM en Corsair 27QHD240

Sinds maart heeft LG zijn 27"-monitor met oledpaneel in de verkoop. In april hebben we dat scherm gereviewd: de LG UltraGear OLED 27GR95QE-B. LG krijgt nu echter concurrentie, want het verkoopt datzelfde oledpaneel aan ASUS en Corsair, die er ook een monitor omheen hebben gebouwd. Dat zijn de ASUS ROG Swift PG27AQDM en de Corsair Xeneon 27QHD240. En net als het LG-scherm hebben beide monitors natuurlijk dat 2560 bij 1440 pixels tellende oledscherm aan boord. Beide monitors ondersteunen G-SYNC en FreeSync en kunnen dus met variabele refreshrate worden aangestuurd, waarbij de maximale verversingssnelheid maar liefst 240Hz is. Als het onderliggende paneel hetzelfde is, rijst de logische vraag: welk scherm moet je nu hebben?

Gezien de specificaties is het geen verrassing dat ook de ASUS Swift- en Corsair Xeneon-varianten bedoeld zijn voor gamers. Daarover is vooral bij het ASUS-scherm geen twijfel mogelijk; het model ademt gaming. Bij de Xeneon van Corsair is dat allemaal wat ingetogener en is het scherm nog wat zakelijker dan dat van LG. Over smaak valt niet te twisten, maar met de duidelijk verschillende vormgevingen van deze drie schermen kun je wel kiezen wat het best aansluit bij je wensen.

We vergelijken de twee oledmonitors met het scherm van LG en andere oledschermen met een vergelijkbare beelddiagonaal. De LG UltraGear 27GR95QE heeft, zoals we in onze review schreven, begin mei een prijsverlaging van 1099 naar 999 euro gekregen. De ROG Swift PG27AQDM is verkrijgbaar vanaf 1299 euro. De Xeneon 27QHD240 heeft op het moment van schrijven nog geen prijs, want het scherm is pas vanaf 16 mei officieel te koop, onder meer via de eigen webwinkel van Corsair. De adviesprijs die de fabrikant van de Xeneon 27QHD240 heeft gecommuniceerd, ligt keurig tussen die van ASUS en LG in: 1149 euro.