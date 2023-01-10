Nieuwe 27"- en 45"-woled-monitoren krijgen microlenzen voor verhogen helderheid

LG Displays microlenzenimplementatie zal ook aan de orde zijn bij komende oledmonitoren. Het gaat dan om de komende 45"- en 27"-oledmonitoren op basis van woledpanelen van de Koreaanse fabrikant. De toevoeging van een micro-lens array moet de helderheid verhogen.

LG Display heeft deze informatie officieel bevestigd naar aanleiding van vragen van de website FlatpanelsHD. Dit betekent dat niet alleen een aantal oledtelevisies met een micro-lens array ofwel mla worden uitgerust. De toevoeging van mla leidt met name tot een hogere helderheid. Televisies die met de vele kleine lenzen worden uitgerust, zoals de Panasonic MZ2000, zouden tot 2100cd/m² kunnen halen, al zouden de mla-panelen bedoeld voor monitoren blijven steken op 1000cd/m² op een klein venster en 150cd/m² bij een volledig wit scherm.

De 27" en 45"-oledpanelen van LG Display verschijnen dit jaar onder meer in monitoren van LG, Corsair, Asus en Acer. Voorbeelden zijn de Asus PG27AQDM en de LG UltraGear 27GR95QE. Eerstgenoemde beschikt over een speciale heatsink die moet bijdragen aan lagere temperaturen en een langere levensduur van het paneel. Volgens LG Display is het uiteindelijk de bedoeling dat alle producten van mla worden voorzien.

Mla is een toevoeging aan de OLED EX-panelen die LG Display vorig jaar introduceerde. Er wordt een extra laag aan die panelen toegevoegd waarmee de interne verstrooiing van licht binnen het substraat van het paneel wordt tegengegaan en een groter deel van het licht daadwerkelijk richting de kijker wordt uitgestraald. Dat betekent bij gelijke elektrische input meer lichtopbrengst en volgens de fabrikant ook nog betere kijkhoeken.