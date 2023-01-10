Nieuwe 27"- en 45"-woled-monitoren krijgen microlenzen voor verhogen helderheid

LG Displays microlenzenimplementatie zal ook aan de orde zijn bij komende oledmonitoren. Het gaat dan om de komende 45"- en 27"-oledmonitoren op basis van woledpanelen van de Koreaanse fabrikant. De toevoeging van een micro-lens array moet de helderheid verhogen.

LG Display heeft deze informatie officieel bevestigd naar aanleiding van vragen van de website FlatpanelsHD. Dit betekent dat niet alleen een aantal oledtelevisies met een micro-lens array ofwel mla worden uitgerust. De toevoeging van mla leidt met name tot een hogere helderheid. Televisies die met de vele kleine lenzen worden uitgerust, zoals de Panasonic MZ2000, zouden tot 2100cd/m² kunnen halen, al zouden de mla-panelen bedoeld voor monitoren blijven steken op 1000cd/m² op een klein venster en 150cd/m² bij een volledig wit scherm.

De 27" en 45"-oledpanelen van LG Display verschijnen dit jaar onder meer in monitoren van LG, Corsair, Asus en Acer. Voorbeelden zijn de Asus PG27AQDM en de LG UltraGear 27GR95QE. Eerstgenoemde beschikt over een speciale heatsink die moet bijdragen aan lagere temperaturen en een langere levensduur van het paneel. Volgens LG Display is het uiteindelijk de bedoeling dat alle producten van mla worden voorzien.

Mla is een toevoeging aan de OLED EX-panelen die LG Display vorig jaar introduceerde. Er wordt een extra laag aan die panelen toegevoegd waarmee de interne verstrooiing van licht binnen het substraat van het paneel wordt tegengegaan en een groter deel van het licht daadwerkelijk richting de kijker wordt uitgestraald. Dat betekent bij gelijke elektrische input meer lichtopbrengst en volgens de fabrikant ook nog betere kijkhoeken.

Monitoren op CES 2023
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 10-01-2023 17:44 28

10-01-2023 • 17:44

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Reacties (28)

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Vlizzjeffrey 10 januari 2023 18:58
Bij aanschaf van een monitor kijk ik in reviews juist of de minimale helderheid laag genoeg is voor mij, bij veel monitors is de minimale helderheid instelling nog steeds flink hoog. Mijn huidige monitor van dell alienware kan echt super laag in helderheid, heel fijn voor als je regelmatig achter je scherm zit voor het slapen gaan.
Alxndr @Vlizzjeffrey11 januari 2023 11:01
Ik zou ook graag zien dat ik de helderheid op mn pc in zou kunnen steken ipv via knopjes/menus op drie verschillende monitoren.
OriginalSjoerd @Alxndr11 januari 2023 13:56
Dit kan op wat duurdere modellen, maar is eigenlijk nooit ingebouwd in het besturingssysteem.
Dat gaat via DDC, wellicht dat dit iets is:
https://github.com/emoacht/Monitorian (niet getest).
RoanV @OriginalSjoerd12 januari 2023 11:39
Ik gebruik persoonlijk https://github.com/xanderfrangos/twinkle-tray
Vergelijkbaar programmaatje, werkt erg goed!
cc:@Alxndr
Vlizzjeffrey @Alxndr11 januari 2023 21:12
Dat moet een monitor ook van mij hebben inderdaad, mijn huidige Dell monitor heeft een mooi programmatje daarvoor, Dell Display Manager.
Alxndr @Vlizzjeffrey11 januari 2023 21:24
Cool, ff kijken of de mijne ook ondersteund wordt (is al wel een oudje). Nu is m'n Dell wel juist de enige van de 3 die ik zonder te kijken kan bedienen, maar goed.
Sparks.nl @Vlizzjeffrey10 januari 2023 19:05
Eens, want mijn LG moet ik op 1% zetten om er mee te kunnen werken.
UPPERKEES @Sparks.nl11 januari 2023 09:44
Mijn oude LG monitor (12 jaar oud) had een lichtsensor en kon netjes automatisch een prettige helderheid zetten. Nu een "moderne" Samsung en die heeft dat niet, erg jammer. Nu inderdaad zelf een beetje opzoeken wat werkt door de dag heen.
Sparks.nl @UPPERKEES11 januari 2023 12:04
Probleem bij mij is echter dat geen enkele lichtsensor (welke ik getest heb) de helderheid laag genoeg zet.
hooibergje @Vlizzjeffrey10 januari 2023 21:48
Same here. Ik moet de helderheid tussen de 5% en 10% zetten om lekker te werken.
Dan zijn de stappen relatief groot en kun je niet echt iets instellen dat fijn voelt.
Deze monitor valt daarom af voor mij. Als ik een zaklamp zoek ga ik wel naar LG.
IIIIIIIIIIII @Vlizzjeffrey11 januari 2023 09:03
wellicht is een sensor die meet hoe verlicht een kamer is en de helderheid daarop aanpast een ideale toevoeging aan een beeldscherm?
WillySis @Vlizzjeffrey11 januari 2023 18:53
Eigenlijk is het bekijken ven een scherm net voor het slapen gaan niet het beste wat je kan doen voor je nachtrust.
De lensjes zullen op de minimale helderheid een minimaal effect hebben. Het gaat om OLED panelen en die hebben van nature een heel lage minimale helderheid. Eigenlijk word de minimale helderheid voornamelijk door de elektronica bepaald.
Vlizzjeffrey @WillySis11 januari 2023 21:23
Ja precies, daarom ben ik blij dat mijn Dell Alienware AW2518HF zo laag kan in helderheid, het helpt voor slaap kwaliteit.

Ik denk dat ik snap wat je bedoeld dat de lensjes op minimale helderheid een minimaal effect hebben, maar ik ervaar niet dat op mijn scherm op lage helderheid niet helpt om ''slaperiger'' te worden, ondanks dat het een TN paneel is, het helpt heel veel. op 1% helderheid staat dit scherm bijna uit, in een donkere kamer.
WillySis @Vlizzjeffrey12 januari 2023 11:58
De minimale helderheid wordt meestal bepaald door het aantal stappen waarin het scherm gedimd kan worden. veel schermen doen dat in 20 stappen, De minimale lichtsterkte is dan 5%.
MeMoRy @Vlizzjeffrey11 januari 2023 09:10
Uit ervaring: kijk dan ook uit met Acer displays.
Roel1966 10 januari 2023 22:12
In 1ste instantie dacht ik van tja alweer een beetje verkoperspraat maar na het lezen van het artikel kan ik mij toch wel het nut van microlenzen voorstellen. Nu word het dan vooral gebruikt voor het verhogen van de helderheid maar dit zou je dan ook kunnen inzetten voor een super laag verbruik. Althans ik kan mij zo voorstellen dat bij een lagere helderheid de leds dan ook minder stroom zullen verbruiken. Hierbij zit ik vooral ook te denken aan het extra verbruik van O-led schermen bij smartphones en tablets.

Voor mij zou dus vooral het verbruik het belangrijkste voordeel zijn want een hoge helderheid is niet aan mij besteed. Vanwege een ooghandicap zijn mijn ogen erg gevoelig voor licht dus heb ik vaak zowel de tv als monitor op een heel lage helderheid staan.
WillySis @Roel196611 januari 2023 18:59
De lensjes zijn niet schakelbaar en geven dus altijd en hogere helderheid. Als die helderheid niet nodig is, dan kan je de helderheid dus terugschroeven. Dat zal resulteren in een lager energiegebruik, al zal dat marginaal zijn.
Een bijkomend voordeel is dat de pixels zelf minder fel hoeven te branden en dat is weer gunstig voor de slijtage.
Roel1966 @WillySis11 januari 2023 19:25
Ja precies, dus het heeft niet alleen voordelen voor een hogere helderheid maar ook minder verbruik en slijtage van de ledjes. Daarvoor te hopen dat deze techniek zich dan ook doorzet naar de kleinere O-led schermen van b.v. smartphones en tablets.
Swindowmasher 10 januari 2023 18:17
Dit gaat dan ten koste van de kijkhoek, vermoed ik, omdat licht meer gefocust wordt doorgestuurd? Of laten deze lenzen gewoon meer licht door dan de gewone?
himlims_ @Swindowmasher10 januari 2023 18:43
Nofi, maar is een kijkhoek belangrijk? Voor je TV misschien wel, maar je desktop? Zit toch niemand anders voor?

Merk wel dat bij de nieuwere modellen scherm de helderheid/backlight wat terugschroef (idee dat plezieriger kijkt bij lange sessie en misschien de levensduur wat ten goede komt)

[Reactie gewijzigd door himlims_ op 23 juli 2024 14:02]

Sparks.nl @himlims_10 januari 2023 18:56
Inderdaad, ik schroef ook terug. En trouwens. Mijn Dell U2711 staat trouwens ook al sinds jaar en dag op 10% of zo (2e scherm tegenwoordig).
bbstreams @himlims_10 januari 2023 19:02
en de tablet of (foldable) telefoon. we gebruiken het steeds meer als digitaal papier en dan is bij samenwerken wel handig als de kijkhoek groot is.
JakkoFourEyes @himlims_10 januari 2023 19:10
Persoonlijk zit ik heel vaak niet recht voor mijn PC scherm, dus voor mij is de kijkhoek wel redelijk belangrijk
thomaskoel @Swindowmasher10 januari 2023 18:18
Dat betekent bij gelijke elektrische input meer lichtopbrengst en volgens de fabrikant ook nog betere kijkhoeken.
MrFax @thomaskoel10 januari 2023 20:34
Van wat ik ervan heb gelezen is dit:

* De kijkhoek van een paneel wordt vooral bepaald door de interne reflectie in het paneel zelf. Licht dat recht door het paneel heen schijnt, gaat veel makkelijker door het paneel heen dan licht dat schuin door het paneel heen gaat (en voor reflectie zorgt). Hoe groter de kijkhoek, hoe erger dit effect optreedt.

* MLA's zorgen ervoor dat er minder interne reflectie is in het paneel en dat het licht zich juist verspreidt. Hierdoor krijg je dus dat effect van een betere kijkhoek.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 23 juli 2024 14:02]

Diede @Swindowmasher10 januari 2023 20:21
Tweakers was op CES. De kijkhoeken van de LG G3 TV waren beter dan de G2. De G3 heeft ook MLA. Dus niet perse.
bbstreams 10 januari 2023 18:59
behalve helderheid is contrast en refresh ook erg belangrijk, ik heb liever een 600 nits scherm met hoge contrastratio en refreshrate, dan omgekeerd.
Verwijderd 10 januari 2023 19:09
Klein beetje off-topic maar bij de LG UltraGear 27GR95QE, die matte coating, is dat iets voor met op te letten na veel jaren en reinigen enzo?

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