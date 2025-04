Corsair brengt 240Hz-oledmonitor van 27" uit met micro lens array-technologie

Corsair brengt een 240Hz-oledmonitor aan met een beelddiagonaal van 27" en een resolutie van 2560x1440 pixels. Het beeldscherm beschikt over een oled-paneel van LG-display en heeft een reactiesnelheid van 0,03ms. Vanaf mei moet het apparaat te koop zijn.

Het apparaat heet de Xeneon 27QHD240 oled. Het apparaat heeft een resolutie van 2560x1440 pixels op een afmeting van 27". De monitor heeft ondersteuning voor zowel Nvidia G-Sync als AMD FreeSync Premium. Het paneel in de monitor heeft een verversingssnelheid van 240Hz en een reactiesnelheid van 0,03ms. Het oled-paneel komt van LG-display en heeft een piekhelderheid van 1000nits. Volgens Corsair dekt het beeldscherm 98,5 procent van het DCI-P3-kleurenspectrum.

De Xeneon heeft aan de achterkant twee HDMI 2.1-aansluitingen, een DisplayPort 1.4-aansluiting en een USB Type-C DP Alt-Mode-aansluiting waarmee het mogelijk is om picture-in-picture weer te geven. Ook heeft de monitor een USB 3.1 Type-C-poort en vier USB 3.1-aansluitingen.

De monitor van Corsair is uitgerust met micro lens array-technologie. Met mla wordt een extra laag aan de panelen toegevoegd waarmee de interne verstrooiing van licht binnen het substraat van het paneel wordt tegengegaan en een groter deel van het licht daadwerkelijk richting de kijker wordt uitgestraald. Dat betekent bij gelijke elektrische input meer lichtopbrengst.

Wat betreft aanpassingen aan de zithouding is de monitor 10 centimeter in hoogte verstelbaar. Ook kan de monitor worden gedraaid. De Xeneon is 60 graden draaibaar op de horizontale as en 90 graden draaibaar op de verticale as. Het apparaat is 22 graden kantelbaar. Ook is de monitor monteerbaar op een VESA-mount. De voorkant van het scherm heeft een nabijheidssensor om te zorgen dat de gebruiker makkelijker de juiste knoppen indrukt.

De monitor ligt vanaf mei in de winkels. Voor welke prijs dat gaat zijn, is nog niet bekend.