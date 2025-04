ASUS toont ProArt-monitors waaronder miniledmodel met 8k-resolutie

ASUS heeft twee ProArt-monitors aangekondigd. Een van die modellen is een miniledmonitor met hdr-ondersteuning en een resolutie van 7680x4320 pixels. Het andere model is een 4k-qd-oledmodel dat het eerder al in de ROG-serie uitbracht.

ASUS toont de ProArt Display PA32KCX en de ProArt Display OLED PA32UCDM tijdens de NAB-beurs in Las Vegas. Het eerste model is een miniledmonitor van 32 inch met een resolutie 7680x4320 pixels. Het scherm heeft 4096 dimmingzones, relatief veel voor een monitor. Het scherm heeft verder een piekhelderheid van 1200cd/m² en een stabiele standaardhelderheid van 1000cd/m². Verder heeft het model ondersteuning voor meerdere hdr-formaten waaronder HLG en HDR10.

De monitor heeft een HDMI 2.1- en een DisplayPort 2.1-aansluiting. Daarnaast zitten er meerdere USB-poorten op het model waaronder twee USB-C-poorten met Thunderbolt 4 die 96W aan USB Power Delivery kunnen afgeven.

ASUS brengt daarnaast ook de ProArt Display OLED PA32UCDM uit. Dat is een monitor met een 31,5"-UHD-paneel met een resolutie die ASUS alleen als 4k omschrijft maar verder niet specificeert. Dat apparaat heeft echter hetzelfde paneel als de ROG Swift OLED PG32UCDM, die ASUS eerder dit jaar tijdens CES aankondigde. Toen bleek al dat dat paneel een resolutie van 3840x2160 pixels heeft. Het scherm heeft verder een verversingssnelheid van 240Hz en ondersteuning voor HDR 10 en Dolby Vision. Het model heeft een piekhelderheid van 1000cd/m² en kan 99 procent van het DCI-P3-kleurenspectrum weergeven.

Nieuw aan dit model is wel dat het apparaat onder andere ondersteuning voor hardwarekalibratiesoftware krijgt. Ook zitten er meer aansluitingen op het model, waaronder een Thunderbolt 4-aansluiting voor dezelfde USB Power Delivery als het duurdere model. Ook is het ontwerp aangepast dat juist de ROG-serie kenmerkt. De prijzen en beschikbaarheid van beide modellen zijn nog niet bekend.