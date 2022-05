ASUS presenteert Zenbook Pro 16X OLED en Zenbook Pro Duo 14 OLED

ASUS introduceert een 16"-model in zijn Zenbook Pro-serie. De laptop krijgt een 16:10-oledscherm met een resolutie van 3840x2400 pixels. Ook presenteert ASUS een Zenbook Pro DUO 14 OLED, met een 120Hz-paneel en een tweede schermpje boven het toetsenbord.

ASUS rust de Zenbook Pro 16X OLED uit met maximaal een Intel Core i9-12900H-processor, een Nvidia RTX 3060-gpu, 32GB Lpddr5-geheugen en een PCIe 4.0-ssd tot 2TB. De laptop heeft een tdp tot 140W en is voorzien van een 96Wh-accu. De aluminiumbehuizing is zo'n 17mm dik en voorzien van een vapor chamber voor de koeling.

Het toetsenbord komt een stukje omhoog bij het openen van de laptop. Volgens ASUS is dat goed voor de ergonomie en zorgt het ervoor dat de interne componenten beter gekoeld kunnen worden. Het toetsenbord heeft per toets instelbare verlichting. De behuizing is voorzien van de ASUS Dial; een draaiknop die onder andere te gebruiken is in combinatie met Adobe-software. Ook levert de fabrikant een stylus mee: de ASUS Pen 2.0.

Het 16"-oledscherm heeft een 16:10-verhouding, een resolutie van 3840x2400 pixels en vermoedelijk een refreshrate van 60Hz. ASUS introduceerde een soortgelijk oledscherm vorig jaar in de Zenbook ProArt 16 en Vivobook 16X.

ASUS stopt zes luidsprekers en vier microfoons in de behuizing. In het scherm zit een full-hd-webcam met een infraroodcamera voor Windows Hello. De laptop heeft onder andere HDMI 2.1- en Thunderbolt-aansluitingen. De laptop krijgt typenummer UX7602.

Zenbook Pro Duo 14 OLED met 120Hz-paneel

ASUS introduceert ook een nieuwe versie van zijn Zenbook Pro Duo 14. Het nieuwe UX8402-model heeft een 14,5"-oledscherm met touch, een 16:10-verhouding, een resolutie van 2880x1800 pixels, een refreshrate van 120Hz en een VESA DisplayHDR True Black 500-certificaat. Boven het toetsenbord zit een tweede scherm met een brede beeldverhouding. Dit scherm heeft ook een refreshrate van 120Hz en klapt iets omhoog bij gebruik van de laptop. Bij de vorige uitvoering van de Zenbook Pro Duo 14 was dit tweede scherm een lcd en dat lijkt ongewijzigd bij het nieuwe model.

In de nieuwe Zenbook Pro Duo 14 OLED zitten maximaal een Intel Core i9-12900H en een RTX 3050 Ti. De cpu en gpu kunnen samen tot 85W verbruiken in de prestatiemodus. Het geheugen bestaat uit maximaal 32GB Lpddr5-4800 en de PCIe 4.0-ssd heeft een capaciteit van maximaal 2TB. De laptop is 18mm dik en weegt 1,8kg. ASUS belooft een verbeterd koelsysteem met nieuwe ventilatoren.

Wanneer de Zenbook Pro 16X OLED en Zenbook Pro Duo 14 OLED in Nederland en België op de markt komen en wat ze gaan kosten, is nog niet bekendgemaakt. ASUS presenteert de laptops op eigen evenement, waar het bedrijf ook Vivobook-laptops met 120Hz-oledschermen aankondigde.