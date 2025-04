Radxa brengt singleboard uit met Raspberry Pi Zero-achtige formfactor

Radxa heeft een singleboardcomputertje uitgebracht met een kleine formfactor die lijkt op de Raspberry Pi Zero. Dat model meet 65x36mm en heeft onder andere connectors voor een display, een camera en twee USB-C-poorten. Het model is met 63 euro wel flink duurder dan de kleine Pi.

De Radxa Zero 2 Pro is een kleine singleboardcomputer met een Amlogic A311D-cpu als basis. Die soc heeft vier Cortex A73-cores op 2,2GHz en twee Cortex A53-cores op 1,8GHz, en een Arm G52 MP4-igpu. Die cpu is volgens de fabrikant geschikt voor kleine deeplearningtaken met maximaal 5 tops. Het model heeft verder 4 of 8GB aan Lpddr4-geheugen en 16GB, 32GB of 64GB aan ingebouwde eMMC-opslag, naast de mogelijkheid een microSD-kaart in het apparaat te zetten. Er zitten ook 802.11 b/g/n/ac-Wi-Fi 5 en Bluetooth 5.0 met Bluetooth Low Energy op het apparaat.

Naast 40 gpio-pins heeft de Zero 2 Pro ook een MIPI DSI-aansluiting voor een display en een MIPI CSI-ansluiting voor een camera. Er zitten twee USB-C-poorten op het bordje, waaronder een Type 2.0 voor de stroomvoorziening en een Type 3.0.

Met een afmeting van 65x36mm is het apparaat slechts enkele millimeters groter dan de Raspberry Pi Zero, die wellicht nog het vergelijkbaarst is. Waar het recentste model daarvan, de 2 W, zo'n 23 euro kost, kost het model van Radxa 63 euro. Bovendien is het model voorlopig alleen bij twee webshops verkrijgbaar.